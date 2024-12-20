Hacker können KI nutzen, um die Schwachstellen verschiedener MFT-Produkte aufzuzeigen und die KI Code schreiben zu lassen, um diese Schwachstellen auszunutzen. Eine der größten Schwächen älterer MFT-Systeme ist, dass sie auf vorgefertigten Regeln zur Identifizierung von Risiken angewiesen sind. Wenn ein Hacker einen Weg findet, diese Regeln zu umgehen, bemerkt das System dies möglicherweise erst, wenn es zu spät ist.

KI verfolgt einen anderen Ansatz: Sie kann Ereignisse in Echtzeit analysieren, lernen, wie „normales“ Verhalten bei Ihren Dateiübertragungen aussieht, und alles markieren, was nicht passt. Es kann auch Ereigniscodes erkennen, die auf Hacking hindeuten, wie zum Beispiel den Versuch einer Anmeldung über eine IP-Adresse von einer Sperrliste, ein widerrufenes Zertifikat oder einen Denial-of-Service-Angriff (DoS). KI kann auch uneingeschränkte Datei-Uploads erkennen, wie zum Beispiel, was kürzlich mit einer bestimmten Dateiübertragungssoftware passiert ist.

Um ein weiteres Beispiel zu nehmen: Angenommen, Ihr System führt normalerweise Dateiübertragungen während der Geschäftszeiten durch, aber plötzlich wird mitten in der Nacht eine riesige Menge Daten an einen unbekannten Ort übertragen. Ein KI-optimiertes MFT-System würde nicht darauf warten, dass du es bemerkst. Es würde die Übertragung stoppen, die Anomalie untersuchen und Ihr IT-Team kontaktieren, um einen möglichen data breach zu verhindern. Diese Art von proaktiver Verteidigung ist bahnbrechend. Das bedeutet, dass Unternehmen sofort auf Bedrohungen reagieren können und nicht erst, wenn der Schaden bereits entstanden ist.