Die Weihnachtszeit ist die schönste Zeit des Jahres für den Einzelhandel und macht oft ein Fünftel des gesamten Einzelhandelsumsatzes aus. In diesem Jahr könnte der Einzelhandelsumsatz in den USA vom Black Friday bis zum Cyber Monday einen Rekord von 75 Mrd. USD erreichen. Eine Rekordzahl von 183,4 Millionen Menschen plant, über das verlängerte Thanksgiving-Wochenende in Geschäften und online einzukaufen.

Gerade während der Weihnachtszeit haben Kunden hohe Erwartungen an eine kostenlose, blitzschnelle Lieferung und eine nahtlose, zuverlässige Erfahrung. Die Erfüllung dieser Erwartungen ist unerlässlich für die Aufrechterhaltung der Kundentreue und -zufriedenheit.

Wie kann Ihr Unternehmen sicherstellen, dass es für diesen plötzlichen Nachfrageschub gerüstet ist und gleichzeitig eine nahtlose Erfahrung bietet, die die Kundentreue fördert?