Die Weihnachtszeit ist die schönste Zeit des Jahres für den Einzelhandel und macht oft ein Fünftel des gesamten Einzelhandelsumsatzes aus. In diesem Jahr könnte der Einzelhandelsumsatz in den USA vom Black Friday bis zum Cyber Monday einen Rekord von 75 Mrd. USD erreichen. Eine Rekordzahl von 183,4 Millionen Menschen plant, über das verlängerte Thanksgiving-Wochenende in Geschäften und online einzukaufen.
Gerade während der Weihnachtszeit haben Kunden hohe Erwartungen an eine kostenlose, blitzschnelle Lieferung und eine nahtlose, zuverlässige Erfahrung. Die Erfüllung dieser Erwartungen ist unerlässlich für die Aufrechterhaltung der Kundentreue und -zufriedenheit.
Wie kann Ihr Unternehmen sicherstellen, dass es für diesen plötzlichen Nachfrageschub gerüstet ist und gleichzeitig eine nahtlose Erfahrung bietet, die die Kundentreue fördert?
Die Auftragsabwicklung im Einzelhandel während der Weihnachtssaison stellt eine Reihe von Herausforderungen dar, insbesondere angesichts des hohen Auftragsvolumens, der engen Zeitvorgaben und der gestiegenen Kundenerwartungen. Ein unvorbereiteter Einzelhändler könnte durch drei Hauptrisiken Geld verlieren:
Die Kunden haben heute höhere Erwartungen an ihre Erfahrung, insbesondere bei Weihnachtsangeboten und Geschenken. In einer Online-Umfrage unter US-Erwachsenen, die einen Winterurlaub feierten, gaben 86 % an, dass die pünktliche Lieferung von Geschenken oberste Priorität hat.
Diese Erwartungen zu erfüllen ist keine leichte Aufgabe – vor allem, wenn die Zusteller mit Kapazitätsengpässen konfrontiert sind, was zu Verzögerungen und verpassten Terminen führt. Wenn mehrere Kunden um die gleichen zeitlich begrenzten Angebote konkurrieren, kann schon eine kleine Verzögerung oder eine suboptimale Erfahrung zu Frustration und Enttäuschung führen.
Wenn ein Einzelhändler hohe Erwartungen nicht erfüllt, beeinträchtigt das nicht nur die Kundenzufriedenheit, sondern auch den Ruf der Marke, den Umsatz und die langfristige Kundenbindung. In derselben Umfrage gaben 85 % der Befragten an, nach einer schlechten Liefererfahrung nicht wieder bei einem Händler einkaufen zu wollen. Im heutigen Einzelhandel, wo die Kunden viele Auswahlmöglichkeiten haben, können Einzelhändler dieses Risiko nicht eingehen.
Kunden erwarten eine Bestandsübersicht in Echtzeit und genaue Lagerbestände. Wenn Ihr Unternehmen zu viel verspricht und anschließend Bestellungen aufgrund von Lieferengpässen storniert, entsteht eine erhebliche Vertrauenslücke. Wenn ein Artikel ausverkauft ist, werden die Kunden durch lange Lieferrückstände oder nicht ausgeführte Bestellungen frustriert, was zu schlechter Zufriedenheit und potenziellen Umsatzeinbußen führt. Den Einzelhändlern in den USA und Kanada entgingen im Jahr 2022 Umsatzeinbußen in Höhe von 349 Milliarden USD aufgrund von Überbeständen und nicht vorrätigen Produkten.
Nach dem Weihnachtstrubel kann die Flut an Retouren die Einzelhändler überfordern. Tatsächlich planen 31 % der Käufer im Voraus für die Unvermeidlichkeit von Rückgaben, indem sie mehrere Geschenkkäufe in der Gewissheit tätigen, dass sie diese später zurückgeben können. Einzelhändler sollten darauf abzielen, Rücksendungen durch genauere Bestandszusagen zu reduzieren. Indem Sie sicherstellen, dass die Lagerbestände genau wiedergegeben werden, können Sie die richtigen Erwartungen bei den Käufern wecken und die Wahrscheinlichkeit von Bestellungsstornierungen und Rücksendungen verringern.
In der Urlaubssaison sehen sich Einzelhändler oft mit einer Kombination von Herausforderungen konfrontiert, die die Effizienz der Auftragsabwicklung beeinträchtigen. Ältere Systeme zur Auftragserfassung lassen sich möglicherweise nur schwer skalieren, was zu Verlangsamungen und Fehlern führt. Diese veralteten Systeme bieten oft nicht die nötige Flexibilität und Automatisierung, um hohe Auftragsvolumina zu bewältigen. Dies macht es für Einzelhändler schwierig, die Erwartungen an eine schnelle und genaue Abwicklung zu erfüllen, was sich letztendlich auf den Umsatz und die Kundenbindung während der Weihnachtszeit auswirkt. Verbraucher verlangen nun nahtlose, effiziente und transparente Transaktionen mit klarer Kommunikation, dass ihre Bestellungen angenommen wurden und pünktlich ankommen. Abstürze der Website während hochfrequentierter Veranstaltungen oder das Fehlen einer rechtzeitigen Bestellbestätigung können Kunden unsicher machen, ob ihr Kauf ausgeführt wird.
Mit steigenden Kundenerwartungen und einem unvorhersehbaren Anstieg der Bestellungen ist ein robustes, modernes Order-Management-System (OMS) entscheidend für den Erfolg Ihres Unternehmens in dieser Feiertagssaison. Das richtige OMS kann die Auftragsabwicklung rationalisieren, die Bestandsverwaltung optimieren und die Kundenkommunikation verbessern, während gleichzeitig Fehler und Verzögerungen während der geschäftigen Einkaufszeit minimiert werden.
Die rechtzeitige Bearbeitung und Weiterleitung der Bestellungen an das Lager ist unerlässlich, um Verzögerungen zu vermeiden, die die Erfahrung beeinträchtigen. Einzelhändler sind auf präzise API-Aufrufe angewiesen, um die Lagerverfügbarkeit in Echtzeit anzuzeigen, damit die Kunden ein genaues Bild davon erhalten, was sie kaufen können, was das Vertrauen in den Einzelhändler stärkt.
Ein modernes OMS zeigt wichtige KPIs an, um Ihnen zu helfen, die Bestellmengen zu verfolgen, insbesondere während des Anstiegs nach Thanksgiving, wenn die Käufer in Scharen zu den Black Friday-Angeboten strömen. Es erfasst diese Daten in Echtzeit und liefert sofortige Erkenntnisse in verschiedenen KPI, wie zum Beispiel:
Schauen wir uns an, wie IBM Sterling OMS Einzelhändler in dieser Einkaufssaison mit Echtzeit-Bestellmengendaten aus unseren Systemen unterstützt, mit Erkenntnissen in die Anwendungsleistung und den Zustand der Infrastruktur, unterstützt durch die Instana-Observability-Plattform.
Im Screenshot ist ein enormer Anstieg des Bestellvolumens am Black Friday zu erkennen, der das 4,5-fache des normalen Bestellvolumens pro Tag beträgt.
Das OMS lässt sich nahtlos skalieren, um Auftragsspitzen zu bewältigen. Es verwaltet über 42 Millionen Leitungen und eine Last von 6 Milliarden API-Aufrufen innerhalb von 7 Tagen (27. November bis 3. Dezember) mit einer Geschwindigkeit von 180 Aufträgen pro Sekunde.
Das Ausmaß der API-Aufrufe zeigt, wie IBM Sterling OMS skalieren kann, um sicherzustellen, dass Einzelhändler den Kunden die genauen, Echtzeitinformationen liefern, die sie für Weihnachtseinkäufe benötigen.
Auf der Bestandsseite haben unsere Microservices in den letzten 7 Tagen (26. November bis 3. Dezember) 16 Milliarden Transaktionen durchgeführt, mit einer Höchstrate von 62.000 Transaktionen pro Sekunde (TPS). Darüber hinaus zeigt sich die Auswirkung von KI in 25 Millionen Bestellpositionen, die mit unserer KI-Engine optimiert werden, was bedeutet, dass diese Bestellungen wahrscheinlich zu einer höheren Rentabilität für die Einzelhändler führen werden.
Sie können sehen, dass das richtige OMS saisonale Spitzen nahtlos bewältigen kann und gleichzeitig die Rentabilität sicherstellt, die für den Erfolg des Einzelhändlers entscheidend ist. Es trägt zur Sicherung der Gewinnmargen bei, indem es den Lagerbestand optimiert, Fehler reduziert und die Abwicklungsgeschwindigkeit verbessert. Wenn Sie eine flexible, kompatible und skalierbare Plattform in den Mittelpunkt Ihrer Architektur stellen, kann Ihr Unternehmen flexibel und reaktionsschnell bleiben, das Wachstum vorantreiben und sich schnell an veränderte Marktanforderungen und saisonale Schwankungen anpassen.
