Die heutigen Gesundheitsdienstleister nutzen eine Vielzahl von Anwendungen und Daten in einem breiten Ökosystem von Partnern, um ihre täglichen Workflows zu verwalten. Die Integration dieser Anwendungen und Daten ist für ihren Erfolg von entscheidender Bedeutung, da sie es ihnen ermöglicht, eine effiziente und effektive Patientenversorgung zu gewährleisten.
Trotz moderner Funktionen zur Datenkonvertierung und Integration, die einen schnelleren und einfacheren Datenaustausch zwischen Anwendungen ermöglichten, hinkt die Gesundheitsbranche aufgrund der Sensibilität und Komplexität der betreffenden Daten hinterher. Tatsächlich werden einige Gesundheitsdaten immer noch im physischen Format übertragen, was es den Anbietern erschwert, Vorteile aus Integration und Automatisierung zu ziehen.
Health Level Seven (HL7) ist eine Reihe internationaler Standards, die entwickelt wurden, um dieser Herausforderung zu begegnen. Die 1989 erstmals eingeführten Standards wurden von Health Level Seven International entwickelt, einer Gruppe von führenden Vertretern aus Technologie und Gesundheitswesen, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Abläufe in Krankenhäusern zu verbessern. HL7 hat einen Standardsatz von Patientenattributen und klinischen Ereignissen bereitgestellt, um die Interoperabilität im Gesundheitswesen zu verbessern.
Fast Healthcare Interoperability Ressourcen (FHIR) ist die aktuellste Version von HL7.
Die FHIR-Spezifikation definiert Standards für den Austausch von Gesundheitsdaten, einschließlich der Art und Weise, wie Gesundheitsinformationen zwischen verschiedenen Computersystemen ausgetauscht werden können, unabhängig davon, wie sie gespeichert werden. Der FHIR-Standard beschreibt Datenelemente, Nachrichten- und Dokumentformate sowie eine Programmierschnittstelle (API) zum Austausch elektronischer Gesundheitsakten (EHRs) und elektronischer medizinischer Unterlagen (EMRs). FHIR ist Open Source und bietet offene APIs, die einen kontinuierlichen Echtzeitdatenaustausch ermöglichen.
FHIR vereinfacht die Verwaltung der Patientenversorgung, selbst wenn Patienten mehrere Leistungserbringer in verschiedenen Gesundheitseinrichtungen aufsuchen und mehrere Tarife nutzen (mehrere Kostenträger verwenden mehrere elektronische Patientenakten). Durch die Schaffung einer einheitlichen, einzigen persönlichen Patientenakte, die Daten aus verschiedenen Formaten integriert, liefern die FHIR-Standards einen vollständigen Überblick über die Patienteninformationen, um die Gesamtkoordination der Versorgung und die klinische Entscheidungsunterstützung zu verbessern. Alle profitieren von wirksameren, personalisierten, integrierten und kosteneffizienteren Gesundheitslösungen.
FHIR baut auf früheren Standards wie HL7 Version 2 (V2) und HL7 Version 3 (V3) auf und verwendet gängige Webstandards wie RESTful APIs, XML, JSON und HTTP. Die Nutzung von REST-APIs macht FHIR effizienter, da Datennutzer Informationen auf Abruf anfordern können, anstatt einen Feed zu abonnieren, der alle Daten teilt, unabhängig davon, ob sie sofort benötigt werden (wie es in früheren HL7-Versionen der Fall war).
Die HL7 FHIR REST API kann für mobile Apps, Cloud-Kommunikation, EHR-basierten Datenaustausch, Echtzeit-Serverkommunikation und mehr verwendet werden. Mit FHIR können Softwareentwickler standardisierte, browserbasierte Anwendungen entwickeln, die es Benutzern ermöglichen, klinische Daten aus jedem Gesundheitssystem unabhängig von Betriebssystemen und Geräten abzurufen.
FHIR ist einfacher zu erlernen und zu implementieren als frühere Versionen und bietet sofort einsatzbereite Interoperabilität. Der FHIR-Standard erlaubt auch verschiedene architektonische Ansätze, mit denen Informationen aus einem modernen oder Legacy-System gewonnen werden können.
Obwohl FHIR mit HL7 V2 und CDA-Standards kompatibel ist, sollten Unternehmen zu FHIR wechseln, um von der neuen Richtung für den Austausch von Gesundheitsdaten zu profitieren. Viele Anbieter verlassen sich jedoch weiterhin auf frühere Versionen des HL7-Standards, sodass einige IT-Teams unsicher sind, ob sie bestehende Anwendungen für HL7 V2 neu schreiben oder ersetzen sollten.
Unsere Anwendungsintegration IBM App Connect kann HL7 bidirektional in FHIR umwandeln, ohne die bestehenden Anwendungen neu schreiben zu müssen. Es kann Gesundheitsdaten von System zu System verschieben, unter anderem an ein EHR-System, das als FHIR-Server fungiert.
IBM App Connect for Healthcare ist eine spezialisierte Version von IBM App Connect für die Gesundheitsbranche. Es bietet vorkonfigurierte Muster, die eine intelligente FHIR-Transformation und -Weiterleitung ermöglichen. Die Muster können FHIR in jedes andere Format konvertieren, was Unternehmen im Gesundheitswesen die Möglichkeit bietet, die Vorteile von FHIR zu realisieren und die neuesten Integrationsmethoden zu erkunden, einschließlich ereignisgesteuerter Architekturen. Gesundheits-IT-Anbieter können IBM API Connect nutzen, um die Reichweite dieser FHIR-Ressourcen für mehrere Anwendungsfälle zu erweitern, mit der Möglichkeit, FHIR-APIs zu erstellen, zu verwalten, zu sichern und zu verbreiten.
