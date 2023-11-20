FHIR baut auf früheren Standards wie HL7 Version 2 (V2) und HL7 Version 3 (V3) auf und verwendet gängige Webstandards wie RESTful APIs, XML, JSON und HTTP. Die Nutzung von REST-APIs macht FHIR effizienter, da Datennutzer Informationen auf Abruf anfordern können, anstatt einen Feed zu abonnieren, der alle Daten teilt, unabhängig davon, ob sie sofort benötigt werden (wie es in früheren HL7-Versionen der Fall war).

Die HL7 FHIR REST API kann für mobile Apps, Cloud-Kommunikation, EHR-basierten Datenaustausch, Echtzeit-Serverkommunikation und mehr verwendet werden. Mit FHIR können Softwareentwickler standardisierte, browserbasierte Anwendungen entwickeln, die es Benutzern ermöglichen, klinische Daten aus jedem Gesundheitssystem unabhängig von Betriebssystemen und Geräten abzurufen.

FHIR ist einfacher zu erlernen und zu implementieren als frühere Versionen und bietet sofort einsatzbereite Interoperabilität. Der FHIR-Standard erlaubt auch verschiedene architektonische Ansätze, mit denen Informationen aus einem modernen oder Legacy-System gewonnen werden können.