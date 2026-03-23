Unternehmen stehen vor einem schwierigen Dilemma: Die Möglichkeiten, Kandidaten zu erreichen, haben sich vervielfacht, doch schnelle und gute Einstellungsentscheidungen zu treffen, scheint nach wie vor schwierig zu sein. Rollen bleiben länger als nötig offen und qualifizierte Kandidaten fallen mitten im Prozess weg. Diese Ineffizienzen rauben dem Personalvermittler die Energie, schaden der Arbeitgebermarke und erhöhen die Geschäftskosten.

Laut Kim Morick, dem KI-first HR Leader bei IBM® Consulting, bleiben Spitzenkräfte durchschnittlich nur 10 Tage auf dem Markt. Die Folgen eines schlechten Einstellungsverfahrens summieren sich schnell, vor allem wenn man das Tempo des Wandels in der heutigen Arbeitswelt bedenkt.

Laut einer Umfrage unter 750 Führungskräften des IBM Institute of Business Value sind 87 % der Geschäftsleiter der Meinung, dass sie, um das volle Potenzial einer KI-gestützten Zukunft auszuschöpfen, die richtigen Menschen in den richtigen Rollen haben müssen.

Deloitte stellte fest, dass 93 % der von der Unternehmen befragten Arbeitnehmer glauben, dass es kritisch für den organisatorischen Erfolg ist, über das traditionelle Stellenkonzept hinauszugehen. In diesem Moment kann Anpassungsfähigkeit genauso wichtig sein wie zuvor erworbene Fähigkeiten, und Agilität ist sowohl für Personalverantwortliche als auch für die Gewinnung von Nachwuchskräften unerlässlich.

Bei einer effektiven Strategie geht es nicht nur um Geschwindigkeit. Es geht darum, unnötigen Aufwand zu reduzieren und die Qualität der Entscheidungsfindung zu verbessern. „Effizienz bei der Personalbeschaffung bedeutet nicht, den gleichen Prozess schneller durchzuführen“, sagt Rob Enright, Global Leader for Talent Acquisition bei IBM Consulting. „Es geht darum, auf Basis klarerer Beweise und weniger Störfaktoren bessere Urteile zu fällen.“