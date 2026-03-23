Unternehmen stehen vor einem schwierigen Dilemma: Die Möglichkeiten, Kandidaten zu erreichen, haben sich vervielfacht, doch schnelle und gute Einstellungsentscheidungen zu treffen, scheint nach wie vor schwierig zu sein. Rollen bleiben länger als nötig offen und qualifizierte Kandidaten fallen mitten im Prozess weg. Diese Ineffizienzen rauben dem Personalvermittler die Energie, schaden der Arbeitgebermarke und erhöhen die Geschäftskosten.
Laut Kim Morick, dem KI-first HR Leader bei IBM® Consulting, bleiben Spitzenkräfte durchschnittlich nur 10 Tage auf dem Markt. Die Folgen eines schlechten Einstellungsverfahrens summieren sich schnell, vor allem wenn man das Tempo des Wandels in der heutigen Arbeitswelt bedenkt.
Laut einer Umfrage unter 750 Führungskräften des IBM Institute of Business Value sind 87 % der Geschäftsleiter der Meinung, dass sie, um das volle Potenzial einer KI-gestützten Zukunft auszuschöpfen, die richtigen Menschen in den richtigen Rollen haben müssen.
Deloitte stellte fest, dass 93 % der von der Unternehmen befragten Arbeitnehmer glauben, dass es kritisch für den organisatorischen Erfolg ist, über das traditionelle Stellenkonzept hinauszugehen. In diesem Moment kann Anpassungsfähigkeit genauso wichtig sein wie zuvor erworbene Fähigkeiten, und Agilität ist sowohl für Personalverantwortliche als auch für die Gewinnung von Nachwuchskräften unerlässlich.
Bei einer effektiven Strategie geht es nicht nur um Geschwindigkeit. Es geht darum, unnötigen Aufwand zu reduzieren und die Qualität der Entscheidungsfindung zu verbessern. „Effizienz bei der Personalbeschaffung bedeutet nicht, den gleichen Prozess schneller durchzuführen“, sagt Rob Enright, Global Leader for Talent Acquisition bei IBM Consulting. „Es geht darum, auf Basis klarerer Beweise und weniger Störfaktoren bessere Urteile zu fällen.“
Diese Dynamik gilt insbesondere in einer ständig wachsenden, plattformdichten Rekrutierungslandschaft. Da die Technologie es potenziellen Mitarbeitern ermöglicht hat, Unternehmen mit Lebensläufen über verschiedene Sourcing-Kanäle zu überfluten, haben sich die Recruiting-Teams derselben Technologie zugewandt, um den Informationsrausch zu durchdringen. Technologieeinsätze zur Steigerung der Effizienz im Rekrutierungsprozess sollten jedoch stets klare Erfolgskriterien haben. Der Schlüssel besagt, dass Enright „zuerst die Arbeit entwirft und dann die Technologie anwendet“.
Laut Enright schaffen Unternehmen den größten Mehrwert durch Technologie, wenn sie:
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Die Verbesserung der Einstellungseffizienz erfordert die Stärkung mehrerer miteinander verbundener Prozesse, aber keine einzelne Maßnahme kann Klarheit ersetzen. „Am wichtigsten ist es, sich darüber im Klaren zu werden, was bei der jeweiligen Rolle wirklich zählt“, sagt Enright. „Die meisten Ineffizienzen entstehen durch überzogene Anforderungen und die Suche nach „perfekten“ Kandidaten, die es gar nicht gibt.“
Ineffizienz ist auch auf überlastete Rekrutierungsteams zurückzuführen. Viele Unternehmen erhalten Zehntausende – oder sogar Millionen – von Bewerbungen. Künstliche Intelligenz hilft Unternehmen zunehmend dabei, die relevanten Informationen herauszufiltern, Einstellungsprozesse zu optimieren und datengestützte Erkenntnisse über Einstellungstrends zu gewinnen.
Zu den wichtigsten Strategien zur Verbesserung der Einstellungseffizienz gehören:
Moderne Bewerberverfolgungssysteme (ATS), KI-unterstützte Sourcing-Tools und Video-Interviewplattformen können die Zeit für manuelle Aufgaben drastisch reduzieren. Technologie entfaltet ihren Wert jedoch nur dann, wenn sie gezielt eingesetzt wird. Die Überprüfung des aktuellen Technologie-Stacks eines Unternehmens kann die Leistung verbessern, indem sichergestellt wird, dass Personalvermittler nicht mit umständlichen Tools arbeiten müssen und indem Systeme eingesetzt werden, die sich nahtlos in bestehende Arbeitsabläufe integrieren lassen.
KI-Tools verbessern zunehmend den Einstellungsprozess, indem sie Lebensläufe prüfen, Kandidaten finden und Nachfassaktionen personalisieren, sodass sich Personalvermittler auf beziehungsorientierte Aufgaben konzentrieren können.
Für Unternehmen kann es hilfreich sein, ihre aktuellen Prozesse abzubilden, um festzustellen, wo Zeit verloren geht oder Schritte redundant sind. Zum Beispiel führen viele Unternehmen mehrere Interviewrunden durch oder verlangen lange Bewerbungen, obwohl kürzere Engagements ähnliche Ergebnisse bringen könnten. Dasselbe gilt für die Beratungen von Einstellungsteams, an denen oft mehrere Stakeholder beteiligt sind. „Schaffen Sie einfachere, schnellere Entscheidungsfindung mit klaren Eigentümern“, sagt Enright.
Durch den Einsatz von Technologie wie KI zur frühzeitigen Beurteilung der Qualifikationen von Kandidaten können Unternehmen arbeitsintensive Prozesse reduzieren und den Zeitaufwand für die erste Vorauswahl minimieren.
Ein Bauchgefühl allein reicht nicht für eine Einstellungsstrategie aus. Strukturierte Interviews, standardisierte Metriken und klar definierte Bewertungsraster helfen Teams, konsistentere Entscheidungen zu treffen. Im Laufe der Zeit kann die Nachverfolgung der erfolgreichen Einstellungen Unternehmen helfen, ihre Prozesse zu verfeinern. Mit KI-gestützten Analysetools können Unternehmen detaillierte Erkenntnisse über Einstellungstrends gewinnen und die Kriterien identifizieren, die den Erfolg in bestimmten Rollen vorhersagen.
Mangelhafte Kommunikation – sowohl intern als auch extern – ist eine der Hauptursachen für Verzögerungen bei der Einstellung von Mitarbeitern. Legen Sie zu Beginn jeder Suche klare Aufnahmeprozesse ein und definieren Sie Rollen und Verantwortlichkeiten aller Stakeholder. Stellen Sie sicher, dass die Kandidaten zeitnah und ehrliche Updates erhalten. Fehlende Abstimmung und schlechte Kommunikation mit den Bewerbern führen zu vergeudeten Vorstellungsgesprächen und wiederholten Beschaffungsversuchen.
KI-Tools können Kommunikationslücken proaktiv aufzeigen. Sie können beispielsweise die Einstellungsteams benachrichtigen, wenn ein Kandidat über eine bestimmte Anzahl von Tagen nicht kontaktiert wurde, oder personalisierte Statusaktualisierungen in großem Maßstab erstellen.
Effizienzgewinne, die auf Kosten qualitativ hochwertiger Kandidaten erzielt werden, sind keine echten Gewinne. Das Ziel ist es, einen Prozess zu entwickeln, der sowohl schnell als auch durchdacht ist. Dieser Ansatz erfordert, dass im Vorfeld Zeit investiert wird, um die Rolle klar zu definieren und Interviews zu gestalten, die die für das Unternehmen notwendigen Informationen zutage fördern. Ein kleinerer, besser ausgewählter Pool von Kandidaten, die kulturell gut passen, ist fast immer effizienter als ein großer, schlecht gefilterter Pool.
KI hilft den Teams, früher und schneller auf die hochwertigsten Kandidaten zu reagieren, indem sie nach Indikatoren sucht, die am ehesten mit dem Erfolg korrelieren. Dadurch verringert sich auch die Anzahl der benötigten Interviews, ohne dass die Qualität der endgültigen Kandidatenauswahl darunter leidet.
Personalvermittler investieren unverhältnismäßig viel Zeit in Aufgaben, die kein menschliches Urteilsvermögen erfordern – die Planung von Vorstellungsgesprächen, das Versenden von Statusaktualisierungen, das Sammeln von Feedback und die Veröffentlichung von Stellenbeschreibungen. Durch die Automatisierung dieser Aufgaben werden Personalvermittler entlastet und können sich auf Arbeiten konzentrieren, die ihr Fachwissen erfordern.
KI eignet sich gut für die Verwaltungsautomatisierung, wo sie große Mengen an regelbasierten Aufgaben bewältigen und sofortige Zeitersparnis bringen kann. Eine übermäßige Automatisierung der Einstellungsprozesse kann jedoch zu unzusammenhanghaften, ineffizienten Interaktionen oder übersehenen Signalen führen. Erfolgreiche Unternehmen nutzen KI und Automatisierung, um den Einstellungsprozess zu vereinfachen – und nicht nur zu beschleunigen.
Viele Unternehmen stellen zunächst externe Mitarbeiter ein, bevor sie interne Kandidaten ernsthaft in Betracht ziehen. Diese Tendenz kann kostspielig sein: Externe Mitarbeiter brauchen in der Regel länger, um sich einzuarbeiten und benötigen mehr Schulungen. „Schauen Sie sich zunächst interne Kandidaten an“, sagt Enright. „Oft ist der schnellste Weg der interne.“ Interne Kandidaten kennen in der Regel bereits die Kultur und die Systeme eines Unternehmens. Robuste interne Mobilitätsprogramme verbessern zudem die Mitarbeitererfahrung insgesamt und bieten einen erheblichen Wettbewerbsvorteil in engen Talentmärkten.
KI ist nützlich, um interne Talentpools systematisch zu durchforsten und Mitarbeiter zu identifizieren, die aufgrund ihrer Fähigkeiten oder Erfahrungen als Kandidaten für offene Stellen in Frage kommen. Diese Möglichkeit gilt auch dann, wenn der aktuelle Titel eines Mitarbeiters bei einer traditionellen Suche nicht auftauchen würde.
Die Komplexität der Prozesse kann mit der Zeit zunehmen. Das mag zwar Gründlichkeit signalisieren, aber auch mangelnde Klarheit darüber verschleiern, worauf es ankommt. Jede neue Phase des Interviewprozesses oder jeder neue Genehmigungsschritt wurde aus einem bestimmten Grund hinzugefügt, aber der kumulative Effekt kann ein Einstellungsprozess sein, der Monate dauert.
Die Vereinfachung – ob bei einer ersten Anwendung oder bei Vorstellungsgesprächen – zahlt sich durch die Schnelligkeit und eine positivere Erfahrung für die Bewerber aus. Durch den strategischen Einsatz von KI können Unternehmen Einstellungsdaten vereinheitlichen und wichtige Prozesse automatisieren, was zu einem einfacheren und schnelleren Einstellungsprozess führt.
Als Zusammenarbeit zwischen Personalvermittlern, Personalleitern, Interviewern, der Personalabteilung und anderen Abteilungen ist die Personalbeschaffung von Natur aus funktionsübergreifend. Wenn diese Stakeholder jedoch in Silos arbeiten, verlangsamen sich die Prozesse zwangsläufig. Ein klar definierter Verantwortlicher für jeden Schritt im Einstellungsprozess ist eine grundlegende Voraussetzung, ebenso wie die Schaffung nahtloser Kommunikationswege zwischen den Abteilungen.
KI kann bei der Koordination helfen, indem sie Feedback-Fristen verfolgt, verpasste Genehmigungen eskaliert und allen Stakeholdern Einblick in jeden Schritt des Einstellungsprozesses gewährt.
Die Besetzung einer Stelle mit unzureichend verstandenem Aufgabenbereich – oder mit einer begrenzten Vorstellung von der Stelle – kann den Prozess verlangsamen und zu katastrophalen Ergebnissen führen. Laut Enright ist es wichtig, die eigentliche Arbeit zu verstehen. „Unternehmen gehen selten der Frage nach, wie Erfolg in der jeweiligen Rolle konkret aussieht, daher steigen die Anforderungen mit Dingen an, die eigentlich nicht erforderlich sind.“ Um dies zu erreichen, müssen Unternehmen „vermeiden, Fähigkeiten mit Eigenschaften, Exposition oder Präferenzen zu vermischen“.
Ein ausführliches Gespräch zur Rollenanalyse vor der Kandidatensuche, kombiniert mit einem umfassenden Überblick über potenzielle Kandidatenprofile, ist eine Investition, die sich auszahlt. Der Einsatz von KI zur Abbildung von Fähigkeiten und Stellen in einem Unternehmen kann Personalverantwortlichen helfen, strukturierte, gut informierte Gespräche zu führen, um Fehlanpassungen frühzeitig zu vermeiden.
„Man muss trennen, was am ersten Tag vorhanden sein muss und was lehrbar ist“, sagt Enright. Stellenbeschreibungen sind oft eher eine Wunschliste als eine echte Priorisierung der Anforderungen, und manche Personalverantwortlichen tun sich schwer damit, bei der Bewertung von Soft Skills kreativ zu sein.
„Teams sortieren allzu oft starke Kandidaten aus, weil ihnen ein einziges, eng gefasstes, lehrbares Merkmal fehlt – anstatt auf Anpassungsfähigkeit, Entwicklungsweg und Potenzial zu achten“, sagt er. „Sie übersehen außerdem die interne Mobilität, Feedbackschleifen und die Tatsache, dass sich Rollen schneller weiterentwickeln als die Anforderungen, die zu ihrer Definition verwendet werden.“
KI kann Stellenbeschreibungen und historische Einstellungsdaten analysieren, um zu erkennen, welche Anforderungen bei erfolgreichen Einstellungen erfüllt wurden. Diese Analyse liefert eine Evidenzbasis, die es den Teams ermöglicht, Anforderungen zu schreiben, die wirklich wichtig sind.
„Aussagekräftige Metriken konzentrieren sich jetzt auf Entscheidungsqualität, Klarheit über die Rollen und langfristige Anpassung, nicht nur auf die Geschwindigkeit“, sagt Enright. „Herkömmliche Metriken konzentrieren sich auf die Aktivität, moderne Metriken konzentrieren sich darauf, wie intelligent und nachhaltig Sie mit Mitarbeitern arbeiten.“ Die nützlichsten messbaren Variablen zur Beurteilung der Effizienz von Einstellungsprozessen am modernen Arbeitsplatz sind laut seiner Aussage:
Aufschlussreicher als die Zeit bis zur Stellenbesetzung oder die Zeit bis zur Einstellung, misst die Zeit bis zur Entscheidung, wie lange es vom Erhalt einer Anwendung – oder dem Abschluss eines Vorstellungsgesprächs – bis zur Einstellungsentscheidung dauert. Lange Lücken zwischen den einzelnen Phasen können auf eine fehlende Koordination oder unklare Entscheidungsbefugnisse hinweisen.
Wenn sich die Anforderungen an eine Rolle nach Beginn der Sourcing deutlich ändern, ist das ein Zeichen dafür, dass die Rolle von Anfang an nicht gut verstanden wurde. Die Erfassung der Häufigkeit von Änderungen der Stellenanforderungen hilft Unternehmen dabei, diejenigen Funktionen zu identifizieren, die möglicherweise mehr Unterstützung benötigen.
Der Anteil intern besetzter Positionen erfüllt einen doppelten Zweck: Er misst die Einstellungseffizienz und dient als führender Indikator für die Mitarbeiterbindung. Unternehmen, die Positionen intern besetzen, agieren schneller und bewahren wertvolles institutionelles Wissen sowie die Unternehmenskultur langfristig.
Wenn Kandidaten vor einem Stellenangebot oder einer Ablehnung aus dem Prozess aussteigen, kann der Grund dafür eine kritische Metrik sein. Abbrüche aufgrund falscher Erwartungen sind vermeidbare Misserfolge. Die systematische Erfassung und Kategorisierung der Gründe, warum Kandidaten den Prozess abbrechen, sei es eine Diskrepanz zwischen Vergütung und Rolle oder ein Missverständnis der Aufgaben, kann eine wichtige Quelle für potenzielle Verbesserungsdaten sein. Diese Metriken können bei der Identifizierung von Engpässen im Einstellungsprozess nützlicher sein als die Angebotsannahmequote.
Die Leistung eines neuen Mitarbeiters einige Monate nach dessen Einstellung kann ein ehrlicherer Maßstab für die Qualität der Einstellung sein als der erste Eindruck eines Kandidaten während eines Vorstellungsgesprächs. Unternehmen, die die Leistung von Neueinstellungen anhand von Einstellungskriterien verfolgen, können erkennen, welche Momente im Prozess den Erfolg vorhersagen und welche weniger wichtig sind.
Nachdem eine Einstellung erfolgt ist, zeigt die Überprüfung der ursprünglichen Stellenbeschreibung im Vergleich zu einem tatsächlich eingestellten Kandidaten, wie realistisch die Anforderungen waren. Diese Kennzahl ist ein direktes Maß dafür, wie gut die Anforderungen dem entsprechen, was die Rolle tatsächlich erfordert.
Bei der Einstellung von Mitarbeitern, der Überprüfung von Lebensläufen und der Planung von Vorstellungsgesprächen ist die künstliche Intelligenz zunehmend allgegenwärtig geworden. „Der Schlüssel zu einer effektiven Implementierung liegt jedoch darin, zu verstehen, wofür die Technologie wirklich gut geeignet ist: KI ist am wertvollsten, wenn sie Unternehmen dabei hilft, Rollen und Talente klarer zu erkennen“, sagt Enright, „und nicht, wenn sie unrealistische Zuordnungen verstärkt.“ Im Großen und Ganzen bietet KI den größten Mehrwert, wenn sie:
KI-gestützte Tools analysieren Stellenbeschreibungen und markieren Formulierungen, die vage oder widersprüchlich sein könnten. Es kann auch Personalverantwortlichen und Recruitern helfen, zu denken, welche Anforderungen wirklich wesentlich sind, oder Erfolgsindikatoren aus früheren Positionen zu analysieren. Das Ergebnis sind gezieltere und ehrlichere Stellenbeschreibungen, die die richtigen Kandidaten anziehen.
Eine der vielversprechendsten Anwendungen von KI ist die Identifizierung von Kandidaten, deren Fähigkeiten den angegebenen Anforderungen nahekommen – wenn auch nicht exakt entsprechen. Diese Funktion ist wertvoll für die interne Mobilität, da die KI Mitarbeiter, die relevante Fähigkeiten entwickelt haben, auf eine Weise sichtbar macht, die bei einer einfachen Suche nach Berechtigungsnachweisen möglicherweise nicht sichtbar ist.
Das gleiche Muster gilt für externe Kandidaten, die möglicherweise nicht für eine einzelne Position am besten geeignet waren. In einem Fall bat ein Medienunternehmen Bewerber, die zunächst nicht eingestellt wurden, um Erlaubnis, ihre Daten in einer Datenbank zu speichern. Mit Gen AI hatdas Unternehmen diese Bewerber mit neuen Möglichkeiten zusammengebracht, sobald diese verfügbar wurden.
KI kann Einstellungsteams dabei helfen, zwischen Anforderungen, die am ersten Tag vorliegen müssen, und Fähigkeiten zu unterscheiden, die innerhalb der Rolle sinnvoll entwickelt werden können. Durch die Übernahme von Mustern in ähnlichen Rollen und Branchen kann KI realistischere Gespräche über die täglichen Anforderungen einer Rolle prompt und helfen vermeiden, dass eine Überspezifikation unnötigerweise starke Kandidaten ausschließt.
Statusupdates und Terminplanung sind zeitaufwändige Aufgaben, die KI und Workflow-Automatisierung ohne menschliche Beteiligung vernünftig bewältigen können. Dieser Wandel ermöglicht es den Personalvermittlern, sich auf höherwertige Aufgaben zu konzentrieren und ihre Zeit dort zu investieren, wo es zählt: in den Aufbau von Beziehungen, in die Bewertung von Kandidaten und in strategische Partnerschaften.
KI-gesteuerte Analysen können Muster in Einstellungsdaten aufdecken, die für jemanden, der sich auf eine einzelne Suche konzentriert, unsichtbar sein könnten. Welche Stadien halten ständig an? Welche Stellen werden immer wieder ausgeschrieben? Diese Erkenntnisse ermöglichen es Unternehmen, im richtigen Moment und mit den richtigen Maßnahmen einzugreifen.
Letztlich, so Enright: „verbessert KI die Effizienz, indem sie Geräusche reduziert und den Pool intelligent erweitert – nicht, indem sie nach mystischen „perfekten Matches“ filtert.
Offene Stellen verursachen reale Kosten: Produktivitätsverluste, überlastete Teams und nicht erfüllte Leistungskennzahlen (KPIs). Unternehmen, die wirklich effiziente Einstellungsprozesse aufbauen, erkennen, dass Geschwindigkeit ein Nebenprodukt und nicht das Ziel ist.
„Was oft übersehen wird, ist, dass es bei der Steigerung der Effizienz im Einstellungsprozess nicht nur um die Beschleunigung des Workflows geht, sondern auch um die Verbesserung der Qualität der darin getroffenen Entscheidungen“, sagt Enright. Die meisten der heutigen Tools, so sagt er, können den Prozess beschleunigen, ohne jedoch die grundlegenden Herausforderungen im Zentrum des Rekrutierungsprozesses zu verändern: die Einstellung und Fähigkeiten einer Person im Hinblick auf das zu beurteilen, was er als „menschliche Leistung im zukünftigen Kontext“ bezeichnet.
„Eine bloße Beschleunigung der Schritte führt nicht zu einer genaueren Vorhersage“, sagt Enright.
Um die Rekrutierungsprozesse so umzugestalten, dass sie diese schwierige Beurteilung besser unterstützen und die Qualität der Einstellungsentscheidungen erhöhen, empfiehlt Enright, sich auf die folgenden Dynamiken zu konzentrieren:
Enright fügt hinzu: „Die Effizienz verbessert sich am meisten, wenn Unternehmen aufhören, den Prozessablauf perfektionieren zu wollen, und sich stattdessen darauf konzentrieren, die Urteilsfähigkeit innerhalb dieses Prozesses zu stärken.“
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