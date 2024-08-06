Das versteckte Risiko von Schatten-Daten und Schatten-KI führt zu höheren Kosten bei Datenschutzverletzungen

Sicherheitsverantwortliche sind es gewohnt, über umfassende Verteidigungsmaßnahmen nachzudenken und sicherzustellen, dass ihre Sicherheitsinfrastruktur und Gesamtarchitektur Ausfallsicherheit und Schutz bieten. Obwohl dieses Paradigma heute noch gültig ist, könnte es an der Zeit sein, über eine Umstellung auf datenorientierte Sicherheit nachzudenken. Das bedeutet Datenverwaltung, die den heutigen Anwendungsfall entspricht und bei dem Daten das zentrale Asset sind, das während ihres gesamten Lebenszyklus, ihrer Nutzung und Entsorgung geschützt werden muss. Ein Paradigmenwechsel in der Datensicherheit wird durch die Erkenntnisse der Ausgabe 2024 des Cost of a Data Breach Report gut unterstützt.

Der Bericht präsentiert Forschungsergebnisse zu den Ursachen, Kostenauswirkungen und der Wiederherstellung nach tatsächlichen Sicherheitsverletzungen bei 604 Unternehmen in 17 Branchen weltweit. Die Ergebnisse zeigen einige interessante Trends auf, die zur Lösung des Datenpuzzles beitragen können, darunter Auswirkungen auf Sicherheit, Datenschutz, Governance und Regulierung. All diese Aspekte bergen bereits erhöhte Risiken, die sich aus der Eile ergeben, neue Initiativen im Bereich der generativen KI (Gen AI) bereitzustellen und schnell auf den Markt zu bringen, wobei Sicherheitsaspekte vernachlässigt werden. Eine aktuelle Umfrage unter Führungskräften zum Thema KI-Sicherheit ergab besorgniserregenderweise, dass nur 24 % der neuen Initiativen eine Sicherheitskomponente beinhalten.