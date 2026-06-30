Auf dem Papier erscheint Open-Source-Kafka als eine unglaublich kostengünstige Wahl: keine Lizenzgebühren, volle Kontrolle und maximale Flexibilität. In Wirklichkeit verlagert sich die finanzielle Belastung einfach von der Software auf die Menschen, Zeit und Komplexität. In manchen Fällen können die Kosten für den Aufbau und den Betrieb einer eigenen Streaming-Plattform im Vergleich zu verwalteten Alternativen bis zu achtmal höher für den Aufbau und mehr als doppelt so hoch für den Betrieb ausfallen.

Dieser versteckte Kompromiss ist das, was viele Teams als die „Kafka-Steuer“ erleben. Die Einführung von Kafka bedeutet nicht nur die Einführung einer Technologie, sondern auch die kontinuierliche Übernahme der Verantwortung für den Betrieb eines verteilten Systems.

Wenn die Nutzung zunimmt, zeigt sich diese Belastung auf greifbare Weise:

Manuelles Skalieren: Teams müssen Cluster während Verkehrsspitzen bereitstellen und neu ausbalancieren – oft unter Druck, etwa bei Produkteinführungen oder Spitzenzeiten.

Pipeline-Wartung: Konnektoren und Integrationen erfordern laufende Wartung, Patches oder sogar benutzerdefinierte Builds, um einen zuverlässigen Datenfluss zu gewährleisten.

Fragmentierte Governance: Eine einzelne Schemaänderung kann sich auf nachgelagerte Systeme auswirken und manchmal unerwartet mehrere Dienste lahmlegen.

Ständige Wachsamkeit: Sicherheit, Replikation und Compliance erfordern kontinuierliche Überwachung – keine einmalige Einrichtung.

Zum Beispiel könnte ein Team, das ein Echtzeit-Checkout-Erlebnis aufbaut, Kafka zunächst mit minimalen Kosten einsetzen. Doch mit steigendem Transaktionsvolumen müssen sie plötzlich Partitionen neu ausbalancieren, Verzögerungen beheben und eine exakt einmalige Verarbeitung gewährleisten – oft während des laufenden Geschäftsbetriebs. Was als Entwicklerwerkzeug begann, wird zu einer ständigen operativen Verantwortung.

Im Laufe der Zeit verstärken sich diese Probleme. Mehr Dienstleistungen bedeuten mehr Abhängigkeiten. Mehr Daten bedeuten mehr Partitionen und Herausforderungen bei der Replikation. Irgendwann stoßen die Teams an eine operative Grenze – die Entwicklungszeit wird dann für die Wartung des Systems aufgewendet, anstatt für dessen Verbesserung.