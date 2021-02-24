4 Herausforderungen für die Lieferkette im Gesundheitswesen

COVID-19 hat strukturelle Schwächen im Gesundheitssystem und insbesondere ein anhaltendes Problem mit der Kapazität und Belastbarkeit der Lieferketten im Gesundheitswesen aufgezeigt. Zwischen 59 und 83 % der Unternehmen haben seit Ausbruch der Pandemie Verzögerungen oder längere Vorlaufzeiten bei der Beschaffung von Verbrauchsmaterialien gemeldet. Als Reaktion darauf passten 81 Prozent dieser Unternehmen ihre Bestände an, zumeist durch Erhöhung der Bestände, um den Nachfrageschwankungen und -störungen zu begegnen.
Mehrere wichtige Risikofaktoren oder zugrundeliegende Herausforderungen sind für die Lieferketten im Gesundheitswesen in den Fokus gerückt:
Die Herausforderungen bei der Integration werden durch Fusionen und Übernahmen noch verschärft – und es wird erwartet, dass die Folgen von COVID-19 Fusionen und Übernahmen im Gesundheitswesen beschleunigen werden. Fusionen und Übernahmen bieten ein erhebliches Potenzial für Wachstum und Kosteneinsparungen, aber führen auch dazu, dass Krankenhäuser fragmentierte Teams, Technologien und Prozesse verwalten müssen. Verbesserte Integration und Interoperabilität ermöglichen eine bessere Entscheidungsfindung und ermöglichen es einem Unternehmen, besser zusammenzuarbeiten und Störungen einen Schritt voraus zu sein.
Trotz dieser Herausforderungen bieten fortschrittliche technologische Lösungen einen schnellen Weg zur Transformation und Resilienz. Führungskräfte im Gesundheitswesen und in der Lieferkette handeln bereits, um diese Herausforderungen anzugehen und dabei ihre Unternehmen zu verbessern. Laut IDC haben 62 Prozent der Krankenhäuser ihre Ausgaben für die Lieferkette erhöht, und 64 Prozent der Führungskräfte bezeichnen ihre cloudbasierten Verwaltungsanwendungen der Lieferkette als „geschäftskritisch“.
KI-fähige Control Towers für die Lieferkette stoßen auf besonderes Interesse. Tatsächlich stuften 88 Prozent der Führungskräfte im Gesundheitswesen KI als eine entscheidende Technologie für ihre Lieferkette in den nächsten drei Jahren ein. KI-gestützte Control Towers können einem Unternehmen helfen, einen dynamischen Überblick über das gesamte Netzwerk zu gewinnen, die Fähigkeit zu verbessern, Nachfrageänderungen und -unterbrechungen zu erkennen und die Bestandsverwaltung und Entscheidungsfindung zu unterstützen, um die Patientenversorgung zu verbessern.
KI-gestützte Control Towers für die Lieferkette können helfen, die Herausforderungen der Pandemie zu bewältigen, indem sie fünf Schlüsselfunktionen nutzen:
Beim Einsatz von Control Towers geht es nicht nur um die Bewältigung der Herausforderungen, die die Pandemie mit sich bringt. Sie sind auch eine wichtige Komponente beim Übergang zu einer stärker digitalen und datengestützten Umgebung und bei der Bewältigung der Herausforderungen und Chancen der Zukunft. Die Kombination von Transparenz, Automatisierung und Integration entlang der Lieferkette mit einem Control Tower eröffnet die nächste Entwicklungsstufe: ein Ökosystem im Gesundheitswesen, in dem die Vernetzung und Zusammenarbeit der Lieferkette es ermöglichen, künftige Krisen und Herausforderungen im Gesundheitswesen besser zu bewältigen und ihnen sogar voraus zu sein.
