4 Herausforderungen für die Lieferkette im Gesundheitswesen

Mehrere wichtige Risikofaktoren oder zugrundeliegende Herausforderungen sind für die Lieferketten im Gesundheitswesen in den Fokus gerückt:

Mangelnde Resilienz – COVID-19 offenbarte den Bedarf an größerer Resilienz in der Lieferkette. IDC betont, wie wichtig es für Unternehmen im Gesundheitswesen ist, sich besser an die sich verändernden Bedingungen der Pandemie anzupassen und sich gleichzeitig auf die „neue Normalität“ nach der Pandemie einzustellen. Natürlich hat die Abschwächung von Unterbrechungen in der Lieferkette im Gesundheitswesen erhebliche Auswirkungen auf das Geschäftsergebnis und die Patientenversorgung. Vielleicht ist das der Grund, warum eine Umfrage zeigte, dass Lieferketten-Störungen heute die zweithöchste Priorität von CEOs hinter der Patientensicherheit haben.

Mangel an Transparenz – Die mangelnde Resilienz von Unternehmen im Gesundheitswesen ist oft auf eine schlechte Transparenz zurückzuführen, insbesondere auf einen fehlenden schnellen Zugriff auf zentralisierte, nutzbare Echtzeitdaten aus verteilten Datenquellen und isolierten Systemen. Dadurch ist es schwierig zu bestimmen, was benötigt wird, was auf Lager ist und wie groß die zukünftige Nachfrage sein wird. Letztlich können Sie nur verwalten, was Sie auch messen können.

Kostenmanagement – Während der Pandemie stiegen die Kosten aufgrund der erhöhten Nachfrage nach persönlicher Schutzausrüstung (PSA) und medizinischen Hilfsmitteln rasant an. Heute wird prognostiziert, dass die Versorgungsausgaben die Personalkosten als größte Ausgabe im Gesundheitswesen übersteigen. Studien zeigen, dass die meisten Bestandsentscheidungen, die zur Anpassung an eine Störung getroffen werden, suboptimal sind und fast die Hälfte unnötig ist. Dies ist nicht verwunderlich, da es an Transparenz mangelt und die Gesundheitssysteme in der Regel Verbrauchsmaterialien auf der Grundlage historischer Modelle und der Präferenzen der Ärzte bestellen und nicht auf der Grundlage der tatsächlichen Auslastung und des erwarteten Bedarfs. Dies führt zu Verschwendung, verzögerten Abläufen und hohen Bestands- und Transportkosten.

Integration und Interoperabilität – Integrationsherausforderungen – aus organisatorischer, prozessbezogener und technologischer Sicht – tragen ebenfalls zu Kostensteigerungen und Sichtbarkeitsproblemen bei. Um die Zusammenhänge zu erkennen, ist eine Integration zwischen verteilten ERP-Systemen, Altlast-Lieferkettensystemen und externen Quellen sowie eine Interoperabilität zwischen Tools wie RFID-Barcodelesern, die Produktdaten in diese Systeme zurückspeisen, erforderlich.

Die Herausforderungen bei der Integration werden durch Fusionen und Übernahmen noch verschärft – und es wird erwartet, dass die Folgen von COVID-19 Fusionen und Übernahmen im Gesundheitswesen beschleunigen werden. Fusionen und Übernahmen bieten ein erhebliches Potenzial für Wachstum und Kosteneinsparungen, aber führen auch dazu, dass Krankenhäuser fragmentierte Teams, Technologien und Prozesse verwalten müssen. Verbesserte Integration und Interoperabilität ermöglichen eine bessere Entscheidungsfindung und ermöglichen es einem Unternehmen, besser zusammenzuarbeiten und Störungen einen Schritt voraus zu sein.

Trotz dieser Herausforderungen bieten fortschrittliche technologische Lösungen einen schnellen Weg zur Transformation und Resilienz. Führungskräfte im Gesundheitswesen und in der Lieferkette handeln bereits, um diese Herausforderungen anzugehen und dabei ihre Unternehmen zu verbessern. Laut IDC haben 62 Prozent der Krankenhäuser ihre Ausgaben für die Lieferkette erhöht, und 64 Prozent der Führungskräfte bezeichnen ihre cloudbasierten Verwaltungsanwendungen der Lieferkette als „geschäftskritisch“.

KI-fähige Control Towers für die Lieferkette stoßen auf besonderes Interesse. Tatsächlich stuften 88 Prozent der Führungskräfte im Gesundheitswesen KI als eine entscheidende Technologie für ihre Lieferkette in den nächsten drei Jahren ein. KI-gestützte Control Towers können einem Unternehmen helfen, einen dynamischen Überblick über das gesamte Netzwerk zu gewinnen, die Fähigkeit zu verbessern, Nachfrageänderungen und -unterbrechungen zu erkennen und die Bestandsverwaltung und Entscheidungsfindung zu unterstützen, um die Patientenversorgung zu verbessern.

KI-gestützte Control Towers für die Lieferkette können helfen, die Herausforderungen der Pandemie zu bewältigen, indem sie fünf Schlüsselfunktionen nutzen:

Durchgängige Transparenz

Intelligentes Forecasting und Bedarfsermittlung

Vollautomatische Planung und gesteigerte Produktivität

Verbesserte Planung und Automatisierung

Kollaborative Ökosysteme

Beim Einsatz von Control Towers geht es nicht nur um die Bewältigung der Herausforderungen, die die Pandemie mit sich bringt. Sie sind auch eine wichtige Komponente beim Übergang zu einer stärker digitalen und datengestützten Umgebung und bei der Bewältigung der Herausforderungen und Chancen der Zukunft. Die Kombination von Transparenz, Automatisierung und Integration entlang der Lieferkette mit einem Control Tower eröffnet die nächste Entwicklungsstufe: ein Ökosystem im Gesundheitswesen, in dem die Vernetzung und Zusammenarbeit der Lieferkette es ermöglichen, künftige Krisen und Herausforderungen im Gesundheitswesen besser zu bewältigen und ihnen sogar voraus zu sein.