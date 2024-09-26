Laut dem IBM Cost of a Data Breach Report 2024 erreichten die durchschnittlichen Kosten einer Datenschutzverletzung in diesem Jahr weltweit 4,88 Millionen USD, was einem Anstieg von 10 % gegenüber 2023 entspricht.

Für die Gesundheitsbranche bietet der Bericht sowohl gute als auch schlechte Nachrichten. Die gute Nachricht ist, dass die durchschnittlichen Kosten für Datenschutzverletzungen in diesem Jahr um 10,6 % gesunken sind. Die schlechte Nachricht ist, dass das Gesundheitswesen zum 14. Mal in Folge die Liste mit den teuersten Wiederherstellungskosten anführt, die sich auf durchschnittlich 9,77 Millionen USD belaufen.

Ransomware spielt eine Schlüsselrolle bei der Schaffung dieses Kostenunterschieds. Wie aus Daten des Office of the Director of National Intelligence hervorgeht, hat sich die Zahl der Ransomware-Angriffe zwischen 2022 und 2023 fast verdoppelt. Jüngste groß angelegte Angriffe wie die auf Change Healthcare und Ascension haben gezeigt, wie effizient diese Angriffe sind, wenn es darum geht, den Hackern das zu geben, was sie wollen.

Das Ergebnis? Ransomware ist auf dem Vormarsch. Hier erfahren Sie, was Gesundheitseinrichtungen darüber wissen müssen, warum Ransomware so gut funktioniert, was Angreifer wollen und wie vergangene Kompromittierungen zukünftige Trends beeinflussen.