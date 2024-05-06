Die globale KI-Governance-Geschäftswelt ist komplex und entwickelt sich schnell weiter. Wichtige Themen und Bedenken zeichnen sich ab, aber Regierungsbehörden sollten immer einen Schritt voraus sein, indem sie ihre behördenspezifischen Prioritäten und Prozesse bewerten.
Die Einhaltung der offiziellen Richtlinien durch Prüfinstrumente und andere Maßnahmen ist lediglich der letzte Schritt. Die Grundlage für eine effektive Umsetzung von Governance ist menschenzentriert und umfasst die Sicherstellung finanzierter Mandate, die Identifizierung verantwortlicher Führungskräfte, die Entwicklung agenturweiter KI-Kompetenz und Kompetenzzentren sowie die Einbeziehung von Erkenntnissen aus Wissenschaft, gemeinnützigen Organisationen und der Privatwirtschaft.
Zum jetzigen Zeitpunkt listet das OECD Policy Observatory668 nationale KI-Governance-Initiativen aus 69 Ländern, Territorien und der EU auf. Dazu gehören nationale Strategien, Agenden und Pläne; KI-Koordinations- oder Überwachungsstellen; öffentliche Konsultationen von Stakeholdern oder Experten; und Initiativen zur Nutzung von KI im öffentlichen Sektor. Darüber hinaus ordnet die OECD rechtlich durchsetzbare KI-Regulierungen und -Standards einer separaten Kategorie zu, die von den zuvor genannten Initiativen getrennt ist. In dieser Kategorie listet sie weitere 337 Initiativen auf.
Der Begriff Governance ist schwer zu definieren. Im Zusammenhang mit KI kann es sich auf die Sicherheits- und Ethikleitlinien von KI-Tools und -Systemen beziehen, auf Richtlinien in Bezug auf Datenzugriff und Modellnutzung oder auf die von der Regierung verordnete Verordnung selbst. Daher sehen wir, dass nationale und internationale Richtlinien diese sich überschneidenden und miteinander verwobenen Definitionen auf vielfältige Weise behandeln. Aus all diesen Gründen sollte die KI-Governance auf der Konzeptebeene beginnen und sich über den gesamten Lebenszyklus der KI-Lösung fortfahren.
Im Großen und Ganzen streben die Regierungsbehörden eine KI-Governancean, die gesellschaftliche Belange des wirtschaftlichen Wohlstands, der nationalen Sicherheit und der politischen Dynamik unterstützt und ausbalanciert, wie etwa in der jüngsten Anordnung des Weißen Hauses zur Einrichtung von AI-Governance-Boards in US-Bundesbehörden. In der Zwischenzeit scheinen viele private Unternehmen dem wirtschaftlichen Wohlstand Priorität einzuräumen und sich auf Effizienz und Produktivität zu konzentrieren, die den Geschäftserfolg und den Unternehmenswert steigern, und einige Unternehmen wie IBM legen Wert darauf, Richtlinien in KI-Workflows zu integrieren.
Nichtregierungsorganisationen, akademische und andere Experten veröffentlichen ebenfalls nützliche Anleitungen für den öffentlichen Sektor. In diesem Jahr veröffentlichte die KI-Governance Alliance des Weltwirtschaftsforums das Presidio KI Framework (PDF). Es bietet einen strukturierten Ansatz für die sichere Entwicklung, die Bereitstellung und die Nutzung von generativer KI. Dabei zeigt das Framework Lücken und Möglichkeiten bei der Bewältigung von Sicherheitsbedenken auf, betrachtet aus der Perspektive von vier Hauptakteuren: KI-Modellentwickler, KI-Modelladapter, KI-Modellnutzer und KI-Anwendungsnutzer, also Anwendungsnutzer von KI-Modellen.
Branchen- und sektorübergreifend zeichnen sich einige gemeinsame regulatorische Themen ab. Zum Beispiel wird es zunehmend ratsam, den Endbenutzern Transparenz über das Vorhandensein und die Nutzung von KI zu bieten, mit der sie interagieren. Führungskräfte müssen die Zuverlässigkeit der Leistung und die Widerstandsfähigkeit gegen Angriffe gewährleisten sowie ein umsetzbares Engagement für soziale Verantwortung zeigen. Dazu gehört die Priorisierung von Fairness und dem Fehlen von Verzerrung bei Trainingsdaten und Ausgaben, die Minimierung der Umweltbelastung sowie die Erhöhung der Verantwortlichkeit durch die Benennung verantwortungsvoller Personen und unternehmenweite Bildung.
Egal, ob Regierungsrichtlinien auf formbaren Gesetzen oder formeller Durchsetzung beruhen, und egal, wie umfassend oder hochtrabend sie verfasst sind, es sind nur Prinzipien. Entscheidend ist, wie Unternehmen diese Prinzipien in die Praxis umsetzen.
So veröffentlichte New York City im Oktober 2023 seinen eigenen KI-Aktionsplanund legte im März 2024 seine KI-Prinzipien fest. Obwohl diese Grundsätze mit den oben genannten Themen übereinstimmten, einschließlich der Aussage, dass KI-Tools „vor der Bereitstellung getestet werden sollten“, lieferte der KI-gestützte Chatbot der Stadt zur Beantwortung von Fragen zur Gründung und zum Betrieb eines Unternehmens Antworten, die Nutzer ermutigten, gegen das Gesetz zu verstoßen. Wo ist die Umsetzung gescheitert?
Die Operationalisierung von Governance erfordert einen auf den Menschen ausgerichteten, rechenschaftspflichtigen und partizipativen Ansatz. Schauen wir uns drei zentrale Maßnahmen an, die Behörden ergreifen müssen:
Vertrauen kann ohne Verantwortlichkeit nicht existieren. Um Governance-Rahmenwerke umzusetzen, benötigen Regierungsbehörden verantwortungsbewusste Führungskräfte, die über die erforderlichen Mittel verfügen, um die Arbeit zu erledigen. Um nur eine Wissenslücke zu nennen: Mehrere hochrangige Technologieführer, mit denen wir gesprochen haben, haben kein Verständnis dafür, dass Daten voreingenommen sein können.
Daten sind ein Artefakt menschlicher Erfahrung, anfällig für verkalkende Weltanschauungen und Ungerechtigkeit. KI kann als Spiegel betrachtet werden, der unsere Verzerrungen zu uns zurückspiegelt. Es ist unerlässlich, dass wir verantwortliche Führungskräfte identifizieren, die dies verstehen und sowohl finanziell unterstützt als auch dafür verantwortlich gemacht werden können, dass ihre KI ethisch betrieben wird und mit den Werten der Gemeinschaft, der sie dient, übereinstimmt.
Wir beobachten, dass viele Behörden Innovationstage und Hackathons veranstalten, die darauf abzielen, die betriebliche Effizienz zu verbessern (z. B. durch Kostensenkung, Einbindung von Bürgern oder Mitarbeitern und andere KPI). Wir empfehlen, den Umfang dieser Hackathons zu erweitern, um die Herausforderungen der KI-Governance anzugehen, und zwar durch folgende Schritte:
Diese Zeitpläne basieren auf unserer Erfahrung in der Durchführung von praxisorientierten Schulungen für Anwender in Bezug auf sehr spezifische Anwendungsfälle. Es gibt angehenden Führungskräften die Möglichkeit, unter Anleitung eines Coaches die eigentliche Regierungsarbeit zu leisten, während die Teammitglieder in die Rolle von urteilenden Kontrollinstanzen versetzt werden.
Aber Hackathons reichen nicht aus. Man kann nicht alles in drei Monaten lernen. Die Agenturen sollten in den Aufbau einer Kultur der KI-Kompetenz Bildung investieren, die das ständige Lernen fördert, einschließlich des Verwerfens alter Annahmen, wenn dies notwendig ist.
Unternehmen, die viele KI-Modelle entwickeln, verlassen sich oft auf Bewertungsformulare als ihren primären Mechanismus, um wichtige Metadaten über ihren Bestand zu sammeln und die Risiken von KI-Modellen zu bewerten und zu mindern, bevor sie bereitgestellt werden. Diese Formulare befragen nur die Eigentümer oder Beschaffer von KI-Modellen nach dem Zweck des KI-Modells, seinen Trainingsdaten und seinem Ansatz, den verantwortlichen Parteien und den Bedenken hinsichtlich verteilter Auswirkungen.
Es gibt viele Gründe zur Besorgnis darüber, dass diese Formen isoliert und ohne fundierte Bildung, Kommunikation und kulturelle Berücksichtigung verwendet werden. Dazu gehören:
Wir haben besorgniserregende Formulareingaben von KI-Praktikern aus verschiedenen Regionen und Bildungsstufen gesehen, und von denjenigen, die sagten, dass sie die veröffentlichten Richtlinien gelesen und die Prinzipien verstanden haben. Zu diesen Einträgen gehört: „Wie könnte mein KI-Modell unfair sein, wenn ich keine personenbezogenen Daten sammle?“ und „Es gibt keine Risiken für unterschiedliche Auswirkungen, da ich die besten Absichten habe.“ Diese weisen auf die dringende Notwendigkeit einer angewandten Schulung und einer Unternehmenskultur hin, die das Modellverhalten konsequent anhand klar definierter ethischer Richtlinien misst.
Eine partizipative und integrative Kultur ist unerlässlich, da Unternehmen mit der Regulierung einer Technologie mit solch weitreichenden Auswirkungen konfrontiert sind. Wie wir bereits besprochen haben, ist Vielfalt kein politischer, sondern ein mathematischer Faktor. Multidisziplinäre Kompetenzzentren sind unerlässlich, um sicherzustellen, dass die Mitarbeiter gebildete und verantwortungsvolle KI-Nutzer sind, die die Risiken und verteilte Auswirkungen verstehen. Unternehmen müssen Governance zu einem integralen Bestandteil kollaborativer Innovationsbemühungen machen und betonen, dass die Verantwortung bei allen liegt, nicht nur bei den Modellinhabern. Sie müssen wirklich rechenschaftspflichtige Führungskräfte benennen, die eine sozio-technische Perspektive in Fragen der Governance einbringen und die neuen Ansätze zur Minderung des KI-Risikos unabhängig von der Quelle – von der Regierung, von Nichtregierungsorganisationen oder akademisch – begrüßen.
Mehr zu diesem Thema finden Sie in einer Zusammenfassung eines kürzlich vom IBM Center for Business in der Regierung veranstalteten Runden Tisches mit Regierungsvertretern und Stakeholdern darüber, wie der verantwortungsvolle Einsatz von künstlicher Intelligenz der Öffentlichkeit einen Nutzen zugutekommen kann, indem er die Erbringung von Dienstleistungen durch Behörden verbessert.
