Egal, ob Regierungsrichtlinien auf formbaren Gesetzen oder formeller Durchsetzung beruhen, und egal, wie umfassend oder hochtrabend sie verfasst sind, es sind nur Prinzipien. Entscheidend ist, wie Unternehmen diese Prinzipien in die Praxis umsetzen.

So veröffentlichte New York City im Oktober 2023 seinen eigenen KI-Aktionsplanund legte im März 2024 seine KI-Prinzipien fest. Obwohl diese Grundsätze mit den oben genannten Themen übereinstimmten, einschließlich der Aussage, dass KI-Tools „vor der Bereitstellung getestet werden sollten“, lieferte der KI-gestützte Chatbot der Stadt zur Beantwortung von Fragen zur Gründung und zum Betrieb eines Unternehmens Antworten, die Nutzer ermutigten, gegen das Gesetz zu verstoßen. Wo ist die Umsetzung gescheitert?

Die Operationalisierung von Governance erfordert einen auf den Menschen ausgerichteten, rechenschaftspflichtigen und partizipativen Ansatz. Schauen wir uns drei zentrale Maßnahmen an, die Behörden ergreifen müssen:

1. Verantwortliche Führungskräfte benennen und deren Mandate finanzieren

Vertrauen kann ohne Verantwortlichkeit nicht existieren. Um Governance-Rahmenwerke umzusetzen, benötigen Regierungsbehörden verantwortungsbewusste Führungskräfte, die über die erforderlichen Mittel verfügen, um die Arbeit zu erledigen. Um nur eine Wissenslücke zu nennen: Mehrere hochrangige Technologieführer, mit denen wir gesprochen haben, haben kein Verständnis dafür, dass Daten voreingenommen sein können.

Daten sind ein Artefakt menschlicher Erfahrung, anfällig für verkalkende Weltanschauungen und Ungerechtigkeit. KI kann als Spiegel betrachtet werden, der unsere Verzerrungen zu uns zurückspiegelt. Es ist unerlässlich, dass wir verantwortliche Führungskräfte identifizieren, die dies verstehen und sowohl finanziell unterstützt als auch dafür verantwortlich gemacht werden können, dass ihre KI ethisch betrieben wird und mit den Werten der Gemeinschaft, der sie dient, übereinstimmt.

2. Angewandte Schulungen zur Unternehmensführung anbieten

Wir beobachten, dass viele Behörden Innovationstage und Hackathons veranstalten, die darauf abzielen, die betriebliche Effizienz zu verbessern (z. B. durch Kostensenkung, Einbindung von Bürgern oder Mitarbeitern und andere KPI). Wir empfehlen, den Umfang dieser Hackathons zu erweitern, um die Herausforderungen der KI-Governance anzugehen, und zwar durch folgende Schritte:

Schritt 1: Drei Monate vor der Präsentation der Pilotprojekte sollte ein potenzieller Governance-Leiter eine Keynote zum Thema KI-Ethik für die Hackathon-Teilnehmer halten.





Drei Monate vor der Präsentation der Pilotprojekte sollte ein potenzieller Governance-Leiter eine Keynote zum Thema KI-Ethik für die Hackathon-Teilnehmer halten. Schritt 2: Die Regierung, die Richtlinie ausarbeitet, soll als Richter für das Ereignis fungieren. Geben Sie Kriterien für die Bewertung von Pilotprojekten an, die KI-Governance-Artefakte (Dokumentationsausgaben) einschließlich Faktenblättern, Prüfberichten, Wirkungsebenenanalysen (beabsichtigte, unbeabsichtigte, primäre und sekundäre Auswirkungen) sowie funktionale und nichtfunktionale Anforderungen des Modells umfassen in Betrieb.





Die Regierung, die Richtlinie ausarbeitet, soll als Richter für das Ereignis fungieren. Geben Sie Kriterien für die Bewertung von Pilotprojekten an, die KI-Governance-Artefakte (Dokumentationsausgaben) einschließlich Faktenblättern, Prüfberichten, Wirkungsebenenanalysen (beabsichtigte, unbeabsichtigte, primäre und sekundäre Auswirkungen) sowie funktionale und nichtfunktionale Anforderungen des Modells umfassen in Betrieb. Schritt 3: Bieten Sie den Teams sechs bis acht Wochen vor dem Präsentationstermin praktische Schulungen zur Entwicklung dieser Artefakte durch Workshops zu ihren spezifischen Anwendungsfällen an. Stärken Sie die Entwicklungsteams, indem Sie diverse, multidisziplinäre Teams einladen, an diesen Workshops teilzunehmen, um ethische Fragen zu klären und Risiken zu modellieren.





Bieten Sie den Teams sechs bis acht Wochen vor dem Präsentationstermin praktische Schulungen zur Entwicklung dieser Artefakte durch Workshops zu ihren spezifischen Anwendungsfällen an. Stärken Sie die Entwicklungsteams, indem Sie diverse, multidisziplinäre Teams einladen, an diesen Workshops teilzunehmen, um ethische Fragen zu klären und Risiken zu modellieren. Schritt 4: Am Tag der Veranstaltung präsentiert jedes Team seine Arbeit ganzheitlich und zeigt, wie es verschiedene Risiken im Zusammenhang mit seinem Anwendungsfall bewertet und mindert. Juroren mit Fachkenntnissen in den Bereichen Regulierung und Cybersicherheit sollten die Arbeit der einzelnen Teams hinterfragen und bewerten.

Diese Zeitpläne basieren auf unserer Erfahrung in der Durchführung von praxisorientierten Schulungen für Anwender in Bezug auf sehr spezifische Anwendungsfälle. Es gibt angehenden Führungskräften die Möglichkeit, unter Anleitung eines Coaches die eigentliche Regierungsarbeit zu leisten, während die Teammitglieder in die Rolle von urteilenden Kontrollinstanzen versetzt werden.

Aber Hackathons reichen nicht aus. Man kann nicht alles in drei Monaten lernen. Die Agenturen sollten in den Aufbau einer Kultur der KI-Kompetenz Bildung investieren, die das ständige Lernen fördert, einschließlich des Verwerfens alter Annahmen, wenn dies notwendig ist.

3. Bewertung des Bestands über algorithmische Wirkungsprüfungen hinaus

Unternehmen, die viele KI-Modelle entwickeln, verlassen sich oft auf Bewertungsformulare als ihren primären Mechanismus, um wichtige Metadaten über ihren Bestand zu sammeln und die Risiken von KI-Modellen zu bewerten und zu mindern, bevor sie bereitgestellt werden. Diese Formulare befragen nur die Eigentümer oder Beschaffer von KI-Modellen nach dem Zweck des KI-Modells, seinen Trainingsdaten und seinem Ansatz, den verantwortlichen Parteien und den Bedenken hinsichtlich verteilter Auswirkungen.

Es gibt viele Gründe zur Besorgnis darüber, dass diese Formen isoliert und ohne fundierte Bildung, Kommunikation und kulturelle Berücksichtigung verwendet werden. Dazu gehören:

Anreize: Werden Einzelpersonen dazu angeregt oder davon abgehalten, diese Formulare sorgfältig auszufüllen? Wir stellen fest, dass die meisten von ihnen keine Anreize haben, weil sie Quoten erfüllen müssen.



Verantwortung für Risiko: Diese Formulare können implizieren, dass Modellinhaber von Risiken freigesprochen werden, weil sie eine bestimmte Technologie oder einen Cloud-Host verwendet oder ein Modell von einem Drittanbieter bezogen haben.



Relevante Definitionen von KI: Modellbesitzer erkennen möglicherweise nicht, dass das, was sie beschaffen oder bereitstellen, der Definition von KI oder intelligenter Automatisierung gemäß einer Verordnung entspricht.



Unwissenheit bezüglich der verteilten Auswirkungen: Indem man einer einzelnen Person die Verantwortung für das Ausfüllen und Absenden eines algorithmischen Bewertungsformulars auferlegt, könnte man argumentieren, dass eine genaue Bewertung der verteilten Auswirkungen durch Design ausgeschlossen wird.

Wir haben besorgniserregende Formulareingaben von KI-Praktikern aus verschiedenen Regionen und Bildungsstufen gesehen, und von denjenigen, die sagten, dass sie die veröffentlichten Richtlinien gelesen und die Prinzipien verstanden haben. Zu diesen Einträgen gehört: „Wie könnte mein KI-Modell unfair sein, wenn ich keine personenbezogenen Daten sammle?“ und „Es gibt keine Risiken für unterschiedliche Auswirkungen, da ich die besten Absichten habe.“ Diese weisen auf die dringende Notwendigkeit einer angewandten Schulung und einer Unternehmenskultur hin, die das Modellverhalten konsequent anhand klar definierter ethischer Richtlinien misst.