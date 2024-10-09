Generative KI betrifft nicht nur die Technologie, sondern auch die Unternehmenstransformation

Wir befinden uns derzeit in einer entscheidenden Phase unserer Entwicklung im Bereich der generativen KI für Unternehmen. Während generative KI für Verbraucher die Fantasie von Millionen Menschen beflügelt, entwickeln Führungskräfte derzeit Praktiken, die eine effektive und verantwortungsvolle Strategie für generative KI in Unternehmen ermöglichen.
Laut unserer CEO-Umfrage haben 60 % der Unternehmen noch keinen einheitlichen, unternehmensweiten Ansatz für generative KI entwickelt. IBM ist in einer einzigartigen Position, um hier Unterstützung zu bieten. Das Unternehmen verfügt über eine lange Tradition der Innovation, verbunden mit einem tiefen Verständnis für die Bedürfnisse von Unternehmen. Es kann auf eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei der Entwicklung herausragender Technologien und der Unterstützung von Kunden bei der zuverlässigen Umsetzung von Unternehmenstransformationen zurückblicken. Das macht es für mich zum perfekten Ort, um zur Gestaltung der Zukunft unserer Branche beizutragen.
In 25 Jahren Praxis in den Bereichen Daten, KI und Analytik habe ich beobachtet, wie Technologie Unternehmen, Branchen und sogar unsere Lebensweise verändern kann. Ich hatte die Gelegenheit, mit einigen der innovativsten Teams der Branche zusammenzuarbeiten: vier Start-ups, einigen „Scale-ups“ und Hyperscalern (Microsoft, Oracle und Google) sowie Kunden und Partnern aller Größenordnungen. Ich freue mich sehr, nun bei IBM zu sein und die Daten-, KI- und Analysestrategie des Unternehmens sowie deren Umsetzung voranzutreiben.
Vor kurzem habe ich gemeinsam mit Sanjeev Mohan undRitika Gunnar in einer Podcast-Episode darüber gesprochen, warum ich mich für IBM entschieden habe und warum ich der Meinung bin, dass das Unternehmen einzigartig positioniert ist, um die nächste Welle der Transformation durch generative KI anzuführen.
Die Vision von IBM für generative KI sieht anders aus. Es geht um mehr als nur die Entwicklung innovativer Tools. Es geht darum, sicherzustellen, dass die Technologie vertrauenswürdig und skalierbar ist und zur Lösung realer geschäftlicher Herausforderungen eingesetzt werden kann.
IBM ist seit langem dafür bekannt, geschäftskritische Lösungen für stark regulierte Branchen wie Finanzdienstleistungen und Gesundheitswesen anzubieten. Diese tiefgreifende Erfahrung in der Entwicklung vertrauenswürdiger, sicherer Systeme ist genau das, was Unternehmen bei der Einführung von generativer KI benötigen. Unser Ziel ist es nicht, KI um der KI willen zu entwickeln – wir möchten Unternehmen dabei unterstützen, sich mit KI zu transformieren, und zwar auf eine Weise, die zuverlässig, ethisch und skalierbar ist.
Wie sieht unsere Strategie aus? Bei IBM verfolgen wir bei generativer KI drei Kernprinzipien: Vertrauen, Innovation und Skalierbarkeit für Unternehmen.
Vertrauen ist ein zentraler Bestandteil der KI-Philosophie von IBM. Wir entwickeln Systeme, die nicht nur Ergebnisse liefern, sondern auch erklären, wie diese Ergebnisse erzielt werden. Nehmen wir zum Beispiel die Zusammenarbeit von IBM mit Credit Agricole, einem bedeutenden Unternehmen im Bank- und Versicherungswesen mit 53 Millionen Kunden und 147.000 Mitarbeitern. Das Unternehmen hat für den Zeitraum 2022–2025 ein IT-Systembudget von 20 Milliarden Euro bereitgestellt. Im Rahmen dieser Bemühungen führt Credit Agricole zwei Daten-, KI- und Analyselösungen ein, die auf IBM-Software basieren und die umfassende IT-Strategie des Unternehmens unterstützen sollen. Diese Lösungen wurden entwickelt, um die Produktivität von Mitarbeitern und Kunden zu steigern. Ebenso wichtig ist der Fokus auf die Überprüfbarkeit für Regulierungsbehörden. Jede KI-gestützte Entscheidung ist überprüfbar, was die Compliance fördert und das Vertrauen in die Geschäftsprozesse stärkt.
Ich habe auch gesehen, wie IBM Unternehmen wie American Airlines bei der Transformation unterstützt. Dank des Ansatzes von IBM (Software + Beratung + IBM Garage™) konnte American Airlines seine Entwicklungs- und Release-Zyklen beschleunigen und mitten in einem schweren Hurrikan eine globale Anwendung einführen, wobei die menschliche Kontrolle über kritische Entscheidungspunkte erhalten blieb.
Die Begriffe, die diese Kunden zur Beschreibung dieser Anwendungen verwenden, sind nicht „coole Experimente”. Sie sind „robust“ und „zuverlässig“.
IBM ist eines der innovativsten Unternehmen der Welt. Von der Erfindung von SQL bis hin zur Erweiterung der Grenzen mit KI-Systemen wie Watson und Large Language Models treibt IBM seit über einem Jahrhundert die Zukunft der Technologie voran. Unsere Innovationsgeschichte setzt sich auch heute mit Fortschritten in den Bereichen KI, Hybrid Cloud und Open-Source-Plattformen fort. Es geht nicht darum, der neueste Anbieter zu sein, sondern der zuverlässigste, vertrauenswürdigste und ethischste – und IBM ist dabei führend.
Generative KI ist für IBM kein Forschungsexperiment. Es ist unser Ansatz, um die Unternehmenstransformation in der Praxis voranzutreiben. Wir entwickeln KI-Systeme, die skalierbar und sicher sind und den Anforderungen der komplexesten Unternehmensumgebungen gerecht werden. Unabhängig davon, ob Sie im Finanzdienstleistungssektor, im Gesundheitswesen oder in der Fertigungsindustrie tätig sind, verfügt IBM über die Erfahrung und die Infrastruktur, um Ihnen bei der Bereitstellung von KI in großem Maßstab zu unterstützen. Mit unseren Hybrid Cloud- und KI-Fähigkeiten können Unternehmen unabhängig von ihrer Branche innovativ sein, ohne dabei Abstriche bei der Sicherheit oder Compliance machen zu müssen.
Ich bin überzeugt, dass wir an der Schwelle zu einer wahrhaft transformativen Entwicklung stehen. IBM führt die Führung darin, wie KI echten Geschäftswert schafft. Unsere Mission ist es, Unternehmen in die Lage zu versetzen, KI auf effektive und verantwortungsvolle Weise zu skalieren.
KI wird die Art und Weise verändern, wie wir arbeiten, wie wir Entscheidungen treffen und wie wir uns weiterentwickeln. In den kommenden Monaten werden wir neue generative KI-Funktionen einführen,
die darauf ausgelegt sind, die Art und Weise, wie Unternehmen Daten nutzen, zu revolutionieren, intelligentere Erkenntnisse zu gewinnen, die Entscheidungsfindung zu verbessern und die betriebliche Effizienz in einem beispiellosen Ausmaß zu steigern.
Ich freue mich sehr, Teil dieser Reise zu sein und die Zukunft der KI bei IBM mitzugestalten. Wir stehen erst am Anfang, und das Beste kommt noch. Bleiben Sie informiert, während wir die Grenzen des Möglichen mit generativer KI weiter verschieben.
Wenn Sie mehr erfahren möchten, besuchen Sie uns auf der IBM TechXchange, wo wir Ihnen zeigen, wie wir unsere Vision in die Realität umsetzen. Lassen Sie uns gemeinsam die Zukunft der KI gestalten.