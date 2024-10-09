Generative KI betrifft nicht nur die Technologie, sondern auch die Unternehmenstransformation

Wir befinden uns derzeit in einer entscheidenden Phase unserer Entwicklung im Bereich der generativen KI für Unternehmen. Während generative KI für Verbraucher die Fantasie von Millionen Menschen beflügelt, entwickeln Führungskräfte derzeit Praktiken, die eine effektive und verantwortungsvolle Strategie für generative KI in Unternehmen ermöglichen.

Laut unserer CEO-Umfrage haben 60 % der Unternehmen noch keinen einheitlichen, unternehmensweiten Ansatz für generative KI entwickelt. IBM ist in einer einzigartigen Position, um hier Unterstützung zu bieten. Das Unternehmen verfügt über eine lange Tradition der Innovation, verbunden mit einem tiefen Verständnis für die Bedürfnisse von Unternehmen. Es kann auf eine beeindruckende Erfolgsbilanz bei der Entwicklung herausragender Technologien und der Unterstützung von Kunden bei der zuverlässigen Umsetzung von Unternehmenstransformationen zurückblicken. Das macht es für mich zum perfekten Ort, um zur Gestaltung der Zukunft unserer Branche beizutragen.

In 25 Jahren Praxis in den Bereichen Daten, KI und Analytik habe ich beobachtet, wie Technologie Unternehmen, Branchen und sogar unsere Lebensweise verändern kann. Ich hatte die Gelegenheit, mit einigen der innovativsten Teams der Branche zusammenzuarbeiten: vier Start-ups, einigen „Scale-ups“ und Hyperscalern (Microsoft, Oracle und Google) sowie Kunden und Partnern aller Größenordnungen. Ich freue mich sehr, nun bei IBM zu sein und die Daten-, KI- und Analysestrategie des Unternehmens sowie deren Umsetzung voranzutreiben.

Vor kurzem habe ich gemeinsam mit Sanjeev Mohan undRitika Gunnar in einer Podcast-Episode darüber gesprochen, warum ich mich für IBM entschieden habe und warum ich der Meinung bin, dass das Unternehmen einzigartig positioniert ist, um die nächste Welle der Transformation durch generative KI anzuführen.