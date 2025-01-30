„Banken sind in jeder Hinsicht mit Störungen konfrontiert“, sagt Ian Gillard, Senior Executive Vice President der Bangkok Bank. Tatsächlich hat die Bankenbranche in den letzten Jahren aufgrund technologischer Fortschritte, veränderter Verbraucherpräferenzen und regulatorischer Entwicklungen erhebliche Umwälzungen erfahren. Laut Shanker Ramamurthy, Partner bei IBM Consulting®, stehen Banken vor drei gleichzeitigen Herausforderungen: Wie können sie wachsen und sich differenzieren? Wie können sie das hartnäckig hohe Kosten-Ertrags-Verhältnis senken? Und wie können sie Risiken und regulatorische Auflagen bewältigen?
Die Bewältigung dieser Herausforderungen erfordert eine Modernisierung auf mehreren Ebenen. Gillard und Ramamurthy, beide Vorstandsmitglieder von BIAN, boten Lösungen auf dem Banking Industry Architecture Network (BIAN) Banking Summit 2024 an.
Eine der größten Herausforderungen für die Bankenbranche ist der Zeit- und Geldaufwand für das Testen von Technologien. Der BIAN-Vorsitzende und ehemalige Chief Information Officer (CIO) der HSBC-Gruppe, Steve Van Wyk, sagt, dass eine der Ursachen dafür ist, dass Banken die monolithische Codebasis testen, anstatt sie auf Komponenten- oder Microservice-Basis handhaben zu können.
Die Modernisierung des Kerns der Abläufe eines Unternehmens kann der Schlüssel zur Freischaltung von Innovation sein. Die digitale Transformation des Middle- und Back-Office ermöglicht es, den Fokus auf die Entwicklung innovativer, neuer Lösungen und kundenorientierter Verbesserungsinitiativen zu richten. Als Reaktion darauf unterstützen IBM-Berater ihre Kunden bei der Umsetzung einer umfassenden Digitalisierung in diesen Bereichen, um Komplexität und Doppelarbeit zu beseitigen und Investitionen auf Kunden, Plattformen und Ökosysteme umzulenken, die einen überlegenen Mehrwert bieten. Könnte dies die Rendite für Modernisierungsprogramme im Bankwesen von einem niedrigen einstelligen Bereich auf nahezu 20 % verschieben?
Die Modernisierung des Bankwesens in Wachstumsmärkten findet in einem Ausmaß statt, das in reifen Märkten unbekannt ist, wobei ein unglaublich hoher Prozentsatz der Transaktionen über mobile Geräte abgewickelt wird. IBM hat mit Kunden wie der State Bank of India, DBS in Singapur und Bradesco in Lateinamerika zusammengearbeitet und ihnen geholfen, diese Funktionen zu profitieren, mit Multi-Channel-Integrationen wie Open Banking, Embedded Finance und Beyond Banking-Plattformen.
Die Verwendung des Standard-Frameworks von BIAN hat die Transformation beschleunigt und die Technologie leichter testbar und in Komponenten zerlegbar gemacht. Wie Van Wyk es beschreibt, ist das so, als würde man eine komplexe Konstruktion in einzelne „Lego-Steine“-Komponenten zerlegen, die sich leichter in andere Systeme integrieren lassen, nicht nur in der Bank, sondern in der gesamten Branche.
Paolo Sironi, Global Research Leader of Banking & Financial Markets im IBM Institute for Business Value, ist ebenfalls der Ansicht, dass die Transformation des Bankwesens „solide, aber flexible Entwicklungsplattformen“ erfordert, um die „spaghettiartigen“ Banktechnologie-Architekturen zu entwirren. Er ist der Meinung, dass das Bankgeschäft mit kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in den nächsten fünf Jahren der Bereich ist, in dem viele Finanzinstitute und neue Marktteilnehmer am meisten konkurrieren werden. Diese Institutionen werden eine Kombination aus digitalen Lösungen, Ökosystempartner-Kooperationen und aufkommenden Technologien wie generativer KI nutzen, um neue Geschäftsmodelle zu schaffen, die dieses große Kundensegment, das für die globale Wirtschaft wichtig ist, besser bedienen.
In Thailand ist es der Bank of Bangkok gelungen, das PC-Zeitalter zu überspringen und stattdessen persönliche Geräte zu nutzen. Siebenundneunzig Prozent der Bankgeschäfte werden mobil abgewickelt, Kunden hatten nie Schecks und viele besitzen keine Bankkarten. Geldautomaten sind kartenlos und werden durch Scannen von QR-Codes mit dem Handy benutzt. Deshalb ist die Stabilität ihrer Call-Center umso wichtiger; digitale Dienste dürfen das ganze Jahr über insgesamt nicht länger als acht Stunden ausfallen. Dies ist umso beeindruckender, wenn man bedenkt, dass sie an Spitzentagen mit einem zehnfachen Nachfrageanstieg zu kämpfen haben, und dass die Aktivität rund um den Zahltag um bis zu 300 % höher ist.
Die Verschiebung zu Real-Time Payments ist nicht ohne Herausforderungen. Sie vereint das Timing für zwei diskrete Prozesse zur Transaktionsbestätigung und -abwicklung, sodass sie gleichzeitig in Echtzeit ablaufen. Dies hat zur Folge, dass Geld schneller transferiert werden kann, wodurch Betrug leichter erkannt und verhindert werden kann, dass Geld in die falschen Hände gerät.
Die Zukunft des Computings wird die Kombination von Bits plus Neuronen und Qubits beinhalten, und die Bankenbranche wird diese Technologien, einschließlich generativer KI und Quantencomputing, nutzen, um sich für die Zukunft neu zu erfinden, so ein Vortrag von Dr. Darío Gil, Senior Vice President und Leiter der Forschung bei IBM, auf der BIAN-Konferenz.
IBM selbst hat Produktivitätssteigerungen von über 3 Milliarden US-Dollar und eine Einsparung von 40 % in seinem Ressourcenbudget erzielt. Mitarbeiter können 80 % der wichtigsten HR-Anfragen der Mitarbeiter mithilfe der generativen KI-Plattform für Unternehmen, watsonx, beantworten. Dieses Beispiel ist für die Finanzdienstleistungsbranche relevant, da von ihren Mitarbeitern ein enormes Maß an Wissen verlangt wird. Für die Kunden ergeben sich durch die Zusammenarbeit mit IBM-Beratern und -Technologien unter anderem folgende geschäftliche Vorteile: eine Genauigkeit von 90 % bei Kundenanfragen, eine Einsparung von 1.200 Arbeitsstunden und 80 % niedrigere Kosten für die erste Ausarbeitung von Rechtsdokumenten.
Angesichts der sich beschleunigenden Softwareentwicklungszyklen arbeitet IBM mit Kunden, darunter die meisten der größten Finanzinstitute weltweit, an der optimalen Nutzung von IBM-Technologien wie watsonx und Granite, inference labs und anderen Funktionen auf dem Marktplatz. Generative KI wird in Prozesse integriert, um sie effektiver und effizienter zu machen. Da die generative KI die Geschwindigkeit, mit der Code erstellt und implementiert werden kann, beschleunigt, vergrößert sich gleichzeitig die Angriffsfläche (da mehr Software in Echtzeit geschützt werden muss) und kann schnell komplexer werden, je mehr Code Sie in einem Unternehmen erstellen.
Mit Blick auf die Zukunft stehen die Unternehmen weiterhin vor der Herausforderung, wie sie den Einsatz von generativer KI erfolgreich skalieren können. Es gibt viele Überlegungen, darunter Governance, Datenschutz, Vertrauen und Authentizität, Betriebsmodell und Return-on-Investment. Saket Sinha, Senior Partner im Bereich globale Bank- und Finanzmarktberatung bei IBM, erklärte, dass IBM mit Kunden zusammenarbeitet, um bei diesen Überlegungen zu helfen und Antworten auf die schwierigsten Fragen zu finden. Zudem können sie zusammenarbeiten, um operative Hürden zu beseitigen und den Weg für mehr Effizienz und Innovation zu ebnen.
Fachkompetenz und Zusammenarbeit sind für die Bewältigung dieses Weges von entscheidender Bedeutung, insbesondere da die nächste Entwicklungsphase, die bisher 15 Jahre dauerte, auf fünf Jahre verkürzt wird. Wie Ramamurthy sagt: „In den 30 Jahren, in denen ich für die Finanzdienstleistungsbranche tätig bin, war ich noch nie so begeistert von einer Technologie wie vom Potenzial der generativen KI.“ Dem kann man nur schwer widersprechen.
Gemma Godfrey ist Vorstandsvorsitzende, Non-Executive Director und IBM Partner
