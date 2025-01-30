Die Modernisierung des Bankwesens in Wachstumsmärkten findet in einem Ausmaß statt, das in reifen Märkten unbekannt ist, wobei ein unglaublich hoher Prozentsatz der Transaktionen über mobile Geräte abgewickelt wird. IBM hat mit Kunden wie der State Bank of India, DBS in Singapur und Bradesco in Lateinamerika zusammengearbeitet und ihnen geholfen, diese Funktionen zu profitieren, mit Multi-Channel-Integrationen wie Open Banking, Embedded Finance und Beyond Banking-Plattformen.

Die Verwendung des Standard-Frameworks von BIAN hat die Transformation beschleunigt und die Technologie leichter testbar und in Komponenten zerlegbar gemacht. Wie Van Wyk es beschreibt, ist das so, als würde man eine komplexe Konstruktion in einzelne „Lego-Steine“-Komponenten zerlegen, die sich leichter in andere Systeme integrieren lassen, nicht nur in der Bank, sondern in der gesamten Branche.

Paolo Sironi, Global Research Leader of Banking & Financial Markets im IBM Institute for Business Value, ist ebenfalls der Ansicht, dass die Transformation des Bankwesens „solide, aber flexible Entwicklungsplattformen“ erfordert, um die „spaghettiartigen“ Banktechnologie-Architekturen zu entwirren. Er ist der Meinung, dass das Bankgeschäft mit kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in den nächsten fünf Jahren der Bereich ist, in dem viele Finanzinstitute und neue Marktteilnehmer am meisten konkurrieren werden. Diese Institutionen werden eine Kombination aus digitalen Lösungen, Ökosystempartner-Kooperationen und aufkommenden Technologien wie generativer KI nutzen, um neue Geschäftsmodelle zu schaffen, die dieses große Kundensegment, das für die globale Wirtschaft wichtig ist, besser bedienen.

In Thailand ist es der Bank of Bangkok gelungen, das PC-Zeitalter zu überspringen und stattdessen persönliche Geräte zu nutzen. Siebenundneunzig Prozent der Bankgeschäfte werden mobil abgewickelt, Kunden hatten nie Schecks und viele besitzen keine Bankkarten. Geldautomaten sind kartenlos und werden durch Scannen von QR-Codes mit dem Handy benutzt. Deshalb ist die Stabilität ihrer Call-Center umso wichtiger; digitale Dienste dürfen das ganze Jahr über insgesamt nicht länger als acht Stunden ausfallen. Dies ist umso beeindruckender, wenn man bedenkt, dass sie an Spitzentagen mit einem zehnfachen Nachfrageanstieg zu kämpfen haben, und dass die Aktivität rund um den Zahltag um bis zu 300 % höher ist.

Die Verschiebung zu Real-Time Payments ist nicht ohne Herausforderungen. Sie vereint das Timing für zwei diskrete Prozesse zur Transaktionsbestätigung und -abwicklung, sodass sie gleichzeitig in Echtzeit ablaufen. Dies hat zur Folge, dass Geld schneller transferiert werden kann, wodurch Betrug leichter erkannt und verhindert werden kann, dass Geld in die falschen Hände gerät.