Die Zukunft des ESG Reportings: Ein Blick in die Glaskugel

Wie Larry Fink von BlackRock es formulierte: „Der Klimawandel ist zu einem entscheidenden Faktor für die langfristigen Aussichten von Unternehmen geworden.“ Von Unternehmen wird jetzt mehr denn je erwartet, dass sie über ihr ESG-Profil berichten. Nimmt ein Unternehmen seine ESG-Risiken nicht ernst, kann dies negative Auswirkungen haben: von Beschwerden seitens der Aktionäre auf den Hauptversammlungen bis hin zu Veräußerungen durch Vermögensverwalter. Die durch Covid-19 verursachten Verwüstungen haben die Bedeutung des Risikomanagements für Investoren nur noch verstärkt.

Es überrascht nicht, dass die ESG-Berichterstattung einen rasanten Aufstieg erlebt hat, und alle Anzeichen deuten darauf hin, dass ihre Bedeutung mit dem zunehmenden Druck zur Beschleunigung der Umstellung auf eine kohlenstoffarme Wirtschaft weiter zunehmen wird. Die ESG-Berichterstattung darf jedoch nicht zu einer reinen Abhakübung verkommen, denn das ultimative Ziel ist schließlich die Verbesserung der ESG-Leistung.

Um optimale Voraussetzungen für Ihren Erfolg zu schaffen, gibt es Best Practices, die Sie nicht nur für die ESG-Berichterstattung, sondern auch für die kontinuierliche Leistungsverbesserung befolgen können. Es ist beispielsweise wichtig, sicherzustellen, dass Sie über eine solide Datenbasis in einem flexiblen Format verfügen, um die aktuellen und zukünftigen Berichtsanforderungen zu erfüllen. Von zentraler Bedeutung ist dabei ein protokollierbarer Prozess zur Erfassung und Speicherung von Daten mit Rückverfolgbarkeit bis zur Datenquelle.

Ebenso wichtig ist eine flexible weltweite Eingrenzung. Vor allem müssen die Berichtsgruppen und die ihnen zugrunde liegenden Standorte, Konten und Zähler einfach zu konfigurieren und zu ändern sein. Im Fall struktureller Veränderungen im Unternehmen, die eine Änderung der Inventargrenze mit sich bringen (z. B. bei Übernahmen oder Veräußerungen), müssen die Referenzemissionen neu berechnet werden.

Wenn die Daten nach einer flexiblen Organisationshierarchie strukturiert werden, kann das den Prozess der Neuberechnung von Referenzwerten einfacher und die ESG-Berichterstellung agiler machen. Mehr zu diesen Verfahren für die ESG-Datenverwaltung erfahren Sie in unserem E-Book „Kohlenstoffbilanzierung und ESG-Datenverwaltung“.

Bedeutsam ist auch, dass die zur Umsetzung von Dekarbonisierungsstrategien benötigten Daten oft über verschiedene interne Systeme im gesamten Unternehmen verstreut sind, die größtenteils nicht miteinander kompatibel sind. Es kann auch vorkommen, dass die Daten von Anbietern geführt werden, die keine Systeme und Prozesse zur gemeinsamen Nutzung haben.

Um Herausforderungen bei der Datenerfassung zu bewältigen, sollten Unternehmen in Erwägung ziehen, den Datenerfassungsprozess an einen spezialisierten Dienstleister auszulagern. Eine weitere Best Practice besteht darin, wann immer möglich eine automatisierte Datenübertragung anzustreben, da Dateien, die vor der Datenerfassung von Menschen bearbeitet werden, anfälliger für Ladefehler, Genauigkeitsverluste und Verwirrung bei den Metriken sind. Die beste Vorgehensweise ist die Verwendung einer cloudbasierten Unternehmenssoftwareplattform zur kontinuierlichen Speicherung und Verwaltung der Daten, da diese Methode gegenüber Tabellenkalkulationen überlegen ist.

Trotz der Konsolidierung verschiedener Frameworks und der zunehmenden Klarheit hinsichtlich der von der Industrie bevorzugten Frameworks bleibt die ESG-Berichterstattung ein komplexes Gebiet, und es kann für ein Unternehmen eine Belastung darstellen, nach mehreren Frameworks zu berichten. Mit einer soliden Datenbasis kann sich ein Unternehmen jedoch gut aufstellen, um die Berichtsanforderungen zu erfüllen, unabhängig davon, ob ein globales Framework zustande kommt.



