Die Zukunft des ESG Reportings: Ein Blick in die Glaskugel

Die ESG-Berichterstattung hat angesichts des Drucks von Verbrauchern, Aktionären und Mitarbeitern sowie der zunehmenden Erkenntnis von Investoren und Finanzinstituten, dass Nachhaltigkeitsrisiken auch Investitionsrisiken darstellen (wie Larry Fink, CEO von BlackRock, in seinem Brief an CEOs hervorhob), stark an Bedeutung gewonnen. Der ESG-Leistung von Unternehmen wird heute immer größere Aufmerksamkeit geschenkt. Das bedeutet, dass das ESG Reporting sich zwangsläufig verändern wird, nachdem sie lange Zeit durch konkurrierende Leitlinien und Berichtsframeworks geprägt war.
Die aktuellen ESG-Frameworks legen unterschiedlichen Fokus auf die Kernthemen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Einige Frameworks behandeln jedes Thema ausführlich, andere nur zwei, und wieder andere behandeln einige Themen ausführlich und andere nur oberflächlich.
Die Liste der bestehenden ESG-Frameworks ist umfangreich und die Unterschiede sind erheblich. Daher haben wir ihre wichtigsten Merkmale in dieser ESG-Framework-Matrix zusammengefasst, einschließlich Beispielen für deren Anwendungsbereich.
Angesichts der Vielzahl von Berichts- und Framework kommt es zwangsläufig zu erheblichen Überschneidungen. So konzentriert sich beispielsweise die TCFD ausschließlich darauf, wie sich wesentliche klimabezogene Themen auf die finanzielle Performance eines Unternehmens auswirken könnten. Die SASB hingegen hat einen breiten Fokus auf Nachhaltigkeit und bewertet, wie sich wesentliche Nachhaltigkeitsthemen auf die finanzielle Performance eines Unternehmens auswirken, was natürlich auch klimabezogene Risiken umfasst, sodass es zu Überschneidungen mit der TCFD kommt.
Um die Standards von SASB mit den Empfehlungen des TCFD in Einklang zu bringen, führt SASB eine Überprüfung seiner 79 Branchenstandards durch, um sie mit dem Ziel zu bewerten, sie enger mit den Empfehlungen des TCFD in Einklang zu bringen. Durch diese Angleichung würde ein Unternehmen, das gemäß den SASB-Standards berichtet, auch die TCFD-Empfehlungen erfüllen.
Mit dem Ziel, den Berichtsaufwand für Unternehmen zu reduzieren, werden Maßnahmen zur Vereinheitlichung der Frameworks ergriffen. CDP, SASB und GRI haben ihre Framework bereits aufeinander abgestimmt. In ähnlicher Weise aktualisiert GRI seine Offenlegungsstandards, um Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Nachhaltigkeitsberichterstattung an den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) der Vereinten Nationen auszurichten und sich damit an die PRI anzupassen.
Im Bereich der Real Asset Investments hat GRESB große Anstrengungen unternommen, um seine Bewertungen in Übereinstimmung mit GRI, PRI, TCFD und SASB zu strukturieren. Auffällig ist, dass etwa die Hälfte der Offenlegungspflichten mit denen von SASB übereinstimmen.
Die Zukunft der ESG-Berichterstattung kann aus mindestens drei verschiedenen Perspektiven betrachtet werden. Dazu gehören regulatorische Änderungen, die Annäherung der Branche an bestimmte Frameworks und die Konsolidierung zwischen den Frameworks.
Im Hinblick auf regulatorische Änderungen wurden in verschiedenen nationalen und supranationalen Rechtsordnungen vielfältige Fortschritte erzielt. Der im März 2022 von der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC angekündigte Vorschlag sieht vor, dass eine Vielzahl von Unternehmen ihre Offenlegungspflichten an das TCFD-Modell anpassen, wobei die britische Regierung ähnliche Anforderungen verfolgt. Ebenso wird das Nachhaltigkeitsfinanzpaket der EU, das sowohl die CSRD als auch die EU-Taxonomie und die SFDR umfasst, von Unternehmen weitere ESG-bezogene Offenlegungen verlangen.
Während die Praxis der ESG-Berichterstellung immer ausgereifter wird, schließen sich die Branchen um ihre bevorzugten Frameworks zusammen. Der Vorreiter in dieser Hinsicht war die Immobilienbranche, die die Berichterstattung gemäß dem Dow Jones Sustainability Index über das S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) bevorzugt, und dieser Trend ist in jüngerer Zeit auch in der Investmentbranche zu beobachten, wo einige Asset-Manager (wie Blackrock) ihre Portfoliounternehmen dazu ermutigen, gemäß SASB zu berichten.
Dies führt zu einer Geschäftswelt, in der sich die Frameworks weiter auf ihre eigenen Nischen konzentrieren. Neben den oben genannten gibt es mehrere weitere Beispiele solcher Vereinbarungen, wobei IFRS und GRI sich auf eine Koordination ihrer Standardsetzung einigen. Auch wenn dies nicht zu einer formalen Konsolidierung hin zu einem einzigen ESG-Rahmenwerk führen mag, könnte es doch einen Schritt in Richtung einer stärkeren Fokussierung der Rahmenwerke auf unterschiedliche Bereiche der ESG-Auswirkungen darstellen.
Wie Larry Fink von BlackRock es formulierte: „Der Klimawandel ist zu einem entscheidenden Faktor für die langfristigen Aussichten von Unternehmen geworden.“ Von Unternehmen wird jetzt mehr denn je erwartet, dass sie über ihr ESG-Profil berichten. Nimmt ein Unternehmen seine ESG-Risiken nicht ernst, kann dies negative Auswirkungen haben: von Beschwerden seitens der Aktionäre auf den Hauptversammlungen bis hin zu Veräußerungen durch Vermögensverwalter. Die durch Covid-19 verursachten Verwüstungen haben die Bedeutung des Risikomanagements für Investoren nur noch verstärkt.
Es überrascht nicht, dass die ESG-Berichterstattung einen rasanten Aufstieg erlebt hat, und alle Anzeichen deuten darauf hin, dass ihre Bedeutung mit dem zunehmenden Druck zur Beschleunigung der Umstellung auf eine kohlenstoffarme Wirtschaft weiter zunehmen wird. Die ESG-Berichterstattung darf jedoch nicht zu einer reinen Abhakübung verkommen, denn das ultimative Ziel ist schließlich die Verbesserung der ESG-Leistung.
Um optimale Voraussetzungen für Ihren Erfolg zu schaffen, gibt es Best Practices, die Sie nicht nur für die ESG-Berichterstattung, sondern auch für die kontinuierliche Leistungsverbesserung befolgen können. Es ist beispielsweise wichtig, sicherzustellen, dass Sie über eine solide Datenbasis in einem flexiblen Format verfügen, um die aktuellen und zukünftigen Berichtsanforderungen zu erfüllen. Von zentraler Bedeutung ist dabei ein protokollierbarer Prozess zur Erfassung und Speicherung von Daten mit Rückverfolgbarkeit bis zur Datenquelle.
Ebenso wichtig ist eine flexible weltweite Eingrenzung. Vor allem müssen die Berichtsgruppen und die ihnen zugrunde liegenden Standorte, Konten und Zähler einfach zu konfigurieren und zu ändern sein. Im Fall struktureller Veränderungen im Unternehmen, die eine Änderung der Inventargrenze mit sich bringen (z. B. bei Übernahmen oder Veräußerungen), müssen die Referenzemissionen neu berechnet werden.
Wenn die Daten nach einer flexiblen Organisationshierarchie strukturiert werden, kann das den Prozess der Neuberechnung von Referenzwerten einfacher und die ESG-Berichterstellung agiler machen. Mehr zu diesen Verfahren für die ESG-Datenverwaltung erfahren Sie in unserem E-Book „Kohlenstoffbilanzierung und ESG-Datenverwaltung“.
Bedeutsam ist auch, dass die zur Umsetzung von Dekarbonisierungsstrategien benötigten Daten oft über verschiedene interne Systeme im gesamten Unternehmen verstreut sind, die größtenteils nicht miteinander kompatibel sind. Es kann auch vorkommen, dass die Daten von Anbietern geführt werden, die keine Systeme und Prozesse zur gemeinsamen Nutzung haben.
Um Herausforderungen bei der Datenerfassung zu bewältigen, sollten Unternehmen in Erwägung ziehen, den Datenerfassungsprozess an einen spezialisierten Dienstleister auszulagern. Eine weitere Best Practice besteht darin, wann immer möglich eine automatisierte Datenübertragung anzustreben, da Dateien, die vor der Datenerfassung von Menschen bearbeitet werden, anfälliger für Ladefehler, Genauigkeitsverluste und Verwirrung bei den Metriken sind. Die beste Vorgehensweise ist die Verwendung einer cloudbasierten Unternehmenssoftwareplattform zur kontinuierlichen Speicherung und Verwaltung der Daten, da diese Methode gegenüber Tabellenkalkulationen überlegen ist.
Trotz der Konsolidierung verschiedener Frameworks und der zunehmenden Klarheit hinsichtlich der von der Industrie bevorzugten Frameworks bleibt die ESG-Berichterstattung ein komplexes Gebiet, und es kann für ein Unternehmen eine Belastung darstellen, nach mehreren Frameworks zu berichten. Mit einer soliden Datenbasis kann sich ein Unternehmen jedoch gut aufstellen, um die Berichtsanforderungen zu erfüllen, unabhängig davon, ob ein globales Framework zustande kommt.
