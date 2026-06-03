Marketing, Vertrieb, Handel, Order Management und Dienstleistungen sind die Funktionen, die Umsatz generieren und sichern. Zusammen bilden sie das System, durch das Nachfrage erzeugt, Verpflichtungen eingegangen und Kundenbeziehungen aufgebaut oder beendet werden. In den meisten Unternehmen wurden diese Funktionen so konzipiert, dass sie unabhängig voneinander arbeiten, wobei jede über eigene Technologien, Metriken und Aufgabenbereiche verfügt. Dieses Modell war eine angemessene Antwort auf die Komplexität der Unternehmensstruktur.
Ein solches Modell reicht nicht mehr aus. Die nächste Ära erfordert ein Front Office, das als Einheit agiert. Die Kosten für den Betrieb dieser Funktionen als unabhängige Systeme lassen sich mittlerweile in Umsatz beziffern.
KI-Agenten sammeln Informationen, bewerten Optionen und beeinflussen Kaufentscheidungen auf Plattformen, die nicht im Besitz der Unternehmen sind und die diese nicht vollständig überblicken können. Eine Studie von IBM in Zusammenarbeit mit der National Retail Federation ergab, dass mittlerweile 45 % der Verbraucher KI während ihres Kaufprozesses nutzen, 41 % zur Produktrecherche und 33 % zur Auswertung von Bewertungen. Weitere 31 % nutzen KI, um nach Angeboten zu suchen.¹
Die gleiche Dynamik verändert auch den B2B-Bereich, in dem Einkäufer und Einkaufsausschüsse ihre Entscheidungen zunehmend über Plattformen treffen, die sich der direkten Kontrolle des Unternehmens entziehen. Ihr Front Office ist bereits in diesem Umfeld im Wettbewerb. Die Frage ist, ob es dafür ausgelegt ist.
Der Nutzen der KI im Front Office ergibt sich nicht aus ihrer funktionsbezogenen Bereitstellung. Er beruht vielmehr auf ihrer Fähigkeit, funktionsübergreifende Informationen in Echtzeit zusammenzuführen und darauf zu reagieren, diese im Kontext zu interpretieren, sie anhand von Richtlinien und Geschäftsregeln zu überprüfen und sicher zu handeln.
Kundenabsicht, Produktkenntnis, Preisgestaltung, Verfügbarkeit, Berechtigungen, Lagerbestand, Abwicklungsbeschränkungen, Vertragsbedingungen, Risiken, Servicehistorie, Kundenbindung und die nächstbeste Maßnahme können alle im selben Entscheidungsmoment eine Rolle spielen. Die meisten Front-Office-Systeme wurden dafür konzipiert, Aufgaben innerhalb einzelner Funktionsbereiche auszuführen, und nicht dafür, Informationen über alle Momente hinweg zu koordinieren, in denen Umsatz generiert, gesichert, geschützt und ausgebaut wird.
Da Agenten, Assistenten und autonome Systeme einen wachsenden Anteil der Interaktionen vermitteln, hat diese Einschränkung wirtschaftliche Konsequenzen. Diese Akteure begegnen dem Unternehmen nicht über dessen Organigramm. Sie beurteilen, ob ein Unternehmen nachvollziehbar ist, verglichen werden kann, vertrauenswürdig ist und ob darauf reagiert werden kann. Die Frage, die sich Führungskräfte stellen müssen, lautet: Kann der Front-Office-Bereich der KI zum Zeitpunkt des Bedarfs kontrollierte, aktuelle und entscheidungsreife Informationen bereitstellen?
Der hilfreichste Ansatz zum Verständnis dieses Wandels ist der Übergang von einem Existenzmodell zu einem Berechtigungsmodell. Im alten Modell konkurrierten Unternehmen miteinander, indem sie Produkte, Dienstleistungen, Angebote, Inhalte und Supportmöglichkeiten zur Verfügung stellten. Präsenz allein reichte aus.
Im agentischen Modell ist die Existenz lediglich der Ausgangspunkt. Ein Produkt kann zwar existieren und dennoch ausgeschlossen werden, weil der Preis nicht validiert werden kann, die Berechtigung unklar ist, der Lagerbestand veraltet ist, die Richtlinien mehrdeutig sind oder die Erfüllung nicht als vertrauenswürdig angesehen werden kann. Bei der Berechtigung geht es darum, ob das Unternehmen unter bestimmten Bedingungen eine bestimmte Verpflichtung eingehen und einhalten kann.
Um diese Frage in großem Maßstab zu beantworten, muss das Front Office als einheitliches Umsatzsystem fungieren und nicht als fünf Funktionen, die sich eine Berichtslinie teilen. Dies erfordert funktionsübergreifende Befugnisse über die Daten, die Logik, die Richtlinien und die Entscheidungsrechte, die darüber bestimmen, ob eine Transaktion stattfinden kann und ob die Customer Experience vom ersten Kontakt bis zur Abwicklung durchgängig ist.
Derselbe Wandel verändert auch die Art und Weise, wie Führungskräfte über Vertriebskanäle denken sollten. Die Kontaktpunkte, an denen Kaufentscheidungen getroffen werden, haben sich vervielfacht. Einige davon befinden sich im eigenen Besitz, darunter Websites, Apps, Portale, Geschäfte, Filialen, Contact Center, Tools für den Verkauf und Serviceumgebungen.
Andere liegen außerhalb der direkten Kontrolle des Unternehmens, darunter Suchmaschinen, Marktplätze, Beschaffungsplattformen, Partner-Ökosysteme, soziale Umgebungen, KI-Antwortsysteme und neu entstehende agentische Schnittstellen. Plattformen von Drittanbietern prägen die Überlegungen, noch bevor eine direkte Interaktion stattfindet. Eigene Plattformen tragen die Verantwortung dafür, diese Absicht in eine Handlung umzusetzen.
Die Herausforderung besteht darin, dass ein Käufer, der an KI-Umgebungen gewöhnt ist, die natürliche Sprache, den Kontext und die Rahmenbedingungen verstehen, auf den meisten unternehmensinternen Plattformen eine Benutzererfahrung vorfinden wird, die diesem Standard nicht gerecht wird. Dies stellt ein Umsatzrisiko dar – und um dieses zu beheben, bedarf es mehr als nur Investitionen in die Benutzeroberfläche.
Generative Engine Optimization (GEO) ist ein wesentlicher Bestandteil der erforderlichen Maßnahmen. Sie entwickelt sich über eine reine Suchmaschinenstrategie hinaus zu einer Disziplin im Front-Office-Bereich. In einer agentischen Entdeckungswelt hängt die Sichtbarkeit von mehr als nur Inhalten ab. Dazu gehören auch Produktinformationen, Zulassungsregeln, Preisstrukturen, Bestandsdaten, Fulfillment-Optionen und Servicepfade, die KI-Systeme verstehen, bewerten und denen sie vertrauen können. Informationen müssen für maschinelle Entscheidungsprozesse strukturiert sein und dürfen nicht lediglich für den menschlichen Gebrauch veröffentlicht werden.
Die Answer Engine Optimization (AEO) ergänzt GEO, indem sie die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Ihre Marke, Ihre Produkte und Ihr Fachwissen Teil der Antwort werden, wenn Käufer KI-gestützte Such- und Antwortmaschinen nutzen. Gemeinsam stärken GEO und AEO die Auffindbarkeit, die Autorität und die Relevanz entlang KI-gestützter Kundenreisen.
Auf der Infrastrukturebene etablieren sich Protokolle wie das Model Context Protocol (MCP) und das Universal Commerce Protocol (UCP) zunehmend als grundlegende Standards, über die Akteure auf Unternehmensdaten zugreifen, diese interpretieren, ihnen vertrauen und entsprechend handeln können. Unternehmen, die diese Fähigkeiten frühzeitig aufbauen, werden Vorteile in Bezug auf Auffindbarkeit, Autorität und Transaktionsfähigkeit erzielen, deren Überwindung für Nachzügler mit hohen Kosten verbunden sein könnte.
Die Auswirkungen auf Führungsebene sind erheblich. Die Transformation des Front Office kann nicht funktionsweise gesteuert werden, wenn von der KI erwartet wird, dass sie funktionsübergreifend interpretiert, entscheidet und handelt. Unternehmen benötigen funktionsübergreifende Gestaltungshoheit über die Erfahrungen, Signale, Regeln, Richtlinien, Berechtigungslogik und Entscheidungsbefugnisse, die die Umsatzergebnisse beeinflussen. Ohne diese Zuständigkeit könnte jeder Bereich zwar seine eigenen Tools modernisieren, doch bliebe das Unternehmen weiterhin unfähig, die im Moment der Entscheidung erforderlichen Informationen zusammenzuführen.
Das Front Office wurde nicht für das agentische Zeitalter konzipiert. Das ist keine Kritik an der Vergangenheit. Es ist die Erkenntnis, dass sich die Grundlagen des Wettbewerbs verändern.
Da KI zunehmend B2C- und B2B-Entscheidungen unterstützt, werden Unternehmen künftig weniger danach beurteilt, ob bestimmte Fähigkeiten innerhalb des Unternehmens vorhanden sind, sondern vielmehr danach, ob diese Fähigkeiten bereitgestellt, als vertrauenswürdig eingestuft und umgesetzt werden können, sobald die Nachfrage zur Konversion bereit ist. Die Priorität liegt nun darauf, das Front Office so zu gestalten, dass er auf die Entscheidungen ausgerichtet ist, die Umsatz generieren, sichern, schützen und vorantreiben.
Die Agenda zur Transformation des Front Office sieht in jedem Unternehmen anders aus. Doch die Führungskräfte, die mit klarer Vision vorangehen, stellen in der Regel gezieltere Fragen als diejenigen, die diesen Aspekt nach wie vor lediglich als technologische Erneuerung betrachten:
Kein Unternehmen kann diese vier Fragen heute zufriedenstellend beantworten. Diejenigen, die ehrlich zugeben, wo ihre Defizite liegen, sind am besten in der Lage, diese Lücke zu schließen.
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