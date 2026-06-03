Marketing, Vertrieb, Handel, Order Management und Dienstleistungen sind die Funktionen, die Umsatz generieren und sichern. Zusammen bilden sie das System, durch das Nachfrage erzeugt, Verpflichtungen eingegangen und Kundenbeziehungen aufgebaut oder beendet werden. In den meisten Unternehmen wurden diese Funktionen so konzipiert, dass sie unabhängig voneinander arbeiten, wobei jede über eigene Technologien, Metriken und Aufgabenbereiche verfügt. Dieses Modell war eine angemessene Antwort auf die Komplexität der Unternehmensstruktur.

Ein solches Modell reicht nicht mehr aus. Die nächste Ära erfordert ein Front Office, das als Einheit agiert. Die Kosten für den Betrieb dieser Funktionen als unabhängige Systeme lassen sich mittlerweile in Umsatz beziffern.

KI-Agenten sammeln Informationen, bewerten Optionen und beeinflussen Kaufentscheidungen auf Plattformen, die nicht im Besitz der Unternehmen sind und die diese nicht vollständig überblicken können. Eine Studie von IBM in Zusammenarbeit mit der National Retail Federation ergab, dass mittlerweile 45 % der Verbraucher KI während ihres Kaufprozesses nutzen, 41 % zur Produktrecherche und 33 % zur Auswertung von Bewertungen. Weitere 31 % nutzen KI, um nach Angeboten zu suchen.¹

Die gleiche Dynamik verändert auch den B2B-Bereich, in dem Einkäufer und Einkaufsausschüsse ihre Entscheidungen zunehmend über Plattformen treffen, die sich der direkten Kontrolle des Unternehmens entziehen. Ihr Front Office ist bereits in diesem Umfeld im Wettbewerb. Die Frage ist, ob es dafür ausgelegt ist.