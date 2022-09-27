Heute durchdringt KI jeden Aspekt der Geschäftsfunktion. Ob Finanzdienstleistungen, Personalbeschaffung, Kundenservice oder Gesundheitsverwaltung – künstliche Intelligenz (KI) unterstützt zunehmend kritische Workflows in allen Branchen.
Aber mit der zunehmenden Einführung von KI kommen auch größere Herausforderungen. Auf dem Marktplatz haben wir zahlreiche Fehltritte mit ungenauen Ergebnissen, unfairen Empfehlungen und anderen unerwünschten Folgen beobachtet. Dies hat sowohl bei privaten als auch bei öffentlichen Unternehmen Bedenken hinsichtlich des verantwortungsvollen Einsatzes von KI hervorgerufen. Wenn man dann noch die komplexen Compliance-Vorschriften und Standards berücksichtigt, wird die Notwendigkeit einer soliden und vertrauenswürdigen KI-Strategie deutlich.
Um den Einsatz von KI auf verantwortungsvolle Weise zu skalieren, bedarf es einer KI-Governance, d. h. der Festlegung von Richtlinien und der Schaffung von Verantwortlichkeiten während des gesamten KI-Lebenszyklus. Dafür ist wiederum eine KI-Ethikrichtlinie erforderlich, denn nur durch die Einbettung ethischer Prinzipien in KI-Anwendungen und -Prozesse können wir vertrauensbasierte Systeme entwickeln.
IBM Research entwickelt seit 2012 vertrauenswürdige KI-Tools. Als IBM 2018 seinen KI-Ethikausschuss einrichtete, war KI-Ethik in der Presse kein aktuelles Thema, und auch unter Unternehmensführern stand sie nicht im Vordergrund. Aber da KI inzwischen unverzichtbar geworden ist und so viele Aspekte des täglichen Lebens berührt, ist das Interesse an KI-Ethik exponentiell gewachsen.
In einer Studie des IBM Institute of Business Value aus dem Jahr 2021 stuften fast 75 % der Führungskräfte die Ethik im Bereich KI als wichtig ein, ein sprunghafter Anstieg gegenüber weniger als 50 % im Jahr 2018. Darüber hinaus, so die Studie, könnten diejenigen Unternehmen, die eine breit angelegte KI-Ethik-Strategie implementieren, die alle Geschäftsbereiche einbezieht, in Zukunft einen Wettbewerbsvorteil haben.
Wir bei IBM glauben, dass der Aufbau von vertrauenswürdiger KI einen multidisziplinären, multidimensionalen Ansatz erfordert, der auf den folgenden drei ethischen Prinzipien basiert:
Wenn Führungskräfte darüber nachdenken, was es braucht, um wirklich Vertrauen in KI-Entscheidungen zu gewinnen, sollten sie sich fünf Fragen stellen, bei denen der Mensch im Mittelpunkt steht: Ist es leicht zu verstehen? Ist das fair? Hat jemand daran herumgepfuscht? Ist es rechenschaftspflichtig? Schützt es Daten? Aus diesen Fragen ergeben sich fünf Grundprinzipien für eine vertrauenswürdige KI: Fairness, Robustheit, Datenschutz, Erklärbarkeit und Transparenz.
Bei der Diskussion über KI-Governance ist es wichtig, sich bewusst zu sein, dass zwei unterschiedliche Aspekte zusammenkommen:
Organisatorische KI-Governance umfasst die Entscheidung und Umsetzung einer KI-Strategie für ein Unternehmen. Dazu gehört die Festlegung von KI-Richtlinien für das Unternehmen auf der Grundlage von KI-Prinzipien, Vorschriften und Gesetzen.
KI-Modell-Governance führt Technologien ein, die Leitplanken in jeder Phase des KI/ML-Lebenszyklus implementieren. Dies umfasst die Datenerfassung, die Instrumentierung von Prozessen und eine transparente Berichterstattung, um allen Stakeholdern die benötigten Informationen zur Verfügung zu stellen.
Oft benötigen Unternehmen, die nach vertrauenswürdigen Lösungen in Form von KI-Governance suchen, Beratung an einer oder beiden dieser Fronten.
Kürzlich wandte sich ein amerikanisches multinationales Finanzinstitut mit mehreren Herausforderungen an IBM, darunter die Bereitstellung von Hunderten von maschinelles Lernen-Modellen, die unter Verwendung mehrerer Data Science-Stacks aus Open Source- und Drittanbieter-Tools erstellt wurden. Der Chief Data Officer erkannte, dass es für das Unternehmen unerlässlich war, ein ganzheitliches Framework zu haben, das mit den Modellen zusammenarbeitet, die im gesamten Unternehmen unter Verwendung all dieser verschiedenen Tools erstellt wurden.
In diesem Fall arbeitete IBM Expert Labs mit dem Finanzinstitut zusammen, um eine technologiegetriebene Lösung mit IBM Cloud Pak for Data zu entwickeln. Das Ergebnis war ein KI-Governance-Hub, der auf Unternehmensebene eingerichtet wurde und es dem CDO ermöglicht, Hunderte von KI-Modellen für die Einhaltung von Vorschriften in der gesamten Bank zu verfolgen und zu steuern, unabhängig von den verwendeten Tools für maschinelles Lernen.
Manchmal hängt der Bedarf einer Organisation stärker mit der Governance von KI innerhalb der Organisation zusammen. Zum Beispiel wollte ein multinationales Gesundheitsunternehmen ein KI-Modell, das bisher zur Ableitung technischer Fähigkeiten eingesetzt wurde, so erweitern, dass es nun auch Soft Skills/Grundlagenkompetenzen ableiten kann. Das Unternehmen hat Mitglieder von IBM Consulting hinzugezogen, um das Team der Data Scientists des Unternehmens darin zu trainieren, wie man Frameworks für systemische Empathie einsetzt, lange bevor Code geschrieben wird, um die Absicht zu berücksichtigen und die Schutzmechanismen für Modelle abzusichern.
Nach dem Erfolg dieser Sitzung erkannte der Kunde die Notwendigkeit einer umfassenderen KI-Governance. Mit Unterstützung von IBM Consulting gründete das Unternehmen sein erstes KI-Ethikgremium, ein Kompetenzzentrum und ein KI-Kompetenzprogramm.
In vielen Fällen benötigen Unternehmen einen hybriden Ansatz für die KI-Governance. Kürzlich sah sich eine französische Bankengruppe mit neuen Compliance-Maßnahmen konfrontiert. Das Unternehmen verfügte nicht über genügend organisatorische Prozesse und eine automatische KI-Modellüberwachung, um die KI-Governance in großem Maßstab anzugehen. Das Team wollte auch eine Kultur etablieren, um KI verantwortungsbewusst zu kuratieren. Sie brauchten sowohl eine organisatorische KI-Governance als auch eine KI-Modell-Governance-Lösung.
IBM Consulting erarbeitete gemeinsam mit dem Kunden eine Reihe von KI-Grundsätzen und einen Ethikbeirat zur Bewältigung der zahlreichen bevorstehenden Vorschriften. Diese Bemühungen wurden parallel zu den Dienstleistungen von IBM Expert Labs durchgeführt, die die technischen Lösungskomponenten implementierten, wie z. B. einen unternehmensweiten KI-Workflow, Überwachungssysteme für Verzerrungen, Leistung und Abweichungen sowie die Generierung von Datenblättern für die KI-Modelle, um die Transparenz im gesamten Unternehmen zu fördern.
Die Etablierung von Governance auf Unternehmensebene und für KI-Modelle zur Operationalisierung der KI-Ethik erfordert einen ganzheitlichen Ansatz. IBM bietet einzigartige, branchenführende Funktionen für Ihre KI-Governance:
Lernen Sie die wichtigsten Vorteile kennen, die sich durch die automatisierte KI-Governance sowohl für heutige generative KI- als auch für herkömmliche ML-Modelle ergeben.
Erfahren Sie mehr über die neuen Herausforderungen der generativen KI, die Notwendigkeit der Steuerung von KI- und ML-Modellen und die Schritte zum Aufbau eines vertrauenswürdigen, transparenten und erklärbaren KI-Frameworks.
Verstehen Sie, wie wichtig es ist, einen vertretbaren Bewertungsprozess einzurichten und jeden Anwendungsfall konsequent in die entsprechende Risikostufe einzustufen.
Erfahren Sie, wie Sie mit einem Portfolio von KI-Produkten für generative KI-Modelle ethische und gesetzeskonforme Praktiken fördern.
Wir haben 2.000 Unternehmen zu ihren KI-Initiativen befragt, um herauszufinden, was funktioniert, was nicht und wie Sie vorankommen können.
Steuern, verwalten und überwachen Sie Ihre KI mit einem einzigen Portfolio, um verantwortungsvolle, transparente und erklärbare KI voranzubringen.