Heute durchdringt KI jeden Aspekt der Geschäftsfunktion. Ob Finanzdienstleistungen, Personalbeschaffung, Kundenservice oder Gesundheitsverwaltung – künstliche Intelligenz (KI) unterstützt zunehmend kritische Workflows in allen Branchen.

Aber mit der zunehmenden Einführung von KI kommen auch größere Herausforderungen. Auf dem Marktplatz haben wir zahlreiche Fehltritte mit ungenauen Ergebnissen, unfairen Empfehlungen und anderen unerwünschten Folgen beobachtet. Dies hat sowohl bei privaten als auch bei öffentlichen Unternehmen Bedenken hinsichtlich des verantwortungsvollen Einsatzes von KI hervorgerufen. Wenn man dann noch die komplexen Compliance-Vorschriften und Standards berücksichtigt, wird die Notwendigkeit einer soliden und vertrauenswürdigen KI-Strategie deutlich.

Um den Einsatz von KI auf verantwortungsvolle Weise zu skalieren, bedarf es einer KI-Governance, d. h. der Festlegung von Richtlinien und der Schaffung von Verantwortlichkeiten während des gesamten KI-Lebenszyklus. Dafür ist wiederum eine KI-Ethikrichtlinie erforderlich, denn nur durch die Einbettung ethischer Prinzipien in KI-Anwendungen und -Prozesse können wir vertrauensbasierte Systeme entwickeln.

IBM Research entwickelt seit 2012 vertrauenswürdige KI-Tools. Als IBM 2018 seinen KI-Ethikausschuss einrichtete, war KI-Ethik in der Presse kein aktuelles Thema, und auch unter Unternehmensführern stand sie nicht im Vordergrund. Aber da KI inzwischen unverzichtbar geworden ist und so viele Aspekte des täglichen Lebens berührt, ist das Interesse an KI-Ethik exponentiell gewachsen.

In einer Studie des IBM Institute of Business Value aus dem Jahr 2021 stuften fast 75 % der Führungskräfte die Ethik im Bereich KI als wichtig ein, ein sprunghafter Anstieg gegenüber weniger als 50 % im Jahr 2018. Darüber hinaus, so die Studie, könnten diejenigen Unternehmen, die eine breit angelegte KI-Ethik-Strategie implementieren, die alle Geschäftsbereiche einbezieht, in Zukunft einen Wettbewerbsvorteil haben.