Wenn sich 2025 wie ein regulatorischer Höhepunkt anfühlte, ist 2026 das Jahr, in dem das Orchester anfängt, in voller Besetzung zu spielen. Die Regulierungsbehörden beschleunigen die Durchsetzung von Vorschriften, von EU- Frameworks wie NIS2, DORA und dem KI Act über neue Datenschutzbestimmungen in Australien, Indien und Brasilien bis hin zu den SEC-Regeln in den USA. Die Erwartung ist klar: Unternehmen müssen wirksame Kontrollmechanismen nachweisen, Governance etablieren und auf Resilienz abzielen.
Sicherheit, Verwaltung und Risiko (SGR) sind keine Compliance-Aufgaben mehr. Sie sind Führungsdisziplinen, die den Marktzugang, die Bewertung und die Resilienz prägen.
Der Global Risks Report 2025 hebt Fehlinformationen, Cyberspionage und technologiebedingte Störungen als die größten kurzfristigen Risiken hervor. Dies signalisiert, dass die Digitalisierung zu einer makroökonomischen Variablen geworden ist, die Führungskräfte aktiv steuern müssen.
Der PwC-Bericht „Global Digital Trust Insights 2025“ liefert eine deutliche Mahnung: Während 77 % der Unternehmen planen, ihre Budgets für Cybersicherheit zu erhöhen, berichten nur 2 % von unternehmensweiter Cyber-Resilienz. Diese Lücke deutet auf fehlende Führungsstrukturen, unklare Entscheidungsbefugnisse und unzureichende Rechenschaftspflicht auf Vorstandsebene hin.
In ganz Europa ist die NIS2-Richtlinie von der Frist bis zur Durchsetzung vorangeschritten. Die Mitgliedstaaten sind noch dabei, die Umsetzung abzuschließen. Sie legt die Messlatte für wesentliche und wichtige Einrichtungen in den Bereichen Risikomanagement, Berichterstattung über Vorfälle und Verantwortlichkeit des Managements höher. Mit verstärkten Kontrollen ist Anfang 2026 zu rechnen, wenn nationale Gesetze in Kraft treten und Nachzügler aufgrund von Rechtsverletzungen zur Anpassung gezwungen werden.
In Kombination mit dem EU Digital Operational Resilience Act (DORA) für Finanzdienstleistungen und der Produktsicherheitslinse des Cyber Resilience Act verknüpft der EU-Stack nun Governance mit der Abhängigkeit von Lieferanten. Er stärkt außerdem die Test- und Beweiswege und verwandelt Papierprogramme in überprüfbare Resilienzprogramme.
Die KI-Dimension ist nicht mehr theoretisch. Die schrittweisen Verpflichtungen des EU AI Act sind nun in Kraft getreten. Sie fordern seit August 2025 Transparenz für künstliche Intelligenz mit allgemeinem Verwendungszweck (GPAI) und Foundation Models, mit einem wichtigen Kontrollpunkt im August 2026 für KI-Systeme mit hohem Risiko. Unternehmen, die Personalwesen, Kreditwürdigkeit, medizinische Diagnostik oder KI für kritische Infrastrukturen betreiben, müssen Risikomanagement, menschliche Aufsicht und Dokumentation vorbereiten, die einer Prüfung durch Aufsichtsbehörden standhalten.
In den USA haben die SEC-Cyber-Offenlegungsregeln die Verpflichtung zur Vorfallmeldung innerhalb von 4 Werktagen sowie jährliche Governance-Offenlegungen normalisiert. Dies fördert eine funktionsübergreifende Ausrichtung zwischen Sicherheit, Finanzen und Recht. Wesentlichkeit und verzögerte Berichterstattung werden nun in der Praxis getestet. Vorstände und CISOs müssen Entscheidungs-Frameworks bereithalten.
Kanada steht nach dem Zusammenbruch von Gesetzentwurf C-27 vor Unsicherheit. Dennoch erhöhen die Provinzrahmen, angeführt vom Gesetz 25 von Québec und den Leitlinien der Regulierungsbehörden, die nationalen Erwartungen, insbesondere in Bezug auf Strafen, Kinderdaten und automatisierte Entscheidungstransparenz. Multinationale Unternehmen sollten eine Patchwork-Strategie planen, die mit den strengsten Standards harmonisiert.
Asien kodifiziert den grenzüberschreitenden Pragmatismus – China klärt die Pfade ausgehender Daten (wie Bewertungen, Standardverträge und Zertifizierungen) und lockert Schwellenwerte, während es immer noch eine strenge Data Governance fordert. Singapur behält sein Modell zur schnellen Meldung von Sicherheitsverletzungen bei (3 Tage bis zum PDPC, sobald eine meldepflichtige Sicherheitsverletzung festgestellt wird) und setzt die sichtbare Ransomware-gesteuerte Durchsetzung durch Verpflichtungserklärungen fort.
Australien hat die bedeutendste Datenschutzerhöhung seit Jahrzehnten eingeführt. Dazu gehören neue deliktische Ansprüche, Straftatbestände gegen Doxxing, erweiterte Befugnisse der OAIC, technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen, Transparenz bei automatisierten Entscheidungen sowie ein Kodex zum Schutz der Privatsphäre von Kindern im Internet, dessen Umsetzung innerhalb von 24 Monaten vorgesehen ist. Mehrere Bestimmungen sind in Kraft. Da einige Anforderungen bereits in Kraft sind und andere noch bis Dezember 2026 und darüber hinaus eingeführt werden – einschließlich des Online-Datenschutzkodex für Kinder – müssen die Governance-Teams die schrittweise Anwendbarkeit aktiv verwalten.
Und in Lateinamerika hat die brasilianische ANPD eine Durchsetzungskarte für 2026–2027 veröffentlicht, in der die Rechte von Datensubjekten, die Governance des öffentlichen Sektors, KI und aufkommende Technologien sowie die Daten von Kindern im Rahmen der neuen digitalen ECA Priorität haben. Diese Durchsetzungskarte koordiniert die Aufsicht und die Sanktionen nach Beratungsrunden.
Unterm Strich ist 2026 das Jahr, in dem SGR Ihre Lizenz festlegt, um in den Bereichen Produktdesign, KI-Bereitstellung, Offenlegung von Kapitalmärkten und grenzüberschreitenden Daten tätig zu sein.
Die folgenden Prioritäten zeigen, wie Organisationen regulatorischen Druck in einen strategischen Vorteil umwandeln und gleichzeitig Reibung, Überarbeitungen und Risiken im gesamten Unternehmen reduzieren können.
Es ist entscheidend, die nötigen Vorkehrungen im Jahr 2026 zu treffen – bevor Regulierungsbehörden, Zwischenfälle oder KI-Audits das Thema erzwingen. Dieser 90-Tage-Roadmap definiert die wichtigsten Maßnahmen:
Die Unternehmen, die erfolgreich sein werden, sind diejenigen, die einen grundlegenden Wandel erkennen: Sicherheit, Governance und Risiko sind zu Säulen des strategischen Vorteils geworden.
Sie definieren, wie schnell ein Unternehmen Innovationen entwickeln kann, wie sicher es in neue Regionen expandieren kann und wie es Kunden, Partnern und Investoren beweisen kann, dass es für die Zukunft gerüstet ist.
In einer Geschäftswelt, die von KI, grenzüberschreitenden Datenströmen und der beschleunigten Durchsetzung von Vorschriften geprägt ist, bestimmt SGR nun das Tempo, in dem Unternehmen sicher und verantwortungsvoll wachsen können.
Unternehmen, die frühzeitig investieren und eine Governance aufbauen, die skalierbar ist, Sicherheit, die Resilienz beweist, und Risikomodelle, die echte Entscheidungen ermöglichen, werden sich von der Konkurrenz abheben. Sie werden neue Regeln agil meistern, Audits mit Zuversicht beantworten und Vertrauen auf eine Weise gewinnen, die Wettbewerber nicht nachahmen können.
SGR ist nicht länger ein Kostenfaktor. Es signalisiert Bereitschaft, Reife und Ehrgeiz. Und im Jahr 2026 könnte SGR der stärkste Indikator dafür sein, welche Unternehmen ihre Branchen im nächsten Jahrzehnt anführen werden.
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