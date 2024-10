Kundenservice verbessern

Die Geschäftswelt ist hart umkämpft und das gilt auch für die Gewinnung und Bindung von Kunden. Der Kundenservice ist ein wichtiger Bestandteil eines Unternehmens und eine ERP-Lösung kann dazu beitragen, das Kundenbeziehungsmanagement zu verbessern.

ERP speichert Kontaktinformationen, Bestellhistorie, frühere Supportfälle und mehr in einem vereinfachten System. Unabhängig davon ist es viel wahrscheinlicher, dass der Kunde die richtigen Artikel rechtzeitig erhält, da ERP frühere Bestellungen und den Echtzeit-Lagerbestand nachverfolgt. Wenn diese Faktoren gegeben sind, ist es viel wahrscheinlicher, dass ein Kunde zufrieden geht und später wiederkommt, um mehr zu kaufen.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Berichte

Die Echtzeit-Datenberichterstattung ist einer der Höhepunkte einer ERP-Lösung und ein entscheidender Vorteil gegenüber anderen Unternehmensverwaltungssystemen. Mit ERP-Reporting-Tools können Unternehmen die Berichterstattung in vielen verschiedenen Funktionen wie Finanzen, Inventar, Beschaffung und Personalwesen anpassen und sie je nach den wichtigsten Anliegen des Unternehmens berechnen. Dieser benutzerdefinierte Ansatz ermöglicht es dem Unternehmen, die KPIs zu messen, die es für am wichtigsten hält, und die Leistung verschiedener Geschäftsbereiche zu

Ein weiterer Vorteil ist, dass ERP die neuesten Daten in Echtzeit bereitstellt. Das bedeutet, dass ein Mitarbeiter, der ein Problem beurteilen möchte, nicht mit veralteten Daten arbeiten muss, sondern die genauesten und aktuellsten Zahlen zur Verfügung hat. Die benutzerdefinierte Berichterstattung kann einem Unternehmen dabei helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen, was in einem sich ständig verändernden Geschäftsumfeld von entscheidender Bedeutung ist.

Erweitern Sie die Zusammenarbeit

Die Art und Weise, wie ERP-Lösungen aufgebaut sind, ermöglicht eine hervorragende Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Abteilungen. Mit integrierten Anwendungen und Datenspeicherung in einer einzigen Lösung erhalten Teams einen klaren Überblick darüber, wie jedes einzelne funktioniert und zum Geschäft beiträgt.

Mit dem ERP-System können Teams im gesamten Unternehmen frei kommunizieren, da sie nicht auf separaten Plattformen arbeiten. Die Integration im Backend ist äußerst wichtig und hilft den Mitarbeitern, sich zu integrieren und als Einheit zu arbeiten. Wenn ein Mitarbeiter eines völlig irrelevanten Teams Zugriff auf alle Daten hat, kann er möglicherweise auf eine Fehlfunktion hinweisen oder auf etwas, das doppelte Arbeit reduziert. Diese erweiterte Zusammenarbeit kann die Entscheidungsfindung verbessern und gleichzeitig als Single-Source-of-Truth (SSOT) für alle Dateneingaben dienen.

Mehr Nachhaltigkeit

In der schnelllebigen, sich ständig verändernden Geschäftswelt wird großer Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. Führungskräfte stehen unter dem Druck von Vorständen, Investoren, Kunden und anderen, die negativen Auswirkungen ihrer Kohlenstoffemissionen zu regulieren.

Um herauszufinden, wie Unternehmen die ERP-Implementierung einsetzen, um ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, haben das IBM Institute for Business Value (IBV) und SAP in Zusammenarbeit mit Oxford Economics weltweit mehr als 2.125 Führungskräfte aus verschiedenen Branchen befragt, die an der Nachhaltigkeitsstrategie ihres Unternehmens beteiligt sind. Das überraschende Ergebnis: Diejenigen Unternehmen, die sowohl in ökologischer als auch in finanzieller Hinsicht besser abschneiden als ihre Konkurrenten, verfügen auch über die am stärksten eingebundene ERP-Implementierung.

Verbessern Sie Transparenz und Erkenntnisse

Einer der Vorteile von ERP besteht darin, dass es einen vollständigen Zugriff auf alle Geschäftsfunktionen und -prozesse in einem Unternehmen an einem Ort bietet. Mit der Einführung von ERP können Führungskräfte auf Daten aus allen Abteilungen zugreifen. Die ERP-Lösung überwacht täglich Daten und kann tagesaktuelle Informationen bereitstellen, sodass ein Unternehmen in Bezug auf Faktoren wie Lagerbestände und Geschäftsabläufe so präzise wie möglich arbeiten kann.

Die vollständige Transparenz, die ERP bietet, ermöglicht Führungskräften in Unternehmen bessere Einblicke in die Funktionsweise des Unternehmens und genauere Geschäftsprognosen. Dadurch können Aufgaben rationalisiert und klarere, prägnantere Workflows erstellt werden. Darüber hinaus sind genaue Prognosemodelle ein Wettbewerbsvorteil, da sie eine verbesserte datengestützte Strategie und Entscheidungsfindung ermöglichen. Da ERP jede Abteilung überwachen und alle Daten an einem Ort speichern kann, besteht die Möglichkeit, Prozesse effizienter zu gestalten und die Zusammenarbeit zu verbessern. Darüber hinaus kann ERP die Sicherheit von Geschäftsdaten im gesamten Unternehmen verbessern – sowohl für lokale als auch für cloudbasierte ERP-Systeme.

Ein Beispiel für den Erfolg einer ERP-Implementierung ist Neste, ein Marktführer für erneuerbaren Diesel, nachhaltigen Flugkraftstoff sowie erneuerbare Polymere und Chemikalien mit Sitz in Espoo, Finnland. Das Unternehmen verfolgte bei der Implementierung seines neuen ERP-Systems einen Ansatz mit einem gemeinsamen Team. Neste arbeitete mit IBM Consulting for SAP zusammen, um die Lösung SAP S/4HANA in der Microsoft Azure Cloud in den meisten seiner Betriebe, einschließlich der Lieferketten für erneuerbare Energien, einzuführen. Die neue ERP-Plattform von Neste ermöglicht es, die Effizienz der Lieferkettenprozesse zu verbessern und die Daten transparenter zu machen. „Zu den größten Vorteilen gehört die Möglichkeit, ineffiziente Prozesse zu erkennen und zu beheben“, so Marko Mäki-Ullakko, Leiter der Abteilung für integrierte ERP bei Neste.

„Wir konnten die Prozessermittlungsfunktionen von SAP nutzen, um Engpässe in der Lieferkette und der Produktion zu erkennen“, erklärte er. „Auf diese Weise war und ist das integrierte SAP ein entscheidendes Werkzeug für unsere Bemühungen zur Prozessoptimierung.“

Erhöhen Sie die Flexibilität und Skalierbarkeit

Eines der einzigartigen Funktionen von ERP-Software ist die Einbeziehung von Anwendungen oder Modulen für viele verschiedene Geschäftsanforderungen. ERP-Anwendungen, wie z. B. Beschaffung, Lieferkettenmanagement, Bestands- und Projektmanagement, sind alles separate Anwendungen,

ERP-Anwendungen können eigenständig sein, aber auch in das gesamte ERP-System integriert werden, was die Skalierbarkeit und Konfiguration in einem Unternehmen erleichtert. Da ERP-Systeme Anwendungen hinzufügen oder entfernen können, können sie dazu beitragen, ein Unternehmen fortwährend zu skalieren.

Die Skalierbarkeit hängt von der ERP-Lösung ab, für die sich Ihr Unternehmen entscheidet. Wenn ein Unternehmen plant, im Laufe der Zeit schnell zu wachsen, ist das cloudbasierte ERP-System die beste Wahl, da Cloud-ERP-Systeme auf Remote-Servern ausgeführt werden.

Steigerung der Produktivität

Durch die Automatisierung verschiedener Aufgaben entlastet ERP-Software die Mitarbeiter, sodass sie sich wichtigeren Aufgaben widmen können. Das ERP-System steigert die Produktivität auf verschiedene Weise, die alle auf der Automatisierung grundlegender Aufgaben und der Vereinfachung von Prozessen beruhen. Durch den optimierten Ansatz eines ERP-Systems wird weniger Zeit für die Suche nach Informationen aufgewendet und die Mitarbeiter können andere Aufgaben schneller erledigen. Eine manuelle Dateneingabe ist nicht erforderlich, wodurch Aufgaben wie die Bestandsverwaltung erheblich erleichtert und die Nachverfolgung von Metriken vereinfacht werden.

Mit einem Blick auf das gesamte Unternehmen müssen Mitarbeiter nicht mehr nach dem richtigen Datensatz oder dem Mitarbeiter suchen, der weiß, wie ein bestimmter Prozess funktioniert, sondern können sich stattdessen auf wichtigere Aufgaben und Projekte konzentrieren. ERP-Lösungen bieten diese Funktionen mithilfe von Technologien wie künstlicher Intelligenz (KI), maschinellem Lernen, Robotic Process Automation und mehr. Diese Technologien unterstützen die Automatisierung und die intelligenten Vorschlagsfunktionen in ERP-Softwareanwendungen.

Reduzieren Sie die laufenden Kosten

Die Struktur einer ERP-Lösung sorgt dafür, dass Daten nur einmal eingegeben werden müssen, aber für mehrere Zwecke im gesamten Unternehmen genutzt werden können. Dies kann dazu führen, dass das Unternehmen Zeit und Geld spart, da redundante Aufgaben optimiert werden. Die Vorlaufkosten und Kosteneinsparungen hängen auch davon ab, für welche Art von ERP-Lösung Sie sich entscheiden.

Ohne eine zentralisierte ERP-Softwarelösung sind Unternehmen bei der Führung ihres Unternehmens auf zahlreiche Systeme angewiesen. Je mehr Systeme, desto höher sind die potenziellen IT-Kosten. Ein ERP-System könnte diese Kosten möglicherweise senken. Unabhängig davon könnte es auch den Schulungsbedarf für den Endbenutzer verringern, da dieser nur ein System erlernen müsste. Dies könnte zu mehr Rentabilität und weniger Störungen führen.

Standardisieren Sie die Geschäftsprozesse

Der Zweck der Implementierung einer ERP-Lösung besteht darin, die Best Practices und Konsistenzen eines Unternehmens hervorzuheben und darauf aufzubauen. Auf diese Weise können Sie Abläufe optimieren und Workflows standardisieren, um letztendlich manuelle Arbeit und menschliche Fehler in Ihrem Unternehmen zu reduzieren. Plattformen wie Kundenbeziehungsmanagement (CRM) können einfach in das ERP-System integriert werden.

ERP-Software bietet viele Vorteile, aber Standardisierung ist einer der wichtigsten. Durch Standardisierung und Konfiguration konnten Unternehmen auch ihre Projektkosten senken und die teamübergreifende Zusammenarbeit reibungsloser gestalten.