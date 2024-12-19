Bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften kann es eine anspruchsvolle Aufgabe sein, sich über Änderungen auf dem Laufenden zu halten und diese einzuhalten, insbesondere in der Finanzbranche. Generative KI revolutioniert den Wissenszugang in Unternehmen und ermöglicht einen schnelleren und genaueren Zugriff auf wichtige Informationen, die Compliance-Strategien und operative Entscheidungen vorantreiben.
Laut den Worldwide Generative Artificial Intelligence 2024 Predictions von IDC werden „bis 2025 zwei Drittel der Unternehmen eine Kombination aus generativer KI und Retrieval-Augmented Generation (RAG) einsetzen, um domänenspezifische Self-Service-Wissensgewinnung zu ermöglichen und die Entscheidungseffizienz um 50 % zu steigern”. Insbesondere durch die Fähigkeit, direkt mit Dokumenten zu interagieren, verändert generative KI die Compliance, indem sie einen intuitiven, dialogorientierten Zugriff auf aktuelle Gesetzestexte ermöglicht. Diese Fortschritte befähigen Compliance-Teams, in einem zunehmend komplexen regulatorischen Umfeld schnellere und fundiertere Entscheidungen zu treffen.
Für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften ist der Bedarf an aktuellen und genauen Informationen von größter Bedeutung. Unternehmen verlassen sich zunehmend auf generative KI-Funktionen, wie Systeme zur Beantwortung von Fragen in natürlicher Sprache und Enterprise Search, um Mitarbeitern, Compliance-Beauftragten und Prüfern eine Erkenntnisfindung im Self-Service zu ermöglichen. Dokumente sind wesentliche Datenquellen für generative KI-Anwendungsfälle und unterstreichen die Bedeutung zugänglicher, kontextualisierter Informationen in Compliance-Szenarien.
Stellen Sie sich einen Compliance-Beauftragten vor, der schnelle Erkenntnisse über die neuesten regulatorischen Änderungen im Bereich der Geldwäschebekämpfung (AML) benötigt. Herkömmliche Methoden könnten das manuelle Durchsuchen umfangreicher Gesetzestexte oder die Konsultation mehrerer unterschiedlicher Quellen beinhalten. Mit generativen KI-Systemen können Benutzer jedoch Fragen in natürlicher Sprache stellen und erhalten präzise, kontextspezifische Antworten, die direkt aus den relevanten Dokumenten stammen, wodurch sich der Zeit- und Arbeitsaufwand für das Compliance-Management reduziert.
Generative KI ermöglicht präzisere und spezifischere Antworten durch fortschrittliche Prompting-Techniken. Durch die Erweiterung von Foundation Model mit RAG-Frameworks können Unternehmen ihren Nutzern Zugriff auf Dokumente und Daten gewähren, die für fundierte, datengestützte Entscheidungen und Erkenntnisse erforderlich sind. Dieser Ansatz mindert die Risiken, die mit veralteten oder unvollständigen Informationen verbunden sind, erheblich.
Beispielsweise können Compliance-Teams in einem globalen Unternehmen generative KI-Tools einsetzen, um ihre Modelle auf aktuelle Vorschriften und interne Compliance-Dokumente abzustimmen. Durch die Eingabe dieser Dokumente in das System liefert die KI maßgeschneiderte Antworten auf spezifische Anfragen, wie beispielsweise die erforderlichen Schritte zur Einhaltung der neuen Know-Your-Customer-Richtlinien (KYC), einschließlich Verweisen auf die genauen Gesetzestexte. Das erhöht die Genauigkeit der bereitgestellten Informationen und schafft Vertrauen in die Ergebnisse der KI, da die Nutzer die Quellen schnell überprüfen können.
Eine der wirkungsvollsten Innovationen im Bereich der generativen KI ist die Fähigkeit, Large Language Models (LLMs) in die Lage zu versetzen, dynamisch mit Dokumenten zu interagieren. Diese Funktion adressiert eine häufige Herausforderung bei der Bereitstellung von KI: das Phänomen der „Halluzination“, bei dem Modelle aufgrund von Lücken in ihren Trainingsdaten plausibel klingende, aber falsche Antworten generieren.
Da Benutzer relevante regulatorische Dokumente direkt in die KI-Oberfläche hochladen können, können Unternehmen eine dynamische, kontextbezogene Wissensdatenbank erstellen. Dadurch wird sichergestellt, dass, wenn ein Compliance-Experte nach bestimmten regulatorischen Anforderungen fragt, die Antwort der KI auf tatsächlichen Dokumenten basiert und von Zitaten begleitet wird, sodass Benutzer die Informationen bis zu ihrer Quelle zurückverfolgen können.
Eine weitere leistungsstarke Funktion von dokumentbasierten Chatsystemen ist die Integration mit Vektorspeichern, wie z. B. solchen, die das Indexieren und Abrufen von Dokumenten in großem Umfang unterstützen. Diese Speicher können Tausende von Dokumenten speichern, was die Genauigkeit und Leistungsfähigkeit des zugrundeliegenden Prozesses erheblich erhöht. Für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften bedeutet dies, dass ganze Bibliotheken mit regulatorischen Texten, internen Compliance-Richtlinien und zugehörigen Dokumenten indiziert und sofort zugänglich gemacht werden können. Compliance-Beauftragte können diese umfangreiche Wissensdatenbank einfach in Gesprächsform abfragen, wobei die Antworten in Echtzeit geliefert werden und auf den aktuellsten und relevantesten Informationen basieren.
Wenn beispielsweise ein Compliance-Team damit beauftragt ist, die Auswirkungen einer neuen Vorschrift auf bestehende Praktiken zu bewerten, kann es die Vorschrift in das System hochladen und spezifische Fragen zu deren Auswirkungen stellen. Die KI, die auf dem hochgeladenen Dokument basiert und durch verwandte Materialien ergänzt wird, die im Vektorindex gespeichert sind, liefert differenzierte Erkenntnisse und hilft dem Team, Problembereiche schnell zu identifizieren und die Compliance-Strategien entsprechend anzupassen.
Die praktischen Auswirkungen dieser Fortschritte sind weitreichend. Durch die Integration von KI-Funktionen in Compliance-Workflows können Unternehmen Tools bereitstellen, die bestimmte Verhaltensweisen erfassen, wie beispielsweise die Bereitstellung präziser Antworten und Zitate. Diese Tools können in KI-Assistenten oder -Agenten integriert werden, was weitere Tests und die Skalierung von Anwendungen ermöglicht.
Betrachten Sie ein Szenario, in dem ein multinationales Unternehmen neue Gesetze zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption in sein Compliance-Framework integriert. Durch den Einsatz eines dokumentenbasierten Chat-KI-Systems kann das Unternehmen seine KI-Modelle sowohl mit dem Text der neuen Gesetze als auch mit den relevanten internen Richtlinien verknüpfen. Compliance-Beauftragte können dann mit der KI interagieren, um spezifische Anforderungen zu verstehen, Compliance-Checklisten zu erstellen und sogar potenzielle Bereiche der Nichtkonformität zu identifizieren – alles über eine dialogorientierte Schnittstelle. Das verbessert nicht nur die Effizienz der Compliance-Abläufe, sondern auch die Fähigkeit des Unternehmens, sich proaktiv an regulatorische Änderungen anzupassen.
Durch den Einsatz generativer KI-Funktionen zur Interaktion mit Dokumenten können Unternehmen ihren Compliance-Teams einen Self-Service-Zugriff auf wichtige regulatorische Informationen ermöglichen und so die Entscheidungsfindung und die betriebliche Effizienz erheblich verbessern. Da der Einsatz generativer KI weiter zunimmt, wird die Zukunft der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften von intelligenten, reaktionsschnellen und datengesteuerten Lösungen geprägt sein, die mit der sich ständig weiterentwickelnden Regulierungslandschaft Schritt halten.
Nehmen Sie an einem Webinar von IBM teil, in dem wir Ihnen anhand von Beispielen aus verschiedenen Branchen, Anwendungsfällen und sogar IBMs eigenen Erfolgsgeschichten zeigen, wie Sie durch agentische KI einen echten ROI erzielen können.
Erfahren Sie, warum IBM im Gartner Magic Quadrant™ for Data Science and Machine Learning Platforms 2025 als führend eingestuft wurde.
Erfahren Sie, wie Unternehmen von der KI-Einführung in verteilten Pilotprojekten zu ihrer Nutzung übergehen, um die Transformation im Kern voranzutreiben.
Greifen Sie auf unseren vollständigen Katalog mit über 100 Online-Kursen zu, indem Sie noch heute ein Abonnement für Einzel- oder Mehrbenutzer erwerben, mit dem Sie Ihre Fähigkeiten in einer Reihe unserer Produkte zu einem günstigen Preis erweitern können.
IBM Granite ist eine Familie offener, leistungsfähiger und vertrauenswürdiger KI-Modelle, die auf Unternehmen zugeschnitten und für die Skalierung Ihrer KI-Anwendungen optimiert sind. Entdecken Sie die Optionen zu Sprache, Code, Zeitreihen und Guardrails.
Das Programm, das von führenden IBM Experten geleitet wird, soll Führungskräften dabei helfen, das nötige Wissen zu erwerben, um die Prioritäten für KI-Investitionen zu setzen, die zu mehr Wachstum führen.
Wir haben 2.000 Unternehmen zu ihren KI-Initiativen befragt, um herauszufinden, was funktioniert, was nicht und wie Sie vorankommen können.
Nutzen Sie diese fünf Denkanstöße, um mit agentischer KI Unsicherheit zu durchbrechen, die geschäftliche Neuerfindung voranzutreiben und das Wachstum zu beflügeln.
Erfahren Sie, wie Sie generative KI und maschinelles Lernen sicher in Ihr Unternehmen integrieren können.
Erfahren Sie mehr über die drei entscheidenden Elemente einer starken KI-Strategie: die Schaffung eines Wettbewerbsvorteils, die Skalierung von KI im gesamten Unternehmen und die Förderung vertrauenswürdiger KI.
Trainieren, validieren, optimieren und implementieren Sie generative KI, Foundation Models und maschinelle Lernfunktionen mit IBM watsonx.ai, einem Studio der nächsten Generation für AI Builder in Unternehmen. Erstellen Sie KI-Anwendungen mit einem Bruchteil der Zeit und Daten.
Setzen Sie KI in Ihrem Unternehmen ein
– mit branchenführendem Fachwissen im Bereich KI und dem umfassenden Lösungsportfolio von IBM an Ihrer Seite.
Die KI-Services von IBM Consulting unterstützen Sie dabei, die Art und Weise, wie Unternehmen mit KI arbeiten, neu zu denken.
Profitieren Sie von einem einheitlichen Zugriff auf Funktionen, die den gesamten Lebenszyklus der KI-Entwicklung abdecken. Erstellen Sie leistungsstarke KI-Lösungen mit benutzerfreundlichen Oberflächen, Workflows und Zugriff auf branchenübliche APIs und SDKs.