Verbesserung der Einhaltung regulatorischer Vorgaben im KI-Zeitalter durch die Verknüpfung von Dokumenten mit generativer KI

Bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften kann es eine anspruchsvolle Aufgabe sein, sich über Änderungen auf dem Laufenden zu halten und diese einzuhalten, insbesondere in der Finanzbranche. Generative KI revolutioniert den Wissenszugang in Unternehmen und ermöglicht einen schnelleren und genaueren Zugriff auf wichtige Informationen, die Compliance-Strategien und operative Entscheidungen vorantreiben. 

Laut den Worldwide Generative Artificial Intelligence 2024 Predictions von IDC werden „bis 2025 zwei Drittel der Unternehmen eine Kombination aus generativer KI und Retrieval-Augmented Generation (RAG) einsetzen, um domänenspezifische Self-Service-Wissensgewinnung zu ermöglichen und die Entscheidungseffizienz um 50 % zu steigern”. Insbesondere durch die Fähigkeit, direkt mit Dokumenten zu interagieren, verändert generative KI die Compliance, indem sie einen intuitiven, dialogorientierten Zugriff auf aktuelle Gesetzestexte ermöglicht. Diese Fortschritte befähigen Compliance-Teams, in einem zunehmend komplexen regulatorischen Umfeld schnellere und fundiertere Entscheidungen zu treffen. 

Der Aufstieg der Self-Service-Wissensentdeckung

Für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften ist der Bedarf an aktuellen und genauen Informationen von größter Bedeutung. Unternehmen verlassen sich zunehmend auf generative KI-Funktionen, wie Systeme zur Beantwortung von Fragen in natürlicher Sprache und Enterprise Search, um Mitarbeitern, Compliance-Beauftragten und Prüfern eine Erkenntnisfindung im Self-Service zu ermöglichen. Dokumente sind wesentliche Datenquellen für generative KI-Anwendungsfälle und unterstreichen die Bedeutung zugänglicher, kontextualisierter Informationen in Compliance-Szenarien.

Stellen Sie sich einen Compliance-Beauftragten vor, der schnelle Erkenntnisse über die neuesten regulatorischen Änderungen im Bereich der Geldwäschebekämpfung (AML) benötigt. Herkömmliche Methoden könnten das manuelle Durchsuchen umfangreicher Gesetzestexte oder die Konsultation mehrerer unterschiedlicher Quellen beinhalten. Mit generativen KI-Systemen können Benutzer jedoch Fragen in natürlicher Sprache stellen und erhalten präzise, kontextspezifische Antworten, die direkt aus den relevanten Dokumenten stammen, wodurch sich der Zeit- und Arbeitsaufwand für das Compliance-Management reduziert.

Verbesserung der Genauigkeit mit Large Language Models und RAG-Frameworks

Generative KI ermöglicht präzisere und spezifischere Antworten durch fortschrittliche Prompting-Techniken. Durch die Erweiterung von Foundation Model mit RAG-Frameworks können Unternehmen ihren Nutzern Zugriff auf Dokumente und Daten gewähren, die für fundierte, datengestützte Entscheidungen und Erkenntnisse erforderlich sind. Dieser Ansatz mindert die Risiken, die mit veralteten oder unvollständigen Informationen verbunden sind, erheblich.

Beispielsweise können Compliance-Teams in einem globalen Unternehmen generative KI-Tools einsetzen, um ihre Modelle auf aktuelle Vorschriften und interne Compliance-Dokumente abzustimmen. Durch die Eingabe dieser Dokumente in das System liefert die KI maßgeschneiderte Antworten auf spezifische Anfragen, wie beispielsweise die erforderlichen Schritte zur Einhaltung der neuen Know-Your-Customer-Richtlinien (KYC), einschließlich Verweisen auf die genauen Gesetzestexte. Das erhöht die Genauigkeit der bereitgestellten Informationen und schafft Vertrauen in die Ergebnisse der KI, da die Nutzer die Quellen schnell überprüfen können.

Chatten mit Dokumenten: Ein Wendepunkt für Compliance-Teams

Eine der wirkungsvollsten Innovationen im Bereich der generativen KI ist die Fähigkeit, Large Language Models (LLMs) in die Lage zu versetzen, dynamisch mit Dokumenten zu interagieren. Diese Funktion adressiert eine häufige Herausforderung bei der Bereitstellung von KI: das Phänomen der „Halluzination“, bei dem Modelle aufgrund von Lücken in ihren Trainingsdaten plausibel klingende, aber falsche Antworten generieren.

Da Benutzer relevante regulatorische Dokumente direkt in die KI-Oberfläche hochladen können, können Unternehmen eine dynamische, kontextbezogene Wissensdatenbank erstellen. Dadurch wird sichergestellt, dass, wenn ein Compliance-Experte nach bestimmten regulatorischen Anforderungen fragt, die Antwort der KI auf tatsächlichen Dokumenten basiert und von Zitaten begleitet wird, sodass Benutzer die Informationen bis zu ihrer Quelle zurückverfolgen können.

Wissensskalierung mit Vektorspeichern

Eine weitere leistungsstarke Funktion von dokumentbasierten Chatsystemen ist die Integration mit Vektorspeichern, wie z. B. solchen, die das Indexieren und Abrufen von Dokumenten in großem Umfang unterstützen. Diese Speicher können Tausende von Dokumenten speichern, was die Genauigkeit und Leistungsfähigkeit des zugrundeliegenden Prozesses erheblich erhöht. Für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften bedeutet dies, dass ganze Bibliotheken mit regulatorischen Texten, internen Compliance-Richtlinien und zugehörigen Dokumenten indiziert und sofort zugänglich gemacht werden können. Compliance-Beauftragte können diese umfangreiche Wissensdatenbank einfach in Gesprächsform abfragen, wobei die Antworten in Echtzeit geliefert werden und auf den aktuellsten und relevantesten Informationen basieren.

Wenn beispielsweise ein Compliance-Team damit beauftragt ist, die Auswirkungen einer neuen Vorschrift auf bestehende Praktiken zu bewerten, kann es die Vorschrift in das System hochladen und spezifische Fragen zu deren Auswirkungen stellen. Die KI, die auf dem hochgeladenen Dokument basiert und durch verwandte Materialien ergänzt wird, die im Vektorindex gespeichert sind, liefert differenzierte Erkenntnisse und hilft dem Team, Problembereiche schnell zu identifizieren und die Compliance-Strategien entsprechend anzupassen.

Praktische Umsetzung: Verbesserte Entscheidungsfindung und operative Effizienz

Die praktischen Auswirkungen dieser Fortschritte sind weitreichend. Durch die Integration von KI-Funktionen in Compliance-Workflows können Unternehmen Tools bereitstellen, die bestimmte Verhaltensweisen erfassen, wie beispielsweise die Bereitstellung präziser Antworten und Zitate. Diese Tools können in KI-Assistenten oder -Agenten integriert werden, was weitere Tests und die Skalierung von Anwendungen ermöglicht.

Betrachten Sie ein Szenario, in dem ein multinationales Unternehmen neue Gesetze zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption in sein Compliance-Framework integriert. Durch den Einsatz eines dokumentenbasierten Chat-KI-Systems kann das Unternehmen seine KI-Modelle sowohl mit dem Text der neuen Gesetze als auch mit den relevanten internen Richtlinien verknüpfen. Compliance-Beauftragte können dann mit der KI interagieren, um spezifische Anforderungen zu verstehen, Compliance-Checklisten zu erstellen und sogar potenzielle Bereiche der Nichtkonformität zu identifizieren – alles über eine dialogorientierte Schnittstelle. Das verbessert nicht nur die Effizienz der Compliance-Abläufe, sondern auch die Fähigkeit des Unternehmens, sich proaktiv an regulatorische Änderungen anzupassen.

Durch den Einsatz generativer KI-Funktionen zur Interaktion mit Dokumenten können Unternehmen ihren Compliance-Teams einen Self-Service-Zugriff auf wichtige regulatorische Informationen ermöglichen und so die Entscheidungsfindung und die betriebliche Effizienz erheblich verbessern. Da der Einsatz generativer KI weiter zunimmt, wird die Zukunft der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften von intelligenten, reaktionsschnellen und datengesteuerten Lösungen geprägt sein, die mit der sich ständig weiterentwickelnden Regulierungslandschaft Schritt halten.

