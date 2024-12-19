Eine der wirkungsvollsten Innovationen im Bereich der generativen KI ist die Fähigkeit, Large Language Models (LLMs) in die Lage zu versetzen, dynamisch mit Dokumenten zu interagieren. Diese Funktion adressiert eine häufige Herausforderung bei der Bereitstellung von KI: das Phänomen der „Halluzination“, bei dem Modelle aufgrund von Lücken in ihren Trainingsdaten plausibel klingende, aber falsche Antworten generieren.

Da Benutzer relevante regulatorische Dokumente direkt in die KI-Oberfläche hochladen können, können Unternehmen eine dynamische, kontextbezogene Wissensdatenbank erstellen. Dadurch wird sichergestellt, dass, wenn ein Compliance-Experte nach bestimmten regulatorischen Anforderungen fragt, die Antwort der KI auf tatsächlichen Dokumenten basiert und von Zitaten begleitet wird, sodass Benutzer die Informationen bis zu ihrer Quelle zurückverfolgen können.