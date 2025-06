Um klar zu sagen: KI-Modelle – sogar die modernsten LLMs – haben keine Emotionen oder Empathie, obwohl sie in der Lage sind, empathische Dinge zu sagen. Technisch gesehen ist es weitreichend zu sagen, dass ein Chatbot auf Ihren Promt „reagiert“: genauer (wenn auch weniger unterhaltsam) ist es zu sagen, dass der Chatbot wahrscheinlich einen Text anhängt. Autoregressive LLMs werden einfach darauf trainiert, iterativ das nächste Wort in einer Textsequenz vorherzusagen, die mit Ihrer Eingabe beginnt. Dabei wenden sie linguistische Muster an, die sie durch die Verarbeitung von vielen Millionen Textproben gelernt haben, bis die Sequenz als abgeschlossen angesehen wird.

Es wäre vernünftig anzunehmen, dass allein die Erhöhung der KI-Kenntnisse der Mitarbeiter das Risiko einer emotionalen Beteiligung an KI beseitigt. Es wäre auch falsch.

Wie die Harvard-Forschung gezeigt hat, kann ein Placebo wirken, auch wenn Sie wissen, dass es ein Placebo ist. In einem Bericht der New York Times vom Ende letzten Jahres wurde beispielsweise beschrieben, wie sich Insider aus dem Silicon Valley, darunter viele, die in der KI-Forschung an der Spitze arbeiten, zunehmend an Claude von Anthropic wenden, wenn es um „alles von Rechtsberatung über Gesundheit bis hin zu provisorischen Therapiesitzungen“ geht. Blake Lemoine, der Google-Ingenieur, der bekanntermaßen behauptete, Googles LamDA-Modell sei 2022 empfindungsfähig, studierte Kognitions- und Informatik und arbeitete jahrelang im Bereich maschinelles Lernen.

Wie ist das möglich? Eine weit gefasste Erklärung ist, dass emotionale Reaktionen intuitiv und nicht logisch verarbeitet werden und wenn etwas auf der intuitiven Ebene passiert, kann es die rationale Bewertung vollständig umgehen. Technisches Know-how bietet kaum Sicherheit gegen diesen inhärenten Fehler in unserem Code, denn wenn wir etwas intuitiv verarbeiten – was der kürzlich Flash-Preisträger Daniel Kahneman als „System 1“ oder „schnelles“ Denkenbezeichnete –, verfehlen wir unser technisches Wissen oft überhaupt . Wie Kahneman in seinem bahnbrechenden Buch Thinking, Fast and Slow beschreibt, hat seine Forschung wiederholt gezeigt, dass "selbst Statistiker keine guten intuitiven Statistiker sind".

Was Chatbots betrifft, so wird unsere Einstellung zur KI oft mehr von unseren „mentalen Modellen“ als von ihrer tatsächlichen Leistung geprägt. Eine MIT-Studie aus dem Jahr 2023 ergab, dass „nicht-rationale Faktoren wie abergläubisches Denken die Art und Weise, wie Einzelpersonen mit KI-Systemen umgehen, erheblich beeinflussen“. So entdeckten die Autoren beispielsweise einen starken Zusammenhang zwischen paranormalen Überzeugungen (wie der Astrologie) und der Wahrscheinlichkeit, selbst gefälschte KI-Ausgaben als „valid, zuverlässig, nützlich und personalisiert“ wahrzunehmen.3

Die Autoren des Artikels spielen auch auf den Techno-Optimismus von Silicon Valley als Ursache und Ergebnis für dieses Phänomen an. Ebenso stellte Vox, der über Blake Lemoine berichtete, fest, dass das das Silicon Valley ein fruchtbarer Boden für obskure religiöse Überzeugungen ist. Das immer schnellere Tempo der modernen technologischen Entwicklung könnte hier eine Rolle spielen: In den berühmten Worten von Arthur Clark: „Jede ausreichend fortschrittliche Technologie ist nicht von Magie zu unterscheiden.“

Erschwerend kommt hinzu, dass KI-Kenntnisse die Einführung von KI beeinträchtigen könnten: Untersuchungen von Anfang des Jahres legen nahe, dass ein geringeres Wissen über KI die Menschen offener dafür macht, sie in ihr Leben zu integrieren. Die Autoren des Artikels gehen davon aus, dass Menschen mit geringeren KI-Kompetenz eher KI als magisch oder beeindruckend betrachten und dass „Bemühungen, KI zu entmystifizieren, unbeabsichtigt ihre Attraktivität verringern könnten“. Unternehmen könnten daher mit einer Spannung konfrontiert werden: zwischen der Maximierung der Rendite ihrer Investitionen in generative KI-Tools und der Minimierung der emotionalen Folgen, die durch die ständige Nutzung dieser Tools entstehen.

Die Studie ergab, dass dieser Zusammenhang zwischen geringer KI-Kompetenz und hoher KI-Enthusiasmus am stärksten ist, wenn „KI-Tools in Bereichen eingesetzt werden, die Menschen mit menschlichen Eigenschaften in Verbindung bringen, wie z. B. emotionale Unterstützung oder Beratung“. Bei Aufgaben ohne emotionale Konnotationen, wie der Analyse von Ergebnissen, kehrte sich das Muster um.