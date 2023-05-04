Digitale Disruption mit Middle- und Back-Office-Workloads vorantreiben

Die digitale Transformation ist seit einem Jahrzehnt ein Ziel von Unternehmen, das durch die Pandemie, die Anforderungen digital-affiner Verbraucher und die Notwendigkeit, bestehende Investitionen zu maximieren, beschleunigt wurde. Wir beobachten, wie Unternehmen durch die Erschließung des Kerngeschäfts und die Realisierung konkreter Vorteile stärkere Innovationen vorantreiben.
Moderne Technologien sind der Schlüssel zur digitalen Transformation, doch im Jahr 2022 wurden weltweit erst 7 % der Kernbankprozesse in die Cloud verlagert (Link befindet sich außerhalb von ibm.com ). Es wurde festgestellt, dass der Schwerpunkt bisher auf Front-Office-Anwendungen (oder digitalen Frontends) lag, jedoch müssen auch Middle- und Back-Office-Systeme modernisiert werden.
Wir sind der Ansicht, dass der eigentliche Wert der digitalen Transformation in der Modernisierung der Mittel- und Backoffice-Systeme liegt. Diese Systeme bilden oft das Rückgrat der Abläufe eines Unternehmens, und deren Modernisierung kann helfen, die langfristige Wettbewerbsfähigkeit, Kosteneffizienz, Resilienz, Sicherheit und Compliance-Protokolle in einer sich ständig wandelnden Geschäftswelt zu verbessern.
Beispielsweise hat eines der führenden Finanzhandelsunternehmen seine Leistung um bis zu 300 % gesteigert, indem es seine Handelsplattform in die Cloud verlagert hat. So können Kunden flüchtige Gewinnchancen auf einer sicheren Cloud-Plattform nutzen und ihre Investitionen schützen.
Die Modernisierung von Middle- und Back-Office-Workloads kann ein komplexer Prozess sein, insbesondere für etablierte Unternehmen und solche in regulierten Branchen. Es erfordert ein tiefes Verständnis der bestehenden Abläufe und der Ziele des Unternehmens. Hinzu kommen die regulatorischen und sicherheitstechnischen Fragen, die für diese Art von Branchen typisch sind, sowie die Komplexität der Umstellung auf die Cloud. Wir glauben, dass die Vorteile der Modernisierung des Middle- und Backoffice-Systems die Risiken überwiegen.
Unternehmen stehen in der Regel vor Herausforderungen in vier Schlüsselbereichen:
Welche Techniken können also angewendet werden, um diese Herausforderungen zu überwinden und den Nutzen der digitalen Transformation voll auszuschöpfen?
Eine Strategie und Vision, die eine optimale Workload-Platzierung, einen geschäftsprozessorientierten Modernisierungsansatz, Sicherheits- und Compliance-Aspekte sowie ein 360-Grad-Betriebsmodell umfasst, sind entscheidend für eine erfolgreiche digitale Transformation im Front-, Middle- und Backoffice.
Im aktuellen Wirtschaftsklima, in dem Budget, Fachkräfte und Zeit begrenzt sein können, ist es entscheidend, Initiativen zur digitalen Transformation auf der Grundlage des Geschäftswerts und der Gesamtbetriebskosten zu priorisieren.
Treiben Sie einzelne Projekte mit dem Fokus auf Kosteneffizienz voran. Unternehmen können damit beginnen, entweder den Front- oder den Back-/Middle-Office-Bereich zu modernisieren und sich dann entsprechend nach oben bzw. unten durcharbeiten. Mehrere Kunden haben eine solche Strategie erfolgreich umgesetzt:
Für regulierte Branchen ist es unerlässlich, einen Partner zu haben, der eine sichere Cloud-Plattform bereitstellen kann, die an sich ändernde Bedürfnisse anpassbar ist und Compliance-Anforderungen unterstützt, unabhängig davon, wo die Cloud-Reise beginnt.
IBM hat sich zum Ziel gesetzt, mit IBM® Cloud Spitzenwerte in Bezug auf Resilienz, Leistung, Sicherheit, Compliance-Protokolle und Gesamtbetriebskosten zu erzielen, insbesondere für Kunden in stark regulierten Branchen, damit diese mit Zuversicht Entscheidungen bezüglich ihrer kritischen Workloads im Middle- und Back-Office treffen können.
IBM hat Erfahrung in der Entwicklung geschäftskritischer und resilienter Systeme für regulierte Branchen und Unternehmenskunden. Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Anforderungen und nutzen dabei unser umfassendes Branchenwissen. Wir bieten x86, Power und zSystems für die Ausführung hochleistungsfähiger, geschäftskritischer Workloads in unserer Cloud und lokal. Unser Team verfügt über das Fachwissen, um neue Lösungen zu entwickeln oder bestehende zu verbessern.
Sind Sie bereit für Ihre digitale Transformation? Sprechen Sie noch heute mit einem IBM Technikexperten, indem Sie unsere Website besuchen und auf Mit einem IBM Experten chatten klicken.
Vermeiden Sie Überraschungen bei Ihren Cloud-Rechnungen, indem Sie diese bereits vor der Migration Ihrer Workload in die Cloud abschätzen. Lassen Sie sich noch heute kostenlos zur Cloud-Modellierung beraten.
Lesen Sie unseren Blogbeitrag zum Thema IBM Cloud treibt Innovationen in regulierten Branchen voran und stellt dabei die Sicherheit in den Vordergrund.
Bleiben Sie mit unseren KI-Experten der Zeit voraus. Erhalten Sie wöchentlich Einblicke in die neuesten KI-Nachrichten, Trends und Innovationen sowie deren Auswirkungen auf die Wirtschaft.
Überwinden Sie Barrieren und springen Sie mit Mut und Überzeugung in das Zeitalter der generativen KI.
Wenn CEOs verstehen, was die Rechenkosten der generativen KI antreibt, können sie fundiertere Investitionsentscheidungen treffen und strategische Prioritäten setzen, die Innovation und Transformation kosteneffizienter machen.
Erweitern und transformieren Sie Ihr Unternehmen mit einer neuen Unternehmensstrategie und Arbeitsweise.