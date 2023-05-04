Tags
Digitale Disruption mit Middle- und Back-Office-Workloads vorantreiben

Erfahren Sie mehr über vier zentrale Herausforderungen bei der Modernisierung der unternehmensweiten Kern-Workloads und über vier Möglichkeiten, jetzt damit zu beginnen.

Die digitale Transformation ist seit einem Jahrzehnt ein Ziel von Unternehmen, das durch die Pandemie, die Anforderungen digital-affiner Verbraucher und die Notwendigkeit, bestehende Investitionen zu maximieren, beschleunigt wurde. Wir beobachten, wie Unternehmen durch die Erschließung des Kerngeschäfts und die Realisierung konkreter Vorteile stärkere Innovationen vorantreiben.

 

Digitalisieren Sie das Frontoffice für schnelle Erfolge und modernisieren Sie den Kern, um Innovation freizuschalten

Moderne Technologien sind der Schlüssel zur digitalen Transformation, doch im Jahr 2022 wurden weltweit erst 7 % der Kernbankprozesse in die Cloud verlagert (Link befindet sich außerhalb von ibm.com ). Es wurde festgestellt, dass der Schwerpunkt bisher auf Front-Office-Anwendungen (oder digitalen Frontends) lag, jedoch müssen auch Middle- und Back-Office-Systeme modernisiert werden.

Wir sind der Ansicht, dass der eigentliche Wert der digitalen Transformation in der Modernisierung der Mittel- und Backoffice-Systeme liegt. Diese Systeme bilden oft das Rückgrat der Abläufe eines Unternehmens, und deren Modernisierung kann helfen, die langfristige Wettbewerbsfähigkeit, Kosteneffizienz, Resilienz, Sicherheit und Compliance-Protokolle in einer sich ständig wandelnden Geschäftswelt zu verbessern.

Beispielsweise hat eines der führenden Finanzhandelsunternehmen seine Leistung um bis zu 300 % gesteigert, indem es seine Handelsplattform in die Cloud verlagert hat. So können Kunden flüchtige Gewinnchancen auf einer sicheren Cloud-Plattform nutzen und ihre Investitionen schützen.

Die Modernisierung von Middle- und Back-Office-Workloads kann ein komplexer Prozess sein, insbesondere für etablierte Unternehmen und solche in regulierten Branchen. Es erfordert ein tiefes Verständnis der bestehenden Abläufe und der Ziele des Unternehmens. Hinzu kommen die regulatorischen und sicherheitstechnischen Fragen, die für diese Art von Branchen typisch sind, sowie die Komplexität der Umstellung auf die Cloud. Wir glauben, dass die Vorteile der Modernisierung des Middle- und Backoffice-Systems die Risiken überwiegen.

Vier Schlüsselbereiche, die Herausforderungen darstellen

Unternehmen stehen in der Regel vor Herausforderungen in vier Schlüsselbereichen:

  1. Plattform: Wir haben gesehen, wie Kunden mit den Kosten einer sicheren, widerstandsfähigen und regulatorisch konformen Multicloud-Plattform zu kämpfen hatten. Eine sichere und widerstandsfähige Plattform sollte eine Confidential Computing-Umgebung nutzen, die Compute, Container, Datenbanken, Verschlüsselung und Schlüsselverwaltung umfasst. Sie sollte auch ein branchenspezifisches Framework für gemeinsame Kontrollen nutzen, das die regulatorischen Anforderungen eines Unternehmens unterstützt. Die Kosten für die Aufrechterhaltung eines Frameworks können jedoch eine Herausforderung sein. Außerdem sind wir der Meinung, dass die Abhängigkeit von einem einzigen Cloud-Provider das Risiko der Cloud-Konzentration erhöht und die Leistung und die Resilienz von Anwendungen beeinträchtigt.
  2. Anwendung: Die Komplexität von Middle- und Back-Office-Anwendungen kann eine große Herausforderung sein, die Unternehmen bewältigen müssen. Schnelle und umfangreiche Transaktionsverarbeitung, Datenkonsistenz, Stapelverarbeitung und komplexe Business Rules tragen zu dieser Komplexität bei. Diese Anwendungen gibt es schon seit Jahren, und Ressourcen, die die Business Rules und die Technologie verstehen, sind rar gesät.
  3. Daten: Daten sind ein weiterer kritischer Problembereich. Datenausbreitung, Konsistenz, Latenz und Verschlüsselung sind wichtige Faktoren, die Sie berücksichtigen müssen. Latenz zwischen Cloud-Frontends und lokalen Middle- und Back-Office-Anwendungen kann sich auf die Benutzererfahrung auswirken. Anforderungen an die Datenhoheit können sich auf Entscheidungen über die Platzierung von Workloads auswirken und potenziell Innovation hemmen.
  4. Betriebsmodell: Betriebsmodelle können bei der Modernisierung eine große Herausforderung darstellen, da Unternehmen ihre Prozesse, Technologien und Kultur ändern, um neue Technologien und Arbeitsweisen zu nutzen. Menschen und Fähigkeiten sind entscheidend für den Erfolg, wobei neue Rollen wie Site Reliability Engineer (SRE), Full-Stack-Entwickler und Cloud-Ingenieure für die Transformation von Anwendungen notwendig sind. Um den Bedarf an cloudnativer Entwicklung zu decken, sollten Unternehmen die Aus- und Weiterbildung ihrer Belegschaft in Betracht ziehen, damit sie über die nötigen Talente verfügen, um in einer sich schnell verändernden digitalen Geschäftswelt erfolgreich zu sein.

Welche Techniken können also angewendet werden, um diese Herausforderungen zu überwinden und den Nutzen der digitalen Transformation voll auszuschöpfen?

Vier Eckpfeiler einer Strategie zur Unternehmensmodernisierung im Front-, Middle- und Backoffice

Eine Strategie und Vision, die eine optimale Workload-Platzierung, einen geschäftsprozessorientierten Modernisierungsansatz, Sicherheits- und Compliance-Aspekte sowie ein 360-Grad-Betriebsmodell umfasst, sind entscheidend für eine erfolgreiche digitale Transformation im Front-, Middle- und Backoffice.

  1. Bestimmen Sie die optimale Workload-Platzierung: Bewerten Sie Ihr aktuelles Anwendungs- und Datenportfolio im Hinblick auf eine hybride Multicloud-Umgebung, um das beste Modernisierungsmuster und die „passende“ Landing Zone zu bestimmen und so den Geschäftswert zu maximieren. Berücksichtigen Sie bei der Ermittlung der optimalen Workload-Platzierung die Attribute Resilienz, Leistung, Sicherheit, Compliance und Gesamtbetriebskosten. Diese Ausrichtung ist unerlässlich, um die Geschäftsprozesse zu optimieren und Effizienzsteigerungen bei der Modernisierung von Anwendungen zu erzielen. Unterschiedliche Workloads haben unterschiedliche Anforderungen, um effizient zu arbeiten.
  2. Verfolgen Sie einen geschäftsprozessorientierten Ansatz: Bewerten Sie kritische End-to-End-Geschäftsprozesse, um zu ermitteln, wie Front-, Middle- und Back-Office-Anwendungen und -Daten optimal modernisiert werden können. Um eine effiziente und nahtlose Erfahrung zu bieten, sollten Unternehmen auch ihre zugrunde liegende digitale Lieferkette bewerten, einschließlich Workflows, Prozessautomatisierung und Business Rules. Die Strategie für Middle- und Backoffice-Anwendungen sollte parallel zur Frontoffice-Modernisierung entwickelt werden, wobei Prototypen zur Validierung des Ansatzes verwendet werden. Unternehmen müssen neue Workflows definieren, konfigurierbare Business Rules unterstützen und die Integration mit APIs, Messaging, Eventing und anderen Technologien modernisieren, um Anwendungen zu transformieren. Für Backoffice-Anwendungen können Kernbankfunktionen und die Verarbeitung von Transaktionen mit hohem Durchsatz oft auf dem Mainframe ausgeführt werden, wobei moderne Technologien wie Linux und Java zur Modernisierung vor Ort eingesetzt werden.
  3. Integrieren Sie Sicherheits- und Compliance-Funktionen in die Modernisierung: Sicherheits- und Compliance-Herausforderungen in hybriden Multicloud-Umgebungen umfassen Komplexität, fehlende Observability, API-Schwachstellen und sich ändernde regulatorische Anforderungen. Wir haben festgestellt, dass eigene Sicherheits- und Compliance-Frameworks sich im Laufe der Jahre als kostspielig erwiesen haben. Auf Branchen-Frameworks abgestimmte Compliance-Funktionen können den Betrieb vereinfachen und die Cloud-Bereitstellung beschleunigen. In unserem nächsten Blogbeitrag werden wir das Thema Sicherheit ausführlicher behandeln.
  4. Etablierung eines 360-Grad-Betriebsmodells: Die Implementierung eines Betriebsmodells, das Plattform-Governance, DevSecOps und FinOps berücksichtigt, trägt zur Verbesserung der Agilität bei, etabliert eine einheitliche automatisierte Delivery Pipeline mit kontinuierlicher Überwachung und Feedback und ermöglicht die Zusammenarbeit und Priorisierung datengestützter Investitionen. Die Fokussierung auf Kultur und cloudnative Entwicklungskompetenzen bei gleichzeitiger Einführung von Strukturen und Systemen, die den Austausch von Informationen und Ideen fördern, ist für die Transformation von entscheidender Bedeutung.

Fangen Sie klein an und skalieren Sie schrittweise Ihre Bemühungen zur vernetzten Modernisierung

Im aktuellen Wirtschaftsklima, in dem Budget, Fachkräfte und Zeit begrenzt sein können, ist es entscheidend, Initiativen zur digitalen Transformation auf der Grundlage des Geschäftswerts und der Gesamtbetriebskosten zu priorisieren.

Treiben Sie einzelne Projekte mit dem Fokus auf Kosteneffizienz voran. Unternehmen können damit beginnen, entweder den Front- oder den Back-/Middle-Office-Bereich zu modernisieren und sich dann entsprechend nach oben bzw. unten durcharbeiten. Mehrere Kunden haben eine solche Strategie erfolgreich umgesetzt:

  • Eine große Bank in Brasilien modernisiert ihre Prozesse im Bereich Direktkredite an Verbraucher und Kreditkarten, indem sie die Anwendungen auf eine cloudnative Architektur in einer Public Cloud umstellt, während die Datensysteme auf dem Mainframe verbleiben.
  • Eine große Fluggesellschaft modernisiert ihre IT-Anwendungswelt mithilfe von Hybrid Cloud und KI-Funktionen. Das Ergebnis ist eine optimierte digitale Plattform, die durch die Nutzung bestehender IT-Investitionen und die Einführung neuer Technologien die Agilität steigert, Kosten senkt, die Cybersicherheit stärkt und die Customer Experience verbessert.
  • Ein großes Hypothekenkreditunternehmen begann damit, seine geschäftskritischsten Workloads auf eine hybride Infrastruktur zu verlagern, um die Customer Experience zu verbessern und eine nachhaltige Technologieplattform für die Zukunft zu schaffen. Dann arbeiteten sie sich allmählich nach oben. Die Lösung von IBM bot Skalierbarkeit, verringerte die Gesamtbetriebskosten und verkürzte die Markteinführungszeit.

Für regulierte Branchen ist es unerlässlich, einen Partner zu haben, der eine sichere Cloud-Plattform bereitstellen kann, die an sich ändernde Bedürfnisse anpassbar ist und Compliance-Anforderungen unterstützt, unabhängig davon, wo die Cloud-Reise beginnt.

Warum sollten Sie sich für IBM entscheiden?

IBM hat sich zum Ziel gesetzt, mit IBM® Cloud Spitzenwerte in Bezug auf Resilienz, Leistung, Sicherheit, Compliance-Protokolle und Gesamtbetriebskosten zu erzielen, insbesondere für Kunden in stark regulierten Branchen, damit diese mit Zuversicht Entscheidungen bezüglich ihrer kritischen Workloads im Middle- und Back-Office treffen können.

IBM hat Erfahrung in der Entwicklung geschäftskritischer und resilienter Systeme für regulierte Branchen und Unternehmenskunden. Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Anforderungen und nutzen dabei unser umfassendes Branchenwissen. Wir bieten x86, Power und zSystems für die Ausführung hochleistungsfähiger, geschäftskritischer Workloads in unserer Cloud und lokal. Unser Team verfügt über das Fachwissen, um neue Lösungen zu entwickeln oder bestehende zu verbessern.

