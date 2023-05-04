Digitale Disruption mit Middle- und Back-Office-Workloads vorantreiben

Moderne Technologien sind der Schlüssel zur digitalen Transformation, doch im Jahr 2022 wurden weltweit erst 7 % der Kernbankprozesse in die Cloud verlagert (Link befindet sich außerhalb von ibm.com ). Es wurde festgestellt, dass der Schwerpunkt bisher auf Front-Office-Anwendungen (oder digitalen Frontends) lag, jedoch müssen auch Middle- und Back-Office-Systeme modernisiert werden.

Wir sind der Ansicht, dass der eigentliche Wert der digitalen Transformation in der Modernisierung der Mittel- und Backoffice-Systeme liegt. Diese Systeme bilden oft das Rückgrat der Abläufe eines Unternehmens, und deren Modernisierung kann helfen, die langfristige Wettbewerbsfähigkeit, Kosteneffizienz, Resilienz, Sicherheit und Compliance-Protokolle in einer sich ständig wandelnden Geschäftswelt zu verbessern.

Beispielsweise hat eines der führenden Finanzhandelsunternehmen seine Leistung um bis zu 300 % gesteigert, indem es seine Handelsplattform in die Cloud verlagert hat. So können Kunden flüchtige Gewinnchancen auf einer sicheren Cloud-Plattform nutzen und ihre Investitionen schützen.

Die Modernisierung von Middle- und Back-Office-Workloads kann ein komplexer Prozess sein, insbesondere für etablierte Unternehmen und solche in regulierten Branchen. Es erfordert ein tiefes Verständnis der bestehenden Abläufe und der Ziele des Unternehmens. Hinzu kommen die regulatorischen und sicherheitstechnischen Fragen, die für diese Art von Branchen typisch sind, sowie die Komplexität der Umstellung auf die Cloud. Wir glauben, dass die Vorteile der Modernisierung des Middle- und Backoffice-Systems die Risiken überwiegen.