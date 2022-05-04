In letzter Zeit haben wir beobachtet, dass viele Kunden auf den Cloud-Zug aufspringen. Dies geschieht in erster Linie aus der Notwendigkeit heraus, technische Schulden und Kosten zu reduzieren und die Ziele hinsichtlich des Verhältnisses von Investitionsausgaben zu Betriebsausgaben zu erreichen. Der Arbeitsaufwand für die Umstellung auf die Cloud reicht von Lift-and-Shift bis hin zu Neuplattformierung/Reparaturen.

Verschiedene Praktiken wie DevSecOps, FinOps, Cloudnative Modelle, SRE-Praktiken usw. immer ausgereifter werden, liegt der Fokus darauf, diese zu nutzen, um ein hohes Maß an Automatisierung, Geschwindigkeit und Agilität in der IT zu erreichen. Dies trägt auch dazu bei, die IT-Organisation zu einem engineering-zentrierten Unternehmen zu transformieren.

CIOs und CTOs erkennen zunehmend, dass die wahre Stärke all dessen darin liegt, die IT-Organisation in eine produktorientierte Organisation umzuwandeln und gleichzeitig Anwendungsportfolios zu modernisieren, um sie an produkt- und dienstleistungsbasierte Modelle anzupassen. Dies fördert eine Produktkultur, in der eine hohe Übereinstimmung zwischen Geschäfts- und IT-Anforderungen besteht. Produktbasierte Teams, Full-Stack-Teams und Anwendungen, die entsprechend den Produkten und Dienstleistungen modernisiert wurden, bieten erhebliche Vorteile in Bezug auf Agilität, Geschwindigkeit und Markteinführungszeit und verbessern gleichzeitig die Makroproduktivität (Reduzierung redundanter Funktionen in der IT).

Eine bewährte Methode zur Strukturierung von Produkten ist die Ausrichtung an den Domains einer Organisation, woraus sich das domainorientierte Design (DDD) ergibt. Dieses DDD-Modell, das Geschäfts- und IT-Fähigkeiten auf domainorientierte, produktorientierte Weise aufeinander abstimmt, zielt darauf ab, ein komponierbares IT-Ökosystem zu schaffen, in dem jede Anwendung aus einer Reihe von Fähigkeiten besteht, die von den jeweiligen Produktteams oder Squads entwickelt und verwaltet werden. Daher sind Domainmodelle von zentraler Bedeutung für die Umgestaltung einer Organisation, um das Modell eines komponierbaren IT-Ökosystems zu übernehmen.

In diesem Prozess unterschätzen oder überschätzen viele Kunden die organisatorischen Veränderungen, die zur Erreichung dieser Ziele erforderlich sind. Solche Initiativen scheitern in der Regel daran, dass die Komplexität unterschätzt wird, die mit der Zerlegung und dem Aufbau von Anwendungsfunktionen entlang der identifizierten domainorientierten Produkte und Dienstleistungen im Kontext der zugehörigen Domains verbunden ist.

Diese dreiteilige Blogserie befasst sich mit einer systematischen, disziplinierten Methode zur unternehmensweiten Anwendung von DDD-Prinzipien, um die Komplexität der Zerlegung von Legacy-Anwendungen zu vereinfachen und diese als domain-/produkt- und dienstleistungsorientierte Funktionen neu zu schreiben. Allerdings gibt es auf verschiedenen Ebenen erhebliche Herausforderungen, die Sie zunächst erkennen müssen. Es muss ein ausführbarer, schrittweiser Plan erstellt werden, um diese Herausforderungen anzugehen. Die wichtigsten davon betreffen die Umgestaltung des Betriebsmodells, organisatorische Veränderungen und Neuausrichtung, die Rollen der verschiedenen Teile der IT-Organisation, die Umstellung der Qualifikation usw. Dieser erste Blog-Beitrag der Serie unterstreicht auch die Notwendigkeit einer klaren Roadmap (mit einem schrittweisen Ansatz), wie ein Unternehmen auf das Composable-IT-Ökosystem-Modell umsteigen muss.

Teil 2 der Serie beschreibt, wie man Anwendungen zerlegt und sie den entsprechenden Produkten (innerhalb von Domains) zuordnet. Teil 3 befasst sich mit der Bewältigung von Herausforderungen und der Vorbereitung auf die organisatorische Vorbereitung.