In letzter Zeit haben wir beobachtet, dass viele Kunden auf den Cloud-Zug aufspringen. Dies geschieht in erster Linie aus der Notwendigkeit heraus, technische Schulden und Kosten zu reduzieren und die Ziele hinsichtlich des Verhältnisses von Investitionsausgaben zu Betriebsausgaben zu erreichen. Der Arbeitsaufwand für die Umstellung auf die Cloud reicht von Lift-and-Shift bis hin zu Neuplattformierung/Reparaturen.
Verschiedene Praktiken wie DevSecOps, FinOps, Cloudnative Modelle, SRE-Praktiken usw. immer ausgereifter werden, liegt der Fokus darauf, diese zu nutzen, um ein hohes Maß an Automatisierung, Geschwindigkeit und Agilität in der IT zu erreichen. Dies trägt auch dazu bei, die IT-Organisation zu einem engineering-zentrierten Unternehmen zu transformieren.
CIOs und CTOs erkennen zunehmend, dass die wahre Stärke all dessen darin liegt, die IT-Organisation in eine produktorientierte Organisation umzuwandeln und gleichzeitig Anwendungsportfolios zu modernisieren, um sie an produkt- und dienstleistungsbasierte Modelle anzupassen. Dies fördert eine Produktkultur, in der eine hohe Übereinstimmung zwischen Geschäfts- und IT-Anforderungen besteht. Produktbasierte Teams, Full-Stack-Teams und Anwendungen, die entsprechend den Produkten und Dienstleistungen modernisiert wurden, bieten erhebliche Vorteile in Bezug auf Agilität, Geschwindigkeit und Markteinführungszeit und verbessern gleichzeitig die Makroproduktivität (Reduzierung redundanter Funktionen in der IT).
Eine bewährte Methode zur Strukturierung von Produkten ist die Ausrichtung an den Domains einer Organisation, woraus sich das domainorientierte Design (DDD) ergibt. Dieses DDD-Modell, das Geschäfts- und IT-Fähigkeiten auf domainorientierte, produktorientierte Weise aufeinander abstimmt, zielt darauf ab, ein komponierbares IT-Ökosystem zu schaffen, in dem jede Anwendung aus einer Reihe von Fähigkeiten besteht, die von den jeweiligen Produktteams oder Squads entwickelt und verwaltet werden. Daher sind Domainmodelle von zentraler Bedeutung für die Umgestaltung einer Organisation, um das Modell eines komponierbaren IT-Ökosystems zu übernehmen.
In diesem Prozess unterschätzen oder überschätzen viele Kunden die organisatorischen Veränderungen, die zur Erreichung dieser Ziele erforderlich sind. Solche Initiativen scheitern in der Regel daran, dass die Komplexität unterschätzt wird, die mit der Zerlegung und dem Aufbau von Anwendungsfunktionen entlang der identifizierten domainorientierten Produkte und Dienstleistungen im Kontext der zugehörigen Domains verbunden ist.
Diese dreiteilige Blogserie befasst sich mit einer systematischen, disziplinierten Methode zur unternehmensweiten Anwendung von DDD-Prinzipien, um die Komplexität der Zerlegung von Legacy-Anwendungen zu vereinfachen und diese als domain-/produkt- und dienstleistungsorientierte Funktionen neu zu schreiben. Allerdings gibt es auf verschiedenen Ebenen erhebliche Herausforderungen, die Sie zunächst erkennen müssen. Es muss ein ausführbarer, schrittweiser Plan erstellt werden, um diese Herausforderungen anzugehen. Die wichtigsten davon betreffen die Umgestaltung des Betriebsmodells, organisatorische Veränderungen und Neuausrichtung, die Rollen der verschiedenen Teile der IT-Organisation, die Umstellung der Qualifikation usw. Dieser erste Blog-Beitrag der Serie unterstreicht auch die Notwendigkeit einer klaren Roadmap (mit einem schrittweisen Ansatz), wie ein Unternehmen auf das Composable-IT-Ökosystem-Modell umsteigen muss.
Teil 2 der Serie beschreibt, wie man Anwendungen zerlegt und sie den entsprechenden Produkten (innerhalb von Domains) zuordnet. Teil 3 befasst sich mit der Bewältigung von Herausforderungen und der Vorbereitung auf die organisatorische Vorbereitung.
Der End-to-End-Prozess zum Aufbau und der Etablierung eines zusammensetzbaren IT-Ökosystems besteht aus den folgenden drei Bereichen:
Formulieren Sie ein Kernteam für Domain- und Designführung, um das Domainmodell und den Unternehmensrahmen für die Einführung von Domain-Driven Design (DDD) weiter zu etablieren. Das Team wird auch das angestrebte Organisationsmodell und die ersten Geschäftsprozesse entwerfen.
Für jede der Bereiche werden die Teams DDD-Sitzungen durchführen, um Prozesse zu erfassen und Event-Storming-Sitzungen durchzuführen, um Fähigkeiten (auf hohem Niveau) zu sammeln. Die Teams führen Workshops zur Zerlegung von Anwendungen durch, um die aktuellen IT-Anwendungen in eine Reihe von Fähigkeiten und Domains zu zerlegen, die diese bereitstellen sollen. Darüber hinaus werden die Fähigkeiten auf Dienste abgebildet, die den Diensten Leben einhauchen (im Sinne von spezifischeren API-Vertragsanforderungen usw.). Sie werden sich an die Eigentümer der Fähigkeiten (nach Bereich) wenden und deren Pläne an der allgemeinen Roadmap zum Aufbau der Fähigkeiten ausrichten. Darüber hinaus müssen Sie Abhängigkeiten zwischen den Funktionen (einschließlich ihrer Datenbedürfnisse) identifizieren, was Ihnen wiederum helfen wird, einen iterativen Ausbauplan zu erstellen.
Als Nächstes müssen Fähigkeiten iterativ aufgebaut und eingesetzt werden. Domain-Teams arbeiten zusammen, um den Aufbau der Funktionen, die integriert werden müssen, um die Zielanwendung zu erstellen, aufeinander abzustimmen – was bedeutet, dass ihr Iterationsplan kontinuierlich angepasst werden muss. Ein Tag-2-Supportmodell für komponierbare Anwendungen unterscheidet sich davon, da die Funktionen von den jeweiligen Teams unterstützt werden und Sie das Incident Management und die ITSM-Prozesse neu strukturieren müssen, um sie an ein Produkt- und Dienstleistungsteam-Modell anzupassen. Dies ist eine große Veränderung im Support-Modell für Tag 2, und die Umstellung auf dieses Modell erfordert ein hohes Maß an organisatorischer Bereitschaft.
Bei der Erstellung einer iterativen, inkrementellen Roadmap müssen Sie die Koexistenz berücksichtigen, die eine grundlegende Voraussetzung für den Erfolg ist. Dies bedeutet, dass ältere und modernisierte Funktionen nebeneinander bestehen können, mit dem Ziel, ältere Funktionen im Laufe der Zeit auslaufen zu lassen und gleichzeitig sicherzustellen, dass die Verbraucherökosysteme für ältere Funktionen nicht sofort gestört werden und genügend Zeit haben, um auf modernisierte Domainfunktionen umzustellen. Ein gut durchdachtes Koexistenzmodell ermöglicht eine unidirektionale oder bidirektionale Datensynchronisation, um ein solches Ziel zu erreichen, was sorgfältige Überlegungen zur Architektur sowohl in funktionaler als auch in nicht-funktionaler Hinsicht erfordert.
Im Folgenden wird der End-to-End-Prozess zur Modernisierung des IT-Ökosystems (das auf einem Monolithen basiert) zu einem komponierbaren Modell, wie oben beschrieben, beschrieben:
Basierend auf dem oben beschriebenen Prozess besteht diese Blogserie aus drei Teilen:
Dieser Blogbeitrag befasst sich mit der Schaffung eines Rahmens, der Kernteams, Domainmodelle, die Ausrichtung der Organisation, Geschäftsprozesse und die Ausrichtung auf Domains (Prozessumfang), die Etablierung von Produkten und Dienstleistungen sowie die Qualifizierung für den Wandel umfasst.
Dazu müssen einige der klügsten Geschäfts- (Domain-) Architekten und Cloud-Architekten zusammengebracht werden, um einen Design-Hub zu formulieren, der Domainmodelle festlegt und verschiedene Teams bei der Domainausrichtung, Prozessabbildung, Funktionen-Harvesting, Referenzarchitekturen usw. unterstützt. Die anfängliche Verantwortung solcher Teams besteht darin, die Domainmodellstrategie festzulegen, mit Teams zusammenzuarbeiten, um verschiedene Geschäftsprozesse zu dokumentieren, die Verbindung dieser Prozesse zu verschiedenen Domainbereichen zu verstehen usw. Dieses Team fungiert anschließend als Kompetenzzentrum für Domains (Domain COE), um Diskussionen zur Bereichsabgrenzung, Sitzungen zum domaingesteuerten Design (DDD), Sitzungen zur Anwendungszerlegung usw. zu unterstützen.
Die IT-Portfolios von Unternehmen haben sich zu einem sehr komplexen Netz von Anwendungen und Daten entwickelt. Die meisten älteren Kunden haben eine Struktur in ihren Daten; das wiederum sorgt für eine gewisse Disziplin in ihren Anwendungen. Der Schlüssel zur Entwirrung der Komplexität besteht darin, das IT-Ökosystem zu abstrahieren und ein bestimmtes Modell zu etablieren, das von allen gut verstanden wird und Anleitungen bietet, um Anwendungen und Daten weiterzuentwickeln oder zu modernisieren. Der beste Weg, dies zu etablieren, ist, branchenübliche Domainmodelle zu nutzen und sie entsprechend anzupassen (z. B. TMForum, BIAN, IATA Value Chain usw.). Diese Modelle helfen dabei, die IT-Funktionen so zu strukturieren, dass sie auf natürliche Weise auf das Geschäft abgestimmt sind.
Während Domainmodelle dabei helfen, verschiedene IT-Funktionen zu abstrahieren, ist es auch wichtig, ein mehrschichtiges Architekturmodell zu erstellen, das beschreibt, wie verschiedene Schichten interagieren und wie das Domainmodell realisiert wird. Bei der geschichteten Architektur spricht man typischerweise von einer Benutzererfahrungsschicht (realisiert durch moderne Benutzeroberfläche-Frameworks wie React, Angular usw.) und einer Domaindiensteschicht, die auf Referenzsystemen aufbaut.
In jüngerer Zeit haben sich IT-Unternehmen um Technologie, Anwendungsgruppen oder Kategorien gebildet, die die Gemeinsamkeiten (meist technologiezentriert) der jeweiligen Anwendungen, die sie besitzen, kennzeichnen. Dieses Modell hat zwar in gewissem Maße zu Effizienzsteigerungen beigetragen, spiegelt aber nicht die tatsächliche Geschäftspraxis wider. Teams wurden entweder nach Nutzungskanälen, Technologie (z. B. Shared Services) oder nach einer Art logischer Gruppierung auf der Grundlage von Kategorien gebildet.
Diese Organisationsstruktur kann zu den Ergebnissen führen, dass innerhalb eines Unternehmens mehrere redundante IT-Funktionen aufgebaut werden, und Governance-Modelle haben sich bisher nicht als besonders erfolgreich erwiesen, um eine klare Zuständigkeit für IT-Funktionen, -Dienste und -Daten zu schaffen. Auch wenn Sie in einem cloudnativen Modell verschiedene IT-Fähigkeiten aufbauen könnten (als eine Reihe integrierter Dienste), trägt dies aufgrund der beteiligten IT-Ebenen und Teams sowie der damit verbundenen Herausforderungen hinsichtlich der Datenhoheit nicht dazu bei, das Ziel der Kombinierbarkeit zu erreichen. Daher versuchen immer mehr Unternehmen, ihre IT-Organisation entlang der Geschäftsbereiche neu zu strukturieren, was eine logische Methode zur Gruppierung von IT-Fähigkeiten und zur Festlegung der Datenhoheit darstellt.
Ein wesentlicher Schritt beim Aufbau eines komponierbaren IT-Ökosystems besteht darin, sicherzustellen, dass die IT-Organisation auf die Geschäftsbereiche abgestimmt ist und dass Sie einen systematischen domainorientierten Ansatz verfolgen, um die angebotenen Produkte zu identifizieren und die Teams/Squads um die Produkte herum zu strukturieren. Dies trägt auch dazu bei, eine klare, durchgängige Verantwortung für Produkte zu etablieren, einschließlich des Freiheitsgrades beim Aufbau und der Verwaltung der IT-Fähigkeiten und -Dienste, einschließlich Daten. Dies verhindert auch den Aufbau redundanter Fähigkeiten und fördert eine bessere Wiederverwendung von Fähigkeiten/Komponenten im gesamten Unternehmen. Insgesamt werden dadurch Agilität, Geschwindigkeit und Markteinführungszeit verbessert und gleichzeitig die IT-Kosten durch eine bessere Wiederverwendung und die Vermeidung redundanter Fähigkeiten gesenkt.
Die Ermittlung und Etablierung einer Reihe von Geschäftsprozessen ist eine der ersten Aktivitäten, die bei der Entwicklung eines zusammensetzbaren IT-Ökosystems durchgeführt werden müssen. Die meisten Unternehmen haben einen guten Überblick über ihre Geschäftsprozesse, aber die Tiefe des Verständnisses kann je nach Management variieren. Es ist wichtig, mehrere Workshops und Diskussionen durchzuführen, um den Umfang jedes einzelnen Bereichs festzulegen. Dieses Set von Geschäftsprozessen bildet die Grundlage für den Aufbau der Domainausrichtung und des Umfangs. Wenn eine Reihe von Prozessen auf einen bestimmten Bereich abgestimmt sind, trägt dies indirekt auch dazu bei, die Daten (begrenzter Kontext) abzustimmen, die diese Domains notwendigerweise besitzen und verwalten.
Während die Geschäftsprozesse auf der Grundlage der Erkenntnisse aus verschiedenen Arbeitssitzungen und Workshops weiter verfeinert werden, können Sie auch Granularitätsebenen erfassen. In den meisten Situationen lassen sich mindestens drei Ebenen von Geschäftsprozessen erfassen. Während Geschäftsprozesse auf der Grundlage der Erkenntnisse aus verschiedenen Arbeitssitzungen und Workshops weiter verfeinert werden, können Sie auch den Detaillierungsgrad erfassen. In der Regel arbeitet ein Kompetenzzentrum für einen bestimmten Bereich oder eine ähnliche Einrichtung daran, die Strategie für diesen Bereich, die Geschäftsprozesse, den Umfang des Bereichs usw. festzulegen. Das Kompetenzzentrum für eine bestimmte Domain erstellt eine Reihe von Leitlinien für Teams, damit diese Produkte identifizieren und deren Umfang angemessen festlegen können.
Der Aufbau eines skalierbaren, modularen IT-Ökosystems bedeutet, verschiedene IT-Teams/Squads in die Lage zu versetzen, in einem produktzentrierten Modell zu arbeiten. Es gibt einige grundlegende Fähigkeiten, die die Teams/Kader erlernen müssen, um Expertise zu erlangen. Die Qualifizierung verschiedener IT-Teams erfordert eine zweigleisige Strategie:
In den meisten Fällen scheitern Unternehmen an diesem Punkt, wenn sie solch komplexe Modernisierungsprogramme in Angriff nehmen. In den meisten Fällen ist es klüger, mit einem erfahrenen IT-Serviceanbieter zusammenzuarbeiten, der mehrere Funktionen zur Unterstützung verschiedener Arbeitsabläufe mitbringt, die auch die Transformation der Qualifikationen umfassen.
Die Entwicklung der Cloud hat eine Fülle von Möglichkeiten für verschiedene Unternehmen eröffnet, und dies macht das zusammensetzbare IT-Ökosystem zur Realität. Das Aufkommen verschiedener bewährter Praktiken wie domainorientiertes Design, DevOps und Site Reliability Engineering hat ebenfalls Full-Stack-Teams zur Realität gemacht. Dies ermöglicht die Entwicklung unabhängiger Produktteams, die End-to-End-Funktionen und -Dienste entwickeln können, ohne dass sich die IT-Abteilung einmischen muss, wie es in traditionellen IT-Ökosystemen der Fall ist.
Unternehmen, die Modernisierungsinitiativen starten, um ihr IT-Ökosystem in ein komponierbares Modell umzuwandeln, müssen das Ausmaß der Veränderungen und der Transformation des Betriebsmodells im gesamten Unternehmen erkennen und dies pragmatischer durchdenken. Sie müssen auch erkennen, dass sich die Klarheit in Bezug auf Domains und Prozesse mit der Zeit weiterentwickeln wird und dass Raum für Veränderungen vorhanden sein muss. Unternehmen müssen angesichts der oben genannten Herausforderungen einen mehrstufigen Ansatz verfolgen, um zum gewünschten Modell zu gelangen.
Die ersten Schritte sollten sich darauf konzentrieren, eine kleinere Teilmenge von Produkten (oder Domains) zu identifizieren, die in Pilotprojekten getestet und deren Erfolg demonstriert werden soll. Die Erkenntnisse aus diesen Pilotprojekten sollten zur Verfeinerung der Roadmap, der Pläne und des Betriebsmodells herangezogen werden. Der Übergang zu einem kompatiblen IT-Ökosystem ist ein langer Weg, und die Erfolgsmessung bei jeder Zwischenänderung ist entscheidend. Zu viel oder zu wenig Framework kann erhebliche Herausforderungen mit sich bringen, die von Analyse-Paralyse bis hin zu Chaos reichen. Daher muss das erste Framework schnellstmöglich bereitgestellt werden, während gleichzeitig gezielte Pilot-/MVP-Initiativen durchgeführt werden sollten, um das Framework zu testen und zu verfeinern. Das Framework wird und sollte sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln und nur auf Grundlage realer Erfahrungen (z. B. Prozessüberschneidungen, die durch das Zerlegen von Anwendungen gelernt werden, Verfeinerungen von Domainmodellen basierend auf Lücken usw.).
Lesen Sie auch Teil 2 dieser Blogserie: „Domainorientierte Modernisierung von Unternehmen zu einem komponierbaren IT-Ökosystem: Teil 2 – Modernisierung von Anwendungen und Diensten zu einem komponierbaren IT-Ökosystem.”
Weitere Informationen finden Sie unter den folgenden Links:
