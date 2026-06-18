Digitale Souveränität – definiert als die Fähigkeit, Kontrolle, Transparenz und Steuerungshoheit über kritische Daten, Infrastrukturen und KI-Systeme zu wahren – hat sich rasch von einer politischen Debatte zu einer strategischen Notwendigkeit entwickelt. Angesichts zunehmender geopolitischer Spannungen und wachsender digitaler Abhängigkeiten überdenken Regierungen derzeit, wie wesentliche Technologien entwickelt, betrieben und gesichert werden.
Im Mittelpunkt dieses Wandels stehen die Telekommunikationsanbieter (Telcos). Lange Zeit galten Telcos lediglich als Betreiber von Netzverbindungen, doch nun entwickeln sie sich zu Gestaltern der nationalen digitalen Widerstandsfähigkeit. Sie tragen zunehmend nicht nur die Verantwortung dafür, den Netzbetrieb aufrechtzuerhalten, sondern auch dafür, sicherzustellen, dass die Volkswirtschaften die Kontrolle über die Systeme behalten, auf die sie angewiesen sind.
Viele Länder haben Strategien zur Wahrung der Souveränität formell festgelegt und offizielle Erklärungen abgegeben (darunter 27 in der EU), um die Abhängigkeit von externen Anbietern zu verringern und die Kontrolle über kritische Infrastrukturen zu stärken. Bei der Souveränität geht es jedoch nicht einfach nur darum, alles vor Ort zu halten. In der Praxis erfordert dies, ein Gleichgewicht zwischen Kontrolle und Innovation herzustellen und sicherzustellen, dass sensible Workloads geschützt bleiben, während gleichzeitig der Zugang zu den globalen Ökosystemen ermöglicht wird, die den technologischen Fortschritt vorantreiben.
An dieser Stelle übernehmen die Führungskräfte der Telekommunikationsbranche eine immer entscheidendere Rolle, und aus diesem Grund hat die digitale Souveränität höchste Priorität erlangt. Telekommunikationsnetze werden zunehmend als kritische nationale Infrastruktur eingestuft, was bedeutet, dass Ausfallsicherheit und Sicherheit nicht mehr nur betriebliche, sondern nationale Belange sind.
Eine häufige Herausforderung besteht jedoch darin, den Begriff der Souveränität zu eng zu fassen. Einige Regierungen drängen auf eine vollständig im Inland angesiedelte Infrastruktur, strenge Datenlokalisierungsvorschriften und ausschließlich nationale Ökosysteme. Auch wenn diese Strategie umsichtig erscheinen mag, kann sie doch Kompromisse mit sich bringen. In der Praxis verlangsamt sie die Innovation, schwächt die Dienstleistungsqualität und könnte das Konzentrationsrisiko verstärken, wodurch Sicherheitslücken geschaffen statt beseitigt werden.
Führende Telekommunikationsunternehmen schlagen einen anderen Kurs ein. Sie arbeiten eng mit Regierungen zusammen, um die Infrastruktur dort zu modernisieren und zu sichern, wo es am wichtigsten ist. Zu diesem Ansatz gehört der Einsatz von Hybrid Cloud, um sensible Daten im Inland zu belassen und gleichzeitig die betriebliche Flexibilität zu wahren. Dies bedeutet auch, KI so einzusetzen, dass Kontrolle und Rechenschaftspflicht im Vordergrund stehen – unabhängig von der Nationalität des Anbieters.
Zudem untersuchen sie, wie Quantencomputing in den Bereichen Verteidigung, Cybersicherheit, Infrastrukturoptimierung und langfristige nationale Wettbewerbsfähigkeit eingesetzt werden kann. Eines ist klar: Telekommunikationsunternehmen, die sich bereits jetzt darauf vorbereiten, werden einen erheblichen Vorteil haben.
Da Regierungen der digitalen Souveränität zunehmend mehr Aufmerksamkeit widmen, sind Führungskräfte der Telekommunikationsbranche in einer einzigartigen Position, um eine widerstandsfähige Grundlage für die nationale digitale Infrastruktur und die entsprechenden Dienste zu schaffen.
Telekommunikationsunternehmen betreiben bereits vertrauenswürdige Netzwerke, die sich über verschiedene Volkswirtschaften und Gesellschaften erstrecken, und können diese nutzen, um die Einführung fortschrittlicher digitaler Funktionen in den Bereichen Infrastruktur, Datensicherheit und KI zu beschleunigen.
Diese Zusammenarbeit erfordert jedoch ein anderes Modell. Führungskräfte der Telekommunikationsbranche müssen nun eng mit Regierungen und Unternehmen zusammenarbeiten, um Prioritäten festzulegen – beispielsweise, wer wichtige Funktionen finanziert und betreibt und wo öffentliche Investitionen erforderlich sind. Darüber hinaus müssen sie auch bestimmen, welche Dienste Kunden und Unternehmen wirtschaftlich unterstützen werden.
Zwar setzt Erfolg nicht voraus, dass Staaten jede Ebene des Technologie-Stacks selbst besitzen. Vielmehr beruht er darauf, ein solides Fundament zu schaffen und die Kontrolle sowie den Überblick über kritische Systeme zu bewahren. Gegebenenfalls erstreckt sich dieser Ansatz auch auf Anwendungen und Dienste, die den Bürgern zugutekommen, sowie auf die Technologien, von denen die Volkswirtschaften zunehmend abhängig sind.
Insbesondere für Telekommunikationsunternehmen bietet KI eine große Chance für das Geschäftswachstum. Laut dem Bericht des IBM Institute for Business Value (IBV) mit dem Titel Telekommunikation im Zeitalter der KI sind 75 % der Führungskräfte in der Telekommunikationsbranche der Ansicht, dass KI innerhalb von drei Jahren einen deutlichen Wettbewerbsvorteil bringen wird. Die Vorteile erstrecken sich sowohl auf die Kostenoptimierung als auch auf das Umsatzwachstum. Einige Beispiele:
Für die meisten Telekommunikationsunternehmen hängt die Nutzung dieser Chancen weniger von der Einführung neuer Technologien als vielmehr von der organisatorischen Bereitschaft ab. Das bedeutet, das richtige Betriebsmodell zu etablieren, eine effektive Führung aufzubauen, die Belegschaft mit den richtigen Kompetenzen auszustatten und den vollen Wert der Unternehmensdaten zu erschließen.
Unserer Erfahrung nach legen Telekommunikationsunternehmen, die den Einsatz von KI ausgeweitet haben, besonderen Wert auf folgende Vorgehensweisen:
Die Führung auf mutige und messbare Geschäftsergebnisse sowie gemeinsame Prioritäten ausrichten. Unternehmen, die ihre Führungsspitze nach einem KI-zentrierten Ansatz neu ausrichten, setzen unternehmensweit 10 % mehr KI-Initiativen um als ihre Mitbewerber, wie aus der IBM-CEO-Studie 2026 hervorgeht.
Richten Sie eine eigene Stelle ein, die die Entwicklung und die Bereitstellung von KI durch die Teams koordiniert. Legen Sie Standards fest, um Innovationen zu beschleunigen und Risiken unternehmensweit zu steuern. Zentralisieren Sie zunächst über das Kompetenzzentrum (CoE) und dezentralisieren Sie anschließend, um Innovationen zu skalieren.
Schaffen Sie eine gemeinsame KI-Plattform, die alle Mitarbeiter im Unternehmen nutzen können, damit die Teams nicht jedes Mal alles von Grund auf neu entwickeln müssen. Bieten Sie Unterstützung für verschiedene Modelle und Modalitäten bei gleichzeitiger zentraler Steuerung und Absicherung.
Nutzen Sie Hybrid Cloud-Architekturen, um Agilität, Sicherheit und Kosteneffizienz zu steigern, und setzen Sie diese ein, um den Wert Ihrer Unternehmensdaten voll auszuschöpfen. Dieser Ansatz ermöglicht Teams den Zugriff auf sichere und vertrauenswürdige Daten, sodass sie KI-Lösungen effektiver entwickeln und skalieren sowie mithilfe von Erkenntnissen aus Ihren Daten Wettbewerbsvorteile erzielen können.
Führen Sie strenge Steuerungs- und Überwachungsmechanismen ein, damit die Teams KI verantwortungsbewusst einsetzen können. Dies schafft Vertrauen und erleichtert die sichere Skalierung von KI, insbesondere in regulierten Umgebungen.
Investieren Sie in Ihre Belegschaft, indem Sie intern KI-Kompetenzen aufbauen und gleichzeitig mit Partnern aus Ihrem Ökosystem zusammenarbeiten, um deren Stärken optimal zu nutzen, die Amortisationszeit zu verkürzen und die Kapitalrendite zu maximieren.
Digitale Souveränität und KI verändern derzeit rasant die Spielregeln für die Arbeitsweise von Führungskräften in der Telekommunikationsbranche. Was einst eine Frage der Netzwerkverwaltung war, gleicht mittlerweile eher der Navigation durch geopolitische Herausforderungen, da Regierungen wieder in den Mittelpunkt der digitalen Wirtschaft rücken. Um voranzukommen, müssen Telekommunikationsunternehmen mit ihnen zusammenarbeiten und die Infrastruktur gestalten, die die Volkswirtschaften ins nächste Jahrzehnt führen wird.
Doch in Zeiten wie diesen wird Schnelligkeit allein selten belohnt. Den Vorteil werden diejenigen haben, die eine sichere Infrastruktur, intelligente Betriebsabläufe und jene Führungsdisziplin vereinen können, die es Unternehmen ermöglicht, sich anzupassen und erfolgreich zu sein.
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