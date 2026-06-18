Digitale Souveränität – definiert als die Fähigkeit, Kontrolle, Transparenz und Steuerungshoheit über kritische Daten, Infrastrukturen und KI-Systeme zu wahren – hat sich rasch von einer politischen Debatte zu einer strategischen Notwendigkeit entwickelt. Angesichts zunehmender geopolitischer Spannungen und wachsender digitaler Abhängigkeiten überdenken Regierungen derzeit, wie wesentliche Technologien entwickelt, betrieben und gesichert werden.

Im Mittelpunkt dieses Wandels stehen die Telekommunikationsanbieter (Telcos). Lange Zeit galten Telcos lediglich als Betreiber von Netzverbindungen, doch nun entwickeln sie sich zu Gestaltern der nationalen digitalen Widerstandsfähigkeit. Sie tragen zunehmend nicht nur die Verantwortung dafür, den Netzbetrieb aufrechtzuerhalten, sondern auch dafür, sicherzustellen, dass die Volkswirtschaften die Kontrolle über die Systeme behalten, auf die sie angewiesen sind.

Viele Länder haben Strategien zur Wahrung der Souveränität formell festgelegt und offizielle Erklärungen abgegeben (darunter 27 in der EU), um die Abhängigkeit von externen Anbietern zu verringern und die Kontrolle über kritische Infrastrukturen zu stärken. Bei der Souveränität geht es jedoch nicht einfach nur darum, alles vor Ort zu halten. In der Praxis erfordert dies, ein Gleichgewicht zwischen Kontrolle und Innovation herzustellen und sicherzustellen, dass sensible Workloads geschützt bleiben, während gleichzeitig der Zugang zu den globalen Ökosystemen ermöglicht wird, die den technologischen Fortschritt vorantreiben.