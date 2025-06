MF: Sie haben Terraform angesprochen. Welche anderen Infrastrukturkonzepte müssen Entwickler erlernen?

MK: Entwickler verstehen oft nicht genau, wie die zugrunde liegende Infrastruktur wirklich funktioniert und was dauerhaft und was kurzlebig sein kann.

Wenn Sie beispielsweise eine Änderung am Host oder Container oder an der serverlosen Komponente vornehmen, auf der etwas ausgeführt wird, bleibt diese Änderung dann bestehen, wenn diese Komponente, diese virtuelle Maschine woanders hin springt? Das Konzept von Systemen, die ihre Zustände an einem anderen Ort speichern, zustandslose Systeme, ist also einer der Vorläufer, den Entwickler verstehen können. Wie macht man es unbegrenzt skalierbar? Wie stellt man sehr langlebige und elastische Systeme her? All diese architektonischen Konzepte werden in Software implementiert, basieren aber tatsächlich auf Infrastrukturmustern.

Außerdem lohnt es sich, alle Sicherheitsmuster zu verstehen, wie man eine minimale Oberfläche im Code schafft, die die geringste Angriffsmöglichkeit bietet. Und wie man richtig mit einem Fernservice kommuniziert. Werden Sie einen kleinen Plauderdienst schreiben, der jede Sekunde hundert kleine Plauderfragen über die Leitung schickt? Oder möchten Sie alle Anfragen bündeln und sie in größeren Paketen und seltener senden?

Das sind superwichtige Entscheidungen, die jeder Softwareentwickler treffen muss, aber sie werden nicht verstehen, warum sie sie treffen, wenn sie nicht verstehen, was unter der Haube passiert – wie die Systeme tatsächlich funktionieren. Dieses Verständnis des Systems von unten nach oben ist entscheidend. Der Entwickler muss guten, sauberen Code schreiben, der das System nicht blockiert, der die Datenbank nicht sperrt und der keine schlechten Dinge tut.

Wenn Sie 20 oder 30 Jahre zurückgehen, gab es einen speziellen Beruf, der sich mit der Optimierung von Datenbankabfragen für die minimale Anzahl von CPU-Zyklen und das minimale Sperren von Daten beschäftigte. Viel von diesem geheimnisvollen Wissen ist verloren gegangen. Aber es ist immer noch super wichtig zu verstehen, wie man ein Hochleistungssystem und ein kostenoptimiertes System erstellt. All diese Lektionen sollten nicht vergessen werden.

Sie denken: „Oh, hey, wir sind im Jahr 2025, alter Mann, setzen Sie sich! Die moderne Welt ist völlig anders. Sie haben keine Ahnung!“ Nun, wir haben diese moderne Welt aufgebaut, und wir sind hier, um den neuen Entwicklern und den neuen Mitarbeitern der Infrastruktur zu helfen, sie so effizient wie möglich zu nutzen.

MF: Können Sie beschreiben, wie Entwickler Infrastruktur-als-Code-Tools nutzen können, um ihren Workflow zu verbessern?

MK: Ja. Ein gutes Beispiel wäre, wie ein Entwickler einen geeigneten Workflow erstellen kann, damit sein eigener Code automatisch getestet und dann kompiliert und verpackt wird, wenn er einen Code erstellt und ihn in ein Repository überträgt. Die Entwickler sollten nicht darauf angewiesen sein, dass irgendjemand aus der Infrastruktur das für sie erledigt. Die Erstellung eines ansprechenden YAML-Skripts auf GitHub ist eine Infrastruktur-als-Code-Aufgabe, die jeder Entwickler optimieren kann, um diesen Prozess so effizient wie möglich zu gestalten.

So braucht ein Entwickler beispielsweise keine vollständige Paketierung, keine vollständige Validierung und keine vollständigen Tests, wenn er nur auf dem Entwicklungszweig sitzt. Dieser Entwickler wird sagen: „Hey, ich bin im Entwicklungszweig, ich kann all diese 20 Aufgaben ignorieren, die nur für den Produktionszweig bestimmt sind.“

Aber wenn Sie in der Produktion arbeiten, müssen Sie eine ganze Reihe von Automatisierungen durchführen und die Maschine hochfahren, die vollständige Sicherheitsüberprüfung und Validierung des Codes durchführt und so weiter. All diese kleinen Entscheidungen, die sich darauf auswirken, wie schnell Sie kompilieren können und wie schnell Sie die Ergebnisse sehen, nachdem Sie den Code übergeben haben – jeder Entwickler sollte in der Lage sein, die Infrastruktur in Form von Code-Skripten zu ändern und sie an seinen eigenen Arbeitsablauf anzupassen.

Es ist so, als würden dieselben Entwickler gerne ihre eigene integrierte Entwicklungsumgebung einer Feinabstimmung unterziehen. Sie bevorzugen ihre eigenen Schriftarten und Farben und Tastaturkürzel und all das. Sie sollten auch in der Lage sein, ihre eigenen Workflows zu konfigurieren, d. h. was passiert, nachdem Sie den Code übernommen haben. Das ist alles Wissen, das von IaC – Infrastructure as Code – stammt.