Entmystifizierung von Kompetenzen während der digitalen Transformation mithilfe von KI

Das Management von Veränderungen ist nicht nur eine Priorität, sondern eine geschäftliche Notwendigkeit. Wie in früheren Beiträgen dieser Reihe dargelegt, reicht Technologie allein nicht aus, um Mehrwert aus einer Transformation zu ziehen. Und obwohl Change Management eine immer wichtigere Kompetenz in Unternehmen ist, fehlen vielen Organisationen strategische Pläne für dessen Umsetzung. Der sicherste Weg zu greifbaren Ergebnissen führt zunehmend darüber, Change Management und Mitarbeitererfahrung in den Mittelpunkt der Strategie für die Unternehmenstransformation zu stellen.
Eine digitale Transformation kann die Effizienz steigern, Mehrwert schaffen und neue Arbeitsweisen erschließen. Sie erfordert jedoch auch eine umfassende Umstellung der Geschäftsprozesse, -modelle und -aktivitäten.
Eine Transformation erfordert zwangsläufig eine sorgfältige Berücksichtigung des Kompetenzmanagements. Dies gilt insbesondere im Zeitalter der KI. Wie das IBM Institute for Business Value herausfand, mussten in der Vergangenheit nur 6 % der Beschäftigten umgeschult werden. Bis 2024 wird dieser Anteil auf 35 % der Beschäftigten steigen – das sind über 1 Milliarde Arbeitnehmer weltweit.
Digitale Transformationen sind nur so effektiv wie die Mitarbeiter, die neue Technologien anwenden. Die Bedeutung des Kompetenzmanagements während der Transformation kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden, da es das funktionale Rückgrat jedes erfolgreichen technologischen Wandels bildet.
Die digitale Transformation ist kein einmaliges Ereignis, sondern ein kontinuierlicher Prozess. Und Kompetenzen sind dabei von entscheidender Bedeutung. Strategisches Kompetenzmanagement in den Phasen der Planung, Umsetzung und Steuerung einer Transformation ist für ihren Erfolg ausschlaggebend. Derzeit erwarten 87 % der CEOs, dass Arbeitsplätze durch generative KI ergänzt und nicht ersetzt werden. Das bedeutet, dass Arbeitnehmer schnell neue Arbeitsweisen erlernen und sich auf unterschiedliche Workflows einstellen müssen, um erfolgreich zu sein.
Das Bereitstellen von zentralen Technologien zur Verwaltung der Mitarbeiterkompetenzen unterstützt diesen Prozess. KI verändert die Geschäftswelt grundlegend und kann auch für eine neue Konzeption der Bewertung und des Erwerbs von Kompetenzen genutzt werden.
Durch den Einsatz von KI zur Kompetenzanalyse und zur Bewertung von Arbeitsplatzverlagerungen können Unternehmen ihre digitale Transformation effektiver planen und umsetzen. Mit diesen Tools schaffen Unternehmen einen iterativen und kontinuierlichen Prozess der Umschulung und Weiterqualifizierung, um im digitalen Zeitalter wettbewerbsfähig und relevant zu bleiben. Dieser Ansatz gewährleistet eine zukunftsfähige Belegschaft, die in der Lage ist, das Potenzial der Technologie sowohl kurz- als auch langfristig auszuschöpfen.
In der Planungsphase einer digitalen Transformation sollten Unternehmen die vorhandenen Kompetenzen überprüfen und den künftigen Kompetenzbedarf ermitteln. Mit dieser Strategie können sie die Transformation optimal nutzen und maximale Wirkung erzielen. In dieser Phase ist die Neugestaltung von Arbeitsplätzen von entscheidender Bedeutung.
Bei der Neugestaltung von Arbeitsplätzen müssen sowohl Fähigkeiten berücksichtigt werden, die überflüssig werden, als auch solche, die für den zukünftigen Erfolg erforderlich sind. Während des gesamten Planungsprozesses sollten Unternehmen Aufgaben identifizieren, die für eine Automatisierung in Frage kommen. Gleichzeitig sollten sie Bereiche ermitteln, in denen neu zugewiesene Mitarbeiter sich stärker auf komplexe Problemlösungen, Kreativität, Empathie und kritisches Denken konzentrieren können.
Eine derartige strategische Neuausrichtung führt zu einer effizienteren und menschenorientierteren Arbeitsumgebung. Indem jede Automatisierung von Arbeitsabläufen als Potenzial für neue, kreativere Arbeit betrachtet wird, erschließt der Planungsprozess potenziellen Mehrwert.
KI kann in der Planungsphase eine entscheidende Rolle spielen. Anhand von Daten zur Stellenarchitektur und historischer Trends kann KI vorhersagen, welche Fähigkeiten in Zukunft entscheidend sein werden. Außerdem kann sie die Fähigkeiten der Belegschaft analysieren, um potenzielle Qualifikationslücken zu erkennen. Dieser proaktive Ansatz ermöglicht es Unternehmen, fokussierte, datengestützte Schulungsprogramme zu erstellen, um sicherzustellen, dass die Belegschaft für die Zukunft gerüstet ist.
Während der Implementierungsphase einer Transformation sind Weiterqualifizierung und Umschulung von entscheidender Bedeutung. Weiterqualifizierung umfasst die Verbesserung bestehender Fähigkeiten, beispielsweise die Schulung eines Digital-Marketing-Mitarbeiters im Bereich der Datenanalyse oder die Fortbildung eines Managers in Bezug auf fortgeschrittene Führungskompetenzen. Im Gegensatz dazu werden bei der Umschulung völlig neue Fähigkeiten vermittelt. Während einer Transformation können sich Mitarbeiter beispielsweise im Umgang mit KI-Tools und neuen Systemen schulen lassen.
Sowohl die Weiterbildung als auch die Umschulung sind unerlässlich, um das volle Potenzial einer Transformation auszuschöpfen. Dabei sind diese Prozesse iterativ: Mit der Einführung neuer Technologien und der Weiterentwicklung älterer Technologien ändern sich auch die erforderlichen Fähigkeiten der Belegschaft. Kontinuierliches Lernen und Weiterentwicklung müssen in der Unternehmenskultur verankert sein, um mit diesen Veränderungen Schritt zu halten.
Während der Governance-Phase müssen sich Organisationsstrukturen, Prozesse und Richtlinien an die sich wandelnden Qualifikationsanforderungen anpassen. Bei der Gestaltung einer Governance-Struktur muss die Unternehmensleitung eine faire Talentverteilung sicherstellen und die Fachkenntnisse der Mitarbeiter mit den nachgewiesenen Anforderungen der jeweiligen Position abgleichen. Eine solche Zuordnung von Positionen und Qualifikationen senkt nicht nur die Fluktuationsrate, sondern steigert auch die Produktivität und die Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Führende Unternehmen können diesen Prozess mithilfe von KI optimieren und ihren Führungskräften umfassende Unterstützung bei der Abstimmung von Qualifikationen bieten.
Darüber hinaus ist die Bewältigung der Arbeitsplatzverlagerung ein wesentlicher Aspekt des Governance-Prozesses. KI kann prognostizieren, welche Arbeitsplätze am ehesten durch Automatisierung ersetzt werden, und ermöglicht den Unternehmen dadurch eine strategischere Denkweise.
Derzeit nutzen nur 19 % der Führungskräfte Software für die Nachfolgeplanung mit Prognosefunktionen. Diese Tools unterstützen jedoch die Unternehmensleitung, indem sie vorhersagen, welche Arbeitsplätze am ehesten durch Automatisierung ersetzt werden, sodass Unternehmen negative Auswirkungen so früh wie möglich begrenzen können. Dank datengestützter Erkenntnisse können Unternehmen ihre Mitarbeiter für neue Aufgaben umschulen und sie während der Umstellungsphase individuell unterstützen.
Angesichts der enormen Zahl von Arbeitsplätzen, die in den nächsten Jahren voraussichtlich wegfallen werden, bleibt die Arbeitsplatzgestaltung einer der wichtigsten Aspekte der Transformation. Da KI zunehmend Routinetätigkeiten automatisiert und Arbeitsabläufe funktions- und abteilungsübergreifend neu definiert, wird fast jeder Arbeitsplatz in einem Unternehmen einer Veränderung unterworfen sein. Viele Tätigkeiten, die derzeit von Menschen ausgeführt werden, erfordern künftig höherwertige Kompetenzen wie Kreativität, Empathie und kritisches Denken. Die Automatisierung und Erweiterung von Arbeitsprozessen ermöglicht eine effizientere Verteilung dieser personenbezogenen Kompetenzen und stellt sicher, dass die Mitarbeiter mit sinnvollen und wirkungsvollen Tätigkeiten beschäftigt sind.
Eine umfassende, datengestützte Kompetenzanalyse unterstützt Führungskräfte bei der Verwaltung der Talente von morgen. KI kann dabei helfen, die für neue Arbeitsplätze erforderlichen Kompetenzen zu identifizieren und die Kompetenzen der aktuellen Belegschaft zu bewerten, um Lücken oder Verbesserungsmöglichkeiten zu ermitteln. Anhand differenzierter Kompetenzdaten können Unternehmen und Talententwicklungsteams gezielte Schulungsprogramme und Weiterbildungsinitiativen entwickeln, um ihre Mitarbeiter auf den Erfolg vorzubereiten.
Die Prognose- und Analysefähigkeiten der KI können Führungskräfte bei der Planung und Abschwächung der Auswirkungen neuer Technologien auf bestehende Arbeitsplätze unterstützen. Durch die Einbindung unternehmensspezifischer interner und externer Daten kann KI ermitteln, welche Arbeitsplätze einem hohen Risiko der Verlagerung ausgesetzt sind. Außerdem kann sie prognostizieren, welche Arbeitsplätze und Fähigkeiten wahrscheinlich entstehen werden. Solche Prognosen helfen Unternehmen bei der Entwicklung von Strategien zur Abschwächung der negativen Auswirkungen der Automatisierung und unterstützen Arbeitnehmer, die von einer Verlagerung betroffen sein könnten.
Mithilfe von KI können Unternehmen die Zuweisung von Talenten für verschiedene Rollen optimieren und Personalplanern damit die erforderlichen Tools zur Verfügung stellen, um Rollen genauer neu zu definieren. Der KI-gestützte Talentabgleich stellt sicher, dass Mitarbeiter in den Bereichen des Unternehmens eingesetzt werden, in denen ihre Fähigkeiten am besten zum Einsatz kommen.
Laut einer IBM-Studie haben fast drei Viertel der Führungskräfte ihre Methoden zur Bewertung des Potenzials ihrer Mitarbeiter optimiert. 87 % der führenden CEOs verfolgen dieselbe Praxis, was darauf hindeutet, dass die Talentoptimierung einen erheblichen Wettbewerbsvorteil bietet.
Neben der Steigerung der Produktivität und der Unterstützung von Unternehmen bei der Erhaltung ihrer Agilität kann ein entsprechender Talentabgleich auch die Mitarbeitererfahrung verbessern, indem Mitarbeiter in geeignete Positionen vermittelt werden und angemessene Erwartungen an die Stelle gestellt werden. Diese Strategie reduziert wiederum die Fluktuation und erhöht die allgemeine Zufriedenheit.
Ohne ein angemessenes Kompetenzmanagement werden selbst die am besten konzipierten Transformationsprozesse hinter den Erwartungen zurückbleiben. Durch strategische Planung der Neugestaltung von Arbeitsplätzen, Kompetenzanalysen, Analysen zum Stellenabbau und der Zuweisung von Talenten stellen Unternehmen einen reibungslosen Übergang in das digitale Zeitalter sicher. Wie jeder Aspekt des Change-Management-Prozesses ist auch das Kompetenzmanagement ein aktiver und iterativer Vorgang. Um mit dem rasanten Tempo des technologischen Fortschritts Schritt zu halten und einen Wettbewerbsvorteil zu sichern, ist eine kontinuierliche Weiterqualifizierung und Umschulung erforderlich.
