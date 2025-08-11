Entmystifizierung von Kompetenzen während der digitalen Transformation mithilfe von KI

Das Management von Veränderungen ist nicht nur eine Priorität, sondern eine geschäftliche Notwendigkeit. Wie in früheren Beiträgen dieser Reihe dargelegt, reicht Technologie allein nicht aus, um Mehrwert aus einer Transformation zu ziehen. Und obwohl Change Management eine immer wichtigere Kompetenz in Unternehmen ist, fehlen vielen Organisationen strategische Pläne für dessen Umsetzung. Der sicherste Weg zu greifbaren Ergebnissen führt zunehmend darüber, Change Management und Mitarbeitererfahrung in den Mittelpunkt der Strategie für die Unternehmenstransformation zu stellen.

Eine digitale Transformation kann die Effizienz steigern, Mehrwert schaffen und neue Arbeitsweisen erschließen. Sie erfordert jedoch auch eine umfassende Umstellung der Geschäftsprozesse, -modelle und -aktivitäten.

Eine Transformation erfordert zwangsläufig eine sorgfältige Berücksichtigung des Kompetenzmanagements. Dies gilt insbesondere im Zeitalter der KI. Wie das IBM Institute for Business Value herausfand, mussten in der Vergangenheit nur 6 % der Beschäftigten umgeschult werden. Bis 2024 wird dieser Anteil auf 35 % der Beschäftigten steigen – das sind über 1 Milliarde Arbeitnehmer weltweit.

Digitale Transformationen sind nur so effektiv wie die Mitarbeiter, die neue Technologien anwenden. Die Bedeutung des Kompetenzmanagements während der Transformation kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden, da es das funktionale Rückgrat jedes erfolgreichen technologischen Wandels bildet.