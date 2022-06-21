Setzen Sie Ihre Datenstrategie mit einer Data Fabric um

Unternehmen erleben heute ein unaufhaltsames Datenwachstum, das durch die digitale Beschleunigung der letzten zwei Jahre vorangetrieben wird. Diese Phase bietet zwar große Chancen für die Datenverwaltung, hat aber gleichzeitig eine enorme Komplexität geschaffen, da Unternehmen vermehrt auf Hybrid- und Multicloud-Umgebungen setzen.
Bei der Auswahl einer Architektur, die Ihre Datenstrategie ergänzt und erweitert, hat sich die Data Fabric zu einem immer wichtigeren Thema unter Datenverantwortlichen entwickelt. Dieser architektonischer Ansatz freischaltet Geschäftswert, indem er den Datenzugriff vereinfacht und die Self-Service-Datennutzung in großem Umfang ermöglicht.
Auf dem jüngsten Chief Data and Technology Officer Summit von IBM zum Thema Data Fabric und Datenstrategie führte ich ein spannendes Gespräch mit führenden Datenexperten aus einigen der weltweit renommiertesten Organisationen darüber, wie eine Data-Fabric-Architektur dazu beitragen kann, die richtigen Daten zur richtigen Zeit zu den richtigen Personen zu bringen und so bessere Entscheidungsfindung im gesamten Unternehmen zu fördern.
Eine Data Fabric orchestriert verschiedene Datenquellen in einer Hybrid- und Multicloud-Geschäftswelt, um geschäftsfähige Daten zur Unterstützung von Analyse, KI und anderen Anwendungen bereitzustellen. Dieses leistungsstarke Datenmanagementkonzept überwindet Datensilos und ermöglicht so neue Möglichkeiten für die Gestaltung von Datengovernance und Datenschutz, Multi-Cloud-Datenintegration, ganzheitlichen 360-Grad-Kundensichten und vertrauenswürdiger KI sowie andere branchenübliche Anwendungsfälle.
Als ich 2016 zu IBM zurückkehrte, erlebten die Unternehmensdaten und ihre Nutzung einen entscheidenden Moment. Aufgrund der Fortschritte im Bereich Cloud Computing und KI wurde klar, dass Daten eine viel größere Rolle spielen können als nur ein notwendiger Output. Daten entwickelten sich zu einem Asset, der allen Bereichen eines Unternehmens Vorteil bringen konnte.
Als neu ernannter Chief Data Officer (CDO) war ich damit beauftragt, eine Geschäftsdatenstrategie zu entwickeln, die darauf abzielt, IBM zu einem hybriden Cloud- und KI-getriebenen Unternehmen zu machen. Mein Ziel war es, eine Datenstrategie und -architektur umzusetzen, die geeigneten Nutzern Zugang zu Daten ermöglicht. Die wichtigsten Aspekte waren, dass die Daten vertrauenswürdig und sicher sein mussten und dass sie Erkenntnisse liefern mussten, die durch Analysen einen geschäftlichen Mehrwert schaffen, ohne dabei die Privatsphäre zu beeinträchtigen.
Ein wichtiger Teil unserer Entwicklung umfasste auch die Vorbereitung auf die Datenschutz-Grundverordnung der EU (DSGVO), welche im Mai 2018 in Kraft trat. Unser Bestreben, Sicherheit, Governance und Compliance in unsere Datenstrategie zu integrieren, dient unseren Kunden weiterhin als digitale Lösung, um DSGVO-Konformität zu erreichen.
Angesichts der stetig wachsenden Komplexität unserer Umgebung erkannten wir den Bedarf an einer Data-Fabric-Architektur, um unsere Datenstrategie umzusetzen. Der entscheidende Vorteil einer Data Fabric liegt in der Bereitstellung eines erweiterten Wissensgraphen, der detailliert aufzeigt, wo sich die Daten befinden, wo sie gespeichert sind, worum es geht und wer Zugriff darauf hat. Nachdem wir diesen erweiterten Wissensgraphen – die Hauptkomponente einer Data Fabric – etabliert hatten, konnten wir unternehmensweit intelligent automatisieren und KI in alle wichtigen Prozesse integrieren, von der Lieferkette über die Beschaffung bis hin zum Angebotserstellungsprozess. Dies führte schließlich zu einer deutlichen Reduzierung der Durchlaufzeiten. Zudem erkannten wir schnell, dass unsere eigene Geschäftstransformation gleichzeitig als Vorbild für unsere Kunden diente. Doch was kann eine Data Fabric noch leisten?
Eine Data Fabric wirkt nicht nur als zentrale Glasscheibe, die Sichtbarkeit schafft – Sie bietet auch eine flexible Grundlage für eine Komponente wie ein Datennetz. Ein Datennetz zerlegt große Unternehmensdatenarchitekturen in Subsysteme, die von verschiedenen Teams verwaltet werden können.
Durch die Schaffung einer Dateninfrastruktur müssen Unternehmen weder weiterhin alle ihre Daten an einem einzigen Ort oder in einem einzigen Datenspeicher speichern, noch müssen sie einen vollständig dezentralen Ansatz verfolgen. Stattdessen ermöglicht eine Data-Fabric-Architektur ein ausgewogenes Verhältnis zwischen dem, was logisch oder physisch dezentralisiert werden muss, und dem, was zentralisiert werden muss.
Eine Data Fabric bereitet auf verschiedene Weise die Grundlage für Data Mesh, etwa indem sie Dateneigentümern Self-Service- und Creation-Funktionen bietet, einschließlich der Katalogisierung von Daten-Assets, der Umwandlung von Assets in Produkte und der Einhaltung föderierter Governance-Richtlinien.
Die heutigen Datenverantwortlichen konzentrieren sich in erster Linie auf einen von drei strategischen Faktoren: Risikominderung, Steigerung des Umsatzes und Verbesserung des Ergebnisses. Das Spannende an einer Strategie, die auf einer Data-Fabric-Architektur aufbaut, ist, dass sie es den Datenverantwortlichen ermöglicht, als Change Agents zu agieren, indem sie diese geschäftlichen Anforderungen alle gleichzeitig erfüllen.
Auf dem IBM Summit waren sich die führenden Datenexperten einig, dass wir in eine neue Phase eintreten, in der die Datenverwaltung deutlich dezentralisierter wird. Konzepte wie Data Fabric und Data Mesh werden voraussichtlich eine kritische Rolle in der Strategie spielen, da sie Teams den bedarfsgerechten Zugriff auf die benötigten Ressourcen und Tools ermöglichen und sie so über den gesamten Lebenszyklus ihrer Datenprodukte hinweg unterstützen.
Doch es gibt noch mehr zu besprechen. In unserem neuen Leitfaden für Datenverantwortliche, The Data Differentiator, finden Sie unseren sechsstufigen Ansatz zur Entwicklung und Implementierung einer Datenstrategie. Diese Informationen werden von IBM-Experten in Kundenprojekten kontinuierlich getestet und optimiert. Wir möchten sie nun mit der Community teilen, um den Dialog darüber zu fördern, was für den Erfolg mit Daten erforderlich ist. Außerdem erfahren Sie mehr über die Rolle Ihrer Datenmanagementarchitektur.
Wenn Sie mehr über Data Fabric und die Umsetzung Ihrer Datenstrategie erfahren möchten, sehen Sie sich die Aufnahme des CDO/CTO Summit an.
