Setzen Sie Ihre Datenstrategie mit einer Data Fabric um

Als ich 2016 zu IBM zurückkehrte, erlebten die Unternehmensdaten und ihre Nutzung einen entscheidenden Moment. Aufgrund der Fortschritte im Bereich Cloud Computing und KI wurde klar, dass Daten eine viel größere Rolle spielen können als nur ein notwendiger Output. Daten entwickelten sich zu einem Asset, der allen Bereichen eines Unternehmens Vorteil bringen konnte.

Als neu ernannter Chief Data Officer (CDO) war ich damit beauftragt, eine Geschäftsdatenstrategie zu entwickeln, die darauf abzielt, IBM zu einem hybriden Cloud- und KI-getriebenen Unternehmen zu machen. Mein Ziel war es, eine Datenstrategie und -architektur umzusetzen, die geeigneten Nutzern Zugang zu Daten ermöglicht. Die wichtigsten Aspekte waren, dass die Daten vertrauenswürdig und sicher sein mussten und dass sie Erkenntnisse liefern mussten, die durch Analysen einen geschäftlichen Mehrwert schaffen, ohne dabei die Privatsphäre zu beeinträchtigen.

Ein wichtiger Teil unserer Entwicklung umfasste auch die Vorbereitung auf die Datenschutz-Grundverordnung der EU (DSGVO), welche im Mai 2018 in Kraft trat. Unser Bestreben, Sicherheit, Governance und Compliance in unsere Datenstrategie zu integrieren, dient unseren Kunden weiterhin als digitale Lösung, um DSGVO-Konformität zu erreichen.

Angesichts der stetig wachsenden Komplexität unserer Umgebung erkannten wir den Bedarf an einer Data-Fabric-Architektur, um unsere Datenstrategie umzusetzen. Der entscheidende Vorteil einer Data Fabric liegt in der Bereitstellung eines erweiterten Wissensgraphen, der detailliert aufzeigt, wo sich die Daten befinden, wo sie gespeichert sind, worum es geht und wer Zugriff darauf hat. Nachdem wir diesen erweiterten Wissensgraphen – die Hauptkomponente einer Data Fabric – etabliert hatten, konnten wir unternehmensweit intelligent automatisieren und KI in alle wichtigen Prozesse integrieren, von der Lieferkette über die Beschaffung bis hin zum Angebotserstellungsprozess. Dies führte schließlich zu einer deutlichen Reduzierung der Durchlaufzeiten. Zudem erkannten wir schnell, dass unsere eigene Geschäftstransformation gleichzeitig als Vorbild für unsere Kunden diente. Doch was kann eine Data Fabric noch leisten?