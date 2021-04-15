Eine effektive Modernisierung einer Anwendung erfordert die Einführung und das Erlernen neuer Technologien. Aber es erfordert auch neue Arbeitsweisen – basierend auf flexiblen Prinzipien – und einen anderen Ansatz für die Anwendungsarchitektur.

Die Befragten der Umfrage gaben an, dass sie Dienstleistungspartner benötigen, um wichtige Qualifikationslücken zu schließen. Mit IBM® Garage werden Experten für Cloud-Tools, -Services und Entwicklungsmethoden in die Teams der Kunden integriert, um gemeinsam entweder neue cloudnative Anwendungen zu entwickeln oder bestehende zu modernisieren. Teams erlernen die Fähigkeiten, die erforderlich sind, um die konkrete Verbesserung – oder das Minimum Viable Product (MVP) – zu liefern, die die Kunden am meisten wünschen.

Bei der Aufnahme der Arbeit mit Kunden bringt IBM alle zusammen, die am Kundenerfolg interessiert sind. Das erste Ziel ist es, sehr spezifische Geschäftsergebnisse zu identifizieren, die das Unternehmen erreichen muss – zum Beispiel eine bestimmte Anwendung, ein besser funktionierendes Teil der Middleware oder Kunden-orientierte Kontrollen. Was auch immer das Team modernisieren möchte, es muss auf den tatsächlichen Wünschen der Endnutzer basieren.

Nachdem das Ergebnis definiert wurde, überprüft das Team das Ziel im Hinblick darauf, wie es schneller, kostengünstiger, mit höherer Leistung und unter Beibehaltung einer gleichbleibenden Sicherheit erreicht werden kann. Obwohl allgemein davon ausgegangen wird, dass Geschwindigkeit immer siegt, setzen zu viele Unternehmen Geschwindigkeit mit dem Zusammenbasteln von Dingen gleich. Das Testen oder Pilotieren unausgereifter Ideen kann dazu führen, dass sich das Team fragt, warum das Modernisieren wenig Rendite bringt.