Die Ergebnisse einer von IBM in Auftrag gegebenen Forrester-Studie zeigen, dass die Nutzung sowohl öffentlicher als auch privater Cloud-Container-Plattformen sowie virtueller Maschinen (VMs) kontinuierlich zunimmt [1]. Unternehmen wollen sich durch Digital Experiences Wettbewerbsvorteile verschaffen und dauerhafte Beziehungen zu Kunden aufbauen. Entscheidend für ihren Erfolg ist , wie diese Unternehmen mit den Herausforderungen komplexer digitaler Transformationen und Cloud-Plattformen umgehen.
Während ihre Teams eine cloudnative Strategie für die Geschäftsziele des Unternehmens implementieren, setzen diese drei Herausforderungen die DevOps- und IT-Führungskräfte ständig unter Druck:
In Anbetracht dieses Drucks besteht der Schlüssel zur Modernisierung einer Anwendung darin, zunächst ein klares, erreichbares Geschäftsergebnis zu definieren. Das bedeutet, dass alle Stakeholder im gesamten Unternehmen ein gemeinsames Verständnis dafür entwickeln müssen, was die Kunden jetzt tatsächlich brauchen. Mit dieser Klarheit ist es viel einfacher zu definieren, welche Anwendungserfahrung das Team mindestens schaffen muss. Die Steigerung des anfänglichen Kundennutzens beweist kontinuierliches Engagement.
Eine effektive Modernisierung einer Anwendung erfordert die Einführung und das Erlernen neuer Technologien. Aber es erfordert auch neue Arbeitsweisen – basierend auf flexiblen Prinzipien – und einen anderen Ansatz für die Anwendungsarchitektur.
Die Befragten der Umfrage gaben an, dass sie Dienstleistungspartner benötigen, um wichtige Qualifikationslücken zu schließen. Mit IBM® Garage werden Experten für Cloud-Tools, -Services und Entwicklungsmethoden in die Teams der Kunden integriert, um gemeinsam entweder neue cloudnative Anwendungen zu entwickeln oder bestehende zu modernisieren. Teams erlernen die Fähigkeiten, die erforderlich sind, um die konkrete Verbesserung – oder das Minimum Viable Product (MVP) – zu liefern, die die Kunden am meisten wünschen.
Bei der Aufnahme der Arbeit mit Kunden bringt IBM alle zusammen, die am Kundenerfolg interessiert sind. Das erste Ziel ist es, sehr spezifische Geschäftsergebnisse zu identifizieren, die das Unternehmen erreichen muss – zum Beispiel eine bestimmte Anwendung, ein besser funktionierendes Teil der Middleware oder Kunden-orientierte Kontrollen. Was auch immer das Team modernisieren möchte, es muss auf den tatsächlichen Wünschen der Endnutzer basieren.
Nachdem das Ergebnis definiert wurde, überprüft das Team das Ziel im Hinblick darauf, wie es schneller, kostengünstiger, mit höherer Leistung und unter Beibehaltung einer gleichbleibenden Sicherheit erreicht werden kann. Obwohl allgemein davon ausgegangen wird, dass Geschwindigkeit immer siegt, setzen zu viele Unternehmen Geschwindigkeit mit dem Zusammenbasteln von Dingen gleich. Das Testen oder Pilotieren unausgereifter Ideen kann dazu führen, dass sich das Team fragt, warum das Modernisieren wenig Rendite bringt.
Durch Portabilität ermöglichen containerbasierte Plattformen Hybrid Cloud- und Multicloud-Anwendungs-Bereitstellungen. Die Unterschiede in den jeweiligen Umgebungen verhindern jedoch oft, dass das Versprechen der Portabilität vollständig eingelöst werden kann. Mit verteilten Cloud-Lösungen bieten Servicepartner wie IBM über IBM® Cloud Satellite durchgehend bereitstellbare Dienste in jeder Umgebung. Das DevOps-Team erhält überall die gleiche Erfahrung, wodurch seine Arbeit durch Vertrautheit beschleunigt wird; und die Konsistenz schafft viele Möglichkeiten zur Automatisierung.
Viele Unternehmen müssen Anwendungen in unmittelbarer Nähe von Datenquellen ausführen, um die Anforderungen an geringe Latenz und regionale Speicherorte zu erfüllen. Mit IBM Cloud Satellite können Teams eine einheitliche Identität und Erfahrung in verschiedenen Umgebungen nutzen, ohne eine Verbindung über das Internet herstellen zu müssen; und lokal ausgeführte Anwendungen halten die Daten lokal.
