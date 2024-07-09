Die Cybersicherheit wurde vor allem in den letzten Jahren durch große Weltereignisse beeinträchtigt. Dazu gehören die COVID-19-Pandemie sowie jüngste militärische Konflikte zwischen Russland und der Ukraine sowie zwischen Israel und Hamas.

Diese Ereignisse aktivierten laut Alvarez sowohl finanziell motivierte Bedrohungsakteure, die von diesen Krisen profitieren wollten, als auch staatlich geförderte Aktivitäten. Social-Engineering-Angriffe nutzten die Angst der Öffentlichkeit vor globalen geopolitischen Ereignissen aus, z. B. in E-Mail-Kampagnen, die auf die Verbreitung von Malware abzielten. Die Lieferketten sind während der Pandemie noch anfälliger geworden.

Während Nordamerika, Europa und Asien die wichtigsten nationalen Ziele für die größten Angriffe blieben, gab Alvarez auch an, dass Lateinamerika in diesem Jahrzehnt erneut stark zugenommen hat.