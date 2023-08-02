Mythen zur Observability entlarven – Teil 2: Warum Observability für alle wichtig ist, nicht nur für SREs

In unserer Blog-Reihe haben wir bisher die folgenden Mythen zum Thema Observability widerlegt:
In diesem Beitrag befassen wir uns mit einem weiteren Irrglauben, der das Potenzial der Observability einschränkt – nämlich dass sie ausschließlich für Site Reliability Engineers (SREs) entwickelt wurde.
Branchen-Newsletter
Bleiben Sie mit dem Think-Newsletter über die wichtigsten – und faszinierendsten – Branchentrends in den Bereichen KI, Automatisierung, Daten und darüber hinaus auf dem Laufenden. Weitere Informationen finden Sie in der IBM Datenschutzerklärung.
Ihr Abonnement wird auf Englisch geliefert. In jedem Newsletter finden Sie einen Abmeldelink. Hier können Sie Ihre Abonnements verwalten oder sich abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer IBM Datenschutzerklärung.
Dieses Missverständnis in Bezug auf Observability entsteht aus der Annahme, dass Observability ausschließlich für Site Reliability Engineers (SREs) gedacht ist und dass nur diese die über Observability-Lösungen gesammelten Daten nutzen können. In Wirklichkeit geht die Observability weit über die Aufgaben einer einzelnen Rolle oder eines einzelnen Teams innerhalb eines Unternehmens hinaus.
Der Übergang zu cloudnativ bedeutet mehr als nur die Einführung neuer Technologien; er bringt auch eine Veränderung der Arbeitsweise der Menschen mit sich. Diese Transformation ist inhärent soziotechnischer Natur. Auch wenn die Microservices-Toolchain selbst auf den ersten Blick keine neuen sozialen Praktiken erfordert, sind doch veränderte Arbeitsgewohnheiten notwendig, um die Vorteile dieser Technologie voll ausschöpfen zu können. Diese Notwendigkeit wird deutlich, wenn Teams mehrere Schritte in den Prozess voranschreiten und dann feststellen, dass ihre alten Ansätze die durch die neue Technologie verursachten Verwaltungskosten nicht effektiv bewältigen können.
Da Systeme, Anwendungen und Microservices immer stärker miteinander verflochten und komplexer werden, wird es auch schwieriger, Vorfälle zu erkennen und zu beheben. In der Vergangenheit haben sich Unternehmen möglicherweise auf SREs verlassen, um Probleme zu beheben und Vorfälle zu beheben. Heute ist IT jedoch viel mehr eine Teamleistung, und die älteren Ansätze sind nicht immer effektiv oder kosteneffizient. Unter dem Strich macht die Einführung von cloudnativen Designmustern jedoch beobachtbare Systeme erforderlich.
Die Wahrheit ist, dass alle Teams – DevOps, SRE, Plattform, ITOps und Entwicklung – Zugriff auf die gewünschten Daten benötigen und verdienen, und zwar im Kontext der logischen und physischen Abhängigkeiten zwischen Mobilgeräten, Web, Anwendungen und Infrastruktur.
Eine Observability-Lösung bietet wertvolle Einblicke für verschiedene Stakeholder, die an der Softwareentwicklung und dem Betrieb beteiligt sind, und bietet Vorteile für Entwickler, Betriebsteams, Produktmanager und sogar geschäftliche Stakeholder. Dieser integrative Ansatz ermöglicht schnelles Feedback zu neuen und häufigeren Bereitstellungen, wodurch eine rasche Problemlösung und eine verbesserte Softwarequalität gewährleistet werden.
Sehen wir uns einige wichtige Anwendungsfälle für diese anderen Rollen innerhalb eines Unternehmens an:
Der offene Zugang zu Beobachtungsdaten ist enorm wichtig, da sich die IT-Systeme weiterentwickeln und die Arbeitsplatzdefinitionen erweitert werden. So geben Sie den wichtigsten Interessengruppen die Dateneinblicke, die sie benötigen, um dem Unternehmen bestmögliche Vorteile zu verschaffen. Wenn es an der Zeit ist, ein Tool für die Beobachtbarkeit auszuwählen, sollten Sie daher die Preismodelle gut verstehen und sich für ein Tool entscheiden, das keine zusätzlichen Gebühren für zusätzliche Benutzer erhebt.
Um eine robustere und innovativere IT-Organisation aufzubauen, ist es unerlässlich, Fakten zur Beobachtbarkeit von Fiktionen zu trennen. Wenn Sie die vielfältigen Vorteile der Beobachtbarkeit verstehen und ein breiteres Spektrum an Datenquellen nutzen, können Sie neue Möglichkeiten erschließen, um die Zuverlässigkeit und die Geschäftsergebnisse zu verbessern.
Die Observability-Lösung von IBM, IBM Instana, wurde speziell für cloudnative Anwendungen entwickelt und liefert automatisch und kontinuierlich hochpräzise Daten – mit einer Granularität von einer Sekunde und End-to-End-Traces – im Kontext logischer und physischer Abhängigkeiten über Mobilgeräte, Web, Anwendungen und Infrastruktur hinweg. Unsere Kunden konnten mit Hilfe von Observability in Echtzeit greifbare Ergebnisse erzielen.
Wenn Sie Ihre Observability-Praktiken mit Full-Stack-Transparenz und der Möglichkeit zur Echtzeitüberwachung Ihrer Cloud-Abhängigkeiten verbessern möchten, laden wir Sie ein, eine Demo anzufragen.
Skalierbarkeit für Unternehmenswachstum sicherstellen: „Nach der Implementierung von Instana hatten wir Einblick in Dinge, die wir zuvor nie gesehen hatten“, sagt Marcus Sengol, SVP of Technical Operations bei Leaf Group Ltd. „Mit Instana können wir ganz einfach einen Drilldown zu unseren wichtigsten KPIs und Metriken durchführen, wodurch wir verschiedene Teile unseres Stacks optimieren und Leistungsprobleme lokalisieren können.“ Anhand dieser Metriken konnten wir wichtige Verbesserungen durchführen. Und das tun wir auch weiterhin.“
Optimierung vorantreiben: „Wir suchten nach einer Lösung, mit der wir die Leistung unserer Lösung in sehr hoher Auflösung nachvollziehen können. Wir wollten in der Lage sein, die aus verschiedenen Gründen auftretenden Spitzen und Tiefpunkte sekundengenau zu verfolgen“, erklärt Chris Eldridge, Director of Operations bei Mayden.
Bleiben Sie dran für unseren nächsten Blogbeitrag, in dem wir einen weiteren weit verbreiteten Mythos widerlegen: Observability ist nur für große Systeme oder komplexe Architekturen nützlich. Machen Sie sich bereit, die vielfältigen Vorteile und Anwendungsmöglichkeiten zu entdecken, die auf Sie warten.
Erfahren Sie, wie wichtig Observability ist und wie sie Ihnen helfen kann, Erkenntnisse über das Systemverhalten zu gewinnen.
Dank IBM Instana Observability können Sie einen ROI von 219 % erzielen und die von Entwicklern für die Fehlersuche aufgewendete Zeit um 90 % reduzieren
Ermitteln und beheben Sie die Ursache des Problems rasch. Echtzeit-Daten mit hoher Genauigkeit bieten vollständige Transparenz dynamischer Anwendungs- und Infrastrukturumgebungen.
Optimieren Sie die IT-Automatisierung und den IT-Betrieb mit generativer KI und richten Sie jeden Aspekt Ihrer IT-Infrastruktur an den geschäftlichen Prioritäten aus.
IBM SevOne Network Performance Management ist eine Überwachungs- und Analysesoftware, die Echtzeittransparenz und Erkenntnisse für komplexe Netzwerke bietet.
Erfahren Sie, wie KI für den IT-Betrieb die Erkenntnisse liefert, die Sie benötigen, um die Leistung Ihres Unternehmens entscheidend zu verbessern.