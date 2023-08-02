Mythen zur Observability entlarven – Teil 2: Warum Observability für alle wichtig ist, nicht nur für SREs

Dieses Missverständnis in Bezug auf Observability entsteht aus der Annahme, dass Observability ausschließlich für Site Reliability Engineers (SREs) gedacht ist und dass nur diese die über Observability-Lösungen gesammelten Daten nutzen können. In Wirklichkeit geht die Observability weit über die Aufgaben einer einzelnen Rolle oder eines einzelnen Teams innerhalb eines Unternehmens hinaus.

Der Übergang zu cloudnativ bedeutet mehr als nur die Einführung neuer Technologien; er bringt auch eine Veränderung der Arbeitsweise der Menschen mit sich. Diese Transformation ist inhärent soziotechnischer Natur. Auch wenn die Microservices-Toolchain selbst auf den ersten Blick keine neuen sozialen Praktiken erfordert, sind doch veränderte Arbeitsgewohnheiten notwendig, um die Vorteile dieser Technologie voll ausschöpfen zu können. Diese Notwendigkeit wird deutlich, wenn Teams mehrere Schritte in den Prozess voranschreiten und dann feststellen, dass ihre alten Ansätze die durch die neue Technologie verursachten Verwaltungskosten nicht effektiv bewältigen können.

Da Systeme, Anwendungen und Microservices immer stärker miteinander verflochten und komplexer werden, wird es auch schwieriger, Vorfälle zu erkennen und zu beheben. In der Vergangenheit haben sich Unternehmen möglicherweise auf SREs verlassen, um Probleme zu beheben und Vorfälle zu beheben. Heute ist IT jedoch viel mehr eine Teamleistung, und die älteren Ansätze sind nicht immer effektiv oder kosteneffizient. Unter dem Strich macht die Einführung von cloudnativen Designmustern jedoch beobachtbare Systeme erforderlich.