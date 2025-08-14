Nach Jahren der Zusammenarbeit mit Unternehmen bei der Modernisierung ihrer HR-Funktionen habe ich immer wieder einen Trend gesehen: Die Zukunft des Personalwesens ist datengesteuert, datengestützt. Und doch zögern viele HR-Experten immer noch, die Tools und Fähigkeiten zu nutzen, die unser Fachgebiet in den kommenden Jahren definieren werden.

Ich verstehe, dass die meisten von uns sich nicht für die Personalabteilung entschieden haben, weil wir Dashboards oder Datenmodelle mögen. Wir sind hierher gekommen, weil uns die Menschen am Herzen liegen. Aber sich um Menschen zu kümmern bedeutet, dass wir uns mit den Fähigkeiten ausstatten, ihnen besser zu dienen. Heute beginnt das mit Daten- und KI-Kompetenzen.