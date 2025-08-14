Nach Jahren der Zusammenarbeit mit Unternehmen bei der Modernisierung ihrer HR-Funktionen habe ich immer wieder einen Trend gesehen: Die Zukunft des Personalwesens ist datengesteuert, datengestützt. Und doch zögern viele HR-Experten immer noch, die Tools und Fähigkeiten zu nutzen, die unser Fachgebiet in den kommenden Jahren definieren werden.
Ich verstehe, dass die meisten von uns sich nicht für die Personalabteilung entschieden haben, weil wir Dashboards oder Datenmodelle mögen. Wir sind hierher gekommen, weil uns die Menschen am Herzen liegen. Aber sich um Menschen zu kümmern bedeutet, dass wir uns mit den Fähigkeiten ausstatten, ihnen besser zu dienen. Heute beginnt das mit Daten- und KI-Kompetenzen.
Die Personalabteilung ist für das Talent Management zuständig – und Talente sind die Zukunft. Wenn wir diese Zukunft führen wollen, müssen wir die Werkzeuge verstehen, die sie gestalten. Das bedeutet nicht, Data Scientist zu werden. Es geht darum, selbstbewusste und neugierige Nutzer von Erkenntnissen zu werden. Ich ermutige die HR-Teams, mit denen ich zusammenarbeite, oft zu „Datendetektiven“ zu werden – die Informationen, die sie bereits haben, zu nutzen, um Muster aufzudecken, Bedürfnisse zu antizipieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen.
Dank KI ist dieses Ziel leichter zu erreichen als je zuvor. Die heutige Technologie hat den Datenzugriff durch Abfragen in natürlicher Sprache, intuitive Dashboards und benutzerfreundliche Schnittstellen demokratisiert – technisches Fachwissen ist nicht erforderlich. Doch selbst diese leistungsstarken, zugänglichen Tools bieten nur einen begrenzten Nutzen, wenn grundlegende Datenkompetenzen in der Gleichung fehlen.
Generative KI verändert nicht nur unsere Arbeitsweise – sie revolutioniert auch die zentralen HR-Funktionen, von der Umwandlung komplexer Richtlinien in umsetzbare Zusammenfassungen bis hin zur Neugestaltung von Workflows und der Verbesserung von Leistungsprüfungsprozessen. Doch eine sinnvolle Umsetzung erfordert weit mehr als nur die Aktivierung neuer Technologien. Erfolg erfordert ein differenziertes Verständnis dafür, wie strukturierte und unstrukturierte Daten einander ergänzen, eine Erkenntnis in die Lernmechanismen der KI und eine strategische menschliche Aufsicht an entscheidenden Entscheidungspunkten. Ohne diese Grundlage laufen Organisationen Gefahr, leistungsstarke Tools mit begrenzter Wirkung bereitzustellen.
In meiner Beratungstätigkeit habe ich HR-Teams bei der Implementierung von KI-gestützten Plattformen geholfen, nur um dann festzustellen, dass die Akzeptanz hinterherhinkt, wenn die Benutzer die Grundlagen nicht verstehen. Deshalb entwickeln wir Lernpfade, führen Workshops durch und erstellen reale Szenarien, um HR-Fachkräfte beim Aufbau dieses neuen Modells zu unterstützen. Denn wenn wir die Werkzeuge nicht verstehen, können wir die Transformation nicht anleiten.
Die digitale Transformation scheitert nicht an schlechter Technologie – sie scheitert, weil sich die Menschen gegen Veränderungen wehren. Die Personalabteilung ist einzigartig positioniert, um diese Herausforderung zu bewältigen. Wenn wir Datenkompetenz und KI-Neugierde modellieren, erzeugen wir einen Dominoeffekt im gesamten Unternehmen.
Bei IBM haben wir KI-Schulungen zur Pflicht gemacht – nicht nur, um ein Kästchen anzukreuzen, sondern um Selbstvertrauen und Kreativität aufzubauen. Mitarbeiter müssen nicht nur wissen, was KI kann, sondern auch, wie sie in ihre tägliche Arbeit passt. Das ist die Art von Kulturwandel, den die Personalabteilung anführen kann, wenn wir bereit sind, mit gutem Beispiel voranzugehen.
Daten- und KI-Kompetenz sind nicht nur technische Fähigkeiten – sie sind strategische Notwendigkeiten. Sie befähigen uns zu Folgendem:
Die erfolgreichsten Personalabteilungen in der KI-Ära werden diejenigen sein, die diesen Wandel nicht als Last, sondern als Chance begreifen. Wir haben die Daten. Wir haben die Werkzeuge. Jetzt ist es an der Zeit, die Fähigkeiten und die Einstellung zu entwickeln, um sie zu nutzen.
Lassen Sie uns die Zukunft der Arbeit gestalten – und nicht ihr nur folgen.
