Daten im Dungeon: Verwendung von IBM Granite für ein immersives Tabletop-Rollenspiel 

In einer einzigen TTRPG-Sitzung muss ein Spielleiter eine Menge beweglicher Elemente verfolgen. Von den Stimmungen der Spieler bis zu den Trefferpunkten der Monster. Jede Aktion eines Spielers muss anhand der Regeln beurteilt werden, um festzustellen, ob sie erfolgreich sein kann, wie schwierig sie ist und welche Konsequenzen im Falle eines Misserfolgs oder Erfolgs zu erwarten sind.



Bei all diesen blitzschnellen Entscheidungen kann selbst der erfahrenste Spielleiter auf Hindernisse stoßen. So könnte ein Spieler etwas Unerwartetes versuchen, wonach der Tisch plötzlich unter Büchern begraben ist. So kann der Spielleiter nicht den nächsten aufregenden Zug des Gegners planen, weil er durch PDFs blättern und nach einer bestimmten Hausregel suchen muss.

Mit IBM Granite kann der Spielleiter in einfacher Sprache fragen: „Wie lauten die Regeln für das Flankieren?“ oder „Wer gab uns die Aufgabe, das verfluchte Zepter zu finden?“ Granite liefert sofort die Antwort und greift dabei auf die Grundregeln, Hausregeln, Kampagnennotizen und das Quellenmaterial des Spiels zurück.

Mit Granite 3.2 können Spielleiter spontan große Mengen an Informationen einpflegen. Benötigen Sie Werte für einen hochrangigen „Beholder“ für eine klassische „Dungeons and Dragons“-Kampagne? Laden Sie das gesamte Monstrous Manual hoch, alle 1.000 Seiten. Im Anschluss kann Ihnen Granite in Sekundenschnelle alle benötigten Informationen liefern.

Für die Einrichtung von Granite als Spielassistenten ist auch kein Informatikstudium erforderlich. Mit Tools wie InstructLab und Retrieval Augmented Generation (RAG) können Spielleiter schnell ganze Regelbücher, Bilder, Karten, Kampagnennotizen oder selbst erstellte Regeln hochladen, die dann während des Spiels sofort durchsuchbar sind. InstructLab bietet den einfachsten Einstiegspunkt (kein Code erforderlich), während technisch versiertere Benutzer Granite lokal über Tools wie Ollama bereitstellen können, um Modelle mit einem einzigen Befehl einzulesen. Sobald die KI geladen ist, kann sie relevante Inhalte anzeigen, sich an benutzerdefinierte Mechanismen anpassen und in Sekundenschnelle neue Informationen einbinden.

Wenn ein neues Regelbuch erscheint, kann der Spielleiter es in wenigen Minuten einlesen und neue Regeln finden. Granite 3.2 enthält sogar fortschrittliche „Denk“-Fähigkeiten, mit denen die KI widersprüchliche Regeln oder sich entwickelnde Geschichten durchdenken kann. So profitiert der Spielleiter von einer dynamischen Unterstützung, die mit der Geschichte wächst.

In Unternehmen unterstützt dieselbe Funktionalität den On-Demand-Zugriff auf sich ständig ändernde Richtlinien, Verfahren und geschütztes Wissen. So könnte ein Teammitglied fragen: „Wie lautet unsere aktuelle Compliance-Richtlinie für Kundendaten in Europa?“, woraufhin Granite sofort die entsprechende Dokumentation anzeigt.