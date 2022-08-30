Warum benötigen Unternehmen eine Data Fabric, um bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen?
Daten sind ein kritischer Bestandteil für Unternehmen, die durch datengestützte Entscheidungen und Prozesse bessere Ergebnisse erzielen wollen. Ein datengestützter Ansatz kann zu verbesserten Entscheidungsfindung, Risikominimierung und Wettbewerbsvorteil führen. Für viele Unternehmen kann es jedoch eine Herausforderung sein, Daten auf eine leicht zugängliche und integrierte Weise zu nutzen. Viele Organisationen verfügen über hochqualifizierte Ressourcen und modernste Technologien, haben jedoch Schwierigkeiten, angesichts der sich ständig ändernden Geschäftsbedürfnisse schnell genug voranzukommen. Warum ist das so? Was macht es für Unternehmen so schwierig, datengesteuert zu arbeiten?
Diese Arbeit behandelt folgende Themen:
Autoren: Sonia Mezzetta, Pat O'Sullivan, Jo Ramos, Elizabeth A Ackerman, Stephen W Jones, Paul Christensen, Ashok K Iyengar, Pradeep K Kutty, Bryan Kyle, Nicholas McCrory, Julio Ortega, Guillaume Subramanyam, Oliver Claude, Mehdi Charafeddine, Shankara N. Sudarsanam
Executive Sponsor und Co-Sponsor der Academy of Technologie: Jo Ramos und Oliver Claude
Initiativenleiter und Co-Leiter: Sonia Mezzetta und Pat O'Sullivan
Erhalten Sie einzigartige Einblicke in die sich entwickelnde Geschäftswelt der ABI-Lösungen und hebt die wichtigsten Ergebnisse, Annahmen und Empfehlungen für Führungskräfte im Bereich Daten und Analysen hervor.
Vereinfachen Sie den Datenzugriff und automatisieren Sie die Data Governance. Entdecken Sie die Vorteile einer Data-Lakehouse-Strategie für Ihre Datenarchitektur, einschließlich der Kostenoptimierung Ihrer Workloads und der Skalierung von KI und Analysen, mit all Ihren Daten, überall.
Erkunden Sie den Leitfaden für Datenexperten zum Aufbau eines datengestützten Unternehmens und zur Förderung von geschäftlichen Vorteilen.
Erfahren Sie, wie ein offener Data-Lakehouse-Ansatz vertrauenswürdige Daten und eine schnellere Durchführung von Analysen und KI-Projekten ermöglichen kann.
Mit diesen vier Schritten verknüpfen Sie Ihre Daten- und Analysestrategie mit Ihren Geschäftszielen.
Erstellen und verwalten Sie intelligente Streaming-Datenpipelines über eine intuitive grafische Benutzeroberfläche, die eine nahtlose Datenintegration in Hybrid- und Multicloud-Umgebungen ermöglicht.
Entwerfen Sie eine Datenarchitektur, die die Datenbereitschaft für generative KI beschleunigt und eine beispiellose Produktivität für Datenteams freisetzt.
Erschließen Sie den Wert von Unternehmensdaten mit IBM Consulting und bauen Sie ein erkenntnisorientiertes Unternehmen auf, das Ihnen geschäftliche Vorteile verschafft.
Um erfolgreich zu sein, müssen Unternehmen Daten nutzen, um die Kundenbindung zu stärken, Geschäftsprozesse zu automatisieren und mit KI-gestützten Lösungen Innovationen zu schaffen.