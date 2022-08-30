Warum benötigen Unternehmen eine Data Fabric, um bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen?

Daten sind ein kritischer Bestandteil für Unternehmen, die durch datengestützte Entscheidungen und Prozesse bessere Ergebnisse erzielen wollen. Ein datengestützter Ansatz kann zu verbesserten Entscheidungsfindung, Risikominimierung und Wettbewerbsvorteil führen. Für viele Unternehmen kann es jedoch eine Herausforderung sein, Daten auf eine leicht zugängliche und integrierte Weise zu nutzen. Viele Organisationen verfügen über hochqualifizierte Ressourcen und modernste Technologien, haben jedoch Schwierigkeiten, angesichts der sich ständig ändernden Geschäftsbedürfnisse schnell genug voranzukommen. Warum ist das so? Was macht es für Unternehmen so schwierig, datengesteuert zu arbeiten?

Diese Arbeit behandelt folgende Themen:

Einführung in ein Data Fabric

Data Fabric vs. Data Mesh

Data Fabric Referenzarchitektur

Wie können Unternehmen die Data Fabric ausnutzen?

Methodik für eine erfolgreiche Einführung und Implementierung

Technische Überlegungen

Autoren: Sonia Mezzetta, Pat O'Sullivan, Jo Ramos, Elizabeth A Ackerman, Stephen W Jones, Paul Christensen, Ashok K Iyengar, Pradeep K Kutty, Bryan Kyle, Nicholas McCrory, Julio Ortega, Guillaume Subramanyam, Oliver Claude, Mehdi Charafeddine, Shankara N. Sudarsanam



Executive Sponsor und Co-Sponsor der Academy of Technologie: Jo Ramos und Oliver Claude

Initiativenleiter und Co-Leiter: Sonia Mezzetta und Pat O'Sullivan