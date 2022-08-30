Tags
Analysen

Data Fabric – Seine Zeit ist gekommen

Ein IT-Mitarbeiter arbeitet an seinem Schreibtisch mit zwei Desktop-PCs und zwei Katzen.

Autor

Open Innovation Community

Admin User

Warum benötigen Unternehmen eine Data Fabric, um bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen?

Daten sind ein kritischer Bestandteil für Unternehmen, die durch datengestützte Entscheidungen und Prozesse bessere Ergebnisse erzielen wollen. Ein datengestützter Ansatz kann zu verbesserten Entscheidungsfindung, Risikominimierung und Wettbewerbsvorteil führen. Für viele Unternehmen kann es jedoch eine Herausforderung sein, Daten auf eine leicht zugängliche und integrierte Weise zu nutzen. Viele Organisationen verfügen über hochqualifizierte Ressourcen und modernste Technologien, haben jedoch Schwierigkeiten, angesichts der sich ständig ändernden Geschäftsbedürfnisse schnell genug voranzukommen. Warum ist das so? Was macht es für Unternehmen so schwierig, datengesteuert zu arbeiten?

Diese Arbeit behandelt folgende Themen:

  • Einführung in ein Data Fabric
  • Data Fabric vs. Data Mesh
  • Data Fabric Referenzarchitektur
  • Wie können Unternehmen die Data Fabric ausnutzen?
  • Methodik für eine erfolgreiche Einführung und Implementierung
  • Technische Überlegungen

Autoren: Sonia Mezzetta, Pat O'Sullivan, Jo Ramos, Elizabeth A Ackerman, Stephen W Jones, Paul Christensen, Ashok K Iyengar, Pradeep K Kutty, Bryan Kyle, Nicholas McCrory, Julio Ortega, Guillaume Subramanyam, Oliver Claude, Mehdi Charafeddine, Shankara N. Sudarsanam

Executive Sponsor und Co-Sponsor der Academy of Technologie: Jo Ramos und Oliver Claude

Initiativenleiter und Co-Leiter: Sonia Mezzetta und Pat O'Sullivan

 

Ressourcen

Gartner Prognose 2024: Wie sich KI auf Analytics-Nutzer auswirken wird

Erhalten Sie einzigartige Einblicke in die sich entwickelnde Geschäftswelt der ABI-Lösungen und hebt die wichtigsten Ergebnisse, Annahmen und Empfehlungen für Führungskräfte im Bereich Daten und Analysen hervor.
Das hybride, offene Data Lakehouse für KI

Vereinfachen Sie den Datenzugriff und automatisieren Sie die Data Governance. Entdecken Sie die Vorteile einer Data-Lakehouse-Strategie für Ihre Datenarchitektur, einschließlich der Kostenoptimierung Ihrer Workloads und der Skalierung von KI und Analysen, mit all Ihren Daten, überall.
Das Datendifferenzierungsmerkmal

Erkunden Sie den Leitfaden für Datenexperten zum Aufbau eines datengestützten Unternehmens und zur Förderung von geschäftlichen Vorteilen.
Verwaltung von Daten für KI und Analysen in großem Maßstab

Erfahren Sie, wie ein offener Data-Lakehouse-Ansatz vertrauenswürdige Daten und eine schnellere Durchführung von Analysen und KI-Projekten ermöglichen kann.
So können Sie Ihre KI-, Daten- und Analysestrategien erfolgreich aufeinander abstimmen

Mit diesen vier Schritten verknüpfen Sie Ihre Daten- und Analysestrategie mit Ihren Geschäftszielen.
Geringe Akzeptanz überwinden, um intelligente Entscheidungen zu treffen

Erfahren Sie mehr darüber, warum Herausforderungen im Bereich Business Intelligence weiterhin bestehen könnten und was dies für die Nutzer in einem Unternehmen bedeutet.
Weiterführende Lösungen
IBM® StreamSets

Erstellen und verwalten Sie intelligente Streaming-Datenpipelines über eine intuitive grafische Benutzeroberfläche, die eine nahtlose Datenintegration in Hybrid- und Multicloud-Umgebungen ermöglicht.

 StreamSets erkunden
Data-Fabric-Lösungen

Entwerfen Sie eine Datenarchitektur, die die Datenbereitschaft für generative KI beschleunigt und eine beispiellose Produktivität für Datenteams freisetzt.

 Mehr über Data-Fabric-Lösungen erfahren
Beratungsservices für Daten und Analysen

Erschließen Sie den Wert von Unternehmensdaten mit IBM Consulting und bauen Sie ein erkenntnisorientiertes Unternehmen auf, das Ihnen geschäftliche Vorteile verschafft.

 Analyse-Services entdecken
Machen Sie den nächsten Schritt

Um erfolgreich zu sein, müssen Unternehmen Daten nutzen, um die Kundenbindung zu stärken, Geschäftsprozesse zu automatisieren und mit KI-gestützten Lösungen Innovationen zu schaffen.

 Analyselösungen entdecken Analyse-Services entdecken