Cybersicherheitstrends: Prognosen von IBM für 2025

Die Cybersicherheitsbedenken im Jahr 2024 lassen sich mit zwei Buchstaben zusammenfassen: KI (oder ein paar mehr, wenn man es auf generative KI eingrenzt). Unternehmen befinden sich noch in einem frühen Stadium des Verständnisses der Risiken und Chancen dieser Technologie. Trotz allem, was die KI zur Verbesserung des Datenschutzes, zur Einhaltung von Konformitätsvorschriften und zur schnelleren Bedrohungserkennung leisten kann, nutzen Bedrohungsakteure KI auch, um ihre Social-Engineering-Angriffe zu beschleunigen und KI-Modelle mit Malware zu sabotieren.

Künstliche Intelligenz (KI) mag im Jahr 2024 den Löwenanteil der Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben, aber sie war nicht die einzige Cyberbedrohung, mit der sich Unternehmen auseinandersetzen mussten. Diebstahl von Zugangsdaten bleibt problematisch, mit einem Anstieg von 71 % im Jahresvergleich bei Angriffen mit kompromittierten Zugangsdaten. Der Fachkräftemangel setzt sich fort und kostet Unternehmen zusätzlich 1,76 Mio. USD nach einem Data Breach. Und da immer mehr Unternehmen auf die Cloud angewiesen sind, sollte es nicht überraschen, dass es einen sprunghaften Anstieg der Cloud-Eindringlinge gegeben hat.

Aber es gab im vergangenen Jahr auch positive Schritte in Sachen Cybersicherheit. Das Secure by Design Program der CISA hat mehr als 250 Softwarehersteller dazu verpflichtet, ihre Cybersicherheit zu verbessern. CISA führte außerdem sein Cyber Incident Reporting Portal ein, um die Art und Weise zu verbessern, wie Unternehmen Cyberinformationen teilen.

Die Cybersicherheitsprognosen des letzten Jahres konzentrierten sich stark auf KI und deren Einfluss darauf, wie Sicherheitsteams in Zukunft arbeiten werden. Die diesjährigen Prognosen betonen auch die Bedeutung von KI und zeigen, dass die Cybersicherheit möglicherweise einen Punkt erreicht hat, an dem Sicherheit und KI voneinander abhängig sind – im Guten wie im Schlechten.

Hier sind die diesjährigen Prognosen.