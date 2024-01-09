Cybersicherheitstrends: Prognosen von IBM für 2024

Von den Weltgeschehnissen bis zur Wirtschaft: 2023 war ein unvorhersehbares Jahr. Das galt auch für die Cybersicherheit, bei der es einige unerwartete Wendungen gab. Da Unternehmen beginnen, ihre Sicherheitsstrategien für 2024 zu planen, ist jetzt die Zeit, auf das Vorjahr zurückzublicken und abzuschätzen, was die Zukunft bringen könnte.

Das Jahr begann mit generativer künstlicher Intelligenz (generative KI), die in den Schlagzeilen war und die Diskussion unerwartet anführte. Die Auswirkungen der vielen neuen Einsatzmöglichkeiten für generative KI erschütterten die Welt der Cybersicherheit und waren ein Top-Thema und ein wichtiges Anliegen im Bereich Cybersicherheit, wobei ein Datenleck bei ChatGPT das Risiko deutlich machte. Cybersicherheitsfachkräfte haben zudem ihren Einsatz von KI-Technologie verstärkt, um Angriffe zu erkennen und zu verhindern.

Ransomware blieb in den Schlagzeilen und trat immer häufiger auf. Allein im März gab es 400 Angriffe. Lokale Regierungen waren in diesem Jahr ein Hauptziel mit mehr als 34 Angriffen, darunter ein Vorfall, bei dem kritische Systeme in Dallas lahmgelegt wurden. Was die guten Nachrichten angeht, so hat die Regierung das NIST Cybersicherheit Framework 2.0 herausgegeben und der Cybersicherheitsplan des Weißen Hauses hat Maßnahmen ergriffen, um kritische Infrastrukturen vor Cyberangriffen zu schützen.

Um mehr über die Erwartungen an die Cybersicherheit im Jahr 2024 zu erfahren, haben wir mit führenden Experten gesprochen. Das sind unsere Ergebnisse.