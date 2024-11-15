Noch vor nicht allzu langer Zeit wurde Cybersicherheit als Randerscheinung betrachtet – als eine technische Schutzmaßnahme, die zur Abwehr kleinerer Bedrohungen eingesetzt wurde. Der exponentielle Anstieg von Angriffsvolumen, Raffinesse und Auswirkungen hat Cybersicherheit zu einem Thema von entscheidender Bedeutung gemacht. Cyberangriffe wie Ransomware, Data Breach und Phishing-Kampagnen haben in den letzten Jahren stark zugenommen. Im Jahr 2023 waren weltweit so viele Unternehmen wie noch nie von Ransomware-Angriffen betroffen (72 %).

Die mit Cyberkriminalität verbundenen finanziellen Kosten sind enorm. Der weltweite Schaden durch Cyberkriminalität wird voraussichtlich bis 2025 10,5 Billionen US-Dollar erreichen. Und die durchschnittlichen Kosten für Data Breach laut IBMs Daten aus dem Jahr 2024 betrugen 4,88 Millionen Dollar – ein Anstieg um 10 % im Vergleich zum Vorjahr und die höchste Summe aller Zeiten. In Anbetracht dieser Statistiken ist es klar, warum die Cybersicherheit zur größten Sorge für Führungskräfte weltweit geworden ist.

Führungskräfte der obersten Ebene sind sich zunehmend bewusst, dass Cybersicherheit nicht nur eine technische Herausforderung, sondern ein geschäftskritisches Thema ist. Laut einer 2024 KPMG Umfrage gaben 40 % der C-Suite-Mitglieder an, kürzlich Opfer eines Cyberangriffs geworden zu sein. Und 76 % der Sicherheitsverantwortlichen sorgen sich über die zunehmende Raffinesse neuer Cyberbedrohungen, insbesondere diejenigen, die im vergangenen Jahr einen Cyberangriff erlebt haben.

In der Zwischenzeit hebt der 2024 Report on the Cybersecurity Posture of the United States hervor, dass sich die Regierung der Vereinigten Staaten in ihrem Cybersicherheitsansatz einer „grundlegenden Transformation“ unterzieht. Die Nationale Cybersicherheitsstrategie des Weißen Hauses betont, dass der Schutz kritischer Infrastrukturen wie Gesundheitswesen, Energie und Finanzsysteme für die nationale Sicherheit von entscheidender Bedeutung ist.