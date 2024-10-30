Cybersecurity Awareness Month: Fünf neue unverzichtbare KI-Kompetenzen für Cyberprofis

Die rasante Integration von künstlicher Intelligenz (KI) in allen Branchen, einschließlich der Cybersicherheit, ruft bei Fachleuten verstärkt ein Gefühl der Dringlichkeit hervor. Da Unternehmen zunehmend KI-Tools zur Stärkung ihrer Sicherheitsabwehr einsetzen, stehen Experten im Bereich Cybersicherheit nun vor einer entscheidenden Frage: Welche neuen Fähigkeiten benötige ich, um relevant zu bleiben?
Der Oktober ist der Cybersecurity Awareness Month und stellt damit den perfekten Zeitpunkt dar, um sich mit diesem dringenden Thema zu beschäftigen. Da KI die Erkennung, Prävention und Abwehr von Bedrohungen transformiert, gibt es keinen besseren Moment, um die grundlegenden, für Profis unverzichtbaren Fähigkeiten zu ergründen.
Egal, ob Sie ein erfahrener KI-Experte sind oder gerade erst in diesen Bereich einsteigen, es ist entscheidend, zu verstehen, welche KI-Cybersicherheitskompetenzen Ihnen den größten Mehrwert bieten, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
Anfänglich wurden KI-Systeme in der prädiktiven Analyse und Verhaltensüberwachung eingesetzt, um Anomalien im Netzwerkverkehr zu erkennen. Mittlerweile hat sich der Einfluss von KI auf die allgemeine Unterstützung verlagert, von fortschrittlichen Bedrohungserkennungssystemen bis hin zu Frameworks zur Reaktion auf Vorfälle. Zunehmend gehören KI und maschinelles Lernen (ML) zu den wichtigsten Fähigkeiten, die Cybersicherheits-Manager von ihren Teams erwarten.
Da 92 % der IT-Jobs voraussichtlich durch KI transformiert werden und 74 % der Fachkräfte befürchten, dass KI ihre Fähigkeiten überflüssig machen könnte, müssen Cybersicherheitsexperten KI-spezifische Weiterbildungen in Anspruch nehmen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
Die folgenden Bereiche stellen einige der wertvollsten und multifunktionalsten Fähigkeiten dar, die in KI-gestützten Cybersicherheitsrollen angewendet werden können:
Ein eingehendes Verständnis dafür, wie KI- und ML-Modelle funktionieren, ist für die moderne Cybersicherheit unerlässlich. KI/ML-Modelle sind heute ein integraler Bestandteil von Sicherheitsoperationen. Systeme wie hochmoderne Firewalls und Intrusionserkennungstools nutzen KI, um Bedrohungen anhand des Verhaltens und nicht anhand des Inhalts zu erkennen .
KI-Modelle sind jedoch nicht immun gegen Angriffe, bei denen böswillige Akteure versuchen, Eingaben zu manipulieren, um KI-Systeme zu täuschen. Feindliche Angriffe können KI-Modelle dazu verleiten, Daten falsch zu klassifizieren, was zu potenziellen Sicherheitsverletzungen führen kann. Daher ist es als Cybersicherheitsprofi entscheidend, zu lernen, wie man diese Modelle prüft.
Der Prüfer sollte wissen, wie er Designdokumentationen und Bedrohungsmodelle bewertet, um die Logik des Algorithmus zu verifizieren und sicherzustellen, dass die Auswirkungen auf Benutzer und die Gesellschaft berücksichtigt werden. Bevor die Bereitstellung erfolgt, muss der Prüfer bestätigen, dass eine ordnungsgemäße Validierung/Prüfung mit zufriedenstellenden Ergebnissen durchgeführt wurde und dass nur autorisierte Modelle bereitgestellt werden. Unternehmen, die Bibliotheken von Drittanbietern oder vorab trainierte Modelle verwenden, sollten statische Scans in CI/CD-Pipelines integrieren, um Software-Schwachstellen zu erkennen und Angriffe auf die Modelllieferkette zu verhindern.
KI und ML sind zwar Spitzentechnologien, aber Data Science ist der Motor, der sie antreibt. Effektive Bedrohungserkennung, Risikoanalyse und Anomalieerkennung hängen von der Fähigkeit ab, große Datensätze zu analysieren und zu interpretieren.
In Kursen wie dem SEC595 des SANS Institute lernen Fachleute, wie man Data Science und KI auf reale Probleme der Cybersicherheit anwendet. Von der Gewinnung wertvoller Erkenntnisse aus Threat-Intelligence bis hin zur Entwicklung individualisierter KI-Modelle, die zukünftige Angriffe vorhersagen können, ist Data Science eine unverzichtbare Fähigkeit für das gesamte Fachpersonal, um die KI effektiv für die Cybersicherheit nutzen zu können.
Wenn Sie wissen, wie KI-Tools wie ChatGPT wirklich funktionieren, können Sie über ihre Einsatzmöglichkeiten in Ihrem Unternehmen fundiert diskutieren. Angewandte Data Science hilft Ihnen auch zu verstehen, wie Sie effektive Lösungen für reale Cybersicherheitsprobleme mithilfe von maschinellem Lernen und KI entwickeln können.
Die Fähigkeit, mit KI-gestützten Threat-Intelligence-Tools zu arbeiten, wird ebenfalls immer wichtiger. KI ermöglicht eine schnellere Erkennung und Reaktion auf Bedrohungen und liefert Erkenntnisse in Echtzeit, die mit herkömmlichen Methoden nicht möglich wären. Zum Beispiel können KI-Tools Schattendaten identifizieren, auf Anomalien beim Datenzugriff achten und Cybersicherheitsfachkräfte vor potenziellen Bedrohungen durch Eindringlinge warnen, die auf die Daten oder sensiblen Informationen zugreifen.
Dies öffnet jedoch Tür und Tor für KI-gestützte Angriffe, wie etwa Datenvergiftung oder feindliche Angriffe, die maschinelles Lernen durch die Zufuhr manipulierter Daten verfälschen. Cybersicherheitsexperten müssen nicht nur wissen, wie man die KI für defensive Zwecke einsetzt, sondern auch, wie man KI-Systeme davor schützt, ausgenutzt zu werden. Die Einbeziehung KI-spezifischer Fähigkeiten zur Threat-Intelligence, wie das Erkennen von KI-gestützten Phishing-Angriffen oder das Verständnis, wie KI-Tools zur Aufklärung eingesetzt werden können, ist für die Aufrechterhaltung einer robusten Abwehr unerlässlich.
Mit der Ausweitung von KI-Anwendungen ist NLP zu einem entscheidend Instrument im Arsenal der Cybersicherheit geworden. NLP ermöglicht es Maschinen, große Mengen unstrukturierter Textdaten wie E-Mail-Kommunikationenoder Malware-Code zu verarbeiten und zu analysieren, um versteckte Bedrohungen zu erkennen. Es kann auch zur Automatisierung der Phishing-Erkennung, zur Analyse der Absichten potenzieller Angreifer und sogar zur Identifizierung von Sicherheitslücken im Code verwendet werden.
Fachleute mit NLP-Kenntnissen können Unternehmen dabei helfen, Aufgaben wie das Filtern bösartiger E-Mails, das Erkennen von Insider Threats durch Kommunikationsüberwachung und die Analyse von Angriffsvektoren anhand von Textdaten aus Threat-Intelligence-Feeds zu automatisieren.
Generative KI, ein Teilgebiet des maschinellen Lernens, wird zu einem mächtigen Tool sowohl in defensiven als auch offensiven Cybersicherheitsoperationen. Durch die Analyse von Mustern und die Generierung von Vorhersagemodellen hilft generative KI den Cybersicherheitsteams dabei, Schwachstellen und potenzielle Angriffsvektoren präventiv zu identifizieren.
Beispielsweise können Experten bei der Bedrohungsjagd generative KI nutzen, um Angriffsszenarien zu simulieren und Malware in einer kontrollierten Umgebung zu entwickeln, sodass Sicherheitsexperten in Echtzeit Abwehrmaßnahmen ausüben können. Wenn Sie lernen, generative KI in Ihre Sicherheitsabläufe zu integrieren, insbesondere in Security Information and Event Management (SIEM) Systemen, wird sich Ihre Fähigkeit, fortschrittliche Cyberbedrohungen zu bewältigen, erheblich verbessern.
Zertifizierungen sind eine großartige Möglichkeit, neue Fähigkeiten zu formalisieren und in der KI-gestützten Cybersicherheitslandschaft immer einen Schritt voraus zu sein. Hier sind einige Zertifizierungen, die Sie in Betracht ziehen sollten:
GIAC Machine Learning Engineer (GMLE): Diese Zertifizierung, die vom SANS Institut angeboten wird, konzentriert sich auf die Anwendung von KI- und maschinellen Lerntechniken in der Cybersicherheit, mit einem Schwerpunkt auf Data Science und der Lösung realer Probleme.
Certified Ethical Hacker (CEH) v13: Diese Zertifizierung integriert KI-Tools wie ChatGPT und ShellGPT in die Praxis des ethischen Hackings. CEH v13 betont den Einsatz von KI in allen Phasen des Hackings, von der Aufklärung bis zur Ausbeutung von Sicherheitslücken.
Coursera’s AI and Cybersecurity Course: Dieses von IBM angebotene Programm bietet eine praxisorientierte Einführung in den Einsatz von generativer KI im Bereich der Cybersicherheit mit Schwerpunkt auf der Reaktion auf Sicherheitsvorfälle und der Erkennung von Bedrohungen.
Da KI die Cybersicherheitslandschaft weiterhin grundlegend verändert, werden sich Fachleute, die in KI-spezifische Fähigkeiten investieren, als führende Akteure auf diesem Gebiet positionieren.
Der Cybersecurity Awareness Month ist der ideale Zeitpunkt, um zu beurteilen, wo Sie in der sich schnell verändernden Welt der KI und Cybersicherheit stehen. Durch Investitionen in die richtigen Kompetenzen und Zertifizierungen können Sie sicherstellen, dass Sie nicht nur relevant bleiben, sondern auch in der KI-gestützten Zukunft erfolgreich sind.
