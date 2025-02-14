Ein moderner Ansatz zur Kundenrisikobewertung mit LLMs

Bei einer globalen Bank ist der Risikobewertungsprozess ein entscheidender Faktor bei der Entscheidung, ob ein Kunde für ein bestimmtes Finanzprodukt in Frage kommt. Dieser Prozess umfasst die Bewertung mehrerer Faktoren, darunter die Bonität des Kunden, sein Finanzverhalten und die potenziellen Risiken, die mit dem Angebot des Produkts verbunden sind.
Traditionell stützt sich diese Bewertung auf strukturierte Daten wie Kreditwürdigkeit, einschließlich FICO-Scores – dem vorherrschenden Kreditbewertungssystem –, Einkommensnachweis, Transaktionshistorie und bestehende Schuldenverpflichtungen.
Die Landschaft der Risikobewertung entwickelt sich jedoch rasant weiter, angetrieben durch die Notwendigkeit umfassenderer und genauerer Bewertungen in einem hart umkämpften Markt.
Branchen-Newsletter
Erhalten Sie kuratierte Einblicke in die wichtigsten – und faszinierendsten – KI-Neuheiten. Abonnieren Sie unseren wöchentlichen Think-Newsletter. Weitere Informationen in der IBM Datenschutzerklärung.
Ihr Abonnement wird auf Englisch geliefert. In jedem Newsletter finden Sie einen Abmeldelink. Hier können Sie Ihre Abonnements verwalten oder sich abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer IBM Datenschutzerklärung.
Wenn ein Kunde ein Finanzprodukt wie eine Hypothek oder einen Privatkredit beantragt, beginnt der Risikobewertungsprozess mit der Datenerfassung. Diese Daten umfassen die persönlichen Angaben des Antragstellers, seine Bonität, sein Einkommen, seinen Beschäftigungsstatus und seine Transaktionsaufzeichnungen.
Die Daten werden anschließend mithilfe statistischer Modelle und Algorithmen des maschinellen Lernens verarbeitet, um eine Risikobewertung zu berechnen. Diese Bewertung spiegelt die Wahrscheinlichkeit wider, mit der der Kunde seinen Verpflichtungen nicht nachkommen wird.
Ergänzt wird die Bewertung durch eine gründliche Analyse des Finanzverhaltens des Kunden, bei der Faktoren wie kürzlich getätigte große Transaktionen, ungewöhnliche Ausgabengewohnheiten und die Stabilität seines Einkommens berücksichtigt werden.
Neben der Bonitätsbewertung und der Verhaltensanalyse umfasst der Risikobewertungsprozess auch die Bewertung externer Faktoren wie der wirtschaftlichen Lage, der Marktentwicklung und des regulatorischen Umfelds. Dieser ganzheitliche Ansatz trägt dazu bei, dass die Bank fundierte Entscheidungen treffen kann, die nicht nur ihre Vermögenswerte schützen, sondern auch den regulatorischen Anforderungen entsprechen.
Generative KI stellt einen bedeutenden Fortschritt im Risikobewertungsprozess dar. IBM betont, dass generative KI Markttrends, Finanzindikatoren und Bonitätshistorien analysieren kann, um genauere Risikobewertungen zu liefern und Banken dabei zu unterstützen, fundiertere Entscheidungen zu treffen. Diese verbesserte Effizienz, Genauigkeit und Transparenz bei der Risikobewertung verursacht eine höhere Kundenzufriedenheit und höhere Einnahmen.
Eine der Hauptanwendungen von generativer KI ist die Erstellung synthetischer Daten für die Risikobewertung. Wie von der Financial Conduct Authority (FCA) erläutert, können diese synthetischen Daten verschiedene Kundenszenarien simulieren, darunter solche, die für die Betrugserkennung, Bonitätsbewertung und Bekämpfung von Geldwäsche relevant sind. Dadurch können Banken ihre Risikomodelle unter verschiedenen Bedingungen testen und verfeinern.
So kann generative KI beispielsweise Datensätze erstellen, die das Verhalten der Kunden in einem rezessiven Umfeld nachahmen, sodass Banken potenzielle Risiken antizipieren und ihre Kreditvergabestrategien entsprechend anpassen können. Diese Fähigkeit, vielfältige und repräsentative Datensätze zu generieren, trägt dazu bei, dass die Risikomodelle der Banken robust sind und eine Vielzahl von realen Situationen bewältigen können.
Dadurch können Banken genauere Vorhersagen über das Kundenverhalten treffen, wodurch die Ausfallwahrscheinlichkeit sinkt und die Gesamtqualität ihrer Kreditportfolios verbessert wird.
Die Fähigkeit von generativer KI, große Datenmengen zu verarbeiten und zu analysieren, stellt einen weiteren wesentlichen Vorteil dar. Durch die Integration von generativer KI in die Risikobewertungspipeline können Banken auf umfassende Informationen über ihre Produkte, Risikobewertungen und Kundendaten zugreifen, einschließlich Transaktionshistorien und FICO-Scores. Darüber hinaus kann generative KI detaillierte Erkenntnisse in Bezug auf die Gründe für die Genehmigung oder Ablehnung von Kunden für bestimmte Produkte liefern.
Bei der Bewertung eines Hypothekenantrags kann generative KI beispielsweise schnell die Bonitätshistorie des Antragstellers zusammenfassen, seine finanzielle Stabilität beurteilen und sein Profil mit ähnlichen Kunden vergleichen, die erfolgreich eine Hypothek erhalten haben.
Diese Art der Analyse beschleunigt nicht nur den Entscheidungsprozess, sondern liefert auch eine klare Begründung, die dem Kunden mitgeteilt werden kann, was die Transparenz und das Vertrauen erhöht.
Die Funktionen von generative KI gehen über die Risikobewertung hinaus und unterstützen Produktmanager und Marketingteams dabei, Kunden effektiver über Targeting anzusprechen. Durch die Einrichtung multimodaler Large Language Model (LLM)-Pipelines können Banken Produktempfehlungen und Kundenfreigaben klassifizieren, bewerten, zusammenfassen und begründen.
Ein LLM kann beispielsweise Kundendaten analysieren, um Muster zu identifizieren, die auf ein hohes Interesse an einem bestimmten Produkt, wie beispielsweise einer Kreditkarte oder einem Privatkredit, hindeuten. Das LLM kann dann gezielte Marketingbotschaften generieren, die die Vorteile des Produkts hervorheben und auf die spezifischen Bedürfnisse und Präferenzen des Kunden zugeschnitten sind.
LLMs können Produktmanagern auch Erkenntnisse darüber liefern, welche Kundensegmente am ehesten positiv auf bestimmte Angebote reagieren, was präzisere und effektivere Marketingstrategien ermöglicht.
1. Interpretation der Risikobewertung: Ein LLM erstellt für einen Risikoanalysten eine Zusammenfassung, in der die Faktoren erläutert werden, die zu einer hohen Risikobewertung für einen Hypothekenantragsteller beitragen. Die Zusammenfassung enthält eine Analyse des aktuellen Finanzverhaltens des Antragstellers, mögliche Warnsignale und einen Vergleich mit ähnlichen Antragstellern. So kann der Analyst schnell eine fundierte Entscheidung treffen.
2. Produktempfehlungen: Ein LLM analysiert Kundendaten aus verschiedenen Kanälen – darunter Transaktionshistorie, Aktivitäten in sozialen Medien und frühere Bankinteraktionen –, um einen Produktmanager zu unterstützen. Das LLM identifiziert ein Kundensegment, das wahrscheinlich an einer neuen Premium-Kreditkarte interessiert ist, und generiert personalisierte Angebote, in denen die einzigartigen Merkmale der Karte hervorgehoben werden.
3. Genehmigungsrationalisierung: Wenn ein Kreditantrag abgelehnt wird, erstellt ein LLM eine detaillierte Erklärung für den Kunden, in der die spezifischen Risikofaktoren, die zur Ablehnung verursacht haben, dargelegt werden und Hinweise gegeben werden, wie die Chancen in Zukunft verbessert werden können.
Generative KI ist bereit, die Risikobewertung im Bankwesen durch genauere, transparentere und effizientere Bewertungen zu revolutionieren. Durch die Nutzung der Fähigkeiten von generativer KI in den Bereichen synthetische Datengenerierung, umfassende Datenanalyse und multimodale LLM-Pipelines können Banken ihre Risikomanagementstrategien verbessern, die Kundenzufriedenheit steigern und das Umsatzwachstum vorantreiben.
Im Zuge der Weiterentwicklung der Finanzbranche wird generative KI zweifellos eine zentrale Rolle bei der Gestaltung der Zukunft der Risikobewertung und Kundenbindung spielen.
Entdecken Sie IBM Granite, unsere Familie offener, leistungsfähiger und vertrauenswürdiger KI-Modelle, die auf Unternehmen zugeschnitten und für die Skalierung Ihrer KI-Anwendungen optimiert sind. Entdecken Sie die Optionen zu Sprache, Code, Zeitreihen und Guardrails.
Erfahren Sie, wie Sie das für Ihren Anwendungsfall am besten geeignete KI Foundation Model auswählen.
Lesen Sie Artikel, Blogs und Tutorials von IBM Developer, um Ihr Wissen über LLMs zu vertiefen.
Erfahren Sie, wie Sie Teams durch den Einsatz neuester KI- Technologien und -Infrastrukturen zur kontinuierlichen Verbesserung der Modell-Leistung und Steigerung des Wettbewerbsvorsprungs motivieren können.
Erkunden Sie den Wert von Foundation Models der Unternehmensklasse, die Vertrauen, Leistung und kosteneffiziente Vorteile in allen Branchen bieten.
Erfahren Sie, wie Sie generative KI, maschinelles Lernen und Foundation Models zur Verbesserung der Leistung in Ihre Geschäftsabläufe integrieren können.
Erkunden Sie die Foundation-Model-Bibliothek im watsonx-Portfolio von IBM zur zuverlässigen Skalierung generativer KI für Ihr Unternehmen.
Setzen Sie KI in Ihrem Unternehmen ein – mit branchenführendem Fachwissen im Bereich KI und dem Lösungsportfolio von IBM an Ihrer Seite.
Erfinden Sie kritische Workflows und Abläufe neu, indem Sie KI einsetzen, um Erfahrungen, Entscheidungsfindung in Echtzeit und den geschäftlichen Nutzen zu maximieren.
Erkunden Sie die Foundation-Model-Bibliothek im watsonx-Portfolio von IBM zur zuverlässigen Skalierung generativer KI für Ihr Unternehmen.