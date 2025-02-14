Ein moderner Ansatz zur Kundenrisikobewertung mit LLMs

Wenn ein Kunde ein Finanzprodukt wie eine Hypothek oder einen Privatkredit beantragt, beginnt der Risikobewertungsprozess mit der Datenerfassung. Diese Daten umfassen die persönlichen Angaben des Antragstellers, seine Bonität, sein Einkommen, seinen Beschäftigungsstatus und seine Transaktionsaufzeichnungen.



Die Daten werden anschließend mithilfe statistischer Modelle und Algorithmen des maschinellen Lernens verarbeitet, um eine Risikobewertung zu berechnen. Diese Bewertung spiegelt die Wahrscheinlichkeit wider, mit der der Kunde seinen Verpflichtungen nicht nachkommen wird.

Ergänzt wird die Bewertung durch eine gründliche Analyse des Finanzverhaltens des Kunden, bei der Faktoren wie kürzlich getätigte große Transaktionen, ungewöhnliche Ausgabengewohnheiten und die Stabilität seines Einkommens berücksichtigt werden.

Neben der Bonitätsbewertung und der Verhaltensanalyse umfasst der Risikobewertungsprozess auch die Bewertung externer Faktoren wie der wirtschaftlichen Lage, der Marktentwicklung und des regulatorischen Umfelds. Dieser ganzheitliche Ansatz trägt dazu bei, dass die Bank fundierte Entscheidungen treffen kann, die nicht nur ihre Vermögenswerte schützen, sondern auch den regulatorischen Anforderungen entsprechen.