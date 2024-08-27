Kosten von Datenschutzverletzungen: Der Business Case für KI und Automatisierung im Sicherheitsbereich

Cyber-Resilienz ist mehr als nur eine Notfallwiederherstellung, sondern eine wichtige Komponente. Ein Resilienzprogramm kombiniert sowohl proaktive als auch reaktive Workflows, einschließlich der verwendeten Technologie. Und wenn die einzelnen Teile mit der richtigen Unterstützung gut zusammenarbeiten, steht am Ende eine Summe, die größer ist als ihre Einzelteile ist.

Tatsächlich hat der CODB-Report 2024 ergeben, dass Unternehmen Einsparungen erzielten, wenn KI und Automatisierung umfassend in präventiven oder proaktiven Workflows (z. B. Angriffsflächenmanagement, Red-Teaming, Haltungsmanagement usw.) bereitgestellt wurden. Hier besteht ein interessanter Zusammenhang, denn die Verfolgung eines „präventiven anstatt reaktiven“ Ansatzes könnte tatsächlich durch größere Bedrohungen und den verstärkten Einsatz von KI bedingt sein.

Darüber hinaus ergab der COBD-Report, dass sich wieder einmal der Fachkräftemangel auf die Branche auswirkt. Wenn sich die Mitarbeiter überfordert fühlen, insbesondere bei der Reaktion auf Vorfälle, kann künstliche Intelligenz das unterstützende Instrument zur Personalbindung sein. Sicherheits- und Führungskräfte sollten sich darüber im Klaren sein, dass das ausbleibende Investieren in Tools und Lösungen zum Verlust hochqualifizierter Mitarbeiter mit institutionellem Wissen führen kann. Was hat dies unbeabsichtigt zur Folge? Zusätzliche Kosten für die Umbesetzung der Stellen.