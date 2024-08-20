Kosten einer Datenschutzverletzung: Der Industriesektor

Industrieunternehmen haben kürzlich einen Bericht über ihre Leistung in Bezug auf die Kosten für Datenschutzverletzungen erhalten. Und es gibt viel Verbesserungspotenzial.

Laut dem IBM-Bericht „Cost of a Data Breach (CODB) 2024“ beliefen sich die durchschnittlichen Gesamtkosten eines Datenlecks im Industriesektor auf 5,56 Millionen US-Dollar. Dies entspricht einem Anstieg von 18 % für den Sektor im Vergleich zu 2023.

Diese Zahlen platzieren den Industriesektor hinsichtlich der Kosten von Datenschutzverletzungen an dritter Stelle unter den 17 untersuchten Branchen. Im Durchschnitt kosten Datenschutzverletzungen Unternehmen 13 % mehr als der weltweite Durchschnitt von 4,88 Millionen US-Dollar.

Offensichtlich steht der Industriesektor bei der Bewältigung von Datenschutzverletzungen vor großen Herausforderungen. Werfen wir einen genaueren Blick auf einige der Herausforderungen, die mit dem Sektor verbunden sind, sowie auf Lösungen, die helfen können, die Auswirkungen von Cyberangriffen auf Industrieunternehmen zu verringern.