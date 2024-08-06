Cyberangriffe werden von Jahr zu Jahr ausgefeilter und häufiger, und die Kosten von Data breaches steigen entsprechend. Ein neuer Bericht von IBM und dem Ponemon Institute, die 2024 Cost of Data Breach Study, beschreibt die finanziellen Auswirkungen von Angriffen in verschiedenen Branchen.

Die weltweiten durchschnittlichen Kosten eines Data breach erreichten 2023 mit 4,45 Millionen US-Dollar einen neuen Höchststand – ein Anstieg um 15 % in den vergangenen drei Jahren. Laut dem Bericht war dieser Anstieg hauptsächlich auf steigende Ausgaben im Zusammenhang mit Geschäftsausfällen und Maßnahmen zur Reaktion auf Sicherheitsverletzungen zurückzuführen. Die Vereinigten Staaten verzeichneten mit durchschnittlich 9,48 Mio. US-Dollar pro Vorfall die höchsten Kosten weltweit.

Wie in den vergangenen Jahren hatte die Gesundheitsbranche mit 10,93 Mio. USD die höchsten durchschnittlichen Kosten für Sicherheitsverletzungen zu tragen, gefolgt vom Finanzsektor mit 5,9 Mio. USD. Datenschutzverletzungen im Gesundheitswesen bleiben im Schnitt 213 Tage unentdeckt – deutlich länger als der branchenübergreifende Durchschnitt von 194 Tagen.

In den letzten Jahren hat sich zudem ein beunruhigender neuer Trend herauskristallisiert: die Zunahme von sehr großen Datenschutzverletzungen, bei denen Millionen von Datensätzen betroffen sind.