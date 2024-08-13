Laut dem Cost of a Data Breach 2024 von IBM haben die durchschnittlichen Kosten eines Datenlecks weltweit 4,88 Mio. USD erreicht – ein deutlicher Anstieg gegenüber den 4,45 Mio. USD im Vorjahr und der größte Sprung seit Beginn der Pandemie.

Für Unternehmen der Finanzbranche sind die Kosten sogar noch höher. Unternehmen geben nun 6,08 Mio. USD für den Umgang mit Datenverstößen aus, was 22 % über dem globalen Durchschnitt liegt.

Hier erfahren Finanzorganisationen, was sie über den diesjährigen Bericht „Kosten einer Datenschutzverletzung“ wissen müssen.