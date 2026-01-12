Contact-Center haben einen grundlegenden Wandel erfahren, der durch künstliche Intelligenz (KI) und Automatisierung vorangetrieben wurde – Technologien, die die betriebliche Effizienz steigern, die Customer Experience verbessern und die Betriebskosten senken.
Da die Erwartungen der Verbraucher kontinuierlich steigen und Unternehmen versuchen, ihre Prozesse zu optimieren, ist die Automatisierung zu einer Notwendigkeit für Unternehmen geworden, die sich einen Wettbewerbsvorteil verschaffen möchten. Dies gilt insbesondere für den Kundenservicebereich, der regelmäßig KI und damit verbundene Technologien schneller als andere Bereiche einführt.
Gartner prognostiziert, dass bis 2028 mindestens 70 % der Kunden eine dialogorientierte KI nutzen werden, um ihre Customer Journey zu beginnen. Das Unternehmen prognostiziert außerdem, dass KI-gestützte Assistenten und agentische KI zu den wertvollsten Lösungen für den Einsatz von KI im Kundenservice gehören werden. Diese Zahlen stimmen mit einer Studie des IBM Institute for Business Value überein, die ergab, dass Führungskräfte in den nächsten zwei Jahren einen deutlichen Anstieg des KI-gestützten Self-Service für Kunden erwarten.
Branchen-Newsletter
Bleiben Sie mit dem Think-Newsletter über die wichtigsten – und faszinierendsten – Branchentrends in den Bereichen KI, Automatisierung, Daten und mehr auf dem Laufenden. Weitere Informationen finden Sie in der IBM Datenschutzerklärung.
Ihr Abonnement wird auf Englisch geliefert. In jedem Newsletter finden Sie einen Abmeldelink. Hier können Sie Ihre Abonnements verwalten oder sich abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer IBM Datenschutzerklärung.
Diese Trends deuten auf einen Wendepunkt bei Contact-Centern hin, insbesondere da fortschrittliche Technologien wie agentische KI in der Branche Einzug halten. Entscheidend ist jedoch, dass die Bereitstellung von Automatisierungstools nicht darum geht, menschliche Mitarbeiter durch Technologie zu ersetzen, sondern darum, Prozesse intelligent zu optimieren.
Die effektivsten Contact Center erkennen die Bedeutung einer durchdachten Mensch-Maschine-Zusammenarbeit, bei der Technologie Routineaufgaben übernimmt und Unterstützung bietet. Die menschlichen Mitarbeiter konzentrieren sich unterdessen auf komplexe Problemlösungen oder Creatives. Dieser Ansatz schafft Erfahrungen, die keiner der beiden Bereiche allein bieten könnte, und steigert die Produktivität der Mitarbeiter auf ganzer Linie.
Darüber hinaus schafft eine effektive Automatisierung von Contact Centern ein Gleichgewicht zwischen Effizienz und Customer Experience – die Verbesserung des einen auf Kosten des anderen führt nicht zu langfristigem Wert. Automatisierung kann die Kosten drastisch senken und Routineprozesse beschleunigen, jedoch sind diese Vorteile von geringer Bedeutung, wenn die Kunden unzufrieden sind. Die erfolgreichsten Implementierungen zeichnen sich durch sorgfältig konzipierte Automatisierungsinitiativen aus, die die Customer Experience verbessern und dazu beitragen, dass Effizienzsteigerungen zu einem schnelleren und genaueren Service führen.
In herkömmlichen Contact Centern werden die Mitarbeiter mit sich wiederholenden Aufgaben belastet, die Zeit in Anspruch nehmen, ohne einen vergleichbaren Mehrwert zu schaffen – beispielsweise Dateneingabe und Routine-Recherchen. Diese routinemäßigen Kundensupport-Aktivitäten verlangsamen die einzelnen Interaktionen und führen zu kumulativen Ineffizienzen.
Die Automatisierung beseitigt diesen redundanten Arbeitsablauf, indem sie Kundeninformationen sofort abruft, Datensätze auf mehreren Plattformen aktualisiert, Interaktionszusammenfassungen erstellt und Standardprozesse ohne menschliches Zutun ausführt. Dieser Ansatz führt nicht nur zu schnelleren Self-Service-Optionen für Kunden, sondern auch zu einer interessanteren Arbeit für die Mitarbeiter, was eine verbesserte Mitarbeiterbindung und Arbeitszufriedenheit verursacht.
Viele Contact Center arbeiten mit komplexen Technologiesystemen, die zahlreiche Altsysteme und Anwendungen umfassen, die selten effektiv miteinander kommunizieren. Diese Fragmentierung kann zu Verzögerungen führen und die Fehlerquote erhöhen, was sowohl für Mitarbeiter als auch für Kunden frustrierend ist.
Automatisierungstechnologien schließen diese Lücken, indem sie verteilte Systeme integrieren und eine einheitliche Ansicht der Kundendaten bieten. Anstatt dass Mitarbeiter manuell zwischen mehreren Anwendungen navigieren müssen, aggregieren Automatisierungsplattformen Informationen automatisch. Diese Integration verbessert die Produktivität erheblich, führt zu Kosteneinsparungen, eliminiert Zeitverschwendung und reduziert die Belastung für die Mitarbeiter im Contact Center.
Eine große Herausforderung für Contact Center ist die zunehmende Diskrepanz zwischen den Erwartungen der Kunden und der Kapazität der Agenten. Da das Interaktionsvolumen zunimmt und die Kunden einen schnelleren, persönlicheren Service verlangen, können die Mitarbeiter überfordert sein. Viele Contact-Center-Mitarbeiter leiden infolgedessen unter erheblichem Burnout. Gleichzeitig frustrieren lange Wartezeiten die Kunden und erhöhen die Wahrscheinlichkeit einer Kundenabwanderung.
Mithilfe von Automatisierung können Contact Center eine große Anzahl von Kundenanfragen bearbeiten, ohne dass Live-Agenten erforderlich sind. Einfache Fragen und Standardtransaktionen können sofort über KI-Agenten und Konversationsschnittstellen gelöst werden, sodass sich die menschlichen Agenten auf hochwertige Interaktionen konzentrieren können.
Intelligentes Routing ermöglicht es Kunden mit komplexen Anforderungen, qualifizierte Mitarbeiter schnell zu erreichen. Dieser Ansatz ermöglicht es Contact Centern, schnell zu skalieren und die Servicequalität bei steigender Nachfrage aufrechtzuerhalten. Kunden profitieren von schnelleren Antworten, personalisierten Erfahrungen und einem umfassenderen Service, wenn menschliches Eingreifen erforderlich ist.
Viele Contact Center wechseln von der traditionellen Automatisierung zu hochentwickelten KI-Agenten, die Kundeninteraktionen autonom bearbeiten können. Im Gegensatz zu früheren regelbasierten Chatbots lösen diese Agenten mehrstufige Kundenanfragen und treffen proaktive Entscheidungen mit minimalem menschlichem Eingriff. Wie ein Berater gegenüber McKinsey erklärte, kann die Implementierung von KI-Agenten in Contact Centers zu einer 50-prozentigen Senkung der Kosten pro Anruf führen und gleichzeitig die Kundenzufriedenheitswerte (CSAT) erhöhen.
KI-Assistenten in Contact Centern arbeiten in der Regel mit menschlichen Mitarbeitern zusammen, um deren Leistung zu verbessern. Diese Assistenten liefern während der Kundeninteraktion Vorschläge in Echtzeit und zeigen relevante Artikel aus der Wissensdatenbank an. Durch die Erweiterung der menschlichen Fähigkeiten helfen KI-Assistenten, die Bearbeitungszeit zu verkürzen und gleichzeitig die Lösungsquote zu verbessern. Als beispielsweise eine bekannte Bank einen KI-gestützten virtuellen Assistenten einführte, der Inhaltsanalysen durchführte und Contact-Center-Agenten die „nächstbeste Frage” vorschlug, konnte sie eine Reduzierung der durchschnittlichen Bearbeitungszeiten um 6 % sowie einen geringeren Schulungsaufwand verzeichnen.
Einige Implementierungen kombinieren beide Ansätze, indem sie KI-Agenten für die Bearbeitung von Routineanfragen und FAQs einsetzen und komplexe Probleme nahtlos an menschliche Agenten weiterleiten, die mit KI-Assistenten ausgestattet sind. Dieses Modell optimiert die Ressourcenzuweisung und stellt sicher, dass Kunden entsprechend ihren Bedürfnissen ein angemessenes Maß an Unterstützung erhalten.
Dialogorientierte KI führt mit Kunden natürliche Dialoge über Sprach- und Textkanäle und passt ihren Kommunikationsstil an die Präferenzen der Kunden an.
Einige dialogorientierte KI-Plattformen lassen sich in CRM-Systeme (Kundenbeziehungsmanagement) oder andere Unternehmensanwendungen integrieren, um personalisierte Antworten auf Grundlage der Kundenhistorie und -präferenzen zu liefern. Sie können Termine vereinbaren oder Rücksendungen bearbeiten, ohne dass ein menschliches Eingreifen erforderlich ist. Die Technologie verbessert sich kontinuierlich durch maschinelles Lernen, indem sie erfolgreiche Interaktionen analysiert, um ihr Verständnis und ihre Antworten zu verfeinern.
Die sprachbasierte dialogorientierte KI hat in den letzten Jahren rasante Fortschritte gemacht und baut auf früheren Technologien wie der interaktiven Sprachausgabe (IVR) auf. Dieser Prozess hat neue Möglichkeiten für die Automatisierung des telefonischen Kundenservice eröffnet, der traditionell ein schwieriger Kanal für eine effektive Automatisierung ist. Durch die Integration sprachbasierter dialogorientierter KI mit anderen Technologien zur Automatisierung von Contact Centern erzielen einige Unternehmen bemerkenswerte Ergebnisse: So kombinierte beispielsweise ein Beratungsunternehmen einen KI-gestützten Sprachassistenten mit einer Outreach-Plattform, die Daten über potenzielle Kunden sammelt, und berichtete, dass die Kosten für die Kundenakquise um bis zu 70 % gesunken sind.
Echtzeit-Tools für Sprach- und Stimmungsanalysen wandeln Kundeninteraktionen in umsetzbare Informationen um. Diese Systeme analysieren Merkmale wie Wortwahl oder Sprachmuster, um die Dynamik von Gesprächen im Verlauf zu bewerten. Diese Tools bieten ein umfassendes Verständnis des Kundenverhaltens und der Kundenabsichten – und können in Kombination mit KI-gestützten Automatisierungen sofortige Maßnahmen auslösen. Ein einfaches Beispiel: Unterstützung durch einen Vorgesetzten, wenn ein Anrufer mit dem Chatbot des Contact Centers unzufrieden ist.
Die aggregierte Stimmungs- und Meinungsanalyse zeigen allgemeine Trends in der Servicequalität auf. Führungskräfte in Contact Centern können diese Erkenntnisse nutzen, um Schulungsmöglichkeiten zu identifizieren oder Prozesse auf der Grundlage realer Daten statt Annahmen zu optimieren.
Herkömmliche Qualitätssicherungsprozesse (QA) bewerten in der Regel nur eine kleine Stichprobe von Interaktionen und erfordern einen erheblichen manuellen Aufwand. Im Gegensatz dazu erfassen automatisierte QA-Lösungen die Gesamtheit der Kundeninteraktionen über alle Kanäle hinweg und wenden einheitliche Bewertungskriterien an, um Herausforderungen zu identifizieren.
Viele moderne QA-Lösungen nutzen Sprachanalyse, Verarbeitung natürlicher Sprache und maschinelles Lernen, um Interaktionen und die Leistung von Agenten zu bewerten und die Prozesse im Contact Center auf Compliance und Prozesskonformität zu überprüfen. Dieser Ansatz hilft Managern, spezifische Coaching-Möglichkeiten für einzelne Agenten zu identifizieren und Best Practices aufzudecken. Automatisierte Qualitätssicherung reduziert in der Regel den Verwaltungsaufwand und ermöglicht ein proaktiveres Qualitätsmanagement, indem sie Managern spezifische Metriken für den Erfolg liefert.
Intelligente Anrufweiterleitung nutzt KI und maschinelles Lernen, um Kunden anhand verschiedener Faktoren den am besten geeigneten Ansprechpartner zuzuweisen. Zu diesen Faktoren können die Interaktionshistorie, die Fachkenntnisse des Mitarbeiters, das Anrufaufkommen, der Bedarf des Kunden und die Komplexität des Anliegens gehören. Diese Systeme erstellen in Echtzeit optimale Weiterleitungsszenarien und optimieren den Personaleinsatz, indem sie die Workloads auf die Agenten und Kanäle verteilen.
Mithilfe intelligenter Anrufweiterleitung können Contact Center ihre Weiterleitungsstrategien dynamisch an veränderte Bedingungen oder eine erhöhte Kundennachfrage anpassen. Diese Flexibilität ermöglicht es Unternehmen, einen konsistenten Service und eine angemessene Personalausstattung aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die Effizienz zu maximieren.
Kunden erwarten ein nahtloses Erlebnis, wenn sie zwischen Telefonanrufen, E-Mail, Chat, sozialen Medien und Self-Service-Kanälen wechseln. Laut einer aktuellen Studie von Salesforce nutzen moderne Verbraucher regelmäßig bis zu 9 verschiedene Kommunikationskanäle. Omnichannel- oder „kanallose“ Workflow-Automatisierung trägt dazu bei, die Konsistenz über alle diese Medien hinweg aufrechtzuerhalten, indem sie eine einheitliche Sicht auf die Kundeninteraktionen bietet. Außerdem ermöglicht sie einen reibungslosen Übergang zwischen den Kanälen, sodass Kunden Informationen nicht wiederholen müssen.
Automatisierte Omnichannel-Workflow-Systeme koordinieren Prozesse, die sich über mehrere Kontaktpunkte erstrecken. Beispielsweise könnte ein Kunde eine Anfrage per SMS stellen, Folgeinformationen per E-Mail erhalten und dann eine Transaktion über eine Website abschließen. Die Workflow-Automatisierung sorgt dafür, dass der Kunde korrekt weitergeleitet wird und der Interaktionskontext während des gesamten Prozesses erhalten bleibt. Nahtlose Omnichannel-Workflows ermöglichen es Kunden außerdem, ihre bevorzugten Kanäle für verschiedene Typen der Interaktion auszuwählen.
Robotic Process Automation (RPA) unterstützt Agenten bei der Navigation durch mehrere Systeme während einer Kundeninteraktion. RPA-Lösungen führen regelbasierte Aufgaben über verschiedene Anwendungen hinweg aus, beispielsweise Dateneingabe und Auftragsabwicklung. RPA-Bots übernehmen auch Backoffice-Prozesse wie die Erstellung von Berichten, den Datenabgleich und die Dokumentation zur Einhaltung von Vorschriften. Dadurch wird der manuelle Arbeitsaufwand reduziert und Call-Center-Agenten können sich auf kreativere oder komplexere Aufgaben konzentrieren.
Automatisierungstechnologien nach dem Anruf übernehmen die erforderlichen administrativen Aufgaben nach Abschluss einer Interaktion. Automatisierungssoftware nach dem Anruf kann Daten aktualisieren oder Folgeaktionen planen. Diese Systeme erfassen Interaktionsdaten und transkribieren häufig Anrufe, erstellen automatisch Zusammenfassungen und aktualisieren Kundendateien. Durch die Automatisierung nach dem Anruf gewährleisten Call-Center Konsistenz im gesamten Prozess nach der Interaktion.
Contact Center as a Service (CCaaS)-Plattformen verändern grundlegend die Art und Weise, wie viele Unternehmen ihre Infrastruktur verwalten. Diese cloudbasierten Lösungen machen den Großteil der lokalen Hardware überflüssig und bieten über Abonnementmodelle Zugang zu Funktionen der Unternehmensklasse.
Diese Systeme bieten ein hohes Maß an Flexibilität und Skalierbarkeit, sodass Unternehmen Kapazitäten schnell hinzufügen oder reduzieren können. Außerdem unterstützen sie problemlos Remote- und verteilte Belegschaften. Die modernsten CCaaS-Plattformen umfassen auch KI-gestützte Funktionen wie virtuelle Agenten und vorausschauende Analysen. Im Allgemeinen ermöglicht die Cloud-Architektur erweiterte Funktionen wie Echtzeitanalysen und die Bereitstellung von Machine-Learning-Modellen, deren Implementierung vor Ort sonst mit unerschwinglichen Kosten verbunden wäre.
Stimmbiometrische Technologie authentifiziert Kunden anhand ihrer einzigartigen Stimmmerkmale und bietet damit eine sichere und bequeme Alternative zu herkömmlichen Authentifizierungsmethoden. Da die Authentifizierung passiv während natürlicher Gespräche erfolgt, reduziert die Stimmbiometrie Reibungsverluste und verkürzt die Bearbeitungszeiten für Contact Center. Außerdem bietet sie im Vergleich zu herkömmlichen Authentifizierungsverfahren wie Passwörtern oder Sicherheitsfragen einen starken Schutz vor Betrug.
Da Contact Center immer größere Mengen sensibler Kundendaten verarbeiten und sich ständig ändernden regulatorischen Anforderungen unterliegen, sind verbesserte Sicherheits- und Datenschutzfunktionen unerlässlich geworden. Moderne Contact-Center-Plattformen verfügen über mehrere Schutzebenen, darunter End-to-End-Verschlüsselung und rollenbasierte Zugriffskontrollen.
Gleichzeitig überwachen KI-gestützte Sicherheitstools Interaktionen in Echtzeit auf mögliche Datenschutzverletzungen. Contact Center setzen zunehmend auf Prozesse, die den Kunden mehr Kontrolle über ihre Daten ermöglichen und klare Informationen darüber liefern, wie diese Daten verwendet werden. Diese Sicherheitsvorkehrungen helfen Unternehmen, sich in komplexen regulatorischen Umgebungen wie der DSGVO zurechtzufinden und gleichzeitig das Vertrauen ihrer Kunden zu bewahren.
Erkunden Sie, wie CEOs generative KI und Anwendungsmodernisierung nutzen, um Innovationen voranzutreiben und wettbewerbsfähig zu bleiben.
Erfahren Sie von Branchenexperten mehr über die Vorteile und Herausforderungen der Integration von KI-Technologien in die Kundenservicestrategien.
Erfahren Sie, wie KI den Kundenservice durch die Kombination traditioneller und generativer KI-Funktionen transformieren kann.
Erschließen Sie die Effizienz und stärken Sie Ihre Kundenservice-Mitarbeiter mit generativer KI im Kundenservice.
Verwandeln Sie Standard-Support in außergewöhnliche Kundenbetreuung mit dialogorientierter KI, die jederzeit und überall sofortige, präzise und individuelle Betreuung bietet.
Entwickeln Sie überlegene KI-Chatbots für den Kundenservice, die generative KI nutzen, um die Customer Experience zu verbessern und die Markentreue und -bindung zu erhöhen.
Transformieren Sie Ihre Customer Experience über die gesamte Customer Journey hinweg, um Mehrwert zu schaffen und das Wachstum zu fördern.