Kommunikationsfähigkeiten sind ein wichtiger Faktor bei unternehmerischen Entscheidungen und ein Treiber für erfolgreiche Geschäftsergebnisse. Es ist daher nicht verwunderlich, dass eine gute Kommunikation oft an erster Stelle der Fähigkeiten steht, die Arbeitgeber suchen, unabhängig von Job oder Branche. Wie gut Sie kommunizieren, beeinflusst alles – von kleinen Interaktionen mit Kollegen bis hin zum Abschluss großer Geschäfte. Und es ist ein entscheidender Kompetenzbereich für Führungskräfte.

Wenn man in der Technologiebranche an Kompetenzentwicklung denkt, kommt einem wahrscheinlich nicht als Erstes eine bessere Kommunikation in den Sinn. Tatsächlich ist sie aber entscheidend für alles, was wir in der IBM IT-Infrastruktur tun, um Kunden dabei zu helfen, anspruchsvolle Workloads zu bewältigen und in ihren Bereichen erfolgreich zu sein. IBM ist ein Unternehmen, das auf Grundwerten aufgebaut ist: Hingabe an den Erfolg eines jeden Kunden, Innovation, die zählt – für unser Unternehmen und für die Welt – sowie Vertrauen und persönliche Verantwortung in allen Beziehungen. Gute Kommunikation ist das Herzstück dieser Werte und wird auf allen Ebenen unseres Unternehmens benötigt.

Führung bedeutet zwischenmenschliche Interaktion und aus diesem Grund ist Kommunikation der Schlüssel. Wir arbeiten mit Menschen zusammen und versuchen, eine Gruppe von Menschen zu motivieren, gemeinsam eine Mission oder Aufgabe zu erfüllen. Im alltäglichen beruflichen Umgang – von Meetings über Absatzschancen bis hin zu technischen Kundenprojekten – treffen Stakeholder mit unterschiedlichen Prioritäten, Bedürfnissen und Interessen aufeinander. Gute Kommunikation kann uns helfen, all diese unterschiedlichen Interessen zu berücksichtigen und Entscheidungen zu treffen, die unseren kollektiven Zielen am besten dienen. Wir sind erfolgreich, wenn wir gut zuhören, wertvolle Erkenntnisse bieten und Raum dafür schaffen, dass alle Stimmen gehört werden.