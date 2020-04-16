Kommunikationsfähigkeiten sind ein wichtiger Faktor bei unternehmerischen Entscheidungen und ein Treiber für erfolgreiche Geschäftsergebnisse. Es ist daher nicht verwunderlich, dass eine gute Kommunikation oft an erster Stelle der Fähigkeiten steht, die Arbeitgeber suchen, unabhängig von Job oder Branche. Wie gut Sie kommunizieren, beeinflusst alles – von kleinen Interaktionen mit Kollegen bis hin zum Abschluss großer Geschäfte. Und es ist ein entscheidender Kompetenzbereich für Führungskräfte.
Wenn man in der Technologiebranche an Kompetenzentwicklung denkt, kommt einem wahrscheinlich nicht als Erstes eine bessere Kommunikation in den Sinn. Tatsächlich ist sie aber entscheidend für alles, was wir in der IBM IT-Infrastruktur tun, um Kunden dabei zu helfen, anspruchsvolle Workloads zu bewältigen und in ihren Bereichen erfolgreich zu sein. IBM ist ein Unternehmen, das auf Grundwerten aufgebaut ist: Hingabe an den Erfolg eines jeden Kunden, Innovation, die zählt – für unser Unternehmen und für die Welt – sowie Vertrauen und persönliche Verantwortung in allen Beziehungen. Gute Kommunikation ist das Herzstück dieser Werte und wird auf allen Ebenen unseres Unternehmens benötigt.
Führung bedeutet zwischenmenschliche Interaktion und aus diesem Grund ist Kommunikation der Schlüssel. Wir arbeiten mit Menschen zusammen und versuchen, eine Gruppe von Menschen zu motivieren, gemeinsam eine Mission oder Aufgabe zu erfüllen. Im alltäglichen beruflichen Umgang – von Meetings über Absatzschancen bis hin zu technischen Kundenprojekten – treffen Stakeholder mit unterschiedlichen Prioritäten, Bedürfnissen und Interessen aufeinander. Gute Kommunikation kann uns helfen, all diese unterschiedlichen Interessen zu berücksichtigen und Entscheidungen zu treffen, die unseren kollektiven Zielen am besten dienen. Wir sind erfolgreich, wenn wir gut zuhören, wertvolle Erkenntnisse bieten und Raum dafür schaffen, dass alle Stimmen gehört werden.
Seien Sie authentisch. Wenn eine Führungskraft mit einem Team kommuniziert, ist es wichtig, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Das Aufbauen von Vertrauen kann ein Unternehmen zusammenbringen und Teams gemeinsam voranbringen. Die Grundlage für Vertrauen bildet die Kommunikation – seien Sie respektvoll, selbstlos, empathisch und klar. Vermitteln Sie ein Gefühl der Sinnhaftigkeit, setzen Sie sich für Ihre Leute ein und halten Sie sich hierbei an hohe ethische Standards.
Hören Sie mehr zu als Sie sprechen. Zuhören ist eine wertvolle Fähigkeit, die man sowohl im Umgang mit Kollegen und Geschäftspartnern als auch in persönlichen Beziehungen üben sollte. Reflektierendes Zuhören bezeichnet die Fähigkeit, jemandem zuzuhören und dann dessen Sichtweise zurückzuspiegeln. Es hilft, das Gesagte zu bestätigen und etwaige Missverständnisse auszuräumen. In jeder Situation, in der man versucht, gemeinsame Ziele zu erreichen, kann diese Art des gezielten Zuhörens das gegenseitige Verständnis und bessere Ergebnisse fördern.
Sprechen Sie zielgerichtet und steigern Sie den Wert von Gesprächen. Wenn Sie an der Reihe sind zu sprechen, kommunizieren Sie auf durchdachte, vorbereitete, gut strukturierte und prägnante Weise. Wir alle haben schon einmal Meetings erlebt, in denen einige Personen zu viel geredet haben oder gesprochen haben, ohne wirklich einen Mehrwert zu schaffen. Jeder kann zu einem durchdachteren Austausch beitragen, indem er vorausschauend denkt, vorbereitet zu den Meetings kommt und nur dann das Wort ergreift, wenn er etwas von Wert beizutragen hat.
Schaffen Sie Raum für unterschiedliche Stimmen. Es ist allgemein bekannt, dass Vielfalt die Innovation und finanzielle Ergebnisse fördert. Im Laufe seiner Geschichte hat sich IBM stets dafür eingesetzt, vielfältige Stimmen einzubeziehen, und wurde beispielsweise für seine Führungsrolle bei der Förderung von Frauen am Arbeitsplatz ausgezeichnet. (Das Team, das ich leite, setzt sich ebenfalls für die Förderung der Geschlechtergleichstellung ein.) Effektive Kommunikation in einem Unternehmen erfordert Raum für alle Stimmen, nicht nur für diejenigen, die mehr Macht haben.
Eine bessere Kommunikation führt zu einem tieferen Verständnis unserer dringenden Herausforderungen, was wiederum zu einer besseren Produktentwicklung, einer stärkeren technischen Zusammenarbeit und zufriedeneren Kunden führt. Wenn wir diese Kommunikationsfähigkeiten in der Interaktion mit Kunden anwenden, müssen wir uns nicht mehr allein auf Daten verlassen, sondern können stattdessen eine gemeinsame Wertschöpfung ermöglichen, die allen zugutekommt.
Die IT-Infrastruktur von IBM bildet die Grundlage für viele der weltweit größten Unternehmen, von führenden globalen Banken bis hin zu Supercomputing-Zentren für die Forschung. Server, Speicher und Software von IBM sind so konzipiert, dass sie diese Unternehmen bei der Bewältigung anspruchsvoller Workloads unterstützen und den Wert ihrer bestehenden Investitionen steigern. Wir stärken unsere Kunden, indem wir ihre Bedürfnisse verstehen und ihnen als vertrauenswürdige Berater zur Seite stehen – und das beginnt und endet mit effektiver Kommunikation. So führen wir.
