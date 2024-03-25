Eindämmung der Auswirkungen des Klimawandels bei Versicherungsunternehmen und anderen Finanzdienstleistern

In den letzten Jahren haben Finanzdienstleister erkannt, dass sie eine Entscheidungsfindung benötigen, die den Klimawandel berücksichtigt. Frühere Methoden reichen möglicherweise nicht aus, um neue Wetterlagen und extreme Wetterereignisse zu berücksichtigen.



Unternehmen können ihr Investitionsrisiko auch verringern, indem sie Wetter- und Klimadaten für ihre Investitionsentscheidungen nutzen. Wenn Unternehmen beispielsweise mit Energie handeln, können sie die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien auf der Grundlage der vorhergesagten Sonnen- und Windverhältnisse prognostizieren. Unternehmen können diesen dreistufigen Prozess anwenden, um die Auswirkungen des Klimawandels auf ihr Geschäft zu adressieren:

1. Tools zur genauen Bewertung potenzieller Klimaauswirkungen

IBM Environmental Intelligence modelliert 40 Jahre historischer Wetterphänomene. Es ermöglicht Forecasting auf diesen Zeitskalen:

Sofortige Wettervorhersage für die nächsten zwei Wochen

Nebensaisonale Skala mit Forecasting für ein Jahr im Voraus

Klimaskala, Modellierung bis zum Jahr 2100

Mithilfe einer grafischen Benutzeroberfläche (GUI) können Finanzdienstleistungsunternehmen Immobilien im Kontext der Klimarisiken an ihrem jeweiligen Standort betrachten. Diese GUI ermöglicht eine umfassendere Risikobewertung bei der Prüfung einer Anwendung oder Hypothek. Finanzdienstleistungsunternehmen können das Tool für „Was-wäre-wenn?“-Analysen nutzen, um die Wahrscheinlichkeit verschiedener Klimaszenarien besser zu verstehen und Minderungspläne zur Bekämpfung extremer Wetterrisiken zu entwickeln.

2. Erstellung einer operativen Strategie zur Nutzung von Wetterdaten

Ein neues oder erweitertes Team muss möglicherweise die Wetterdaten im gesamten Unternehmen in vollem Umfang nutzen. Unternehmen müssen möglicherweise ihre Risiko-Bewertung und Portfolio-Managementpraktiken überarbeiten, um Klimarisiken und -chancen einzubeziehen. Unternehmen können Wetterdaten nutzen, um Schadensbewertungen zu erstellen, Risikobewerter vor Ort zu unterstützen und Versicherungsbetrug aufzudecken. Auch Entscheidungsträger im Investitionsbereich benötigen Wetter- und Klimadaten, um fundiertere Handelsentscheidungen in Sektoren wie Energie, Landwirtschaft und Ernährung treffen zu können.

3. Kunden mit neuen Angeboten ansprechen

Durch den Austausch von Klimainformationen ergeben sich neue Möglichkeiten, Kunden zu gewinnen und zu binden. Versicherungsgesellschaften können beispielsweise ihre Kunden auf Bedrohungen aufmerksam machen, denen ihre Immobilien ausgesetzt sind, damit diese ihre Immobilien schützen können. Zum Schutz vor Waldbränden könnten Grundstückseigentümer Möbel und Vegetation rund um das Grundstück entfernen, die die Flammen auf das Gebäude übertragen könnten. In überschwemmungsgefährdeten Gebieten könnten sie Hochwasserschutzmaßnahmen und -einrichtungen hinzufügen. Auf diese Weise können Finanzdienstleistungsunternehmen ihr finanzielles Risiko reduzieren und gleichzeitig die Kundenzufriedenheit steigern.

Auch Finanzdienstleister können mit Hilfe von Wetter- und Klimadaten neue Produkte entwickeln. Wenn beispielsweise ein extremes Wetterereignis eintritt, bietet die parametrische Versicherung eine vereinbarte feste Zahlung an. Kunden können schneller bezahlt werden, da keine Schadensbewertung erforderlich ist.

Um auf Klimastörungen zu reagieren und das erhöhte Risiko durch extreme Wetterereignisse zu bewältigen, benötigen Finanzdienstleistungsunternehmen genaue Wettererkenntnisse. Die Bereitstellung dieser Erkenntnisse soll es Unternehmen ermöglichen, das mit Grundstücken oder Immobilien, an denen sie interessiert sind, verbundene Klimarisiko zu verstehen.

Wetterdaten helfen nicht nur, das Ausmaß der Verluste zu verringern, sondern schaffen auch neue Möglichkeiten. Forecasting zu erneuerbaren Energien kann Informationen für den Energiehandel liefern, und Versicherungsgesellschaften können Hausbesitzern dabei helfen, sowohl die Gefahren für ihre Immobilien als auch die Möglichkeiten zu deren Abwehr zu verstehen. Indem sie die Kosten extremer Wetterereignisse senken und neue Geschäftsmöglichkeiten nutzen, können Finanzdienstleister Wetterdaten in einen starken Wettbewerbsvorteil verwandeln.

