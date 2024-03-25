Eindämmung der Auswirkungen des Klimawandels bei Versicherungsunternehmen und anderen Finanzdienstleistern

Mit der Verschärfung der Auswirkungen des Klimawandels werden extreme Wetterereignisse immer häufiger und heftiger. In den USA kam es im Jahr 2023 zu 25 extremen Wetterereignissen, die jeweils Verluste von über einer Milliarde US-Dollar verursachten, mit Gesamtkosten von 73,8 Milliarden US-Dollar.
Diese Klimaereignisse bergen ein enormes Einflusspotenzial für Finanzinstitute. Im Jahr 2021 wurden die europäischen Länder Österreich, Deutschland, Belgien, die Niederlande und Luxemburg von schweren Überschwemmungen heimgesucht, die neben dem tragischen Verlust von Menschenleben Schäden in Höhe von 43 Milliarden US-Dollar verursachten. Laut Analysten von Berenberg sahen sich die einzelnen Versicherungsunternehmen mit geschätzten Schadenersatzforderungen von bis zu rund 300 Millionen US-Dollar konfrontiert. Nach Schätzungen von Berenberg beliefen sich die Rückversicherungsverluste auf 2 bis 3 Milliarden US-Dollar.
Auch für andere Finanzdienstleistungsunternehmen außerhalb des Versicherungssektors könnten als Kreditsicherheiten akzeptierte Immobilien klimabedingten Risiken ausgesetzt sein. Längerfristige regionale Risiken durch den Klimawandel können dennoch den Wert von Immobilien, die keinen Schaden erlitten haben, beeinträchtigen. Zu diesen Risiken können Bedrohungen durch Anstieg des Meeresspiegels, Waldbrände, Hitzewellen, Überschwemmungen oder andere Naturkatastrophen gehören.
Einige Unternehmen entscheiden sich möglicherweise dafür, nicht in bestimmte Regionen zu investieren, in denen die physischen Risiken erheblich zu hoch sind. Folglich würde ihr Markt schrumpfen.
Im gesamten Finanzsektor gibt es auf dem Weg zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft Übergangsrisiken zu berücksichtigen. Viele Finanzdienstleister werden ein bedeutendes Portfolio von Investitionen auf dem Aktienmarkt neu bewerten müssen. Die Finanzmärkte könnten Aktien in einigen kohlenstoffintensiven Sektoren neu bewerten, indem sie erneuerbare Energien fossilen Brennstoffen vorziehen. Investitionen in Unternehmen, die offenbar durch übermäßige Treibhausgas- oder Kohlenstoffemissionen zur globalen Erwärmung beitragen, anstatt sie zu mildern, könnten zu Reputationsschäden führen. Lieferketten- oder andere Geschäftsunterbrechungen aufgrund extremer Wetterbedingungen können sich ebenfalls auf die Bilanzen börsennotierter Unternehmen auswirken. Infolgedessen könnten Pensionsfonds und andere Aktienmarktinvestitionen nachteilig beeinflusst werden.
In den letzten Jahren haben Finanzdienstleister erkannt, dass sie eine Entscheidungsfindung benötigen, die den Klimawandel berücksichtigt. Frühere Methoden reichen möglicherweise nicht aus, um neue Wetterlagen und extreme Wetterereignisse zu berücksichtigen.
Unternehmen können ihr Investitionsrisiko auch verringern, indem sie Wetter- und Klimadaten für ihre Investitionsentscheidungen nutzen. Wenn Unternehmen beispielsweise mit Energie handeln, können sie die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien auf der Grundlage der vorhergesagten Sonnen- und Windverhältnisse prognostizieren. Unternehmen können diesen dreistufigen Prozess anwenden, um die Auswirkungen des Klimawandels auf ihr Geschäft zu adressieren:
IBM Environmental Intelligence modelliert 40 Jahre historischer Wetterphänomene. Es ermöglicht Forecasting auf diesen Zeitskalen:
Mithilfe einer grafischen Benutzeroberfläche (GUI) können Finanzdienstleistungsunternehmen Immobilien im Kontext der Klimarisiken an ihrem jeweiligen Standort betrachten. Diese GUI ermöglicht eine umfassendere Risikobewertung bei der Prüfung einer Anwendung oder Hypothek. Finanzdienstleistungsunternehmen können das Tool für „Was-wäre-wenn?“-Analysen nutzen, um die Wahrscheinlichkeit verschiedener Klimaszenarien besser zu verstehen und Minderungspläne zur Bekämpfung extremer Wetterrisiken zu entwickeln.
Ein neues oder erweitertes Team muss möglicherweise die Wetterdaten im gesamten Unternehmen in vollem Umfang nutzen. Unternehmen müssen möglicherweise ihre Risiko-Bewertung und Portfolio-Managementpraktiken überarbeiten, um Klimarisiken und -chancen einzubeziehen. Unternehmen können Wetterdaten nutzen, um Schadensbewertungen zu erstellen, Risikobewerter vor Ort zu unterstützen und Versicherungsbetrug aufzudecken. Auch Entscheidungsträger im Investitionsbereich benötigen Wetter- und Klimadaten, um fundiertere Handelsentscheidungen in Sektoren wie Energie, Landwirtschaft und Ernährung treffen zu können.
Durch den Austausch von Klimainformationen ergeben sich neue Möglichkeiten, Kunden zu gewinnen und zu binden. Versicherungsgesellschaften können beispielsweise ihre Kunden auf Bedrohungen aufmerksam machen, denen ihre Immobilien ausgesetzt sind, damit diese ihre Immobilien schützen können. Zum Schutz vor Waldbränden könnten Grundstückseigentümer Möbel und Vegetation rund um das Grundstück entfernen, die die Flammen auf das Gebäude übertragen könnten. In überschwemmungsgefährdeten Gebieten könnten sie Hochwasserschutzmaßnahmen und -einrichtungen hinzufügen. Auf diese Weise können Finanzdienstleistungsunternehmen ihr finanzielles Risiko reduzieren und gleichzeitig die Kundenzufriedenheit steigern.
Auch Finanzdienstleister können mit Hilfe von Wetter- und Klimadaten neue Produkte entwickeln. Wenn beispielsweise ein extremes Wetterereignis eintritt, bietet die parametrische Versicherung eine vereinbarte feste Zahlung an. Kunden können schneller bezahlt werden, da keine Schadensbewertung erforderlich ist.
Um auf Klimastörungen zu reagieren und das erhöhte Risiko durch extreme Wetterereignisse zu bewältigen, benötigen Finanzdienstleistungsunternehmen genaue Wettererkenntnisse. Die Bereitstellung dieser Erkenntnisse soll es Unternehmen ermöglichen, das mit Grundstücken oder Immobilien, an denen sie interessiert sind, verbundene Klimarisiko zu verstehen.
Wetterdaten helfen nicht nur, das Ausmaß der Verluste zu verringern, sondern schaffen auch neue Möglichkeiten. Forecasting zu erneuerbaren Energien kann Informationen für den Energiehandel liefern, und Versicherungsgesellschaften können Hausbesitzern dabei helfen, sowohl die Gefahren für ihre Immobilien als auch die Möglichkeiten zu deren Abwehr zu verstehen. Indem sie die Kosten extremer Wetterereignisse senken und neue Geschäftsmöglichkeiten nutzen, können Finanzdienstleister Wetterdaten in einen starken Wettbewerbsvorteil verwandeln.
