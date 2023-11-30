6 Strategien zur Anpassung an den Klimawandel, die jedes Unternehmen heute braucht

Es wird viel darüber diskutiert, wie Unternehmen ihre negativen Auswirkungen auf die Umwelt reduzieren können und sollten. Es ist zwar von entscheidender Bedeutung, dass wir uns weiterhin darauf konzentrieren, unseren aktuellen und zukünftigen Beitrag zum Klimawandel zu mindern, doch dürfen wir die schwerwiegenden Auswirkungen der bestehenden Klimagefahren nicht ignorieren. Risiken durch Waldbrände, Überschwemmungen, Hitze, Dürre und Wind waren schon immer ein Problem, aber der Klimawandel hat diese Risiken verschärft und sie für Unternehmen häufiger und unvorhersehbarer gemacht. Diese Situation erhöht den Bedarf für Unternehmen, ihre Nachhaltigkeitsstrategien an die Herausforderungen des Klimawandels anzupassen.
Wie wir im September 2023 in New York gesehen haben, können extreme Niederschläge schnell dazu führen, dass „Business as usual“ nicht mehr möglich ist, und einen Dominoeffekt mit weitreichenden Folgen auslösen. Als es in Brooklyn innerhalb von nur drei Stunden so viel regnete wie sonst in einem ganzen Monat, kam es zu Störungen im Straßen-, Brücken-, Tunnel-, Bahn-, Hafen- und Flughafenverkehr.
Extreme Wetterereignisse bedrohen nicht nur die Infrastruktur, sondern blockieren auch Transportwege, behindern den Warentransport und stören Lieferketten selbst in Regionen, die weit vom betroffenen Gebiet entfernt sind. Als während der Waldbrände in Kanada im Jahr 2023 die Sägewerke geschlossen wurden, traf die begrenzte Verfügbarkeit und der höhere Preis von Holz die Immobilienbranche in ganz Nordamerika besonders hart.
In Florida und Kalifornien, wo Hurrikane bzw. Waldbrände immer häufiger auftreten, entscheiden sich einige Versicherungsanbieter dafür, ihre Dienstleistungen in diesen Regionen vollständig einzustellen.
Hier sind sechs Strategien zur Anpassung an den Klimawandel, die Ihnen helfen können, Daten und Erkenntnisse für die Bewältigung und Minimierung der Auswirkungen von Klimarisiken zu gewinnen:
Prognostizieren Sie Klimawandelrisiken und die Auswirkungen kommender Wetterereignisse auf Ihren Geschäftsbetrieb. Im Einzelhandel können beispielsweise Prognosen zum künftigen Hochwasserrisiko für die Planung von Ladenstandorten, die Beschaffung von Rohstoffen und die Logistik der Lieferkette für Lagerbestände herangezogen werden.
Bereiten Sie sich auf die verschiedenen Auswirkungen von Wetter und Klimawandel auf Ihr Unternehmen vor. Im Stromversorgungssektor erhöht übermäßiger Bewuchs rund um Stromleitungen die Anfälligkeit für Schäden durch Stürme oder Waldbrände. Die Kenntnis der Wachstumsraten der Vegetation entlang des Netzes hilft bei der effektiven Planung des Vegetationsmanagements.
Schützen Sie Ihre Assets und gewährleisten Sie die Geschäftskontinuität vor, während und nach einem Unwetterereignis. Identifizieren Sie zum Beispiel proaktiv risikoreiche Assets und entwickeln Sie einen Notfallplan. Sollten diese Assets betroffen sein, erstellen und dokumentieren Sie Protokolle für Risikoszenarien und führen Sie eine routinemäßige Risikoszenarienplanung durch, die mehrere alternative Logistikrouten und Transportmethoden umfasst.
Reduzieren Sie Risiken, indem Sie wirtschaftliche und ökologische Schäden durch Unwetterereignisse proaktiv minimieren. Ein Versicherer könnte beispielsweise eine SMS-Warnung versenden, in der er Versicherungsnehmern rät, ihre Fahrzeuge vor einem vorhergesagten Hagelsturm wegzufahren.
Verwalten Sie Ihren CO₂-Fußabdruck, indem Sie die CO₂-Emissionen Ihres Unternehmens in den Bereichen Scope 1, Scope 2 und Scope 3 verstehen. Auf diese Weise modellieren Sie Ihre Energieversorgung, um den Übergang zu erneuerbaren Energien zu steuern und zu beschleunigen.
Verbessern Sie die Entscheidungsfindung in Echtzeit, um Kosten zu senken, die Effizienz zu steigern und Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen. Investieren Sie zum Beispiel in Technologie, die es Ihnen ermöglicht, den aktuellen Zustand von Assets einzusehen und notwendige Anpassungen aus der Ferne und schnell vorzunehmen.
Während die Verringerung der negativen Auswirkungen auf die Umwelt für viele Unternehmen ein zentrales Anliegen ist, sollte die Anpassung an den Klimawandel und die damit verbundenen Risiken auch eine geschäftliche Priorität sein. Klimagefahren betreffen alle, unabhängig von Branchen, Geografie, Geschäftsreife oder Engagement für Nachhaltigkeitsziele. Ein proaktiver Ansatz zur Minderung der Klimarisiken Ihres Unternehmens besteht darin, über die neuesten Entwicklungen im Bereich Nachhaltigkeit informiert zu bleiben.
