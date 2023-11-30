6 Strategien zur Anpassung an den Klimawandel, die jedes Unternehmen heute braucht

Hier sind sechs Strategien zur Anpassung an den Klimawandel, die Ihnen helfen können, Daten und Erkenntnisse für die Bewältigung und Minimierung der Auswirkungen von Klimarisiken zu gewinnen:



Wettervorhersagen erstellen

Prognostizieren Sie Klimawandelrisiken und die Auswirkungen kommender Wetterereignisse auf Ihren Geschäftsbetrieb. Im Einzelhandel können beispielsweise Prognosen zum künftigen Hochwasserrisiko für die Planung von Ladenstandorten, die Beschaffung von Rohstoffen und die Logistik der Lieferkette für Lagerbestände herangezogen werden.

Verstehen Sie die Auswirkungen auf das Geschäft

Bereiten Sie sich auf die verschiedenen Auswirkungen von Wetter und Klimawandel auf Ihr Unternehmen vor. Im Stromversorgungssektor erhöht übermäßiger Bewuchs rund um Stromleitungen die Anfälligkeit für Schäden durch Stürme oder Waldbrände. Die Kenntnis der Wachstumsraten der Vegetation entlang des Netzes hilft bei der effektiven Planung des Vegetationsmanagements.

Seien Sie anpassungsfähig beim Wetterschutz

Schützen Sie Ihre Assets und gewährleisten Sie die Geschäftskontinuität vor, während und nach einem Unwetterereignis. Identifizieren Sie zum Beispiel proaktiv risikoreiche Assets und entwickeln Sie einen Notfallplan. Sollten diese Assets betroffen sein, erstellen und dokumentieren Sie Protokolle für Risikoszenarien und führen Sie eine routinemäßige Risikoszenarienplanung durch, die mehrere alternative Logistikrouten und Transportmethoden umfasst.

Entwickeln Sie proaktive Lösungen

Reduzieren Sie Risiken, indem Sie wirtschaftliche und ökologische Schäden durch Unwetterereignisse proaktiv minimieren. Ein Versicherer könnte beispielsweise eine SMS-Warnung versenden, in der er Versicherungsnehmern rät, ihre Fahrzeuge vor einem vorhergesagten Hagelsturm wegzufahren.

Reduzieren Sie Ihren CO₂-Fußabdruck

Verwalten Sie Ihren CO₂-Fußabdruck, indem Sie die CO₂-Emissionen Ihres Unternehmens in den Bereichen Scope 1, Scope 2 und Scope 3 verstehen. Auf diese Weise modellieren Sie Ihre Energieversorgung, um den Übergang zu erneuerbaren Energien zu steuern und zu beschleunigen.

Treffen Sie effiziente Entscheidungen

Verbessern Sie die Entscheidungsfindung in Echtzeit, um Kosten zu senken, die Effizienz zu steigern und Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen. Investieren Sie zum Beispiel in Technologie, die es Ihnen ermöglicht, den aktuellen Zustand von Assets einzusehen und notwendige Anpassungen aus der Ferne und schnell vorzunehmen.

Während die Verringerung der negativen Auswirkungen auf die Umwelt für viele Unternehmen ein zentrales Anliegen ist, sollte die Anpassung an den Klimawandel und die damit verbundenen Risiken auch eine geschäftliche Priorität sein. Klimagefahren betreffen alle, unabhängig von Branchen, Geografie, Geschäftsreife oder Engagement für Nachhaltigkeitsziele. Ein proaktiver Ansatz zur Minderung der Klimarisiken Ihres Unternehmens besteht darin, über die neuesten Entwicklungen im Bereich Nachhaltigkeit informiert zu bleiben.