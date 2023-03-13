CFOs sind die neuen ESG-Storyteller

Bereit oder nicht, hier kommen sie. Für Unternehmen auf der ganzen Welt stehen verbindliche regulatorische Offenlegungen in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) bevor. Weltweit haben Regierungen bereits Berichtspflichten eingeführt, die den Empfehlungen der Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) entsprechen, darunter auch die Regierungen von Kanada, Brasilien, der EU, Hongkong, Japan, Neuseeland, Singapur und der Schweiz. Darüber hinaus trat im Januar 2023 das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) in Kraft. In den USA erwägt die Securities and Exchange Commission (SEC) neue Anforderungen für börsennotierte Unternehmen, die bereits im Januar 2024 in Kraft treten könnten.

Im Rahmen der ESG-Offenlegung müssen Unternehmen eine Vielzahl sich ständig weiterentwickelnder Faktoren analysieren und darüber Bericht erstatten. Die SEC-Vorschriften würden börsennotierte Unternehmen zur Offenlegung ihrer Treibhausgasemissionen (kurzfristig für ihre eigenen Betriebe und Versorgungsunternehmen und künftig für ihre gesamte Lieferkette) sowie ihrer Ziele und Übergangspläne zur Emissionsreduzierung verpflichten. Unternehmen müssten zudem über mögliche Gefährdungen durch extreme Wetterereignisse wie Hurrikane, Hitzewellen, Waldbrände und Dürre berichten und darlegen, wie sie diese Risiken bewerten.

In der EU verlangt die im Jahr 2024 in Kraft getretene Richtlinie über die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) noch detailliertere Angaben darüber, wie sich das Geschäftsmodell und die Aktivitäten eines Unternehmens auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie Umweltgerechtigkeit und Menschenrechte auswirken. „Man kann nicht warten, bis die Vorschriften in Kraft treten“, erklärt Adam Thompson, Global Sustainable Finance and ESG Reporting Offerings Lead, IBM Consulting. „Diese Reise muss jetzt angetreten werden.“