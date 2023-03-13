CFOs sind die neuen ESG-Storyteller

Bereit oder nicht, hier kommen sie. Für Unternehmen auf der ganzen Welt stehen verbindliche regulatorische Offenlegungen in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) bevor. Weltweit haben Regierungen bereits Berichtspflichten eingeführt, die den Empfehlungen der Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) entsprechen, darunter auch die Regierungen von Kanada, Brasilien, der EU, Hongkong, Japan, Neuseeland, Singapur und der Schweiz. Darüber hinaus trat im Januar 2023 das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) in Kraft. In den USA erwägt die Securities and Exchange Commission (SEC) neue Anforderungen für börsennotierte Unternehmen, die bereits im Januar 2024 in Kraft treten könnten.
Im Rahmen der ESG-Offenlegung müssen Unternehmen eine Vielzahl sich ständig weiterentwickelnder Faktoren analysieren und darüber Bericht erstatten. Die SEC-Vorschriften würden börsennotierte Unternehmen zur Offenlegung ihrer Treibhausgasemissionen (kurzfristig für ihre eigenen Betriebe und Versorgungsunternehmen und künftig für ihre gesamte Lieferkette) sowie ihrer Ziele und Übergangspläne zur Emissionsreduzierung verpflichten. Unternehmen müssten zudem über mögliche Gefährdungen durch extreme Wetterereignisse wie Hurrikane, Hitzewellen, Waldbrände und Dürre berichten und darlegen, wie sie diese Risiken bewerten.
In der EU verlangt die im Jahr 2024 in Kraft getretene Richtlinie über die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) noch detailliertere Angaben darüber, wie sich das Geschäftsmodell und die Aktivitäten eines Unternehmens auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie Umweltgerechtigkeit und Menschenrechte auswirken. „Man kann nicht warten, bis die Vorschriften in Kraft treten“, erklärt Adam Thompson, Global Sustainable Finance and ESG Reporting Offerings Lead, IBM Consulting. „Diese Reise muss jetzt angetreten werden.“
CFOs sind nun verantwortlich für eine transparente Kommunikation darüber, wie die Nachhaltigkeit und die Nachhaltigkeitsmetriken eines Unternehmens mit finanziellen Offenlegungen verknüpft sind. Dies deutet auf eine umfassendere Entwicklung der Rolle der Finanzfunktion im Geschäft hin. „Finanzführungskräfte haben sich von Erbsenzählern zu Geschichtenerzählern entwickelt“, betont Monica Proothi, Global Finance Transformation Lead bei IBM Consulting. „Sie informieren nicht nur das Unternehmen, sondern arbeiten mit dem Unternehmen zusammen, um Daten in Erkenntnisse umzuwandeln, die strategische Ambitionen vorantreiben, einschließlich der Führungsagenda rund um Nachhaltigkeit.“
Die Finanzvorstände stehen unter Druck, in ihren Finanzabteilungen die Fähigkeit zu einer hochwertigen ESG-Berichterstattung und -Kommunikation aufzubauen. Eine unzureichende Leistung in dieser Funktion birgt ein deutliches Risiko. „Der Zugang zu Kapital wird sich verändern“, betont Thompson. Laut einer Studie des IBM Institute for Business Value aus dem Jahr 2022 sahen sich die meisten befragten CEOs einem starken Druck seitens der Investoren ausgesetzt, die Transparenz in Bezug auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie Emissionen, Ressourcennutzung, faire Arbeitsbedingungen und ethische Beschaffung zu verbessern. Da die ESG-Berichterstattung immer häufiger vorkommt, werden Details wie diese dazu herangezogen, die Qualität einer Investition zu bestimmen. „Sie werden eine ESG-Risikobewertung erhalten, genau wie Sie eine Bonitätsbewertung erhalten“, erklärt Thompson.
Es ist wichtig, dass wir unsere Bemühungen um nachhaltige Finanzberichterstattung und ESG-Berichterstattung für den CFO weiterhin relevant gestalten. Der zunehmende Fokus auf Datenkonvertierung muss nachhaltige Finanzierungsansätze in den Prozess integrieren. Wir wissen, dass auch der CFO bei dieser Transformation eine führende Rolle spielen wird, doch einige betrachten Nachhaltigkeit derzeit noch eher einseitig, nämlich nur als Betriebs- oder Compliance-Problem.
Thompson warnt davor, dass viele Unternehmen Abkürzungen nehmen, Daten für Berichte selektiv auswählen oder sich auf Schätzungen und sekundäre Quellen verlassen. Das ist nichts anderes als Greenwashing, was ein Reputationsrisiko darstellt und Unternehmen nicht auf die zunehmend umfassenden Offenlegungspflichten vorbereitet. Eine hochwertige ESG-Berichterstattung erfordert echte Transparenz, nicht nur in Bezug auf die eigenen Aktivitäten eines Unternehmens, sondern auch in Bezug auf die seiner Lieferanten.
Thompson nennt dies „unter der Oberfläche nachsehen“ und obwohl dies neue Technologien und Funktionen erfordert, wird es letztendlich den Wert steigern und neue Möglichkeiten eröffnen. CFOs müssen sich den neuen Herausforderungen und Erwartungen stellen, die durch die sich schnell entwickelnden Vorschriften entstehen.
Proothi rät CFOs: „Groß denken, klein anfangen und schnell handeln.“ Schnelle Erfolge schaffen Mehrwert, der in größere Initiativen reinvestiert werden kann, und die Aufteilung der Transformation in kleine Schritte hilft den Mitarbeitern, Veränderungen anzunehmen. Laut Proothi ist es oft hilfreich, ein spezielles Transformationsbüro einzurichten, um den Prozess zu orchestrieren. Dazu kann die Verwaltung von Weiterbildungsprogrammen, die Koordinierung neuer Initiativen, die Bewertung der Erfahrungen der Mitarbeiter und die Sicherstellung gehören, dass der Fortschritt nicht durch „Veränderungsmüdigkeit“ beeinträchtigt wird.
Process Mining ist einer der ersten Schritte, die Proothi und Thompson bei der Transformation des Finanzwesens empfehlen. „Es zeigt den optimalen Weg und dann alle Varianten, die Kunden sehen, was letztendlich zu einem großen Durcheinander führt“, so Proothi. Durch die Optimierung von Prozessen erhält Ihre Belegschaft die nötigen Kapazitäten, um die anspruchsvollen Aufgaben der Datenorchestrierung und -interpretation zu bewältigen. Proothi empfiehlt unter anderem die Nutzung von Lösungen von Celonis, die Nachhaltigkeit operationalisieren können, indem sie Echtzeit-Schemata der tatsächlichen Funktionsweise eines Unternehmens liefern. Dies hilft dabei, Engpässe in der Lieferkette zu identifizieren, Workflows neu auszurichten und versteckte Ineffizienzen aufzudecken.
ERP-Systeme (Enterprise Resource Planning) sind ein gutes Tool zur Erfassung hochwertiger Daten, „aber sie verfügen über keine integrierten Nachhaltigkeits- oder Datenobjekte“, erklärt Thompson. „Überlegen Sie, wie Sie Ihr ERP-System erweitern, verbessern oder ergänzen können.“ Und Altlast-Datenspeicher reichen nicht mehr aus. „Data Lakes sind heute eher Datensümpfe“, so Proothi. Data-Mesh- und Data-Fabric-Lösungen tragen dazu bei, dass Daten sauber, aktuell und zugänglich sind.
Die sich wandelnden Anforderungen der Finanzabteilung erfordern eine Reihe von Fähigkeiten, über die viele Finanzexperten noch nicht verfügen. „Man wird nie eine Person finden, die alle erforderlichen Fähigkeiten mitbringt“, betont Proothi. Durch die Kombination von Mitarbeitern mit traditionellen Buchhaltungskenntnissen und Mitarbeitern mit Erfahrung in den Bereichen Nachhaltigkeit und Kommunikation werden Teams in die Lage versetzt, neue Aufgaben zu übernehmen, da sie sich gegenseitig bei der Weiterbildung unterstützen.
Integrierte KI-gestützte Plattformen wie IBM Envizi ESG Suite umfassen Asset-Management- und Lieferkettenmanagementlösungen, die Unternehmen dabei helfen, eine breite Palette von Umweltdaten zu erfassen und zusammenzustellen. Für CFOs ist vielleicht noch wichtiger, dass sie diese Daten in verständliche Ergebnisse umwandeln, die die erforderliche Transparenz bieten, um effektive Entscheidungen über Nachhaltigkeitsrisiken und -chancen zu treffen. IBM arbeitet außerdem mit FRDM zusammen, einer Plattform, die Data Science, maschinelles Lernen und KI nutzt, um ESG-Risiken in der globalen Lieferkette aufzuzeigen und echte Transparenz zu schaffen, selbst bei komplexen Themen wie fairer Arbeit.
Vorbei sind die Zeiten, in denen die Finanzabteilung lediglich für den Quartalsabschluss zuständig war. „Die Rolle des CFO hat sich komplett geändert“, betont Proothi. Was früher eine reine Buchhaltungsaufgabe war, bietet heute Möglichkeiten für strategische Führungsaufgaben und die Vereinbarkeit von Nachhaltigkeit und Rentabilität. CFOs der Zukunft können Finanzfunktionen neu gestalten, um die Leistung zu steigern und überzeugende Geschichten zu erzählen, um die Geschäftstätigkeit eines Unternehmens mit seinen übergeordneten Zielen und Werten in Einklang zu bringen.
