Obwohl die Regulierung von CBDC-Systemen von der lokalen Gerichtsbarkeit abhängt, teilen die Systeme viele der gleichen funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen. Zum Beispiel impliziert der kritische Einfluss der CBDC-Infrastruktur auf das monetäre Angebot, dass es von Zentralbanken verwaltet werden sollte. Die Anforderungen an Robustheit und Resilienz, die mit der kritischen Natur eines CBDC-Systems verbunden sind, erfordern jedoch eine dezentrale Steuerung, eine geografisch verteilte Bereitstellung des Systems und einen unabhängigen Betrieb der verschiedenen Systemteile.

Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und effiziente Streitbeilegungsfunktionen erfordern Transparenz, Nachprüfbarkeit und Nichtabstreitbarkeit. Vorschriften wie die Anti-Geldwäsche-Richtlinie (AML) oder Bemühungen, die sich auf Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (CFT) konzentrieren, schreiben vor, dass verdächtige Zahlungstransaktionen erkannt, ihrer Herkunft zugeordnet und den zuständigen Behörden gemeldet werden. Alternativ betont die überarbeitete EU-Zahlungsdiensterichtlinie (PSD2) die Bedeutung der Betrugserkennung und Streitbeilegung. Darüber hinaus sollte ein CBDC-System mit bestehenden Zahlungs-, Abwicklungs- und Liquiditätsinfrastrukturen sowie anderen CBDC-Systemen und aufkommenden Digital Asset-Systemen interagieren.

Die Leistung und Skalierbarkeit des Systems sind entscheidend für seine Akzeptanz und Nutzung. Dies ist wichtig für eine CBDC-Großhandelsplattform, die über die Abwicklung hinaus auch für andere Anwendungen genutzt werden soll. CBDC-Systeme für den Einzelhandel sollten mit bestehenden Zahlungsdiensten konkurrieren können und Millionen von Benutzertransaktionen bewältigen. Dies bedeutet, dass in Spitzenzeiten Zehntausende von Transaktionen pro Sekunde (TPS) verarbeitet werden können.

Der Datenschutz bei Zahlungstransaktionen ist ebenfalls wichtig. Datenschutz bezieht sich auf das Recht der Dateneigentümer, zu kontrollieren, wer auf ihre Transaktionsdaten zugreifen kann. Beispielsweise legt PSD2 fest, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten der DSGVO und ihren Grundsätzen der Datenminimierung entsprechen muss, welche die Erhebung personenbezogener Daten auf das für die Transaktionsabwicklung notwendige Maß beschränken. Das kann auf verschiedene Arten interpretiert werden. Ein konservativer Ansatz zur Datenminimierung stellt sicher, dass Zahlungsvorgänge verarbeitet werden, ohne dass Informationen über die Transaktionspartner oder die Werte der Transaktionen preisgegeben werden. Dies erschwert die Überwachung und Prüfung von Transaktionen. Ein freizügiger Ansatz offenbart den Wert der Zahlungen und möglicherweise die Identität des Zahlers und des Zahlungsempfängers.

Ein fortschrittliches CBDC-System sollte unterschiedliche Interpretationen des Datenschutzes sowie alle anderen Anforderungen, einschließlich Leistung und Überprüfbarkeit, berücksichtigen. Mit der Weiterentwicklung der Technologie ändern sich auch die Datenschutzbestimmungen und -anforderungen - und diese Flexibilität sollte berücksichtigt werden.