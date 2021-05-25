Liegt die Zukunft der Fintech-Branche wirklich in Blockchain-basierten Smart Contracts?

Heute sind Smart Contracts verfügbar, um viele Finanz- und Geschäftsprozesse zu optimieren. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um selbstausführende, selbstverstärkende Protokolle, die durch ausdrückliche Bedingungen geregelt werden.
Auf der Blockchain können Smart Contracts komplexe Prozesse mit mehreren Zwischenhändlern optimieren, wodurch sie zu einem der beliebtesten und meistdiskutierten Themen in der Blockchain-Branche geworden sind. Sie ermöglichen die Durchführung zuverlässiger Transaktionen ohne die Beteiligung Dritter.
Smart Contracts stellen eine völlig andere Herangehensweise an Verträge dar. Anstatt dass zwei Parteien Duplikate eines Papiervertrags unterzeichnen, gewährleisten Smart Contracts die Einhaltung der Bestimmungen durch Blockchain-Technologie. Dadurch werden die Kosten gesenkt und der Vertragsverhandlungsprozess vereinfacht.
Ein Smart Contract funktioniert über einen ausführbaren Code, der auf der Blockchain läuft, um eine Vereinbarung zwischen nicht vertrauenswürdigen Parteien ohne die Beteiligung einer vertrauenswürdigen dritten Partei zu ermöglichen und durchzusetzen. Dieser Code definiert die Mechanismen der Transaktion und ist die letzte Instanz für die Bedingungen. Die lesbaren Vertragsbedingungen werden in Computercode kompiliert, der in einem Netzwerk ausgeführt werden kann.
Ein Netzwerk von Computern führt die Aktionen aus, sobald die vorgegebenen Bedingungen erfüllt und verifiziert wurden. Die Blockchain wird dann aktualisiert, sobald die Transaktion abgeschlossen ist. Sobald die Transaktion in einen Block aufgenommen wurde, wird der Smart Contract initiiert und ist dann unwiderruflich.
Transaktionen zwischen Parteien in den aktuellen Systemen erfolgen zentralisiert, was jedoch mit hohen Transaktionsgebühren und Sicherheitsbedenken verbunden ist. Smart Contracts machen Zwischenhändler und die Durchsetzung von Verträgen überflüssig.
Smart Contracts können Branchen wie Finanzen, Immobilien, Einzelhandelslieferketten, Telekommunikation oder Fertigung radikal verändern, indem sie die Art und Weise verändern, wie internationale Geschäfte und Handel abgewickelt werden. Sie verbessern die Effizienz und Geschwindigkeit der Abwicklung von Geschäftsbeziehungen und ermöglichen vollständige Transaktionstransparenz. Weitere Vorteile sind eine verbesserte Sicherheit, da alle Aktionen aufgezeichnet werden.
Bei der Blockchain besteht das Ziel eines Smart Contracts darin, eine Reihe von Anweisungen auszuführen, die letztendlich den Geschäfts- und Handelsverkehr zwischen anonymen Parteien vereinfachen. Blockchain ist eine verteilte Datenbank, die alle jemals in einem Netzwerk stattgefundenen Transaktionen aufzeichnet. Durch die Reduzierung des Formalitätsaufwands und der Kosten herkömmlicher Methoden haben sich Smart Contracts zu einer grundlegenden Technologie in der Blockchain und zu einem Schlüsselelement des Ethereum-Netzwerks entwickelt.
Ethereum ist die am häufigsten verwendete Blockchain Platform für die Codierung und Abwicklung von Smart Contracts, da ihre Sprache die Funktion unterstützt, die Erstellung fortgeschrittenerer und maßgeschneiderter Verträge erleichtert. Diese Open-Source-Plattform verfügt über eines der größten verfügbaren Netzwerke von Entwicklern. Es gibt jedoch eine Reihe anderer Plattformen, die ähnliche Ergebnisse liefern, wie Aeternity, Cardano oder Qtum.
Die Blockchain ist die perfekte Umgebung für Smart Contracts, da die Daten niemals verloren, verändert oder gelöscht werden können. Darüber hinaus können laut Prognosen von Gartner Unternehmen, die Blockchain-Smart-Contracts – ob extern vorgeschrieben oder freiwillig eingeführt – nutzen, die Gesamtdatenqualität um 50 % steigern.
Smart Contracts können in dezentralen Anwendungen innerhalb der dezentralen Finanzwirtschaft (DeFi) gebündelt werden, um komplexere Funktionen auszuführen. Die Gültigkeit von Smart Contracts in der Finanztechnologie (FinTech) wird immer offensichtlicher. Diese neue Form der Vereinbarung verbessert die Genauigkeit und Überprüfung weltweiter Transaktionen, indem zwei einfache Konzepte zu einer überzeugenden Idee kombiniert werden.
Smart Contracts werden nach wie vor in der Finanzbranche am weitesten verbreitet, da sie das Problem des Vertrauens in bedingte Transaktionen lösen. Zahlungsabwicklung, Clearing/Abrechnung von Finanzinstrumenten, Handelsfinanzierung sowie regulatorische Technologien profitieren alle stark von Smart Contracts.
Da Fintech-Giganten wie PayPal bereits in Kryptowährungen einsteigen, könnten wir bald erleben, wie sich digitale Finanzunternehmen zu etwas Neuem wandeln. Dies könnte eine potenziell kluge Investition sein, die es zu erwägen gilt, da wir möglicherweise Zeugen einer neuen Generation von Finanzprodukten werden. Laut Berichten plant PayPal die Einführung einer Krypto-„Super-App“, die mit Smart Contracts experimentiert und Blockchains testet, um Zahlungen und andere Transaktionen zu verbessern.
Smart Contracts bieten Transparenz im FinTech-Bereich, ohne dabei die Glaubwürdigkeit zu beeinträchtigen. Durch die Dezentralisierung der Überprüfung von Vertragsbedingungen sind die Vertragspartner einander gegenüber stärker haftbar.
Mit erhöhter Transparenz dominieren Plattformen wie WeBull oder Robinhood die FinTech-Landschaft, indem sie Zugang zu Investitionen bieten, die zuvor unerreichbar schienen. Angesichts des Robinhood-Debakels entscheiden sich Einzelhandelsanleger jedoch für alternative Plattformen mit ähnlichen Funktionen. Beispielsweise verfügt die an der Nasdaq notierte Freedom Holding Corp. (FRHC) über eine Plattform, die es Privatanlegern ermöglicht, Aktien zu kaufen und an ausgewählten Börsengängen teilzunehmen – allerdings erst ab einer finanziellen Schwelle von mindestens 2.000 US-Dollar bei Börsengängen. Einige Privatanleger wenden sich traditionelleren Plattformen wie TD Ameritrade, E*TRADE und Fidelity zu. Alle diese Anbieter bieten ähnliche Funktionen wie Robinhood oder WeBull – allerdings mit geringfügigen Unterschieden und Alleinstellungsmerkmalen.
Smart Contracts führen Transaktionen automatisch nach vorgegebenen Regeln aus; die Transaktionen werden verschlüsselt und in einem verteilten, unveränderlichen Ledger gespeichert.
Dies birgt ein klares Potenzial für die Umgestaltung der Welt der Finanzverträge. Einzelpersonen können sich darauf verlassen, dass Informationen nicht zum persönlichen Vorteil verändert wurden.
Blockchain-Transaktionsdaten sind verschlüsselt, sodass Funktionen in einen Smart Contract integriert werden können, um automatisch Backups und Duplikate im Falle von Schäden, Datenverlusten oder Hacks zu erstellen. Da jeder einzelne Datensatz mit vorherigen Datensätzen in einem verteilten Ledger verbunden ist, müsste die gesamte Kette geändert werden, um einen einzigen Datensatz zu ändern.
Hinzu kommt ein gewisses Maß an Sicherheit, da Smart Contracts automatisch ausgeführt werden, sodass keine Zeit für die Bearbeitung von Papierkram oder die Korrektur von Fehlern aufgewendet werden muss, die manuell in die Dokumente geschrieben wurden. Smart Contracts können innerhalb von Minuten zu einem Bruchteil der Kosten ausgeführt werden.
Die Automatisierung des Flusses von Digital Assets und Zahlungen kann neue Produkte und Geschäftsmodelle im Bereich FinTech fördern. Blockchain-basierte Smart Contracts senken die Überwachungs- und Durchsetzungskosten, sodass Finanzinstitute nicht mehr so stark auf die Infrastruktur der Finanzmärkte nach dem Handel angewiesen sind.
Insgesamt haben Blockchain-basierte Smart Contracts sicherlich das Potenzial, die Art und Weise, wie Verträge in verschiedenen Branchen geschlossen werden, grundlegend zu verändern, insbesondere im Bereich FinTech. Es wird jedoch einige Zeit dauern und weitere Entwicklungen erfordern, bis dieser Ansatz sich allgemein durchgesetzt hat.
