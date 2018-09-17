Bei künstlicher Intelligenz (KI) geht es nicht nur um Frameworks, Datenquellen und Pipelines – es geht auch um Menschen. Unternehmen, die sich auf eine KI-Reise begeben, haben viel größere Erfolgschancen, wenn sie die Unterstützung der Geschäftsleitung und die richtigen Talente in wichtigen KI-Rollen haben.

Sie kennen Ihr Unternehmen am besten und sind in der Lage, die richtigen Entscheidungen für Ihr Unternehmen zu treffen. Um Ihnen bei der Planung Ihrer KI-Reise zu helfen, finden Sie hier Vorschläge von IBM dazu, wer in Ihr KI-Team gehören sollte. Unsere Erfahrung zeigt, dass diese spezifischen Rollen besetzt werden sollten, um die Zustimmung zum Projekt zu gewinnen und eine erfolgreiche Lösung zu erzielen.