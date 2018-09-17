Bei künstlicher Intelligenz (KI) geht es nicht nur um Frameworks, Datenquellen und Pipelines – es geht auch um Menschen. Unternehmen, die sich auf eine KI-Reise begeben, haben viel größere Erfolgschancen, wenn sie die Unterstützung der Geschäftsleitung und die richtigen Talente in wichtigen KI-Rollen haben.
Sie kennen Ihr Unternehmen am besten und sind in der Lage, die richtigen Entscheidungen für Ihr Unternehmen zu treffen. Um Ihnen bei der Planung Ihrer KI-Reise zu helfen, finden Sie hier Vorschläge von IBM dazu, wer in Ihr KI-Team gehören sollte. Unsere Erfahrung zeigt, dass diese spezifischen Rollen besetzt werden sollten, um die Zustimmung zum Projekt zu gewinnen und eine erfolgreiche Lösung zu erzielen.
Unternehmen, die KI erfolgreich eingeführt haben, verfügen über eine starke Unterstützung der neuen Technologie durch die Führungsebene. Ein Sponsor aus der C-Suite kann eine aktive Rolle übernehmen, um sicherzustellen, dass KI-Projekte mit der Strategie Ihres Unternehmens übereinstimmen. Der Executive Sponsor ist für die Beschaffung der Startfinanzierung verantwortlich und kann mit Ihrem Lösungsanbieter als Projektleiter zusammenarbeiten.
Die Person in dieser Rolle, die manchmal auch als kognitive Lösungsarchitekt bezeichnet wird, ist für die Operationalisierung der gesamten Suite von Modellen für maschinelles Lernen und Deep Learning innerhalb des vorhandenen IT-Frameworks und der vorhandenen Systeme verantwortlich. Ähnlich wie Data Scientists verfügen auch Systemarchitekten über solide Kenntnisse dieser Modelle und ihrer Anwendung, allerdings mit einem stärker systemorientierten Fokus. Darüber hinaus müssen sie das Geschäft Ihres Unternehmens aus operativer Sicht verstehen.
Der Wert der Ausgabe von Modellen für maschinelles Lernen hängt stark von der Qualität, Tiefe und Breite der Daten ab. Die Sicherstellung der Datenqualität bedeutet, dass die Rolle des Dateningenieurs für Ihren KI-Erfolg von entscheidender Bedeutung ist. Dateningenieure sind für die Definition und Umsetzung der Integration von Daten in die gesamte KI-Architektur verantwortlich. Aufgrund der Komplexität dieser Aufgabe wird ein Teamansatz empfohlen. Zu den erforderlichen Fähigkeiten gehören Erfahrung mit Datenplattformen, einschließlich SQL- und NoSQL-Datenbanken.
Im Kern konzentriert sich Data Science darauf, Daten zu erkunden, um umsetzbare Informationen für Geschäftsentscheidungen zu gewinnen. Data Scientists verfügen in der Regel über einen breiten technologischen Hintergrund und oft über einen Abschluss in einem Bereich der Naturwissenschaften, Technik, Ingenieurwissenschaften und Mathematik (STEM). Der Job erfordert mathematische Begabung und Programmierkenntnisse sowie kritisches Denken und Problemlösungsfähigkeiten.
Entwicklungs-, Qualitätssicherungs- und Betriebsingenieure – zusammenfassend als DevOps bezeichnet – sind Experten mit Erfahrung sowohl in der Anwendungsentwicklung als auch in der Bereitstellung. DevOps-Entwickler arbeiten mit Architekten, Entwicklern, Data Engineers und dem Data Scientist zusammen, um sicherzustellen, dass Lösungen eingeführt und verwaltet werden.
Business-Analysten nutzen die Ergebnisse aus den Data-Science-Modellen und fungieren oft als „Übersetzer“ zwischen den Geschäftsanwendern und dem Team für maschinelles Lernen. Ein Business-Analyst könnte beispielsweise mit dem Marketingteam zusammenarbeiten, um zu verstehen, was das Team benötigt, um Kunden gezielt anzusprechen, und dann mit dem Team für maschinelles Lernen zusammenarbeiten, um deren Arbeit zu steuern.
In vielen Unternehmen können diese zentralen KI-Rollen durch Schulung und Weiterbildung der bestehenden Mitarbeiter und gegebenenfalls durch die Einstellung weiterer Mitarbeiter besetzt werden. Mitarbeiter benötigen möglicherweise auch Unterstützung, um die Ergebnisse des maschinellen Lernens als Teil ihrer täglichen Aktivitäten zu nutzen. Die Ausbildung der Mitarbeiter kann durch eine Kombination aus Präsenz- und Online-Kursen sowie praktischer Erfahrung erfolgen. Es empfiehlt sich, erfahrene Experten hinzuzuziehen, die mit den Mitarbeitern an der Umsetzung der ersten Anwendungsfälle arbeiten.
IBM bietet Komplettlösungen inklusive Beratungsleistungen, Schulungen, Tools, Plattformen und Support für Unternehmen, unabhängig davon, wo sie sich auf ihrer KI-Journey befinden. IBM Power Systems bietet ein Portfolio an KI-Plattformen, darunter beschleunigte Server mit integrierten GPUs für eine schnellere Entwicklung von KI und Erkenntnissen.
Machen Sie sich bereit, Fortschritte auf Ihrer KI-Journey zu machen und weitere Informationen über IBM Power Systems zu erhalten.
