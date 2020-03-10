Wenn Ihr Anwendungsfall einen speziellen Branchenjargon enthält, erfüllen vortrainierte Modelle möglicherweise nur einen Teil Ihrer Anforderungen. In verschiedenen Branchen haben manche Entitäten (Personen, Orte, Ereignisse usw.) unterschiedliche Bedeutungen, sodass ein Standardmodell diese Nuancen je nach Kontext möglicherweise nicht erfassen kann. Zum Beispiel kann das Wort „Premium“ das obere Ende einer Produktpalette bezeichnen oder die Zahlung, die im Austausch für eine Versicherungspolice geleistet wird. In Australien wird diese Versicherungsleistung als „die Deckung“ bezeichnet.

Ihr benutzerdefiniertes Modell kann so trainiert werden, dass es die zugrundeliegenden Nuancen, Bedeutungen und Beziehungen versteht, die für Ihren Anwendungsfall und Ihre Branche spezifisch sind. Wie oben beschrieben, können Sie dem Modell beibringen, was das Wort „Premium“ im Kontext Ihres Unternehmens bedeutet. Diese Modelle können auf verschiedene Weise erstellt werden, und Sie müssen kein Data Scientist oder Softwareentwickler sein, um sie zu erstellen. Dank der codefreien Tools benötigen Sie lediglich Fachwissen. Ein Fachexperte (SME) definiert, welche Informationen im Modell relevant sind, lädt Dokumente für Schulungszwecke hoch und wählt dann Beispiele, oft auch Annotationen genannt, innerhalb dieser Dokumente aus.

Die Anmerkungen, die Sie in Ihren Dokumenten erstellen, liefern dem System konkrete Beispiele, die als „Grundwahrheit“ für das Modell dienen. Ganz gleich, ob Sie bestimmte Entitäten für die Extraktion aus einem Dokument oder die Beziehungen zwischen ihnen definieren, durch Training werden Sie die Verbesserungen vornehmen, die die Effektivität des Modells sicherstellen.