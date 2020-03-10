Mithilfe von auf maschinellem Lernen basierenden Modellen zur Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) kann Ihr Unternehmen Prozesse beschleunigen, genauere Vorhersagen treffen und neue Erkenntnisse aus Ihren vorhandenen Daten gewinnen. Um den maximalen Nutzen für Ihre Bemühungen zu erzielen, ist es wichtig, den richtigen auf maschinellem Lernen basierenden NLP-Dienst für Ihren spezifischen Anwendungsfall zu wählen. Bei IBM erhalten wir oft Fragen wie: „Wie weiß ein Modell des maschinellen Lernens, wie es meine Daten lesen soll?“ oder „Wie weiß ein Modell des maschinellen Lernens, wonach es suchen soll?“ Die Antwort hängt davon ab, welches Modell Sie verwenden.
Lassen Sie uns zwei verschiedene Ansätze zur Entwicklung von Lösungen für maschinelles Lernen mit NLP besprechen: Out-of-the-Box-Modelle und benutzerdefinierte Modelle. Wenn Sie schnell allgemeine Erkenntnisse gewinnen wollen, brauchen Sie wahrscheinlich ein sofort einsatzbereites Modell. Wenn Ihr Anwendungsfall spezifische Branchen- oder Domänendaten enthält, wie spezialisierte Daten oder Fachjargon, ist ein benutzerdefiniertes Modell geeignet.
Wir hören häufig, dass die Entwicklung von Lösungen für die textbasierte Analyse umständlich und zeitaufwändig ist. Stunden damit zu verbringen, Dokumente zu sortieren, Stichwörter oder Stimmungen im Text zu kennzeichnen, ist nicht die beste Nutzung Ihrer Zeit. Sofort einsatzbereite oder vorab trainierte NLP-Modelle automatisieren diese Aufgaben für Sie. Sofort einsatzbereite Modelle bieten einen enormen Vorteil, wenn Sie nur wenig Zeit haben oder keine Daten zum Trainieren zur Verfügung stehen. Sie sind effektiv für schnelle Machbarkeitsnachweise und haben einen hohen ROI, vor allem, wenn Sie Kategorien oder Konzepte in Ihren Dokumenten verstehen müssen. Vorgefertigte Modelle werden oft auf allgemeinen Datenquellen trainiert und sind meist nicht auf eine bestimmte Branche oder einen bestimmten Bereich zugeschnitten.
Wenn Ihr Anwendungsfall einen speziellen Branchenjargon enthält, erfüllen vortrainierte Modelle möglicherweise nur einen Teil Ihrer Anforderungen. In verschiedenen Branchen haben manche Entitäten (Personen, Orte, Ereignisse usw.) unterschiedliche Bedeutungen, sodass ein Standardmodell diese Nuancen je nach Kontext möglicherweise nicht erfassen kann. Zum Beispiel kann das Wort „Premium“ das obere Ende einer Produktpalette bezeichnen oder die Zahlung, die im Austausch für eine Versicherungspolice geleistet wird. In Australien wird diese Versicherungsleistung als „die Deckung“ bezeichnet.
Ihr benutzerdefiniertes Modell kann so trainiert werden, dass es die zugrundeliegenden Nuancen, Bedeutungen und Beziehungen versteht, die für Ihren Anwendungsfall und Ihre Branche spezifisch sind. Wie oben beschrieben, können Sie dem Modell beibringen, was das Wort „Premium“ im Kontext Ihres Unternehmens bedeutet. Diese Modelle können auf verschiedene Weise erstellt werden, und Sie müssen kein Data Scientist oder Softwareentwickler sein, um sie zu erstellen. Dank der codefreien Tools benötigen Sie lediglich Fachwissen. Ein Fachexperte (SME) definiert, welche Informationen im Modell relevant sind, lädt Dokumente für Schulungszwecke hoch und wählt dann Beispiele, oft auch Annotationen genannt, innerhalb dieser Dokumente aus.
Die Anmerkungen, die Sie in Ihren Dokumenten erstellen, liefern dem System konkrete Beispiele, die als „Grundwahrheit“ für das Modell dienen. Ganz gleich, ob Sie bestimmte Entitäten für die Extraktion aus einem Dokument oder die Beziehungen zwischen ihnen definieren, durch Training werden Sie die Verbesserungen vornehmen, die die Effektivität des Modells sicherstellen.
Durch die Kombination von Standard-NLP-Modellen mit kundenspezifischen NLP-Modellen erhält man das Beste aus beiden Welten. Wir empfehlen, Ihr Modell zunächst so zu trainieren, dass es einfache Komponenten wie Standorte oder Unternehmen versteht. So konzentriert sich Ihr NLP-Modell auf die für Ihr Unternehmen wichtigen Teile, um letztlich klügere Entscheidungen zu treffen.
Erfahren Sie mehr über die Unterschiede zwischen gebrauchsfertigen NLP-Modellen und benutzerdefinierten NLP-Modellen, oder schauen Sie sich Watson Natural Language Understanding und Watson Discovery an, um Ihre eigenen NLP-Modelle auf der Grundlage von maschinellem Lernen zu erstellen.
