Die Automatisierung in Unternehmen hat sich in mehreren Phasen entwickelt. Zunächst kamen deterministische Systeme auf: Skripte, Robotic Process Automation (RPA)-Bots und Workflow-Engines. Vorhersehbar, wiederholbar und richtliniengesteuert. Sie führen vordefinierte Pfade aus und setzen Geschäftsregeln präzise durch.



Deterministische Systeme haben jedoch ihre Grenzen. Sie sind von ihrer Konzeption her anfällig. Ein RPA-Bot, der auf einem bestimmten Bildschirmlayout basiert, funktioniert nicht mehr, wenn sich die Benutzeroberfläche ändert. Ein Workflow, der unerwartete Eingaben erhält, kommt zum Stillstand. Wenn eine Bedingung nicht explizit definiert ist, kann das System den Vorgang nicht fortsetzen. Deterministische Automatisierung funktioniert am besten in strukturierten, stabilen Umgebungen. Sie hat Schwierigkeiten mit Mehrdeutigkeiten, Randfällen und Veränderungen.



Dann kam die prädiktive KI: Modelle, die auf strukturierten Daten trainiert wurden, um Ergebnisse zu klassifizieren und vorherzusagen. Jetzt treten wir in die Ära der agentischen KI ein: Systeme, die denken, planen, Tools einsetzen und sich dynamisch an mehrdeutige Aufgaben anpassen.



Agentische Systeme führen etwas Neues ein: die Fähigkeit, Absichten zu interpretieren, Kontexte zu synthetisieren, die nächstbesten Maßnahmen zu beschließen und autonom mit mehreren Tools zu interagieren. Sie können Randfälle und sich verändernde Eingaben auf eine Weise bewältigen, wie es statische Workflows niemals könnten. Mit dieser Leistungsfähigkeit geht jedoch auch Variabilität einher. Deterministische Systeme liefern für dieselbe Eingabe immer dieselbe Ausgabe. Agentische Systeme arbeiten probabilistisch und können sich während des Prozesses anpassen. Genau diese Flexibilität macht sie so leistungsfähig – und genau das lässt Unternehmen vorsichtig sein.

