KI-Agenten entwickeln sich von der Experimentierphase zur praktischen Umsetzung. Branchenübergreifend stellen Teams fest, dass der eigentliche Schlüssel zum Erfolg nicht nur im Leistungsumfang der Agenten liegt, sondern auch darin, wie schnell sie aufgebaut werden können und wie zuverlässig sie nach ihrer Bereitstellung arbeiten.
Heute ist es möglich, sich per Prompt zu einem Agenten-Design zu arbeiten. Sie können Anforderungen hochladen, Workflows generieren und Stammeswissen innerhalb von Stunden statt Monaten in Automatisierung umwandeln. Prototyping war noch nie so einfach.
Allerdings funktioniert das, was in einer Demo funktioniert, in der Produktion oft nicht. In der Produktion wird Variabilität zum Risiko. Größe führt zu Komplexität. Autonomie erfordert Verantwortlichkeit. Sobald ein Mitarbeiter mit Live-Systemen, sensiblen Daten oder regulierten Workflows in Berührung kommt, ändern sich die Standards. Geschwindigkeit allein macht ein Unternehmenssystem noch nicht funktionsfähig.
In der realen Welt ist Flexibilität ohne Zuverlässigkeit ein Risiko. Zuverlässigkeit ohne Flexibilität bedeutet Stagnation. Die Zukunft der Automatisierung liegt nicht im Gegensatz zwischen Agenten und Regeln. Es handelt sich um ein bewusstes Gleichgewicht zwischen agentenbasierten und deterministischen Ansätzen – entwickelt für Anpassungsfähigkeit, gesteuert durch Vertrauen und bewertet durch Beweise.
Die Automatisierung in Unternehmen hat sich in mehreren Phasen entwickelt. Zunächst kamen deterministische Systeme auf: Skripte, Robotic Process Automation (RPA)-Bots und Workflow-Engines. Vorhersehbar, wiederholbar und richtliniengesteuert. Sie führen vordefinierte Pfade aus und setzen Geschäftsregeln präzise durch.
Deterministische Systeme haben jedoch ihre Grenzen. Sie sind von ihrer Konzeption her anfällig. Ein RPA-Bot, der auf einem bestimmten Bildschirmlayout basiert, funktioniert nicht mehr, wenn sich die Benutzeroberfläche ändert. Ein Workflow, der unerwartete Eingaben erhält, kommt zum Stillstand. Wenn eine Bedingung nicht explizit definiert ist, kann das System den Vorgang nicht fortsetzen. Deterministische Automatisierung funktioniert am besten in strukturierten, stabilen Umgebungen. Sie hat Schwierigkeiten mit Mehrdeutigkeiten, Randfällen und Veränderungen.
Dann kam die prädiktive KI: Modelle, die auf strukturierten Daten trainiert wurden, um Ergebnisse zu klassifizieren und vorherzusagen. Jetzt treten wir in die Ära der agentischen KI ein: Systeme, die denken, planen, Tools einsetzen und sich dynamisch an mehrdeutige Aufgaben anpassen.
Agentische Systeme führen etwas Neues ein: die Fähigkeit, Absichten zu interpretieren, Kontexte zu synthetisieren, die nächstbesten Maßnahmen zu beschließen und autonom mit mehreren Tools zu interagieren. Sie können Randfälle und sich verändernde Eingaben auf eine Weise bewältigen, wie es statische Workflows niemals könnten. Mit dieser Leistungsfähigkeit geht jedoch auch Variabilität einher. Deterministische Systeme liefern für dieselbe Eingabe immer dieselbe Ausgabe. Agentische Systeme arbeiten probabilistisch und können sich während des Prozesses anpassen. Genau diese Flexibilität macht sie so leistungsfähig – und genau das lässt Unternehmen vorsichtig sein.
Es wird zunehmend einfacher, einen Agenten zu entwickeln.
Low-Code-Tools, Large Language Models und promptbasierte Entwicklung ermöglichen es Teams, funktionale Prototypen zügig zu erstellen. Viele Unternehmen verfügen mittlerweile über erfolgreiche Proofs of Concept, die in isolierten Umgebungen laufen.
Der schwierigere Teil ist der Übergang vom Prototyp zur Produktion.
Produktionssysteme müssen folgende Eigenschaften aufweisen:
• Zuverlässigkeit unter Last
• Echtzeit-Observability
• Teamübergreifende Steuerung
• Sicherheit über Identitätsgrenzen hinweg
• Einhaltung von Richtlinien und Vorschriften
• Messbarkeit anhand von geschäftlichen Leistungskennzahlen (KPIs)
In einem Prototyp sind geringfügige Unstimmigkeiten akzeptabel. In der Produktion sind es Vorfälle. Im Experimentierstadium arbeiten die Agenten isoliert. In der Praxis werden sie in ERP-Systeme (Enterprise Resource Planning), HR-Plattformen, Finanzkontrollen und Kundenkanäle integriert. Die Skalierung von Agenten bringt neue Herausforderungen mit sich: systemübergreifende Koordination, modellübergreifende Konsistenz und Entscheidungsnachvollziehbarkeit. Die Kluft zwischen Experimentier- und Ausführungsphase hat nichts mit Intelligenz zu tun. Es geht vielmehr um operative Disziplin.
Häufig wird behauptet, dass Unternehmen sich entscheiden müssen, entweder alles zu autonomen Agenten zu modernisieren oder in starren Workflows verhaftet zu bleiben. Das ist eine falsche Dichotomie.
Nicht jeder Prozess sollte vollständig agentisch werden. Behördliche Genehmigungen, Budgetkontrollen, Identitätsprüfungen, Zahlungsausführungen und Compliance-Prüfungen sind aus gutem Grund bewusst starr gestaltet. Gleichzeitig profitieren mehrdeutige Aufgaben wie die Lieferantenauswahl, die Vertragsgestaltung oder die Untersuchung von Rechnungsabweichungen von agentenbasiertem Denken. Die erfolgreichsten Unternehmen ersetzen keine deterministischen Systeme. Sie orchestrieren sie zusammen mit agentischer Intelligenz.
Betrachten Sie einen Beschaffungsprozess. Deterministische Schritte können die Budgetvalidierung, die Genehmigungsweiterleitung, die Ausstellung von Bestellungen und den Rechnungsabgleich umfassen.
Agentische Schritte können die Empfehlung von Lieferanten, die Vertragsgestaltung und die Untersuchung von Problemen umfassen.
Deterministische Systeme bilden die Grundlage des Prozesses. Agentische Systeme verbessern es.
Dieser hybride Ansatz beschleunigt die Time-to-Value, da Unternehmen schrittweise modernisieren und gleichzeitig bestehende Investitionen schützen können. Er stellt außerdem sicher, dass Autonomie innerhalb bestimmter Grenzen funktioniert, anstatt diese zu ersetzen.
Das Erstellen eines Agenten ist nicht mehr der schwierigste Teil. Was danach kommt, ist es.
Unternehmen müssen eine Lebenszyklus-Denkweise in drei Dimensionen anwenden:
1. Observability: Was hat der Agent getan?
Erfassen Sie Argumentationsverläufe, Tool-Aufrufe, Abrufschritte und Orchestrierungsabläufe. Die Sichtbarkeit der Laufzeit – nicht nur die Betriebszeit – ist von entscheidender Bedeutung.2. Bewertung: Hat es gut funktioniert?
Messen Sie den Erfolg von Aufgaben, die Zuverlässigkeit, Sicherheit und Eindämmungsraten. Führen Sie Mehrfachsimulationen durch. Führe Sie Stresstest für Randfälle durch. Validieren Sie Leitplanken unabhängig von der Agentenlogik.
3. Optimierung: Wie kann es verbessert werden?
Sorgen Sie stets für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Genauigkeit, Latenz, Kosten und Vertrauen. Erkennen Sie Drifts. Beugen Sie Regressionen vor. Verbessern Sie die Leistung im Hinblick auf definierte KPIs.
Die Bewertung und Optimierung bilden zwei Schleifen: eine Experimentierschleife während der Erstellung und eine Laufzeitoptimierungsschleife nach der Bereitstellung. Dieser Prozess beschreibt, wie Unternehmen von „es funktioniert in einer Demo“ zu „es funktioniert in der Praxis“ gelangen.
In Bereichen mit hohem Risiko sollte Autonomie selektiv eingesetzt werden. Agentische Systeme können Gespräche transkribieren, Zusammenfassungen erstellen und die nächstbesten Maßnahmen empfehlen. Aber assistierende Agenten empfehlen. Der Mensch entscheidet.
Diese Trennung von Autonomie und Verantwortlichkeit schafft Vertrauen und beschleunigt gleichzeitig die Ergebnisse. Außerdem wird so sichergestellt, dass sensible Entscheidungen weiterhin von Richtlinien und Urteilsvermögen bestimmt werden und nicht nur von Wahrscheinlichkeiten. Hybride Workflows zwischen Mensch und KI sind keine Übergangslösungen. Sie sind dauerhafte Gestaltungsprinzipien.
Agentische KI ist keine Funktion. Es handelt sich um eine architektonische Ebene. Es umfasst Interaktionsparadigmen, Orchestrierungsintelligenz, deterministische Workflow-Integration, Vertrauens- und Identitätsmanagement, Observability und hybride Bereitstellung. Flexibilität muss von Anfang an einbezogen werden. Zuverlässigkeit muss kontinuierlich nachgewiesen werden.
Prototypen demonstrieren das Potenzial. Die Architektur ermöglicht Skalierbarkeit.
Die nächste Generation der Unternehmensautomatisierung wird nicht durch vollständig autonome Agenten definiert sein, die isoliert arbeiten.
Es wird durch Systeme definiert sein, die:
• flexibel im Design sind
• bewährt und zuverlässig sind
• eine hybride Architektur aufweisen
• menschenzentriert sind
• inkrementell sind
Die Frage ist nicht mehr, ob Agenten schnell erstellt werden können. Die Frage ist, ob man ihnen in großem Maßstab vertrauen kann. Es geht nicht um Agenten gegen Regeln. Es geht um Flexibilität im Gleichgewicht mit Bewährtheit. Auf diese Weise entwickeln sich KI-Agenten von beeindruckenden Demos zu einer realen Wirkung.
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