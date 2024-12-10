Während sich Unternehmen auf das neue Jahr vorbereiten, dürfen sie diese wichtige Erkenntnis aus dem Jahr 2024 nicht übersehen: Klimaresilienz und Geschäftserfolg rücken immer näher zusammen. In den USA verursachen Wetterkatastrophen jährlich Kosten in Höhe von 150 Mrd. USD, und es wird erwartet, dass der Klimawandel Kosten in Höhe von verursacht. Diese unerwarteten Kosten prägen bereits die Art und Weise, wie Unternehmen arbeiten. Die erfolgreichsten Unternehmen planen ebenfalls im Voraus.
Von der Erfassung der richtigen Betriebsdaten bis hin zu Investitionen in Technologie, die bei der Vorhersage von Wettermustern helfen kann, gibt es weitere Möglichkeiten, wie Unternehmen den nächsten Schritt in Richtung Klimaresilienz machen können.
Der Bericht von IBM mit dem Titel State of Sustainability Readiness Report 2024 untersuchte die Antworten von über 2.790 Führungskräften aus 9 Ländern und 15 Branchen und beleuchtete, wie Unternehmen auf die Bewältigung einer Reihe von Nachhaltigkeitsproblemen vorbereiten. Die Befragten nannten Klimaresilienz als das „wichtigste Nachhaltigkeitsthema“.
Den Befragten wurden mehr als 30 Umfragefragen zu Klimarisiken, unternehmerischer Verantwortung sowie strategischen, finanziellen, aufsichtsrechtlichen Belangen und Compliance-Fragen vorgelegt. Die Studie ergab, dass die meisten Unternehmen die Notwendigkeit der Minderung von Klimarisiken verstehen, um ihre Vermögenswerte zu schützen und ihre Geschäftstätigkeit voranzutreiben.
Bei IBM haben wir eine klare Vorstellung davon, wie Unternehmen diese wichtige Aufgabe angehen können und sollten. Zum Beispiel können Hersteller historische Wetterdaten und KI verwenden, um Störungen in ihrer Lieferkette vorherzusagen. Unternehmen können dieselben Instrumente auch zur Vorhersage von Dürren, Krankheiten und anderen klimabedingten Herausforderungen nutzen.
Obwohl Wirtschaftsführer die Bedeutung des Aufbaus klimaresistenter Betriebsabläufe anerkennen, stimmen ihre Ambitionen noch nicht mit ihren Maßnahmen überein. Laut einem Bericht von IBM fühlen sich nur 50 % der befragten Führungskräfte auf die zunehmend disruptiven Klimarisiken vorbereitet. C-Suites sind optimistischer als ihre Vizepräsidenten und Direktoren, wenn es darum geht, die Klima-Resilienz zu stärken: 67 % der befragten Top-Manager betrachteten ihre Bemühungen zur Klima-Resilienz als proaktiv, verglichen mit nur 56 % der Entscheidungsträger auf niedrigerer Ebene.
Durch die Analyse der Studie wird klar, dass Unternehmen wissen, dass Klimaresilienz unerlässlich ist. Dennoch fällt es ihnen schwer, Maßnahmen zu ergreifen. Eine Möglichkeit, dies zu tun, ist die Investition in daten- und KI-gestützte Tools und Anwendungen, wie die bereits erwähnten. dsm-firmenich Animal Nutrition & Health, das europäische Nahrungsmittelunternehmen, tat genau das. Mithilfe von IBM Environmental Intelligence konnten sie die Mykotoxinbelastung in Nutzpflanzen vorhersagen und so der Agrarindustrie jedes Jahr Millionen von Euro einsparen. Die gleichen Daten, die für das Forecasting und die Verhinderung eines gefährlichen Myzelwachstums verwendet werden, können auch für die Prognose extremer Wetterereignisse wie Dürren und Überschwemmungen sowie zur Vorbereitung darauf verwendet werden. Diese Art von Technologie soll den Nutzern leicht zugängliche Wetter-, Klima- und Betriebsdaten zur Verfügung stellen, damit sie sich besser auf Notfälle wie Wirbelstürme oder Sturzfluten vorbereiten und einige der damit verbundenen Risiken und Kosten bewältigen können.
Letztendlich können Unternehmen in die richtigen Instrumente investieren und wichtige Erkenntnisse nutzen, um ihren Klimaschutz resilienter zu gestalten und dieses entscheidende Nachhaltigkeitsproblem direkt anzugehen.
