Durch die Analyse der Studie wird klar, dass Unternehmen wissen, dass Klimaresilienz unerlässlich ist. Dennoch fällt es ihnen schwer, Maßnahmen zu ergreifen. Eine Möglichkeit, dies zu tun, ist die Investition in daten- und KI-gestützte Tools und Anwendungen, wie die bereits erwähnten. dsm-firmenich Animal Nutrition & Health, das europäische Nahrungsmittelunternehmen, tat genau das. Mithilfe von IBM Environmental Intelligence konnten sie die Mykotoxinbelastung in Nutzpflanzen vorhersagen und so der Agrarindustrie jedes Jahr Millionen von Euro einsparen. Die gleichen Daten, die für das Forecasting und die Verhinderung eines gefährlichen Myzelwachstums verwendet werden, können auch für die Prognose extremer Wetterereignisse wie Dürren und Überschwemmungen sowie zur Vorbereitung darauf verwendet werden. Diese Art von Technologie soll den Nutzern leicht zugängliche Wetter-, Klima- und Betriebsdaten zur Verfügung stellen, damit sie sich besser auf Notfälle wie Wirbelstürme oder Sturzfluten vorbereiten und einige der damit verbundenen Risiken und Kosten bewältigen können.

Letztendlich können Unternehmen in die richtigen Instrumente investieren und wichtige Erkenntnisse nutzen, um ihren Klimaschutz resilienter zu gestalten und dieses entscheidende Nachhaltigkeitsproblem direkt anzugehen.

Laden Sie hier den Bericht State of Nachhaltigkeit Readiness hier herunter.

Erfahren Sie mehr über IBM Environmental Intelligence.